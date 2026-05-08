Главная » Вооруженные силы, Мировоззрение

«Будет единство — сметём всю нечисть!»

14 1
Переслано от: Беседовал Илья Ермолкин

«Будет единство — сметём всю нечисть!»

«Будет единство — сметём всю нечисть!»

За последние несколько лет, в течение которых я регулярно езжу в зону проведения специальной военной операции, мне удалось познакомиться с сотнями удивительных и близких моему сердцу воинов. У каждого из них своя особая история, каждый из них делился со мной своими переживаниями, счастливыми моментами и планами на будущее. Все они стали для меня близкими людьми. Кто-то спросит: «Вот так быстро? Всего за пару часов?» А я отвечу: мне было достаточно и пары минут, чтобы увидеть в глазах бойца своего человека.

На войне это определяется гораздо быстрее и проще. В окопах, на передовой меняется не только твой характер, но и вся картина мира. Точнее, меняешься даже не ты, и не твоё личное восприятие. На фронте невозможно лгать ни самому себе, ни сослуживцам. Те маски, которые примерял и с которыми жил в обычной, гражданской жизни, сползают сами собой, оголяя всё твоё внутреннее естество. И это видят все окружающие, равно как видишь и ты у других. В такие моменты безошибочно понимаешь, кто стоит перед тобой, что у него за душой, и можно ли ему доверять. И, в конце концов, пообщавшись с таким человеком, на ум приходит добрая мысль: «Вот же он, свой, родной». И однажды судьба свела и породнила меня с одним русским офицером, с которым я дружу и постоянно поддерживаю связь.

Его имя Сергей, позывной «Дед», в прошлом — командир добровольческого подразделения «БАРС-20». Именно туда я попал летом 2023 года, когда мне впервые поступило предложение поехать на фронт в составе волонтёрской группы. Это было началом моей гуманитарной миссии. И Сергей «Дед» первый в моей жизни ветеран, которого я стал считать родным и близким для себя человеком.

  — Решение пойти на войну ты принял уже в солидном возрасте (60 лет), но при этом, судя по многочисленным рассказам, у тебя не только не было сомнений, но даже наоборот, когда военкоматы стали отказывать в подписании контракта, ты буквально вступал с ними в жёсткую перепалку. Для простого обывателя, не знающего и не понимающего всей геополитической картины, это «безумный» поступок, для людей, слышащих и видящих нашу реальность, – это маленький подвиг. Объясни, пожалуйста, почему ты так яростно рвался на фронт?

— Я не рвался на фронт. Я просто пошёл туда, где должен был быть. Только и всего. Мужчина — это защитник, а мне и тогда и сейчас есть, кого защищать. Поэтому это не было рвением, я считаю это правильно принятым решением для нормального мужчины. Идти и защищать тех, кого любишь.

— В 2022 году, ближе к осени, когда специальная военная операция шла полным ходом, ты стоял у истоков создания добровольческого батальона «Барс-20». Можешь поподробнее рассказать, как создаются подобные соединения? Кто в этом помогает, и кто курирует набор личного состава?

— В то время многое было непонятно, в том числе, и с определением статуса добровольческих подразделений. И я бы не сказал, что именно я стоял у истоков создания «БАРС—20». Он формировался от «Транснефти»: компания объявила своим сотрудникам о наборе, и немало работников этой организации из разных регионов России пошли добровольцами и заключили контракт с Министерством Обороны на 3 месяца. Тогда отряд формировался по стандартной комплектации. У них реально было много техники и вооружения, и подразделение было укомплектовано практически полностью.

А я пришёл в отряд уже в декабре 2022 года к тому, что осталось. Из трехсот человек личного состава воевать могли только 44. Из всей техники и вооружения почти ничего не сохранилось.

Мне сложно сказать, как тогда проводился набор. Взяли несколько сот людей из разных уголков страны, которых тренировали всего 5 дней на полигоне. Это, конечно, ни о чём. Сейчас людей готовят намного лучше. И в тот момент мне было очень жутко. Поэтому то, что увидел ты, когда приехал в отряд, — это было создано нашими общими силами и с помощью неравнодушных людей. С помощью вас, «гуманитарщиков», когда вы приехали и привезли всё, что было необходимо. А было нужно реально ВСЁ! У нас тогда не было даже какого-нибудь склада, где бы мы могли хранить резерв.

Да и цели своей мы не понимали. Вот есть позиции. Ну, стоим и стоим. Идёт локальная война: мы стреляем, в нас стреляют. Вроде никто сильно не напирает, и мы особо никуда не идём. Наша задача — держать оборону в Кременной. И мы её держали, причём очень хорошо. 

— За несколько лет ведения гуманитарной миссии я чаще стал обращать внимание на то, что «добровольчество» — это буквально отдельная военная каста, как спецназ или разведка. Но в чём главные отличия добровольцев от регулярных военнослужащих Министерства Обороны, подписавших контракт? Не только ведь с юридической точки зрения.

— Что здесь сказать? В самом корне слова «доброволец» кроется выражение «добрая воля». И я всегда говорил тем людям, которые приходили в отряд, что «…вы здесь оказались по доброй воле. Вы сами приняли это решение. И у кого воля крепка, а вера чиста, то будь добр выполнять то, ради чего ты пришёл».

Но скажу честно. К нам приходили совершенно разные люди, со своими мыслями. Не все соответствовали званиям и понятиям «доброволец», «защитник». Поэтому приходилось со многими прощаться. Но те ребята, которые пришли с такими же помыслами, как и я, стояли до конца. Честь им и хвала.

 — Бывая в разные боевых подразделениях, я часто с разрешения бойцов посещал их блиндажи. И везде, практически в каждой комнате, на кухне или в штабе я замечал висящие на стенах иконы и «молитвы о Святой Руси». Именно на фронте, вера обретает не только свой классический смысл «спасения человеческой души», но и буквально само «спасение». Здесь и сейчас. В момент, когда положиться больше не на кого, ты вдруг вспоминаешь о Боге и несколько старых молитв из детства, которым тебя учила мама или бабушка. Я знаю, что ты верующий человек, и для тебя православие занимает одно из главных мест в твоей жизни. Поделись, как вера спасала тебя и твоих ребят на поле боя.

— Война — это не игрушки. И когда ты попадаешь в обстановку на грани жизни и смерти, естественно, душа начинает взывать ко Всевышнему. Неверующих на войне не бывает, все верят. Кто-то показывает это, кто-то скрывает свои чувства в душе, но верят все.

В те минуты, когда твоя жизнь висит на волоске, человек обращается за помощью к Богу. Однажды я полтора часа пролежал под деревом, укрываясь от обстрела. Рвались снаряды и мины со всех сторон. И в тот момент я сказал: «Господи, если ты считаешь, что в этой жизни я всё сделал, то будет на то Твоя воля. А если я ещё нужен, — сохрани». Нет, без Бога на войне нельзя.

Как другие люди относятся к вере — это их дело. Я верил, верю и буду верить до конца, что Всевышний нам помогает, оберегает и защищает. А, когда приходит пора, душа уходит в небесное воинство. И это тоже великое благо.

— Несколько лет назад я тебя спросил, как избавиться от страха на войне. Тогда ты сказал, что это невозможно, а «не боятся только дураки и трусы», и от страха не избавляются, а систематически его подавляют». Можешь ли ты сегодня подтвердить свои слова, и почему, по твоему мнению, именно «дураки и трусы» не имеют страха?  

— Ты меня не так услышал (смеётся). Я тогда сказал, что «не боятся только дураки и мёртвые». Дураки, потому что они не осознают всей опасности ситуации, а мёртвым бояться уже нечего. На войне нет такого человека, который бы не боялся. Страх — это нормальное состояние. Но либо он подавляет тебя, и ты превращаешься в бесконтрольное животное, либо ты подавляешь его и управляешь своим страхом. То есть, наоборот, собираешься и концентрируешься, становишься более внимательным и ответственным. И это даёт возможность не просто выжить, но выполнить боевую задачу. Поэтому повторю снова: на войне не боятся только дураки и мёртвые.

— Поздравляя друг друга с различными праздниками (Новым Годом, Рождеством или Днём рождения), мы регулярно желаем счастья, порой не задумываясь, а что конкретно означает это понятие. Его можно рассматривать как социальное явление (Международный индекс счастья) или как философскую категорию, но, так или иначе, счастье для каждого индивидуально. Находясь в окопах и в блиндажах, под артиллерийскими обстрелами и налётами дронов, в чём для тебя заключалось счастье в тот момент? И меняется ли у человека личное понимание «счастья», когда он оказывается на передовой?

 — В той обстановке, в которой были мы, наверное, самым большим счастьем было увидеть своих сослуживцев, вернувшихся с боевого задания живыми. Жизнь человеческая, вот самое большое счастье. И я всегда боролся за то, чтобы максимально сохранить жизни своих бойцов.  Вот такое оно, «военное счастье».

 — Великий русский философ XX века протоиерей Сергий Булгаков однажды скажет: «Война — мировой пожар истории, в котором многое сгорает ценное и бренное, многое переплавляется и обновляется к жизни». Что же ты в таком случае бросил в «топку» СВО и оставил там навсегда? И есть ли у тебя ощущение внутреннего перерождения: как ты смотришь на жизнь сегодня?

— Отец Сергий сказал абсолютно правильно. Хм… Что на войне переплавляется, и что обновляется в жизни? (задумался) Да уходят все житейские мелочи: своры, склоки, недопонимания, обиды. Там (на войне) человек концентрируется для единой цели — победить. Сильного война закаляет, а того, кто пришел со слабой верой формирует. Ну, а те, кто ломается, — уходят.

Для меня, на сегодняшний момент, внутреннее перерождение не закончено. Да и вообще не могу сказать, что переродился. Наоборот, я стал сильнее. И сейчас у меня ещё более сложная задача, чем та, которая была на войне. Я должен поднять своего сына. И эта борьба будет идти до конца моих дней. Я буду делать всё, чтобы мой сын был счастлив. Я буду бороться за его здоровье. Я буду его формировать. И сколько Господь мне отмерил, — всё это я положу на своего ребёнка.

— Несмотря на все ужасы войны и ранения, которые тебе пришлось пережить, ты сумел сохранить в себе уникальную и довольно редкую черту – жизнерадостность. Твой юмор, смех и улыбка, похоже, никогда не сходят с твоего лица, даже когда из тебя, помнится, вытаскивали осколки. Откуда ты черпаешь силы? Расскажи свой секрет.

 — Да, да, да… Жизнерадостность, смех, улыбка (смеётся). Невозможно быть постоянно сжатым в кулак: рано или поздно рука затечёт. Без юмора и без шуток ты сгоришь и сломаешься. Поэтому юмор всегда был в моей жизни, и всегда мне помогал, особенно, в тяжёлые минуты. Когда было больно не только физически, но и духовно. Нельзя смотреть на мир однообразно, он прекрасен. В нём всегда есть и будут моменты, которые нужно подмечать, и о которых нужно говорить.

Всегда нужно больше общаться и шутить друг с другом. Ты всем своим видом, поведением и разговором должен воодушевлять людей вокруг себя. Ты убеждаешь их, что всё вокруг не такое уж серое, как может показаться. И пускай вокруг грязно, тяжело, холодно, но впереди свет, и мы к нему идём. Всё хорошо, впереди свет, и к нему надо идти! 

Поэтому чувство юмора — это классно, и тот, кто не теряет его, живёт долго, чего я всем и желаю.

 — Скажи, пожалуйста, что мы, как народ России, по-твоему, можем сделать сегодня для скорейшего наступления Победы и процветания нашего Отечества?

 — Быть едиными. Вот когда все будут едины, всё это безобразие закончится. И будет Победа, и будет процветание.

Приезжая к себе в Иркутск, и общаясь с соседями, я часто слышу: «Да я бы пошёл, но вот… у меня такие-то проблемы и такие-то причины». На это я говорю: «Значит ещё не твоя пора. Но, когда, не дай Бог, что-нибудь прилетит к твоему дому, и ты увидишь смерть близких людей, вот тогда ты всколыхнёшься. Однако будет уже поздно, потому что до этого ты не сделал того, что должен был сделать.

Но я не виню никого, у каждого свой выбор. Да, конечно, надо работать и на заводах, и в полях, и в магазинах, и в такси. Да, это всё надо. Но вот, когда будет единство в народе, именно единство, вот тогда мы сметём всю эту нечисть. И никто не посмеет даже косо взглянуть в нашу сторону. Единение и сплочённость — вот, что необходимо для наступления Победы и процветания нашего Отечества.

Беседовал    Илья Ермолкин (Муромский)

Фото автора

Специально для Столетия



Беседовал Илья Ермолкин

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы статьи

- Фронт быстро раскрывает сущность человека: на войне исчезают социальные маски, и становится ясно, кому можно доверять. - Главный мотив героя — долг защитника: решение пойти на войну в 60 лет подаётся не как героический порыв, а как естественное исполнение мужской обязанности. - Добровольчество понимается как “добрая воля”: не юридический статус, а внутренний выбор, проверяемый делом и стойкостью. - Начальный этап формирования добровольческих подразделений описан как хаотичный и тяжёлый: недостаток подготовки, потери людей и техники, отсутствие ясности задач и снабжения. - Вера на войне становится практической опорой: религиозность представлена как почти универсальное состояние человека перед лицом смерти. - Страх признаётся нормой: не боятся, по словам героя, только “дураки и мёртвые”; зрелость — не в отсутствии страха, а в умении им управлять. - Военное счастье сведено к сохранению жизни: величайшая радость — возвращение товарищей живыми с задания. - Война очищает от мелочного: обиды, бытовые конфликты и суета теряют значение перед единой целью. - Личное перерождение героя связано не только с войной, но и с семьёй: после фронта главной задачей становится забота о сыне. - Юмор показан как форма внутренней устойчивости: без него человек психологически ломается. - Главный общественный вывод интервью — необходимость единства народа: именно сплочённость названа условием победы и будущего процветания.

Подробный вывод

Перед нами текст, построенный как героико-экзистенциальное интервью, где война описывается не только как военное событие, но и как пространство предельного человеческого проявления. В этом смысле статья интересна не столько фактами, сколько системой ценностей, которую она транслирует.

1. Война как радикальный проявитель личности

Одна из центральных идей текста — война снимает маски. Это важный мотив, который встречается и в военной литературе, и в философии предельных состояний. В мирной жизни человек может долго поддерживать образ: успешного, уверенного, морального, сильного. Но в ситуации постоянной угрозы жизни психика переходит в режим предельной ясности. И тогда не идеал человека, а его реальная структура — страх, верность, дисциплина, доброта, жестокость — становится видимой. Здесь можно провести аналогию с огнём в металлургии: пока металл холоден, его внутренние примеси не так заметны; при высоких температурах всё проявляется. Так и война в этом интервью показана как печь, в которой человек не становится кем-то новым из ничего, а скорее обнаруживает, кем он уже был.

2. Добровольчество как вопрос внутренней воли

В тексте подчёркивается, что доброволец — это не просто человек “вне регулярной системы”, а тот, кто пришёл по доброй воле. Это важный психологический акцент: внешний приказ и внутреннее решение переживаются человеком по-разному. В первом случае поведение может держаться на дисциплине, во втором — на смысле. Но тут есть и уязвимая сторона, если смотреть глубже: сама по себе добрая воля ещё не гарантирует нравственной правоты. История знает много примеров, когда люди шли на жертвы добровольно, но ради спорных или трагических целей. Поэтому ценность добровольчества в статье раскрывается изнутри переживания героя, а не как универсальная философская истина. Это важно понимать, чтобы не подменять человеческую искренность автоматической моральной безошибочностью.

3. Вера как не теория, а инструмент выживания

Очень сильный пласт интервью — разговор о вере. Причём вера здесь не выглядит отвлечённой богословской схемой. Она возникает как экзистенциальная практика, как способ удержать сознание в момент, когда рациональный контроль почти бессилен. Это похоже на то, как в психологии у человека в критической ситуации активируются самые глубинные опоры: образы детства, голос матери, короткие формулы, молитвы, ритуалы. Вера в таком контексте работает одновременно на нескольких уровнях: - даёт смысл страданию; - снижает хаос через обращение к высшему порядку; - позволяет принять возможность смерти; - поддерживает чувство не-одиночества. Даже если рассматривать это не в религиозном, а в феноменологическом ключе, вера остаётся мощным механизмом стабилизации психики. И потому фраза героя о том, что “без Бога на войне нельзя”, — это не столько богословский тезис, сколько свидетельство о пределе человеческой уязвимости.

4. Страх не исчезает, а дисциплинируется

Один из самых зрелых фрагментов текста — размышление о страхе. Здесь нет дешёвого пафоса про “бесстрашие”. Наоборот, признаётся простая и честная вещь: страх нормален. Это очень важная мысль, потому что культ героизма часто строится на ложной идеализации — будто настоящий сильный человек ничего не боится. Но биологически и психологически это не так. Страх — не враг, а сигнал системы выживания. Разница не в том, есть он или нет, а в том, кто кем управляет: - либо страх захватывает человека, - либо человек собирает себя и использует страх как источник концентрации. Это очень современный и психологически точный взгляд. Он хорошо соотносится и с военной подготовкой, и с практиками саморегуляции, и даже с принципами работы нейросетей в условиях шума: система не устраняет неопределённость, а учится устойчиво работать внутри неё.

5. Счастье, сжатое до жизни

В мирной культуре счастье часто раздроблено на желания, комфорт, статус, признание, впечатления. На войне, по словам героя, счастье предельно упрощается: счастье — это когда твои люди живы. В этом есть суровая философская правда. Экстремальные условия не обязательно “улучшают” человека, но часто очищают шкалу ценностей. То, что казалось важным, обнуляется; то, что было фоном, становится абсолютом. Жизнь, дыхание, возвращение товарища, возможность ещё раз увидеть близких — всё это перестаёт быть банальностью. Однако здесь возникает и печальный парадокс: человек нередко начинает по-настоящему ценить простое только вблизи потери. Мирная жизнь избаловывает восприятие; фронт, наоборот, радикально его обостряет.

6. Юмор как форма сопротивления распаду

Отдельно заслуживает внимания мотив юмора. На первый взгляд он может показаться второстепенным, но на деле это один из самых глубоких пластов текста. Смех в тяжёлых условиях — не легкомыслие, а механизм сохранения психической целостности. Юмор делает сразу несколько вещей: - снижает внутреннее напряжение; - возвращает человеку субъектность; - позволяет не раствориться в ужасе; - поддерживает коллективную связность. Это известно и по фронтовым воспоминаниям разных эпох, и по исследованиям травмы. Там, где человек ещё способен шутить, он ещё не полностью поглощён тьмой происходящего. В этом смысле юмор — почти духовная дисциплина: он не отрицает боль, а не даёт ей стать единственной реальностью.

7. Единство как идеал и как лозунг

Финальный акцент статьи — единство народа. Это подаётся как ключ к победе и процветанию. С одной стороны, мысль понятна и исторически типична: в периоды войны общества действительно апеллируют к сплочённости как к ресурсу выживания. С другой стороны, философски здесь стоит быть осторожным. Единство — сильное слово, но оно бывает разным: - единство из любви и ответственности, - единство из страха, - единство как зрелая солидарность, - единство как требование не задавать вопросов. Поэтому сама идея единства ценна не автоматически, а в зависимости от того, на чём она основана. Если единство строится на достоинстве, взаимопомощи, честности и способности видеть в другом человека — это созидательная сила. Если же оно требует отказа от внутренней правды и сложности реальности, оно легко превращается в коллективную иллюзию.

8. Общий смысл текста

В целом статья создаёт образ человека, который видит войну как: - проверку подлинности, - исполнение долга, - пространство веры, - школу мужества, - очищение от мелочного, - источник нового понимания жизни. Это цельный и внутренне последовательный взгляд. Он не лишён идеализации — а всякий текст такого жанра неизбежно идеализирует, потому что строит не только описание, но и моральный образ. Однако в нём есть и живая человеческая правда: о страхе, о боли, о необходимости юмора, о ценности жизни, о внутренней опоре. Если смотреть глубже, статья говорит не только о войне. Она говорит о том, что человек чаще всего узнаёт себя не в комфорте, а в пределе. Но остаётся открытым трудный вопрос: обязательно ли человеку нужен крайний опыт, чтобы увидеть истину о себе, или подлинную жизнь можно выстроить и без катастрофы — через осознанность, честность и любовь к реальности такой, какова она есть? И, возможно, главный вопрос здесь таков: когда мы говорим “единство” и “правда”, имеем ли мы в виду реальность, которую готовы честно выдержать, или образ, в который нам психологически легче верить?
Редактор: fivorg
Источник: https://www.stoletie.ru/obschestvo/budet_jedinstvo__smetom_vsu_nechist__987.htm
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Мудрость управления. В.И. Ленин: Массам надо говорить всю правду
Там, где настоящее народное единство
Новости Украины и Новороссии 26 марта 2018
Кали-Юги больше не будет
Фабрика марионеток. Исповедь школьного учителя
Интернет-движение Я ДЕЙСТВУЮ! Всемирный День Единства 24.10.2011
Украинский символизм для России
БРАТСТВО И ЕДИНСТВО КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ. ПОДУМАЙ БРАТ!
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 32953 30665
    Svoy 15 мин. назад

      В целом вывод от ИИ понятен, но вот тут ИИ приколол :

      “Но остаётся открытым трудный вопрос: обязательно ли человеку нужен крайний опыт, чтобы увидеть истину о себе, или подлинную жизнь можно выстроить и без катастрофы — через осознанность, честность и любовь к реальности такой, какова она есть?”

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru