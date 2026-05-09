День Победы – главный праздник в году. Почему? Советский народ, поставленный на грань физического уничтожения, не только выжил, но и смог одержать величайшую победу в истории человечества. Но что это была за победа? Далеко не только победа одной страны над другой – такого в истории столько, целой энциклопедии не хватит для перечисления. Это настоящий исторический выбор: - выбор в пользу социалистической экономики перед экономикой империализма (высшей формы капитализма) – экономики с общественной формой собственности средствами производства против устаревшей модели с частной собственностью и частным присвоением продуктов общественного труда. - выбор коммунистической идеологии: равенства всех людей труда, интернационализма – равенства народов вне зависимости от цвета кожи, состава крови, места происхождения против шовинизма расового, этнического и социального. - выбор подлинной социалистической демократии против демократии буржуазной и тем более, прямой и открытой террористической диктатуры наиболее реакционных и шовинистических кругов финансового капитала.

В одном строю этот выбор сделали все народы СССР. Русские, белорусы, украинцы, казахи, узбеки, киргизы, евреи, армяне, грузины и так далее. Но нельзя забывать о людях доброй воли и совести во всём мире. Это и бойцы Войска Польского, и югославские партизаны, и солдаты Народно-Освободительной Армии Китая, партизаны Кореи, коммунисты Юго-Восточной Азии, и герои сопротивления в Германии, Франции, Чехии, Норвегии етс. Их подвиг стал возможен и не стал напрасен по той причине, что именно СССР предложил настоящий исторический выбор, новую модель справедливого устройства общества – им всем было ради чего сражаться не в сиюминутном моменте, а в смысле стратегического изменения всего мира, будущего человечества.

День Победы, таким образом, гораздо больше даже важнейшей его части, Победы СССР над нацистской Германией и её прихлебателями. Это настоящая Победа свободного человечества, шаг в будущее.