К 150-летию великого романа Федора Достоевского исследователь Александр Разумов представляет сенсационную трактовку «Братьев Карамазовых». В этом выпуске: почему Смердяков физически не мог быть убийцей, какую роль в преступлении сыграл семинарист Михаил Ракитин и зачем Грушенька оставила калитку открытой. Вы узнаете, почему Достоевский спрятал сюжет неслучившегося второго тома прямо в тексте первой книги, как поэма о Великом инквизиторе связана с масонством Ивана Карамазова и почему истинный смысл романа — это не детектив, а история о «восстановлении погибшего человека».

00:00:23 — Вступление: 150 лет роману «Братья Карамазовы» и загадка смерти Достоевского.

00:03:19 — Второй том в первом: как автор зашифровал продолжение, зная, что может его не написать.

00:08:33 — Главный миф: почему общепринятый взгляд на Смердякова как на убийцу в корне неверен.

00:15:44 — Прямые доказательства: окно, слова прокурора и почему Смердяков физически не мог взять 3000 рублей.

00:18:14 — Ключ к роману: шантаж Катерины Ивановны и истинная причина самоубийства Смердякова.

00:27:26 — Судьба Алёши: почему он не стал бы революционером во второй части саги.

00:35:47 — Тайна Ивана Карамазова: масонский след, Великий инквизитор и связи Достоевского с декабристами.

00:41:38 — Настоящий убийца: как семинарист Ракитин воспользовался планом Грушеньки и открытой калиткой.

00:52:06 — Три брата, три пути: как Достоевский показывал разные способы прийти к Богу.

