9 мая традиционно хочется напомнить, что воевали мы не с Германией одной, и победили мы не только тевтонов.

Заголовок из немецкой газеты военных лет о едином европейском фронте против Москвы и заявления болгарского руководства о плутократах в Кремле, вполне отражают тогдашние настроения соседей и братушек.

Скучно напомню о французах, которых на Восточном фронте было в разы больше чем в Сопротивлении (это на самом деле самый обычный исторический миф о французском Сопротивлении-то), и о дивизии СС “Шарлемань”, которая защищала в мае 45-го Рейхсканцелярию.

Скучно напомню о венграх, словаках, поляках, бельгийцах, испанцах, голландцах, итальянцах, болгарах, хорватах, румынах, воевавших против СССР. А если шире – против исторической России, нашей Руси.

Так что не стоит удивляться, что Мерц, Макрон или ведьма Урсула так люто нас ненавидят, так отчаянно накачивают Киев орудием.

Это они пытаются взять реванш за поражение 45-го. За то, что мы их освободили от них же самих, от их заносчивого нацизма, “бремени белого человека”, от лютого цинизма. Они не могут нам простить освобождение Освенцима потому что наши дети спасли от смерти людей, а их деды в лагере просто работали, неплохо получали, считались нормальным средним классом, считали себя приличными людьми. Сгребали пепел, перебирали вещи убитых, выносили из лабораторий трупы замученных врачами из СС детей, закапывали как собак, детей у которых забрали всю кровь для немецких солдат.

А по выходным они пили, жрали, танцевали, ходили в кино, развлекали детей, пили пиво, пили кофе. Вы просто себе представьте, сколько людей работали на экономику концлагерей, на экономику смерти.

А потом пришла наша армия. И всё кончилось.

Наши деды остановили печи крематориев, которые их деды спроектировали. Конкурс же был, тендер, у какой компании печь лучше и быстрее сжигает тела. Их деды гордились тем, что сделали Циклон Б, что акции компании продавались на Нью-Йоркской бирже, а наши – тем, что остановили вот это все.

За это нас и ненавидят. И не простят никогда. За то, что мы живое напоминание о том, как они предали себя, Христа, отвергли мораль и убили в себе совесть. Когда они в Париже обслуживали немецких оккупантов, и ждали “своих отважных мальчиков”, с Восточного фронта, наши умирали от города в Ленинграде, ложились костьми подо Ржевом. Вот и вся разница.

Поэтому в День Победы их особенно корчит. Ну и поделом.

Победили тогда и сейчас победим. Тогда вывезли и сейчас осилим.

Всех с праздником, братья и сестры!