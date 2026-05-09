Каждую весну в Краснодарском крае, на Ставрополье, в Поволжье и Западной Сибири в протравочные машины заливают фунгицид. Семена пшеницы медленно вращаются в барабане, покрываясь тонкой плёнкой химии, которая убивает споры патогенных грибов. Агроном смотрит на процесс без особых эмоций: рутина, третье десятилетие подряд. По данным отраслевых конференций, сегодня в России протравливается 99% площадей под яровой пшеницей. Процедура считается само собой разумеющейся.

Никто не думает о том, что часть фунгицида опускается в почву вместе с семенем. И что в этой почве живёт сеть, которой четыреста пятьдесят миллионов лет. Сеть, без которой пшеница как биологический вид не существовала бы в принципе.

В 1880 году немецкий ботаник Альберт Бернгард Франк получил поручение от короля Пруссии Вильгельма I. Задание звучало прагматично: выяснить, можно ли выращивать трюфели в прусских лесах, и если да — то как. Трюфели были дороги, Франция держала монополию, казна была заинтересована.

Франк взял лопату и начал копать.

Несколько лет он выкапывал корни дубов, буков, сосен — и везде обнаруживал одно и то же. Корни деревьев были густо оплетены грибными нитями. Не поражены, не больны — именно оплетены, в постоянном, явно функциональном контакте. Трюфели Франк так и не научился выращивать. Зато в 1885 году опубликовал статью «О питании некоторых деревьев посредством подземных грибов», в которой ввёл слово «микориза» — от греческого мykes, гриб, и rhiza, корень.

Научное сообщество встретило работу скептически. Идея о том, что гриб может быть полезен растению, противоречила господствующей парадигме: грибы — паразиты, разрушители, враги. Большинство коллег Франка просто не поверили. Его основные гипотезы были подтверждены экспериментально лишь спустя несколько десятилетий после его смерти в 1900 году.

Открытие, которое перевернуло биологию, было сделано случайно, в ходе работы по государственному заказу на трюфели. И отвергнуто на поколение вперёд.

Сегодня известно, что около 90% всех наземных растений существуют в симбиозе с микоризными грибами. Не «некоторые растения в некоторых условиях» — почти все, почти везде. Ель во дворе вашего дома. Берёза на краю поля. Пшеница на этом же поле — до того, как семена обработали фунгицидом.

Механизм симбиоза работает как биохимический рынок с жёсткими правилами. Гриб проникает в корень растения и формирует структуры с разветвлённой поверхностью — арбускулы (*arbuscule*, от латинского «маленькое дерево»): именно через них идёт обмен. Растение отдаёт грибу до 20% продуктов фотосинтеза — сахара, жирные кислоты. Гриб в ответ добывает из почвы фосфор, азот, цинк, медь — питательные вещества, которые корни не могут достать самостоятельно. Грибные гифы тоньше корневых волосков в десятки раз, проникают туда, куда корень физически не помещается, и расширяют эффективную «всасывающую» поверхность растения в сто раз.

Растение не поглощает фосфор из почвы — оно покупает его у гриба за сахар. Это не метафора. Это молекулярная реальность, подтверждённая изотопными маркерами в тысячах экспериментов.

Сеть, которую образуют гифы, соединяет растения между собой — это правда. Но она несравнимо сложнее и жёстче, чем рассказывает популярная версия. В 2023 году в журнале Nature Ecology & Evolution был опубликован масштабный обзор, авторы которого — исследователи Жюстин Карст из Университета Альберты, Мелани Джонс и Джейсон Хексема — установили, что большинство громких утверждений о «заботливых деревьях, кормящих своих детей через сеть», не имеют достаточного экспериментального подтверждения. Реальная сеть — не лес взаимной поддержки. Это рынок, где каждый участник торгуется за своё.

И где некоторые не торгуются вовсе.

В российских лесах, среди хвойного опада, можно встретить два растения, которые не имеют ни одного зелёного пятна. Первое — гнездовка настоящая (Neottia nidus-avis): бурый стебель с чешуйчатыми листьями, корни, спутанные в клубок, похожий на птичье гнездо. Второе — подъельник обыкновенный (Monotropa hypopitys): восковые, почти белые веточки с поникающими цветками, словно вылепленные из парафина. Оба не фотосинтезируют. У обоих нет хлорофилла. Оба питаются через микоризную сеть — получают от неё органику, которую добывают соседние деревья.

Биологи называют таких существ микогетеротрофами (об этом явлении, кстати, рассказывали в недавней статье). По всему миру их насчитывается около четырёхсот видов. Все они — воры в системе, которая возникла как взаимный обмен. Они подключились к сети, взяли всё, что могли взять, и в ходе эволюции отказались от фотосинтеза как от лишней статьи расходов. Гнездовка может годами оставаться под землёй в виде корневища — и лишь на девятый или десятый год выбрасывает наземный побег, чтобы рассеять семена. Этот побег живёт около двух месяцев, а потом засыхает. Всё это время растение не производит ничего. Оно только берёт.

Сеть, которую часть учёных описывала как экологический альтруизм, содержит в себе паразитов с самого начала. Это часть её природы.

Но если в лесу паразитов немного, и сеть их выдерживает, то в агроландшафте происходит нечто другое.

Когда в почву вносят фосфорные удобрения, растение получает фосфор напрямую, без посредника. В ответ оно резко сокращает поставки сахара грибу — зачем платить, если ресурс и так есть? Гифы перестают разрастаться. Колонизация корней падает. Грибные сети деградируют и исчезают из пахотного слоя. Это задокументировано в долгосрочных полевых экспериментах: исследование 2012 года с использованием участков, заложенных ещё в 1914 году, показало, что 90-летнее применение фосфорных удобрений коренным образом изменяет состав и разнообразие микоризных грибов в почве.

Неочивидные разрушители грибных союзов Неочивидные разрушители грибных союзов

Одновременно работают протравители. Системные фунгициды — флудиоксонил, триазолы, проклораз, — в отличие от контактных, проникают в ткани растения и распространяются по его сосудистой системе. Исследование, опубликованное в журнале Mycorrhiza в 2025 году, установило: шесть из восьми стандартных протравителей озимой пшеницы снижают колонизацию корней микоризными грибами в первые недели вегетации. Некоторые препараты с флудиоксонилом подавляют её на протяжении всего сезона.

Оба процесса — избыток фосфора и системные фунгициды — работают параллельно, усиливая друг друга. В 2023 году результаты анализа более 31 000 образцов почвы, собранных по всей планете, показали: агрокультурные почвы, занимающие примерно половину обитаемой суши, потеряли от 40 до 90 процентов исходных микоризных сообществ в зависимости от региона и культуры. Сеть не исчезает мгновенно. Она просто становится тише. Потом ещё тише.

Здесь начинается петля, которую трудно разорвать.

Когда микоризная сеть деградирует, растение теряет доступ к фосфору, который гриб умел добывать. Чтобы компенсировать этот дефицит, агроном вносит больше минеральных удобрений. Избыток фосфора подавляет микоризу ещё сильнее. Следующей весной удобрений требуется ещё больше.

Фосфор — невозобновляемый ресурс. Он не синтезируется и не берётся из воздуха, как азот. Его добывают из фосфоритных пород в ограниченном числе месторождений, 70% которых сосредоточено в Марокко. По различным оценкам, при нынешних темпах добычи промышленно доступные запасы фосфатного сырья будут исчерпаны через 70–300 лет. Спрос ожидается пиковым уже в 2033–2040 годах.

Промышленное земледелие последние восемь десятилетий последовательно уничтожало биологический механизм, который добывал фосфор из почвы бесплатно, — и одновременно наращивало зависимость от конечного минерального ресурса, призванного этот механизм заменить.

Арбускулы в корнях первых наземных растений сохранились в кремнистом сланце близ шотландской деревни Райни. Возраст отложений — 407 миллионов лет. Растение называлось Aglaophyton major, у него не было ни листьев, ни настоящих корней — только споровидные выросты. Но в клетках его стебля уже был гриб. Уже был обмен.

Исследование геномов всех известных наземных растений показало, что они происходят от единого предка, у которого была микориза. **Выход растений на сушу 450–500 миллионов лет назад стал возможен, по всей видимости, именно потому, что гриб пошёл первым** — или шёл рядом, обеспечивая доступ к питательным веществам в голой минеральной почве, где не было ни гумуса, ни органики. Без этого союза суша осталась бы каменистой пустошью ещё на многие эпохи.

Это и есть пшеница. Это и есть весь злак, от которого зависит треть мирового продовольствия. Не отдельный агрономический объект — участник союза, которому почти полмиллиарда лет.

Апрель в Краснодарском крае. Протравочная машина заканчивает работу. Агроном фиксирует норму расхода препарата в журнале. Через несколько дней семена лягут в почву.

В этой почве — или в её отсутствие — решается уравнение, которое Альберт Бернгард Франк начал составлять в прусском лесу сто сорок лет назад. Он искал трюфели. Нашёл сеть, без которой не бывает ни трюфелей, ни пшеницы, ни одного дерева во дворе.

Сеть всё ещё там. Пока.

