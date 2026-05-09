День Победы. Как его пытались отменить / Егор Яковлев
В День Победы разбираем самые распространенные мифы о Великой Отечественной войне в программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио Sputnik.
Кто был автором концепции о том, что Советский Союз якобы сам хотел напасть на нацистскую Германию? Как научное сообщество разрушало этот нарратив? Какие цели преследовали авторы мифов об обороне и блокаде Ленинграда? Откуда появился тезис «завалили трупами» и причем тут Гиммлер? Можно ли написать фальшивую историю и менять историческое сознание? Как бороться с фейками и защитить историческую память?
* Книга А. Гитлера «Майн кампф» входит в Федеральный список экстремистских материалов, распространение которых на территории РФ запрещено.
* Александр Минкин признан в РФ иноагентом.
XXIII научно-популярный фестиваль «Цифровой истории» в Калининграде: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/3926542/
Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео День Победы назван главным праздником страны, потому что речь идет не просто о военном успехе, а о спасении народа от уничтожения и порабощения. - Главная тема беседы — борьба за историческую память и разбор мифов, которые в 1990-е и 2000-е активно распространялись вокруг Великой Отечественной войны. - Центральный миф, который разбирается: СССР якобы сам собирался напасть на Германию, а Гитлер лишь нанес «превентивный удар». - Как основной источник этой версии упоминаются книги Виктора Суворова (Владимира Резуна), которые подаются не как научные исследования, а как публицистическая манипуляция без новой архивной базы. - В качестве контраргумента приводится то, что у Германии перед нападением был огромный массив документов, приказов и инструкций, заранее регламентировавших войну против СССР, включая: - приказ о комиссарах, - приказы о фактической безнаказанности преступлений против гражданского населения, - экономические планы разграбления оккупированных территорий, - детализированные планы операции «Барбаросса». - Подчеркивается, что Нюрнбергский трибунал установил: война была результатом агрессивного заговора нацистской Германии, а не следствием советских планов захвата Европы. - Отдельно критикуется концепция «Гитлер и Сталин — одно и то же». В лекции она представлена как политизированное упрощение, которое игнорирует принципиальную разницу между нацизмом и советским строем. - Разбирается миф о блокаде Ленинграда: отвергается тезис, будто советское руководство сознательно хотело уморить город голодом. Напротив, приводятся в пример попытки прорыва блокады, Дорога жизни, наступательные операции. - Критикуется тезис, будто население СССР не хотело защищать страну, а Красная армия якобы массово сдавалась добровольно. В ответ приводится пример ожесточенного сопротивления, в том числе сибирских дивизий под Москвой. - Важная мысль: победа стала возможной не только из-за ресурсов, но и потому, что в стране существовал критический слой людей, воспринимавших государство как свое. - Разбирается миф «победили, завалив врага трупами». Подчеркивается: - огромная часть жертв — это мирное население, уничтоженное в ходе геноцидной политики; - значительная часть военных потерь — это умерщвленные в плену, а не погибшие в бою; - при сравнении с потерями Германии нужно учитывать и ее союзников и сателлитов. - Осуждается ревизия образа генерала Власова: в лекции он представлен не как «идейный борец», а как предатель, сделавший ставку на вероятного победителя. - Развенчивается чудовищный тезис о том, что «если бы Гитлер победил, было бы лучше». Напротив, подчеркивается, что победа нацизма означала бы: - массовый голод, - уничтожение миллионов людей, - колонизацию территории, - ликвидацию крупнейших городов. - Подчеркивается, что война на Востоке была не такой, как на Западе: это была именно война на уничтожение, а не просто борьба за политическое влияние. - В финале делается акцент на том, что архивные документы, включая зарубежные, в целом подтверждают традиционное понимание войны как оборонительной, освободительной и экзистенциальной для СССР. - Причина живучести мифов, по мысли автора, в том, что история — это не только наука, но и поле политической борьбы, где фальсификации могут использоваться для разобщения народа.
Подробный выводВ данной лекции проводится не просто защита привычного праздничного нарратива о 9 Мая, а попытка показать, что спор о Великой Отечественной войне — это спор о самом основании национального самосознания. Здесь важно уловить главный нерв беседы: речь идет не только о прошлом, но и о том, каким народ видит себя в настоящем. Основная мысль видео такова: смысл Победы состоит в предотвращении исторической катастрофы — физического уничтожения и порабощения народов СССР. Это очень важный тезис, потому что он возвращает обсуждение из сферы абстрактной идеологии в сферу конкретной реальности. Не «какой режим был лучше», не «кто симпатичнее в публицистике», а вопрос предельно простой: жили бы вообще потомки победивших, если бы победил нацизм? В этом смысле автор лекции занимает вполне прагматичную позицию: истина о войне проверяется не риторикой, а документом, планом, приказом, последствиями. Особенно важен разбор механизма появления мифов. Здесь просматривается почти психологическая закономерность: общество в период слома идентичности легко увлекается версиями, которые обещают «страшную скрытую правду». Это похоже не только на историографию, но и на устройство человеческой психики. Человек нередко охотнее верит в разоблачение, чем в сложную реальность, потому что разоблачение дает иллюзию интеллектуального превосходства. Так и здесь: тезисы вроде «СССР сам хотел напасть», «победили случайно», «Гитлер был не так страшен» работают как соблазнительная схема, где все перевернуто, а значит — кажется новым и смелым. Но новизна не равна истине. Иногда это просто более эффектная ложь. Отдельно стоит отметить мысль о том, что историческая память — не нечто застывшее, а живое поле интерпретаций. Это верно. Память действительно меняется, школы меняются, акценты смещаются. Но из этого не следует, что все версии равны. Субъективность восприятия прошлого не отменяет объективности документов. Можно по-разному переживать историю, но если существуют планы голода, приказы на уничтожение, стратегические директивы и практика массовых убийств, то пространство для честной интерпретации уже не безгранично. Иначе мы впадаем в опасный релятивизм, где жертва и палач становятся лишь «разными точками зрения». Важнейшая часть лекции — критика идеи, что победа якобы была бессмысленной или слишком дорогой. Это очень современный тип соблазна: измерять все утилитарно, как будто историю можно свести к бухгалтерии. Но в реальности есть ситуации, где сама альтернатива поражению означает исчезновение субъекта подсчета. Если нация сталкивается с проектом собственного уничтожения, вопрос «а не лучше ли было сдаться?» становится не прагматичным, а ложным по самой конструкции. Это как рассуждать, что человеку не стоило бороться за жизнь, потому что лечение было слишком тяжелым. Возможно, тяжелым. Но альтернатива — смерть. Интересна и линия, связанная с Ленинградом, Власовым, мифом о «нежелании народа воевать». Во всех этих сюжетах лекция спорит не только с фактами, но и с определенной антропологией — с представлением о человеке как существе полностью циничном, трусливом и лишенном внутренней вертикали. Автор настаивает, что в обществе был создан слой людей, для которых страна действительно была своей. Здесь можно спорить о масштабах, оттенках, степени искренности, но сам тезис трудно отрицать, если помнить реальную стойкость фронта и тыла. История вообще редко движется только страхом; в критические моменты ее удерживают те, кто связывает себя с чем-то большим, чем личное выживание. Лекция также показывает, как идеализация и демонизация одинаково уводят от истины. С одной стороны, опасно превращать историю в безупречную икону, где нет трагедий, ошибок и цены Победы. С другой — не менее опасно впадать в противоположную крайность, где все советское объявляется абсолютным злом, а сама победа — почти исторической ошибкой. Обе позиции в каком-то смысле идеалистичны: первая идеализирует свое, вторая — чужое. Но реальность, как обычно, жестче и сложнее. Победа была великой не потому, что все было безупречно, а потому что народ выстоял перед силой, несшей уничтожение. Особенно значим финальный акцент на архивах. Это хороший приземляющий момент. Вокруг войны всегда будет много эмоций, политики, символов, иногда даже сакрализации. Но подлинная устойчивость памяти держится не только на чувстве, а на фактуре. Архив — это своего рода этика истории. Он не гарантирует полной истины, но не дает окончательно утонуть в фантазиях. И здесь позиция автора убедительна: открытие документов не разрушило базовую картину войны, а скорее укрепило ее. Если посмотреть глубже, то беседа посвящена не только защите прошлого, но и защите способности общества не подменять реальность красивой или выгодной схемой. Это касается не только войны. Люди часто привязываются к идеализированным или демонизированным образам — в любви, в политике, в истории. Мы любим либо поклоняться мифу, либо разрушать его ради другого мифа. Но зрелость начинается там, где человек может смотреть на реальность прямо: с болью, с уважением, без истерики и без самоотречения.
ИтогГлавный вывод лекции можно сформулировать так: День Победы — это не просто дата и не только символ воинской славы, а напоминание о том, что историческая правда требует защиты не меньше, чем когда-то требовала защиты сама страна. Память о войне уязвима, потому что она находится на пересечении науки, политики, культуры и коллективной психики. Но именно поэтому к ней нужно относиться не как к набору лозунгов, а как к пространству ответственной работы с фактами, смыслом и нравственным опытом. И здесь возникает открытый вопрос: если истина о прошлом так легко размывается под влиянием страха, выгоды и идеологии, то что именно помогает человеку и обществу удерживать живую связь с реальностью — документы, совесть, культурная память или внутреннее чувство смысла?