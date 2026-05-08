Книга: Новый мировой порядок. Стратегия империализма. Шон Стоун.

Военный эксперт Константин Сивков и историк Вардан Багдасарян анализируют итоги активной фазы конфликта США и Ирана в мае 2026 года. Почему Трамп был вынужден свернуть операцию и можно ли считать это победой Тегерана? В выпуске: роль «черной аристократии» Европы и компромата острова Эпштейна в современной политике, манифест компании Palantir как идеология нового нацизма и секретные сценарии ЦРУ «Трагедия и мобилизация». Эксперты обсуждают переход мира к «постсекулярной» эпохе, где войны ведутся за Третий храм Соломона, а трансгуманизм становится способом выживания «избранных» в ядерном будущем.

00:00:23 — Трамп объявил об окончании войны: роль Конгресса и дефицита БК.

00:01:25 — Эпоха симулякров: почему США провели 200 операций без объявления войны.

00:03:51 — Почему эйфория от Венесуэлы не сработала в Иране: исторический контекст.

00:06:13 — Технологии «Ложного флага»: как легитимизируется начало новых фаз войны.

00:10:56 — Геополитический фокус: Иран как рубеж «внутреннего полумесяца».

00:12:52 — Геоэкономика нефти: как США выбрасывают шейхов из «Золотого миллиарда».

00:18:29 — «Черная аристократия» Европы: почему шейхов никогда не признают равными.

00:21:46 — Сланцевая ловушка: как Вашингтон забирает энергетический рынок Европы.

00:24:53 — Глобальные тренды ЦРУ: проектирование «управляемого хаоса».

00:34:22 — Фактор Эпштейна: как компромат Моссада управляет лидерами Запада.

00:39:06 — План Stratfor на 100 лет: стратегия взаимного уничтожения России и Китая.

00:42:32 — Новая религия: протестантская эсхатология и Трамп в роли Нерона.

00:45:44 — Питер Тиль и «Антихрист-стабилизатор»: эсхатология Силиконовой долины.

00:51:42 — Манифест Palantir: антропологическое превосходство и конец плюрализма.

00:58:26 — Экономика воздуха: почему в США осталось лишь 15% реального сектора.

01:11:11 — Посткатастрофическое будущее: модели мира после ядерного обмена.

01:14:48 — Трансгуманизм и Илон Маск: кибергизация как билет для «избранных».

01:18:39 — 5 сценариев ЦРУ: почему финал назван «Трагедия и Мобилизация».

