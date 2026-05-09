Главная » Статьи и Обзоры

99% русской пшеницы сеют в мёртвую почву

16 1

Каждую весну в Краснодарском крае, на Ставрополье, в Поволжье и Западной Сибири в протравочные машины заливают фунгицид. Семена пшеницы медленно вращаются в барабане, покрываясь тонкой плёнкой химии, которая убивает споры патогенных грибов. Агроном смотрит на процесс без особых эмоций: рутина, третье десятилетие подряд. По данным отраслевых конференций, сегодня в России протравливается 99% площадей под яровой пшеницей. Процедура считается само собой разумеющейся.

Как красивы полевые просторы!Как красивы полевые просторы!

Никто не думает о том, что часть фунгицида опускается в почву вместе с семенем. И что в этой почве живёт сеть, которой четыреста пятьдесят миллионов лет. Сеть, без которой пшеница как биологический вид не существовала бы в принципе.

В 1880 году немецкий ботаник Альберт Бернгард Франк получил поручение от короля Пруссии Вильгельма I. Задание звучало прагматично: выяснить, можно ли выращивать трюфели в прусских лесах, и если да — то как. Трюфели были дороги, Франция держала монополию, казна была заинтересована.

Франк взял лопату и начал копать.

Несколько лет он выкапывал корни дубов, буков, сосен — и везде обнаруживал одно и то же. Корни деревьев были густо оплетены грибными нитями. Не поражены, не больны — именно оплетены, в постоянном, явно функциональном контакте. Трюфели Франк так и не научился выращивать. Зато в 1885 году опубликовал статью «О питании некоторых деревьев посредством подземных грибов», в которой ввёл слово «микориза» — от греческого мykes, гриб, и rhiza, корень.

Хайпует, но не плесень...Хайпует, но не плесень...

Научное сообщество встретило работу скептически. Идея о том, что гриб может быть полезен растению, противоречила господствующей парадигме: грибы — паразиты, разрушители, враги. Большинство коллег Франка просто не поверили. Его основные гипотезы были подтверждены экспериментально лишь спустя несколько десятилетий после его смерти в 1900 году.

Открытие, которое перевернуло биологию, было сделано случайно, в ходе работы по государственному заказу на трюфели. И отвергнуто на поколение вперёд.

Сегодня известно, что около 90% всех наземных растений существуют в симбиозе с микоризными грибами. Не «некоторые растения в некоторых условиях» — почти все, почти везде. Ель во дворе вашего дома. Берёза на краю поля. Пшеница на этом же поле — до того, как семена обработали фунгицидом.

Даже мухомор корешится со многими хвойными!Даже мухомор корешится со многими хвойными!

Механизм симбиоза работает как биохимический рынок с жёсткими правилами. Гриб проникает в корень растения и формирует структуры с разветвлённой поверхностью — арбускулы (*arbuscule*, от латинского «маленькое дерево»): именно через них идёт обмен. Растение отдаёт грибу до 20% продуктов фотосинтеза — сахара, жирные кислоты. Гриб в ответ добывает из почвы фосфор, азот, цинк, медь — питательные вещества, которые корни не могут достать самостоятельно. Грибные гифы тоньше корневых волосков в десятки раз, проникают туда, куда корень физически не помещается, и расширяют эффективную «всасывающую» поверхность растения в сто раз.

Под микроскопом выглядит все примерно вот такПод микроскопом выглядит все примерно вот так

Растение не поглощает фосфор из почвы — оно покупает его у гриба за сахар. Это не метафора. Это молекулярная реальность, подтверждённая изотопными маркерами в тысячах экспериментов.

Сеть, которую образуют гифы, соединяет растения между собой — это правда. Но она несравнимо сложнее и жёстче, чем рассказывает популярная версия. В 2023 году в журнале Nature Ecology & Evolution был опубликован масштабный обзор, авторы которого — исследователи Жюстин Карст из Университета Альберты, Мелани Джонс и Джейсон Хексема — установили, что большинство громких утверждений о «заботливых деревьях, кормящих своих детей через сеть», не имеют достаточного экспериментального подтверждения. Реальная сеть — не лес взаимной поддержки. Это рынок, где каждый участник торгуется за своё.

И где некоторые не торгуются вовсе.

В российских лесах, среди хвойного опада, можно встретить два растения, которые не имеют ни одного зелёного пятна. Первое — гнездовка настоящая (Neottia nidus-avis): бурый стебель с чешуйчатыми листьями, корни, спутанные в клубок, похожий на птичье гнездо. Второе — подъельник обыкновенный (Monotropa hypopitys): восковые, почти белые веточки с поникающими цветками, словно вылепленные из парафина. Оба не фотосинтезируют. У обоих нет хлорофилла. Оба питаются через микоризную сеть — получают от неё органику, которую добывают соседние деревья.

Биологи называют таких существ микогетеротрофами (об этом явлении, кстати, рассказывали в недавней статье). По всему миру их насчитывается около четырёхсот видов. Все они — воры в системе, которая возникла как взаимный обмен. Они подключились к сети, взяли всё, что могли взять, и в ходе эволюции отказались от фотосинтеза как от лишней статьи расходов. Гнездовка может годами оставаться под землёй в виде корневища — и лишь на девятый или десятый год выбрасывает наземный побег, чтобы рассеять семена. Этот побег живёт около двух месяцев, а потом засыхает. Всё это время растение не производит ничего. Оно только берёт.

Сеть, которую часть учёных описывала как экологический альтруизм, содержит в себе паразитов с самого начала. Это часть её природы.

Но если в лесу паразитов немного, и сеть их выдерживает, то в агроландшафте происходит нечто другое.

Когда в почву вносят фосфорные удобрения, растение получает фосфор напрямую, без посредника. В ответ оно резко сокращает поставки сахара грибу — зачем платить, если ресурс и так есть? Гифы перестают разрастаться. Колонизация корней падает. Грибные сети деградируют и исчезают из пахотного слоя. Это задокументировано в долгосрочных полевых экспериментах: исследование 2012 года с использованием участков, заложенных ещё в 1914 году, показало, что 90-летнее применение фосфорных удобрений коренным образом изменяет состав и разнообразие микоризных грибов в почве.

Неочивидные разрушители грибных союзовНеочивидные разрушители грибных союзов

Одновременно работают протравители. Системные фунгициды — флудиоксонил, триазолы, проклораз, — в отличие от контактных, проникают в ткани растения и распространяются по его сосудистой системе. Исследование, опубликованное в журнале Mycorrhiza в 2025 году, установило: шесть из восьми стандартных протравителей озимой пшеницы снижают колонизацию корней микоризными грибами в первые недели вегетации. Некоторые препараты с флудиоксонилом подавляют её на протяжении всего сезона.

Оба процесса — избыток фосфора и системные фунгициды — работают параллельно, усиливая друг друга. В 2023 году результаты анализа более 31 000 образцов почвы, собранных по всей планете, показали: агрокультурные почвы, занимающие примерно половину обитаемой суши, потеряли от 40 до 90 процентов исходных микоризных сообществ в зависимости от региона и культуры. Сеть не исчезает мгновенно. Она просто становится тише. Потом ещё тише.

Та самая арбускулярная микориза крупным планомТа самая арбускулярная микориза крупным планом

Здесь начинается петля, которую трудно разорвать.

Когда микоризная сеть деградирует, растение теряет доступ к фосфору, который гриб умел добывать. Чтобы компенсировать этот дефицит, агроном вносит больше минеральных удобрений. Избыток фосфора подавляет микоризу ещё сильнее. Следующей весной удобрений требуется ещё больше.

Фосфор — невозобновляемый ресурс. Он не синтезируется и не берётся из воздуха, как азот. Его добывают из фосфоритных пород в ограниченном числе месторождений, 70% которых сосредоточено в Марокко. По различным оценкам, при нынешних темпах добычи промышленно доступные запасы фосфатного сырья будут исчерпаны через 70–300 лет. Спрос ожидается пиковым уже в 2033–2040 годах.

Фосфоритный рудник в МароккоФосфоритный рудник в Марокко

Промышленное земледелие последние восемь десятилетий последовательно уничтожало биологический механизм, который добывал фосфор из почвы бесплатно, — и одновременно наращивало зависимость от конечного минерального ресурса, призванного этот механизм заменить.

Арбускулы в корнях первых наземных растений сохранились в кремнистом сланце близ шотландской деревни Райни. Возраст отложений — 407 миллионов лет. Растение называлось Aglaophyton major, у него не было ни листьев, ни настоящих корней — только споровидные выросты. Но в клетках его стебля уже был гриб. Уже был обмен.

Исследование геномов всех известных наземных растений показало, что они происходят от единого предка, у которого была микориза. **Выход растений на сушу 450–500 миллионов лет назад стал возможен, по всей видимости, именно потому, что гриб пошёл первым** — или шёл рядом, обеспечивая доступ к питательным веществам в голой минеральной почве, где не было ни гумуса, ни органики. Без этого союза суша осталась бы каменистой пустошью ещё на многие эпохи.

Это и есть пшеница. Это и есть весь злак, от которого зависит треть мирового продовольствия. Не отдельный агрономический объект — участник союза, которому почти полмиллиарда лет.

-12

Апрель в Краснодарском крае. Протравочная машина заканчивает работу. Агроном фиксирует норму расхода препарата в журнале. Через несколько дней семена лягут в почву.

В этой почве — или в её отсутствие — решается уравнение, которое Альберт Бернгард Франк начал составлять в прусском лесу сто сорок лет назад. Он искал трюфели. Нашёл сеть, без которой не бывает ни трюфелей, ни пшеницы, ни одного дерева во дворе.

Сеть всё ещё там. Пока.

Друзья, помогите нам собрать средства на работу в мае. Мы не размещаем рекламу в своих статьях и существуем только благодаря вашей поддержке. Каждый донат — это новая статья о замечательных грибах с каждого уголка планеты!

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы статьи

- Почти вся яровая пшеница в России протравливается фунгицидами, и это стало агрономической нормой. - В почве существует древняя микоризная сеть — симбиоз растений и грибов возрастом около 450 млн лет. - Микориза критична для большинства наземных растений: гриб получает сахара от растения, а растение — фосфор, азот и микроэлементы. - Открытие микоризы связано с работами Альберта Бернгарда Франка в XIX веке; научное сообщество не сразу признало её значение. - Микоризная сеть — не “добрая экосистема взаимопомощи” в популярном смысле, а скорее сложный рынок обмена, где есть и конкуренция, и паразитизм. - Существуют растения-микогетеротрофы, которые не фотосинтезируют и живут за счёт этой сети. - Современное сельское хозяйство ослабляет микоризу двумя основными путями: - избытком фосфорных удобрений; - применением системных фунгицидов, включая протравители семян. - Длительное внесение фосфора меняет и обедняет микоризные сообщества в почве. - Протравители могут снижать колонизацию корней микоризными грибами, особенно в ранние фазы роста. - Возникает замкнутый круг: меньше микоризы → больше потребность в удобрениях → ещё меньше микоризы. - Фосфор — ограниченный невозобновляемый ресурс, а сельское хозяйство становится от него всё более зависимым. - Микориза была фундаментом выхода растений на сушу, то есть это не второстепенный механизм, а одна из основ наземной жизни. - Главная мысль статьи: агросистема, пытаясь контролировать почву химически, подрывает древний биологический союз, на котором сама же и держится.

Подробный вывод

Статья сильна тем, что показывает привычную агрономическую практику не как нейтральную “технологию”, а как вмешательство в очень древнюю и тонкую систему обмена. Это важный сдвиг взгляда. Мы часто воспринимаем поле как пустую площадку для производства урожая: внесли удобрение, обработали семя, получили результат. Но биологическая реальность сложнее. Поле — это не только субстрат, а живой слой отношений, где растение существует не в одиночку, а в союзе с множеством организмов. Здесь особенно интересен контраст между краткосрочной эффективностью и долгосрочной устойчивостью. Протравливание и удобрения решают конкретную, понятную задачу: защитить всходы, быстро дать питание, снизить риски. С практической точки зрения агронома это рационально. И важно не впадать в романтическую крайность, будто любое применение химии — зло. Это было бы такой же идеализацией, только с обратным знаком. Индустриальное земледелие возникло не из глупости, а как ответ на реальную задачу — накормить огромные массы людей. Но статья указывает на цену этой рациональности. Когда мы заменяем биологическую сеть минеральным костылём, система сначала кажется более управляемой. Однако затем выясняется, что она становится более зависимой, более хрупкой и более дорогой в поддержании. Это напоминает психологический или социальный паттерн: человек, стремясь убрать внутреннюю сложность быстрым внешним контролем, часто теряет живую адаптивность. Так и здесь: чем больше контроль через химию, тем меньше внутренняя способность почвы и растения к сотрудничеству. Очень точен и важен тезис о том, что микоризная сеть — это не сказка о всеобщей гармонии, а система обмена, где есть выгода, ограничения и даже паразиты. Это делает картину не менее красивой, а более реальной. Мы любим идеализировать природу — будто там всё альтруистично и мудро. Но реальная природа, как и человеческое общество, строится не только на любви, но и на торге, конкуренции, уязвимости и приспособлении. И в этом есть трезвость. Принятие реальности полезнее, чем поклонение красивому мифу. Если смотреть глубже, статья поднимает цивилизационный вопрос. Человечество за последние десятилетия выстроило модель продовольствия, опирающуюся на извлечение конечных ресурсов и подавление природных посредников, которые работали миллионы лет. Это стратегия, похожая на сжигание капитала ради текущей ликвидности. Пока рентабельность есть — модель кажется успешной. Но если фундаментом урожая всё в меньшей степени становится живая почва, а всё в большей — внешний приток фосфора, фунгицидов и энергии, то перед нами не победа над природой, а форма глубокой зависимости. При этом важно не впасть в антинаучную реакцию. Научная строгость требует признать: статья, хотя и убедительна по общему направлению, местами подаёт материал драматично. Любая агросистема неоднородна. Эффект фунгицидов зависит от действующего вещества, дозировки, почвенных условий, культуры, климата, состава микробиоты. Не всякая обработка одинаково разрушительна, не всякий высокий урожай означает “мёртвую почву”, и не всякая микориза автоматически гарантирует агрономический успех. Истина здесь, как часто бывает, не в лозунге, а в градиенте. Но именно поэтому статья полезна: она не закрывает вопрос, а возвращает в поле зрения то, что слишком долго считалось фоном. С философской точки зрения текст напоминает о старой ошибке модерности: мы легко принимаем видимую часть системы за всю систему. Видим зерно, препарат, норму высева, анализ почвы на NPK. Но не видим отношения, благодаря которым всё это вообще имеет смысл. Это почти как в человеческой жизни: мы измеряем результаты, но упускаем невидимые связи, на которых держится устойчивость — доверие, привычки, внутренняя дисциплина, смысл. Пока они есть, всё работает. Когда они разрушены, внешняя компенсация становится всё дороже. Главный практический вывод статьи не в том, что нужно немедленно отказаться от всех протравителей или удобрений. Это было бы наивно. Гораздо разумнее другой вывод: сельское хозяйство должно учиться работать не против микоризной системы, а вместе с ней. То есть переходить от логики тотального подавления к логике тонкой настройки: - меньше разрушать почвенную биоту; - точнее работать с фосфором; - искать режимы обработки, минимально подавляющие симбиоз; - оценивать не только урожай сезона, но и биологическое качество почвы на годы вперёд. В этом и заключается зрелый прагматизм: не романтизировать природу и не обожествлять химию, а видеть, где технология полезно дополняет биологию, а где начинает выжигать собственный фундамент. Статья, по сути, говорит о смирении перед реальностью. Не в религиозном, а в интеллектуальном смысле. Мы не создали плодородие. Мы встроились в процессы, которые старше нас на сотни миллионов лет. И когда человек забывает об этом, он начинает относиться к почве как к инертному объекту. Но почва — не просто ресурс. Это память жизни, её скрытая инфраструктура. И здесь возникает почти экзистенциальный образ: семя опускается в землю не просто как единица агропроизводства, а как участник древнего договора между растением и грибом. Вопрос в том, помним ли мы об этом договоре, когда стремимся всё ускорить, усилить и подстраховать. Открытый вопрос: если эффективность требует всё большего контроля над живой системой, не является ли это признаком того, что мы уже утратили понимание того, что именно делает её живой?
Редактор: fivorg
Источник: https://dzen.ru/a/aetEKQrymRWcIvnc
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Глава 3. Вариации в размышлениях
Вода сама себе царь в 260 языках мира
"Эдом". Русская равнина в допотопной и послепотопной истории
Русский язык в современном мире.
"Необъятная Птичья страна" в центре Русской равнины. "Русь Лебединная"
Древнейшие цари Руси в "Скифской истории" Лызлова. Царь Вокса и река Ока.Ч. 6
Голод в царской России
О происхождении русского народа. История как месть
Один комментарий » Оставить комментарий

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru