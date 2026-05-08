ТРАГЕДИЯ УЖЕ СПЛАНИРОВАНА! Зачем им ядерная катастрофа? | Константин Сивков и Вардан Багдасарян
Военный эксперт Константин Сивков и историк Вардан Багдасарян анализируют итоги активной фазы конфликта США и Ирана в мае 2026 года. Почему Трамп был вынужден свернуть операцию и можно ли считать это победой Тегерана? В выпуске: роль «черной аристократии» Европы и компромата острова Эпштейна в современной политике, манифест компании Palantir как идеология нового нацизма и секретные сценарии ЦРУ «Трагедия и мобилизация». Эксперты обсуждают переход мира к «постсекулярной» эпохе, где войны ведутся за Третий храм Соломона, а трансгуманизм становится способом выживания «избранных» в ядерном будущем.
00:00:23 — Трамп объявил об окончании войны: роль Конгресса и дефицита БК.
00:01:25 — Эпоха симулякров: почему США провели 200 операций без объявления войны.
00:03:51 — Почему эйфория от Венесуэлы не сработала в Иране: исторический контекст.
00:06:13 — Технологии «Ложного флага»: как легитимизируется начало новых фаз войны.
00:10:56 — Геополитический фокус: Иран как рубеж «внутреннего полумесяца».
00:12:52 — Геоэкономика нефти: как США выбрасывают шейхов из «Золотого миллиарда».
00:18:29 — «Черная аристократия» Европы: почему шейхов никогда не признают равными.
00:21:46 — Сланцевая ловушка: как Вашингтон забирает энергетический рынок Европы.
00:24:53 — Глобальные тренды ЦРУ: проектирование «управляемого хаоса».
00:34:22 — Фактор Эпштейна: как компромат Моссада управляет лидерами Запада.
00:39:06 — План Stratfor на 100 лет: стратегия взаимного уничтожения России и Китая.
00:42:32 — Новая религия: протестантская эсхатология и Трамп в роли Нерона.
00:45:44 — Питер Тиль и «Антихрист-стабилизатор»: эсхатология Силиконовой долины.
00:51:42 — Манифест Palantir: антропологическое превосходство и конец плюрализма.
00:58:26 — Экономика воздуха: почему в США осталось лишь 15% реального сектора.
01:11:11 — Посткатастрофическое будущее: модели мира после ядерного обмена.
01:14:48 — Трансгуманизм и Илон Маск: кибергизация как билет для «избранных».
01:18:39 — 5 сценариев ЦРУ: почему финал назван «Трагедия и Мобилизация».
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В беседе война США и Израиля против Ирана трактуется не как завершённый конфликт, а как временно остановленная фаза. - На данном этапе, по логике авторов, Иран добился политического и военно-политического успеха, поскольку: - выдержал удар; - сохранил способность к сопротивлению; - не позволил агрессору достичь заявленных целей. - Подчёркивается, что современная война часто ведётся без формального объявления: это эпоха «операций», гибридных схем и симуляции мира. - Одной из ключевых ошибок США, по версии собеседников, стало то, что они недооценили идеологическую и духовную устойчивость Ирана. - Обсуждаются возможные скрытые цели конфликта: - геополитическое закрепление на Ближнем Востоке; - контроль над энергетическими потоками; - давление на Китай, Европу и страны Юго-Восточной Азии; - дисциплинирование арабских монархий; - разрушение альтернативных логистических маршрутов. - Особое внимание уделяется идее, что борьба вокруг Ирана связана не только с регионом, но и с вопросом: кто будет управлять мировой экономикой и транспортными артериями. - Звучит мысль, что США стремятся сохранять гегемонию через управляемый хаос, сталкивая между собой других игроков. - В лекции проводится линия: мир входит в стадию, где прежняя секулярная логика уже недостаточна, а конфликт всё больше приобретает идеологический и даже квазирелигиозный характер. - Авторы считают, что многовекторность государств сужается: странам всё труднее будет оставаться «между полюсами». - Высказывается тревожный тезис о движении мира к большой войне, где рассматриваются сценарии: - столкновения России и Китая; - России и Европы; - дестабилизации южного направления; - перехода к посткатастрофическому мировому устройству. - Важная линия беседы — критика западной элиты как системы, склонной к: - паразитарной финансовой модели; - ощущению цивилизационного превосходства; - оправданию насилия через идеологию исключительности. - Отдельно обсуждается, что современные западные стратегии якобы уже мыслят категориями «мира после катастрофы», а не предотвращения катастрофы.
Подробный выводВ этом видео предлагается не столько сухой военно-политический разбор, сколько картина мира, в которой конфликт вокруг Ирана — это симптом гораздо более глубокого кризиса международного порядка. Главный вывод собеседников таков: первый раунд давления на Иран не дал желаемого результата для США и Израиля. Если смотреть прагматично, а не через медийный шум, то критерий здесь прост: достиг ли агрессор своих политических целей. По версии участников беседы — нет. Иран не был сломлен, не капитулировал, не потерял субъектность. Более того, сам факт устойчивого сопротивления уже представлен как форма победы. Это важная мысль: в асимметричных конфликтах победа часто выглядит не как триумфальное наступление, а как срыв чужого сценария. Но содержание беседы выходит далеко за пределы Ирана. Авторы рассматривают этот эпизод как часть более широкой борьбы за контроль над энергией, логистикой, рынками и будущей архитектурой мира. В этом смысле Ближний Восток выступает не просто как территория конфликта, а как нерв мировой системы. Контроль над Ираном, Ормузским проливом и арабскими монархиями, по их логике, означал бы возможность влиять на Европу, Китай, Японию и всю Азию. То есть война здесь — это не только про ракеты, но и про маршруты, цены, зависимость и темпы развития целых цивилизационных блоков. Интересно, что в лекции соединяются военная аналитика, геоэкономика, история и философия. Это сильная сторона разговора: он показывает, что война редко бывает только войной. Она одновременно является и экономическим шантажом, и проверкой элит, и столкновением представлений о человеке. В этом смысле Иран у авторов символизирует не идеальное государство, а пример общества, где идея ещё сильнее комфорта. Для них это принципиально: Запад, мыслящий человека как homo economicus, просчитывается там, где сталкивается с людьми, для которых ценности, вера, честь или цивилизационная миссия важнее выгоды. Отсюда вырастает более общий тезис: главная ошибка рационалистических империй — вера, что все продаётся и всё можно свести к интересу. История, однако, постоянно ломает эту модель. Как нейросеть, обученная на ограниченном датасете, ошибается на новых данных, так и геополитический субъект, привыкший мерить мир только деньгами и силой, начинает неверно понимать общества, живущие ещё и мифом, памятью, религией, болью, достоинством. В этом смысле беседа настаивает: мир нельзя объяснить одной экономикой. Ещё один значимый вывод — переход от чисто геополитического противостояния к эсхатологическому измерению. Здесь можно спорить с формулировками, но сама интуиция интересна: когда элиты начинают говорить не просто о победе, а о конце цивилизаций, о мире после катастрофы, о праве управлять будущим человечества, конфликт меняет природу. Он становится не просто борьбой интересов, а борьбой образов будущего. И это уже опаснее. Потому что в обычной политике ещё возможен компромисс, а в квазирелигиозной логике противник всё чаще воспринимается не как соперник, а как онтологическая ошибка, которую нужно устранить. В этом смысле беседа звучит как предупреждение: мир входит в стадию, где всё меньше пространства остаётся для нейтралитета, половинчатости и комфортной многовекторности. Авторы считают, что впереди — эпоха жёсткого выбора. Можно не соглашаться с их драматизмом, но нельзя не заметить важную мысль: системный кризис глобального порядка действительно толкает государства к более определённой самоидентификации. При этом в лекции есть и уязвимые стороны. Многие тезисы строятся на широких историко-философских обобщениях и предположениях о скрытых мотивах элит. Их стоит воспринимать осторожно. Там, где речь идёт о конкретных сценариях ядерной катастрофы, тайных планах или религиозно-оккультной подоплёке глобальной политики, особенно важно сохранять трезвость. Иначе аналитика легко превращается в мифологию. Но сама тревога собеседников понятна: они пытаются схватить не только факты, но и направление духа эпохи — а оно, по их ощущению, действительно становится более мрачным. Если свести всё к сути, то вывод такой: - Иран на данном этапе выстоял и сорвал быстрый сценарий давления. - США и союзники, вероятно, не отказались от целей, а лишь корректируют тактику. - Ближний Восток остаётся узлом борьбы за мировое лидерство. - Конфликт всё сильнее выходит из рамок обычной политики и приобретает цивилизационный характер. - Мир становится менее устойчивым, а цена стратегических ошибок — всё выше. Есть в этом и почти философский нерв: цивилизации рушатся не только от внешнего удара, но и от внутренней потери смысла. Одни переоценивают силу технологий, другие — силу мифа; одни живут прибылью, другие жертвой. Но реальность обычно наказывает и тех, и других за односторонность. Настоящая устойчивость рождается там, где сила соединена со смыслом, а прагматизм — с внутренним стержнем. И здесь остаётся открытый вопрос: что в конечном счёте определяет ход истории — материальный расчёт, воля к власти или способность народа верить во что-то большее, чем собственное выживание?