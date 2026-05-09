Этот фильм считался детским, и его показывали в дни школьных каникул. Ещё бы – фильм о малышке, да и вообще в кадре – много ребят, которым бы учиться, играть и радоваться, но… перед нами повествование о гитлеровском вторжении, оккупации, партизанском движении. «Девочка ищет отца» (1959) режиссёра Льва Голуба – это такое уж просто зрелище, хотя его целевая аудитория – школьники. Любая война – это удар по детям, а в ходе Второй Мировой было совершено такое количество преступлений против самых беззащитных граждан, что по сию пору сыскиваются новые эпизоды и доказательства.

Фашисты не церемонились с малютками – их расстреливали вместе с родителями, сжигали, гнали в концлагеря, ставили на них бесчеловечные опыты. Впрочем, и своих «арийских» отпрысков не щадили, если те оказывались больными и слабыми. Уже в первых кадрах фильма – Леночка рыдает над трупом своей матери – вокруг дым и ад. Белоруссия – это боль. Это – направленный геноцид славянского населения. Итак, первая роль Анюты Каменковой – будущей знаменитой актрисы. Миловидная куколка с бантиками, в дивном платьице – она уже в эпицентре битв добра и зла. Лену привечает старый лесник, а его внук Янка становится ей старшим товарищем.

Потом выясняется, что девочка – дочь партизанского командира батьки Панаса, за голову которого захватчики обещают отсыпать сребреников любому иуде. Лена становится объектом охоты – Панас уж точно решит высвободить свою маленькую заложницу. Если смотреть это в первом классе, то ужжжжасно интересно – в таком возрасте нравятся фабулы, где убегают, прячутся, выведывают тайны. Потом делается жутко – взрослые воюют с крохами, считая их реальными врагами. У Лены тут совсем не детское личико – выдают глаза, уже много повидавшие. Как это удалось Ане Каменковой?

Нам показывают, как эсэсовцы и их сподручные полицаи гонят всех девочек на площадь перед комендатурой – чтобы выявить ту самую, дочь партизана-вожака. Лощёный «хозяин» городка изображает добренького дядю, предлагающего игрушку. Этот же сверхчеловек (на самом деле вообще не хомо-сапиенс) с той же улыбкой может дать приказ расстрелять всех девочек, а потом уйти пить кофе и читать пьесу Фридриха Шиллера «Коварство и любовь». В этом фильме всё закончилось хорошо, и девочка нашла отца, которым будет всю жизнь гордиться. Но сможет ли она забыть, как пряталась в подвале от чудищ в «эффектной» чёрной форме?