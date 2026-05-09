Историк и писатель Андрей Буровский разбирает одну из самых невероятных загадок Дальнего Востока — легенду о «кангипонах» или летающих людях. Мог ли Владимир Арсеньев, предельно точный картограф и исследователь, выдумать встречу с существом, имеющим размах крыльев как у гигантской птицы? В этом выпуске: биография Арсеньева (Гопмайера), секретные экспедиции против хунхузов, загадка пропавшей рукописи «Страна Удэге» и современные свидетельства биологов на реке Бикин. Почему коренные народы верят в возможность брака между человеком и кангипоном и что на самом деле видел Арсеньев в густом тумане Уссурийской тайги?

00:00 — Почему человек не может летать: законы физики против Жюля Верна.

01:53 — Кто такой Владимир Арсеньев на самом деле? Тайна фамилии и «волчий билет».

05:04 — Военный картограф в тайге: почему Арсеньеву можно верить на 100%.

07:45 — Казаки против хунхузов: реальные опасности Дальнего Востока начала XX века.

11:17 — Запретная Маньчжурия: панты, женьшень и браконьерские войны.

15:25 — Дерсу Узала: реальный человек, у которого Арсеньев учился мудрости.

17:42 — Трагедия семьи Арсеньевых: обвинения в шпионаже и странная смерть в Абакане.

19:13 — Эпизод в тайге: хлопанье крыльев и гигантский след босой ноги на почве.

21:00 — Где спрятана рукопись «Страна Удэге»? 1000 листов секретной информации.

24:05 — Свидетельство биолога с реки Бикин: две фигуры, улетевшие в туман.

26:04 — «Мой дедушка летал»: как кангипоны живут среди людей по версии удэгейцев.

