9 мая традиционно хочется напомнить, что воевали мы не с Германией одной, и победили мы не только тевтонов.

Заголовок из немецкой газеты военных лет о едином европейском фронте против Москвы и заявления болгарского руководства о плутократах в Кремле, вполне отражают тогдашние настроения соседей и братушек.

Скучно напомню о французах, которых на Восточном фронте было в разы больше чем в Сопротивлении (это на самом деле самый обычный исторический миф о французском Сопротивлении-то), и о дивизии СС “Шарлемань”, которая защищала в мае 45-го Рейхсканцелярию.

Скучно напомню о венграх, словаках, поляках, бельгийцах, испанцах, голландцах, итальянцах, болгарах, хорватах, румынах, воевавших против СССР. А если шире – против исторической России, нашей Руси.

Так что не стоит удивляться, что Мерц, Макрон или ведьма Урсула так люто нас ненавидят, так отчаянно накачивают Киев орудием.

Это они пытаются взять реванш за поражение 45-го. За то, что мы их освободили от них же самих, от их заносчивого нацизма, “бремени белого человека”, от лютого цинизма. Они не могут нам простить освобождение Освенцима потому что наши дети спасли от смерти людей, а их деды в лагере просто работали, неплохо получали, считались нормальным средним классом, считали себя приличными людьми. Сгребали пепел, перебирали вещи убитых, выносили из лабораторий трупы замученных врачами из СС детей, закапывали как собак, детей у которых забрали всю кровь для немецких солдат.

А по выходным они пили, жрали, танцевали, ходили в кино, развлекали детей, пили пиво, пили кофе. Вы просто себе представьте, сколько людей работали на экономику концлагерей, на экономику смерти.

А потом пришла наша армия. И всё кончилось.

Наши деды остановили печи крематориев, которые их деды спроектировали. Конкурс же был, тендер, у какой компании печь лучше и быстрее сжигает тела. Их деды гордились тем, что сделали Циклон Б, что акции компании продавались на Нью-Йоркской бирже, а наши – тем, что остановили вот это все.

За это нас и ненавидят. И не простят никогда. За то, что мы живое напоминание о том, как они предали себя, Христа, отвергли мораль и убили в себе совесть. Когда они в Париже обслуживали немецких оккупантов, и ждали “своих отважных мальчиков”, с Восточного фронта, наши умирали от города в Ленинграде, ложились костьми подо Ржевом. Вот и вся разница.

Поэтому в День Победы их особенно корчит. Ну и поделом.

Победили тогда и сейчас победим. Тогда вывезли и сейчас осилим.

Всех с праздником, братья и сестры!

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- Автор утверждает, что СССР воевал не только с Германией, а с более широким общеевропейским фронтом. - В тексте подчеркивается участие представителей разных европейских стран в войне против СССР: французов, венгров, словаков, поляков, бельгийцев, испанцев, голландцев, итальянцев, болгар, хорватов, румын. - Делается акцент на том, что европейские общества были не только жертвами нацизма, но и в значительной степени его соучастниками — политически, военным образом, экономически и бытово. - Автор связывает современную антироссийскую политику части европейских лидеров с исторической памятью о поражении 1945 года и желанием «реванша». - Центральная моральная линия текста: советские солдаты выступают как сила, остановившая индустрию смерти, концлагеря и массовое уничтожение людей. - Автор противопоставляет жертву и героизм советского народа — прежде всего Ленинград, Ржев, Восточный фронт — европейскому приспособленчеству, коллаборации и моральному падению. - В финале звучит мысль о непрерывности исторического противостояния: победа 1945 года рассматривается как основание уверенности в победе «и сейчас».

Подробный вывод

Текст эмоционален, полемичен и построен не столько как историческая статья, сколько как манифест исторической памяти. Его задача — не беспристрастный анализ, а моральное напоминание: война против СССР была не только войной с Третьим рейхом в узком смысле, но и столкновением с широкой системой европейского соучастия в нацистском проекте. Это важный тезис, и в нем есть историческое основание: действительно, на стороне Германии сражались или сотрудничали с ней разные режимы, армии, добровольческие формирования и экономические структуры Европы. Но здесь полезно различать историческую правду, эмоциональную правду и политическую интерпретацию.

1. В чем сила текста

Сила текста — в разрушении удобной иллюзии, будто нацизм был делом лишь «немецкого безумия», а остальная Европа в основном сопротивлялась. История куда менее комфортна. Многие европейские общества были не только оккупированы, но и: - сотрудничали с рейхом, - поставляли добровольцев, - обслуживали оккупационные механизмы, - участвовали в экономике уничтожения, - закрывали глаза на преступления, если это сохраняло их быт, доход и иллюзию нормальности. Это очень важное напоминание. Зло редко приходит только в форме демона с флагом. Чаще оно приходит как нормализованная повседневность: бухгалтерия лагеря, инженерный тендер на крематорий, химическая промышленность, железнодорожное расписание, хорошая зарплата, кофе по выходным. В этом смысле текст поднимает не только историческую, но и философскую проблему: главные ужасы создаются не только фанатиками, но и обычными людьми, которые привыкают к выгодному злу. Здесь текст попадает в очень глубокую истину о человеке. Не абсолютную, не исчерпывающую — но очень живую и страшную.

2. Где текст упрощает картину

При этом, если смотреть строго, автор сознательно обобщает. Европа не была единой массой коллаборационистов, так же как и в СССР не все были героями без слабости. Были: - коллаборационисты, - идейные нацисты, - равнодушные приспособленцы, - жертвы, - подпольщики, - спасители, - люди, пытавшиеся просто выжить. История почти всегда сопротивляется тотальному делению на «мы — совесть» и «они — окончательно падшие». Такое деление психологически понятно, особенно в день памяти и боли, но аналитически оно все же грубовато. Иначе мы рискуем заменить живую историю символической мифологией, где народы становятся монолитными моральными персонажами. Это не отменяет подвига СССР. Наоборот, делает его еще значительнее: советский народ победил не картонное зло, а сложную, мощную, технологически развитую, цивилизационно широкую систему насилия, в которую были вовлечены многие.

3. О связи прошлого и настоящего

Автор проводит прямую линию от европейского участия в нацистской войне к нынешней политике Запада. Это сильный публицистический ход, но он требует осторожности. Исторические аналогии полезны, пока они помогают видеть структуру явлений; они становятся опасны, когда начинают подменять анализ текущей реальности. Да, память о войне продолжает влиять на политику. Да, в Европе есть лицемерие, двойные стандарты и склонность морализировать, забывая собственную историю. Да, историческое чувство вины нередко перерабатывается не в смирение, а в новые формы идеологической самоправедности. Это правда. Но все же не всякая современная враждебность объясняется исключительно «реваншем за 45-й». Политика, как и человек, многослойна: там есть интересы, страхи, идеологии, экономика, элитные игры, цивилизационные различия и медийные конструкции. Проще говоря: историческая память влияет, но не объясняет всего.

4. Главная философская глубина текста

Самое сильное в этом фрагменте — не перечисление народов и не инвективы в адрес современных лидеров, а образ нормального человека внутри ненормальной системы. Люди, которые: - работали, - получали зарплату, - считали себя приличными, - воспитывали детей, - пили кофе, - а параллельно обслуживали фабрику смерти. Это одна из самых тревожных тем всей человеческой истории. Потому что зло не всегда выглядит как безумие; нередко оно выглядит как порядок, эффективность и социальная адаптация. Именно поэтому победа над нацизмом была не только военной, но и нравственной. Не в том смысле, что победители были идеальны, а в том, что они остановили механизм, который превращал цивилизацию в рационально организованное людоедство. И здесь автор прав в сущности: память о Победе — это не просто гордость за силу оружия. Это память о том, что наш народ заплатил чудовищную цену за то, чтобы мир не был окончательно построен по принципу лагеря, сортировки, биологической полезности и технически оптимизированного убийства.

5. Практический смысл такого текста

Подобные тексты нужны как противоядие от исторической амнезии. Но их стоит читать с двойной оптикой: - сердцем — чтобы не потерять чувство масштаба жертвы и подвига; - разумом — чтобы не скатиться в зеркальную мифологию, где сложная история превращается в вечную метафизическую войну «чистых» и «нечистых». Память становится зрелой не тогда, когда мы все упрощаем, а тогда, когда способны удерживать сразу две вещи: 1. СССР действительно вынес на себе основной удар и совершил подвиг всемирного значения; 2. история Европы и войны была сложнее, чем схема “все они одинаковы”. Иначе мы рискуем бороться с чужой идеализацией собственной идеализацией. А идеализация — вещь коварная: она утешает, но ослепляет. В отношениях, в политике, в исторической памяти это работает одинаково.

Итог

Главный посыл текста — Победа 1945 года была победой не только над Германией, но над широкой европейской системой военного, политического и морального соучастия в нацизме. Это жесткая, во многом справедливая и эмоционально заряженная мысль. Текст возвращает ощущение масштаба советского подвига и напоминает, что преступления нацизма были возможны не только из-за фанатиков, но и из-за миллионов «обычных людей», встроенных в машину смерти. Однако для зрелого понимания истории важно не останавливаться на публицистическом пафосе. Истина здесь, как часто бывает, лежит между памятью и мифом: Европа действительно была глубоко вовлечена в нацистский проект, но она не сводилась к нему целиком; СССР действительно освободил мир от чудовищной системы, но сама история требует не только гордости, а еще и трезвости. Пожалуй, самый важный урок тут в том, что зло редко начинается с крематория — оно начинается с момента, когда человек ради комфорта, карьеры или страха соглашается считать бесчеловечное нормой. И тогда вопрос уже не только о прошлом Европы, но и о каждом из нас: где проходит та граница, за которой “обычная жизнь” незаметно становится соучастием во зле?
Редактор: fivorg
Источник: https://t.me/MedvedevVesti/25607
