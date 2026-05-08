И всё во имя «демократии»…
До американского вторжения в этой стране проживало почти 1,5 миллионов христиан, сейчас не наберётся и десятой доли. Одним росчерком пера США пополнили ряды террористической организации кадровыми военными и оставили древнейший христианский народ на расправу экстремистам.
В свое время это была самая известная ближневосточная авантюра Вашингтона.
По сравнению с нынешней иранской кампанией США, война 2003 года в Ираке — горячая её фаза — прошла стремительно. Буш-младший начал в конце марта и к маю объявил, что «миссия выполнена». Тот май стал месяцем больших послевоенных решений: 11 числа взамен свергнутой государственной власти была установлена временная коалиционная администрация во главе с американцем Полом Бремером, который первыми двумя распоряжениями запретил партию Баас и распустил все силовые структуры прошлого режима.
«Я считаю, что не возвращать в строй армию Саддама — это, с политической точки зрения, самое важное и правильное решение, которое мы приняли за те 14 месяцев, что мы там были», — приводит его слова Public Broadcasting Service (PBS), американская некоммерческая служба телевизионного вещания.
Итогом этого «самого важного и правильного решения» стал фактически геноцид иракских христиан. Это история с выходом в трагическое настоящее и убедительным предупреждением на будущее. Кровавая, драматическая — и вместе с тем мало кому известная и, что печальнее всего, мало кому интересная на Западе, при всей его современной риторике о необходимости защищать уязвимые группы населения. Тревоги и страх, ужас и надежда пропитывают её от начала до конца. Но, всё же, можно обозначить событие, разделившее историю иракских христиан на «до» и «после».
До…
Многими в мире христианство воспринимается как «западная религия», как элемент, прежде всего, европейского и впоследствии — американского культурного кода. Между тем, родина христианства — Ближний Восток. В Месопотамии история Церкви началась почти две тысячи лет назад с проповедей апостолов Фомы и Фаддея. Ассирийцев, традиционно населявших так называемую Ниневийскую равнину на севере этого региона, можно назвать первым христианским народом: уже к середине II века они в большинстве своём приняли крещение.
В V веке в силу, скорее, политических причин ассирийская Церковь Востока обособилась от церквей, пребывавших в Римской империи, и, не приняв решений Третьего Вселенского собора, избрала для себя несторианство. Её территории находились под властью Сасанидской Персии, впоследствии были захвачены арабами, но это не мешало общине умножаться, крепнуть и вести миссионерскую работу. Епархии шагнули далеко за пределы Междуречья. К XII веку Багдад был религиозным центром для несториан от юга Турции до Шри-Ланки и от Сокотры до Китая — такого географического охвата на тот момент не было ни у римских католиков, ни у православных.
Благоприятные условия на землях нынешнего Ирака нашли для себя и сирийские монофизиты, яковиты. Яковитским является один из древнейших христианских монастырей — Мар-Маттай, также на Ниневийской равнине.
Нашествие Тамерлана в конце XIV века нанесло по иракским христианам чудовищный удар. Разрушались многочисленные храмы и монастыри, людей массово казнили за отказ перейти в ислам.
Огромная несторианская церковь вновь сократилась до собственно ассирийского этноса, ключевым элементом идентичности которого, как и прежде, оставалась вера. Выжившие бежали на север, в горы. На исконно ассирийских землях Тамерлан поселил курдов. В будущем пути христиан и курдов не раз пересекутся под самыми разными углами.
Когда Рим активно начал политику уний, это принесло иракским церквам расколы. В последний век османского владычества в Ираке наряду с автохтонными церквами уже действовали католические, подчинённые Ватикану, в регион стали прибывать и протестантские миссионеры, чья проповедь также шла, прежде всего, среди ассирийского населения. В 1910 году христиане различных деноминаций составляли 6,3% всего населения Ирака.
Непоправимой катастрофой для Ассирийской Церкви Востока стал организованный турками и курдами в годы Первой мировой войны геноцид ассирийцев, унесший более четверти миллиона жизней (некоторыми исследователями озвучивается и втрое большая цифра).
В 1919 году на Парижской мирной конференции, когда победители решали судьбы побеждённых, ассирийцы пытались поднять тему геноцида, добиваясь компенсаций и создания для них отдельного государства. Страны Антанты выразили сочувствие и фактически проигнорировали их требования.
Годы британского мандата стали путём к новой катастрофе. Договориться о собственном государстве или автономии в Лиге наций ассирийцам не удалось. Обещания британцев оказались пустыми. К 1933 году отношения с арабами и курдами крайне обострились, и с независимостью Ирака пришёл новый кровопролитный террор. Патриарх-католикос, как и тысячи представителей его паствы, был вынужден эмигрировать.
Однако христианство в стране сохранялось, теперь уже с преобладанием халдо-католиков. С пострадавшего от погромов севера многие христиане перебрались на юг страны, в Багдад и Басру. Наконец, череда переворотов, приведших к власти партию Баас и Саддама Хусейна, обернулась для общин двоякой тенденцией.
С одной стороны, началась политика принудительной арабизации населения. С другой — при условии отсутствия конфликта с политическим руководством страны, христиане могли вздохнуть относительно свободно. В свою очередь, для светского авторитарного режима это служило хорошей витриной толерантности и плюрализма.
Американская исследовательница Кэндис Лукасик называет это «авторитарной сделкой», в этой формулировке нельзя не почувствовать осуждение. Но если оглянуться на прошлое, такой режим существования ближневосточных христианских общин едва ли можно назвать новым.
Со времён языческого Рима и при многочисленных завоевателях-нехристианах, приходивших в истории волна за волной, христиане оставались частью ткани общества и, даже подвергаясь гонениям, никогда не искали конфликта сами. Нельзя не вспомнить о вкладе христиан в развитие культуры, науки и самой государственности Арабского халифата. Было ли это «авторитарной сделкой» — или желанием найти возможность исповедовать и проповедовать Слово Божие?
При Саддаме Хусейне иракские христиане активно участвовали в культурной, деловой и государственной жизни страны. Несмотря на ограничения политических свобод, христианские храмы и школы могли работать открыто. Лицом Ирака на международной арене стал Тарик Азиз, представитель Халдейской католической церкви, побывавший и министром информации, и вице-премьером, и министром иностранных дел.
Впрочем, ситуацию нельзя было назвать радужной — перегибы авторитарной системы давали о себе знать. И то же сотрудничество ассирийцев с коммунистами или курдами делало их противниками Баас и объектами жестоких атак. Репрессии и погромы следовали и за военными неудачами конца восьмидесятых — начала девяностых, когда президент искал, на кого обратить народное недовольство. И всё же сейчас это время называют периодом стабильности или даже «процветания».
Анализ численности христианских общин на Ближнем Востоке — в принципе дело непростое, учитывая нерегулярность переписей, содержащих вопрос о религиозной принадлежности, и подчас нежелание людей говорить о ней открыто. Тем не менее, по имеющимся оценкам, до 2003 года в Ираке проживало до 1,5 миллионов христиан. Сейчас их меньше 120 тысяч, в общем населении страны это менее одного процента.
Что же произошло?
И после
Незадолго до вторжения в Ирак к Бушу-младшему приезжал специальный папский посланник кардинал Пио Лаги. Ватикан, как уже было сказано, имел в Ираке значительное присутствие и в случае начала военной кампании предвидел всплеск насилия на этноконфессиональной почве. Президента пытались отговорить от авантюры. Безуспешно.
Когда Буш объявил, что «миссия выполнена», подлинная трагедия христианского населения только начиналась. За сломом баасистской госсистемы, как-то защищавшей его права, последовала борьба группировок за влияние.
Христиане, в отличие от суннитов и шиитов, не имели собственных вооружённых формирований и часто становились жертвами терактов, похищений и бытового запугивания. Шииты, новая власть, могли припоминать им прошлые милости Хусейна, а резко оттеснённые на задний план сунниты — считать их пособниками Запада, но ясно, что причиной гонений была инаковость, ведь страдали и в прошлом благополучные халдо-католики, и диссиденты-ассирийцы, и представители прочих деноминаций. Джихадисты «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) взрывали храмы и убивали духовенство. Ища безопасности, христиане потянулись к своей исторической колыбели, на Ниневийскую равнину. Те, кто мог, вовсе бежал из страны. Начался массовый исход.
В октябре 2003 года Нина Шей, глава Комиссии США по международной религиозной свободе, отмечала, что гарантии прав верующих в Ираке Вашингтону относительно безразличны. Позицию американцев можно объяснять нежеланием казаться «крестоносцами» в глазах мусульман, но факт остается фактом: за иракских христиан не вступились — ни военные, ни Госдеп. США отказывались признавать преследование по религиозному признаку.
Те, кому удавалось бежать в Штаты, как правило, не получали убежища — американские власти отрицали само наличие угрозы их жизням и высылали людей обратно.
Но и благополучная эмиграция имела неблагополучные последствия: растущие диаспоры всё активнее старались вытащить единоверцев за рубеж, и остающееся меньшинство становилось ещё меньше и беззащитнее.
«Увы, некоторые на Западе поощряют эмиграцию христиан, — писал в 2013 году глава Халдейского патриархата, впоследствии кардинал Луис Рафаэль I Сако. — Это колоссальная потеря для тех, кто остаётся, как и для культуры и политики Ирака». По оценкам УВКБ ООН, за первые десять лет после войны Ирак покинули 850 тысяч христиан.
Но и это было ещё не самое страшное.
Упомянутые в начале статьи «важные и правильные» приказы Бремера привели к тому, что силовики Хусейна, униженные и получившие «волчий билет», видели для себя только один выход — вливаться в ряды экстремистских группировок. Террористическая организация ИГИЛ**, подъём которой произошёл в 2014-м, охотно впитывала в себя и боевиков «Аль-Каиды»**, и бывших кадровых военных со всеми их компетенциями, и других представителей суннитского меньшинства.
Хотела ли Америка подъёма этого монстра? ИГИЛ не существовало бы, «если бы не злонамеренные действия Буша и компании», пишет Дуглас Бэндоу из Института Катона. Трудно не согласиться. Даже если США не создавали ИГИЛ напрямую, они сделали это опосредованно — и, во всяком случае, не имели причин препятствовать его появлению.
В самом деле, в стабильном и демократическом Ираке, за который они ратовали на словах, у власти могли оказаться только шииты, а это открывало бы Ирану прямой коридор до Сирии, Ливана, Израиля и Палестины. Не слишком ли большой подарок Тегерану? Напротив, Ирак, раздираемый этноконфессиональными конфликтами, рассадник террористической активности — это не просто помеха Ирану, но и постоянный источник угрозы у его границ. Стоит отметить и то, что Соединённые Штаты уже тогда отстаивали на Ближнем Востоке именно интересы Израиля, который отнюдь не был заинтересован в наличии сильных и устойчивых государств в регионе.
Экспансия так называемого «халифата» ИГИЛ также шла на север, вскоре ему удалось захватить практически все города Ниневийской равнины, и на христиан началась настоящая охота. В Мосуле их дома помечались буквой «нун» («назаряне»), им предлагали на выбор: принять ислам, платить особый «налог», уехать или погибнуть.
Но и уплата «налога» не освобождала от притеснения: боевики всё равно грабили дома, уводили женщин в рабство, не позволяли людям демонстрировать знаки своей веры и даже ремонтировать храмы и монастыри. Последствия трагичны: если в 2014 году в Мосуле проживало 35 тысяч христиан, то в 2022-м их численность оценивалась всего в 60 человек. Храмы и монастыри разрушались до основания, среди них — древнейший монастырь Ирака, Мар-Ильяс. Гонениям со стороны ИГИЛ подвергались, впрочем, и другие религиозные группы, такие как бахаи и езиды.
В 2015 году, на пике игиловского террора, в поддержку христиан Ближнего Востока в ООН впервые было сделано крупное совместное международное заявление — по инициативе России, Ватикана и Ливана.
В нём говорилось:
«Миллионы людей были перемещены или вынуждены покинуть свои исконные земли. Те, кто остаётся в зонах конфликтов или на территориях, контролируемых террористическими группами, живут под постоянной угрозой нарушений прав человека, репрессий и жестокого обращения. Как общины, так и отдельные лица становятся жертвами варварских актов насилия: их лишают жилища, изгоняют с родных земель, продают в рабство, убивают, обезглавливают и сжигают заживо. Десятки христианских церквей и древних святынь всех религий были уничтожены».
Христианским беженцам оказывалась международная помощь, в том числе при участии Русской Православной Церкви. Многих из тех, кто спасался от гонений в те годы, приняли старые недруги — курды, также вынужденные держать оборону во враждебном окружении. На данный момент Курдистан остаётся фактически единственным относительно безопасным для христиан уголком Ирака.
Но и после разгрома ИГИЛ их жизнь в Курдистане не назовёшь спокойной: они оказались заложниками передела сфер влияния между различными вооружёнными группами, а также застарелого турецко-курдского конфликта. Разрушения и тревоги принесла и американо-иранская война. Так, паникой и новыми отъездами обернулись атаки беспилотников на военную базу США в Эрбиле, столице Иракского Курдистана. Тогда при ударах пострадал и христианский квартал города Анкава.
В целом в Ираке христиане превратились в «граждан второго сорта». Их политическая роль жёстко ограничена, они продолжают страдать от терактов, незаконного захвата имущества и повседневной дискриминации. Христианам трудно обеспечивать свою безопасность, а их раздробленность (сейчас в стране более десяти различных христианских деноминаций!) препятствует и политической консолидации, которая могла бы отстаивать собственные интересы.
Права и религиозные свободы, декларируемые иракской конституцией, по сей день остаются лишь на бумаге. Ислам провозглашён государственной религией и основным источником права, а по шариату переход мусульманина в христианство карается смертью.
При этом самих христиан по решению суда могут произвольно записать в мусульмане, такое часто происходит с новорождёнными, но случается и со взрослыми. World Watch List приводит историю замужней женщины-христианки и её детей — всех их «переписали» в мусульмане на основании того, что когда-то её мать приняла ислам и вышла за мусульманина. В итоге брак самой этой женщины с мужем-христианином был признан недействительным.
В своё время, после освобождения Ниневийской равнины от ИГИЛ, планировалось массовое возвращение ассирийцев в свои дома, восстановление религиозной и экономической жизни региона. Для ободрения верующих в 2021 году Мосул — город, где почти не осталось христиан, но остаются резиденции руководителей пяти различных церквей Ирака, — посетил папа римский Франциск. Однако темпы возвращения христианского населения с тех пор так и не возросли. По данным опросов, более трети христиан Ниневийской равнины намерены в скором времени её покинуть — зачастую с желанием навсегда уехать и из Ирака.
В начале своего президентства Буш, комментируя действия своего предшественника, заверял, что не допустил бы геноцида (как это было при Клинтоне в Руанде). Но, по меткому заявлению одной иракской христианки, его администрация стала «молчаливым соучастником» геноцида в Ираке. Курс на дестабилизацию Ближнего Востока — а значит, и на умножение страданий христианских общин — продолжился и при Обаме, и при Байдене, и при Трампе.
В поисках региональных союзников и прокси Соединённые Штаты традиционно делают ставку на радикализм. Вывески и бренды могут разниться, но чем принципиально отличается храм, взорванный джихадистами, от храма, разбомбленного «самой высокоморальной армией в мире»? Велика ли разница, кто творит притеснения — радикальные История христиан в Ираке в чём-то уникальна, но в чём-то типична. И глядя на нынешние события в Палестине, Сирии и Ливане, можно себе представить, чем чревато её повторение.
Фото: Levi Clancy, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Специально для Столетия
Алексей Штрыков
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Американское вторжение в Ирак в 2003 году стало поворотной точкой в судьбе иракских христиан. - До войны в Ираке проживало до 1,5 млн христиан, сейчас — менее 120 тысяч. - Роспуск армии и структур прежнего режима решением администрации Пола Бремера создал условия для хаоса, радикализации и усиления террористических групп. - Иракские христиане — один из древнейших христианских народов Ближнего Востока, укоренённый в регионе почти две тысячи лет. - Их история задолго до США была полна гонений, геноцида, вытеснения и эмиграции: Тамерлан, Османская империя, геноцид ассирийцев в Первую мировую, кризисы независимого Ирака. - При Саддаме Хусейне положение христиан было противоречивым, но в целом они сохраняли относительную безопасность, могли участвовать в общественной жизни и открыто исповедовать веру. - После 2003 года христиане оказались беззащитным меньшинством: без собственных вооружённых структур, между шиитами, суннитами, джихадистами и внешними игроками. - США, по мысли автора, не только разрушили прежний баланс, но и не защитили христиан, а иногда даже отрицали сам факт религиозных преследований. - Подъём ИГИЛ трактуется как косвенное следствие американской политики: бывшие военные и разрушенные институты стали питательной средой для экстремизма. - Захват Ниневийской равнины и Мосула ИГИЛ обернулся фактической катастрофой: убийства, изгнание, рабство, разрушение святынь, исчезновение общин. - Даже после разгрома ИГИЛ массового возвращения христиан не произошло: сохраняются страх, дискриминация, имущественные споры, политическое бессилие. - Автор видит в этой истории предупреждение для всего Ближнего Востока: дестабилизация под лозунгами демократии часто приводит не к свободе, а к распаду общества и гибели меньшинств.
Подробный выводТекст строится не просто как исторический очерк, а как обвинительное размышление о цене геополитических экспериментов. Его главный нерв — резкий контраст между риторикой демократии, прав человека и освобождения, с одной стороны, и реальными последствиями — с другой. В этом смысле статья показывает старую, но оттого не менее болезненную истину: когда государство ломают извне, первыми часто погибают не сильные, а уязвимые. Если смотреть прагматично, без идеологического гипноза, то автор описывает вполне узнаваемый механизм. Сначала уничтожается старый порядок, пусть даже жёсткий и несовершенный. Затем вместо него обещают свободу, но на практике возникает вакуум силы. А вакуум в политике, как пустота в физике, долго не остаётся незаполненным: его занимают наиболее организованные и наименее щепетильные акторы. В Ираке ими стали радикальные группировки, сектантские элиты, вооружённые фракции, внешние игроки. Христиане, как община без собственной военной опоры и без значимого внешнего покровителя, оказались в положении объекта, а не субъекта истории. Здесь есть почти трагическая ирония. США декларировали борьбу за демократию, но решения оккупационной администрации, особенно де-баасификация и роспуск силовых структур, сработали как социальный алгоритм по производству хаоса. Это похоже на ситуацию, когда программист, желая “очистить систему”, удаляет не только вредоносные модули, но и базовые библиотеки, на которых вообще держится работа программы. Формально он устраняет старую архитектуру, фактически — обрушивает всё. А потом удивляется, что систему захватил вирус. В этом смысле ИГИЛ был не случайным сбоем, а одной из форм закономерного распада. При этом статья важна ещё и тем, что ломает западноцентричный стереотип о христианстве как исключительно европейской или американской религии. Иракские, ассирийские, халдейские, сирийские христиане — это не “религиозное меньшинство, появившееся в регионе извне”, а часть самой глубокой ткани Ближнего Востока. Их исчезновение — не просто гуманитарная проблема. Это цивилизационное обеднение, стирание памяти, утрата многослойности региона. Когда уходит такой народ, исчезает не только число в статистике, исчезает целый способ быть человеком в этом ландшафте, целая историческая интонация. Но здесь важно не впасть в обратную идеализацию. Автор явно противопоставляет постсаддамовский хаос прежней “стабильности”. И в этом есть правда, но она не должна превращаться в миф о золотом прошлом. При Саддаме не было подлинной свободы; была условная безопасность в рамках авторитарного контракта. Это типично для многих ближневосточных режимов: меньшинства выживают не потому, что построено справедливое общество, а потому, что сильная власть временно удерживает враждующие силы от взаимного уничтожения. Такой порядок морально неоднозначен. Но история Ирака показывает неприятную для идеалистов вещь: плохой порядок иногда гуманнее хорошего хаоса. В этом и состоит одна из самых неудобных мыслей текста. Политическая реальность редко делится на свет и тьму. Часто выбор происходит между несовершенным порядком и катастрофической анархией. И если реформатор, революционер или внешний интервенционист не понимает структуры местного общества, он начинает мыслить абстракциями — “демократия”, “освобождение”, “новый Ирак”. Но люди живут не в абстракциях, а в кварталах, семьях, храмах, школах, на улицах, где завтра могут прийти вооружённые люди и поставить на двери знак, решающий твою судьбу. Для идеологии важны схемы, для жизни — последствия. Есть и ещё более глубокий пласт. Статья показывает, как легко сильные державы начинают воспринимать целые общества как шахматную доску. На таком уровне мышления христиане Ирака, как и езиды, бахаи, да и простые мусульмане, превращаются в “сопутствующий ущерб” большой стратегии. Это и есть моральная деградация геополитики: чем масштабнее замысел, тем легче не видеть конкретного человека. Здесь статья звучит почти как религиозно-философское напоминание: история — это не только борьба империй, но и судьба вдовы, ребёнка, священника, ремесленника, семьи, бежавшей из Мосула. Практический вывод из текста суров. Если государство или внешний игрок действительно хочет защищать меньшинства, недостаточно говорить о правах человека. Нужны: - сохранение работающих институтов безопасности; - понимание локального этноконфессионального баланса; - защита не только “нового большинства”, но и уязвимых общин; - отказ от политики управляемого хаоса; - реальные гарантии возвращения беженцев, имущественных прав и местного самоуправления. Без этого лозунги о демократии становятся тем, чем часто и были в истории, — моральной упаковкой силы. В более широком смысле статья заставляет задуматься о природе современного либерального мессианства. Когда одна цивилизация уверена, что знает, как правильно переустроить другую, она рискует впасть в форму секулярной религиозности. Формально она борется с фанатизмом, а по сути сама действует как носитель догмы: верит, что разрушение старого автоматически породит лучшее. Но человек и общество не нейтральный материал. Их нельзя “пересобрать” безболезненно, как механизм. У каждой общины есть память, страх, травма, сложные линии лояльности. Игнорирование этого — не просто ошибка анализа, а разновидность высокомерия. Самый сильный итог текста — ощущение, что геноцид может происходить не только через прямой приказ уничтожать, но и через сознательное безразличие к предсказуемым последствиям своих действий. Это тонкая, но важная моральная грань. Не всегда зло приходит с открытым признанием себя злом. Иногда оно приходит под знаменем освобождения, реформы, цивилизации, прогресса. И потому распознавать его труднее. В конечном счёте статья говорит не только об Ираке. Она о том, как идеалы без ответственности становятся разрушительными, как меньшинства платят за чужие концепции, как реальные люди исчезают между декларациями и стратегиями. И, возможно, её главный урок не в том, что “внешнее вмешательство всегда зло”, а в том, что любое вмешательство, не учитывающее живую сложность общества, почти неизбежно производит трагедию. И здесь возникает уже не политический, а почти метафизический вопрос: если истина о справедливости всегда проверяется судьбой самых беззащитных, то имеем ли мы право называть “освобождением” то, после чего они исчезают?