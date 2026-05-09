Книга: Емельянов Ю.В. Разгадка 1937 года

Историк Фёдор Лисицын разбирает книгу Юрия Емельянова «Разгадка 1937 года» и показывает Большой террор как результат пересечения внешних и внутренних факторов, а не только «воли тирана». Почему испанский мятеж 1936 года стал сигналом для чисток в СССР, как салонная оппозиция и страх повторения февраля 1917‑го влияли на решения Сталина и чем психология Ежова и роль интеллигенции меняют наш взгляд на 30‑е годы. Выпуск помогает понять, почему в 2026 году дискуссии о 1937‑м звучат острее, чем в эпоху перестройки.

00:00:53 — Юрий Емельянов как «популяризатор сложной истории»: сильные стороны книги.

00:02:44 — 1937‑й в ряду русских смут: от Ивана Грозного до церковного Раскола.

00:06:29 — Легисты против «понятий»: суд по букве закона или по ощущению справедливости.

00:11:08 — Потеря контроля: как центр перестал понимать масштаб репрессий (дело Орджоникидзе).

00:13:36 — Оптика 2026 года: СВО, коррупция и новые ассоциации вокруг 1937‑го.

00:18:52 — Грань №1: внутренняя оппозиция и современный пример с мятежом Пригожина.

00:26:17 — Троцкизм как реальная сила и «бухаринский» путь развития Китая.

00:34:44 — Уроки 1917‑го: почему Сталин боялся «салонных болтунов» больше, чем танковых мятежей.

00:41:18 — Грань №2: испанский след — как мятеж Франко отозвался в Кремле.

00:42:29 — Грань №3: психология Ежова и роль творческой интеллигенции в культе расстрелов.

00:46:30 — Кто остановил маховик: Берия, чистка НКВД и пересмотр практик террора.

