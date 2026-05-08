Берлин рвется к ядерному оружию – Четвертый рейх у порога
Моя программа на канале День ТВ о последовательной, неуклонной, как дорожный каток, политике Германии от Аденауэра до нынешнего Мерца, направленной на реванш за поражение в Великой Отечественной войне, на строительство Четвертого рейха.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной лекции центральной темой становится опасность ремилитаризации Германии и возможность ее движения к статусу де-факто ядерной державы. - Поводом служит заявление лидера фракции ХДС/ХСС в Бундестаге о готовности Германии софинансировать французские ядерные силы, если Париж допустит Берлин к их совместному использованию. - Автор трактует это как попытку Германии обойти формальные ограничения и получить влияние на европейский ядерный потенциал «с черного хода». - Подчеркивается, что это происходит не изолированно, а в контексте: - снятия ограничений на милитаризацию, - роста военных расходов, - курса на превращение бундесвера в самую сильную армию Европы. - Заявление Мерца о том, что «Германия возвращается», подается как символический и тревожный маркер, особенно на фоне исторической памяти о Третьем рейхе. - Автор отвергает аргумент, что современная немецкая элита якобы слишком глобалистская и зависимая от США, чтобы строить «четвертый рейх». - Основная мысль: послевоенная история ФРГ представляется как постепенное восстановление германской государственности, экономической мощи, политического влияния и теперь — военной субъектности. - Важная линия рассуждения: германские элиты, по версии автора, традиционно сочетали лояльность Западу и собственный стратегический реваншизм. - Фигура Аденауэра трактуется как отправная точка курса: полная лояльность США в обмен на восстановление немецкого государства и его потенциала. - При Меркель, по оценке автора, Германия стала уже не теневым, а открытым политическим лидером Европы, особенно в санкционной политике. - При Шольце был обозначен переход к роли военного лидера Европы, а при Мерце этот курс, как утверждается, получает практическое наполнение. - Автор считает, что США прекрасно видят усиление Германии, но не пресекают его, потому что могут быть заинтересованы в использовании германской мощи против России. - Проводится историческая аналогия: как Британия, по версии автора, способствовала росту Третьего рейха для решения собственных геополитических задач, так и США могут сейчас допускать рост германской силы ради сдерживания или истощения России. - Итоговый тезис лекции: независимо от того, кто переиграет кого — Берлин Вашингтон или Вашингтон Берлин — для России оба сценария опасны, поскольку ведут к риску прямого конфликта с Германией.
Подробный выводВ этом видео выстраивается цельная, хотя и весьма тревожная, картина: Германия, по мнению автора, уже не просто усиливает оборону, а входит в фазу стратегического возврата к роли самостоятельной военно-политической силы Европы. Причем особенно опасным здесь считается не отдельное заявление о французском ядерном потенциале, а совокупность признаков: изменение политической риторики, снятие юридических ограничений, рост военных амбиций и стремление участвовать в архитектуре европейского ядерного сдерживания. Если смотреть на логику автора не как на набор эмоциональных оценок, а как на политическую конструкцию, то она строится на трех взаимосвязанных опорах.
1. Германия меняет статусПервая опора — идея, что Германия перестает быть просто экономическим гигантом и хочет стать полноценным центром силы, включая военную и, возможно, ядерную компоненту. В этом смысле фраза о софинансировании французских ядерных сил интерпретируется не как техническое предложение по безопасности Европы, а как претензия на участие в принятии решений о применении силы. Это важный момент. В политике деньги редко бывают просто деньгами. Кто финансирует систему, тот почти неизбежно хочет участвовать в управлении ею. Поэтому автор видит в этом не бухгалтерию, а смену роли Германии в европейской и мировой иерархии.
2. Подчинение США не исключает собственного проектаВторая опора — критика наивного, по мнению автора, взгляда, будто зависимость Германии от США автоматически делает ее неспособной к собственному большому историческому проекту. Здесь проводится тонкая, хотя и спорная мысль: вассальность и амбиция не противоречат друг другу. Иногда зависимая элита может использовать покорность как инструмент накопления сил. Это, кстати, похоже на многие процессы в истории и даже в психологии. Человек или государство может внешне соглашаться, уступать, приспосабливаться — но не потому, что у него нет воли, а потому что он выбирает время. В этом смысле автор предлагает видеть в немецкой лояльности США не признак слабости, а форму стратегической адаптации.
3. США могут сознательно выращивать опасного союзникаТретья опора — предположение, что Вашингтон не просто терпит усиление Германии, а в определенной мере допускает его сознательно, поскольку ему нужен мощный европейский инструмент против России. Это самая острая часть рассуждения. Здесь история читается как повторяющийся алгоритм: гегемон, теряющий устойчивость, поддерживает рост региональной силы, чтобы направить ее против главного континентального соперника. Аналогия с Британской империей и Третьим рейхом — сильный риторический ход автора, хотя в академическом смысле такие параллели требуют большой осторожности. История никогда не повторяется буквально. Но она действительно иногда повторяет структуру соблазна: использовать чужую силу ради своих интересов, надеясь сохранить контроль. Это старый геополитический инстинкт, и в нем всегда есть элемент самообмана.
Что особенно важно в содержании лекции
Сильная сторона анализаСильная сторона этого выступления в том, что оно напоминает: военные и политические процессы нельзя оценивать по отдельным словам, нужно смотреть на их сцепку. Когда в одной точке сходятся: - рост военных бюджетов, - снятие ограничений, - смена стратегической риторики, - дискуссия о ядерном участии, — это действительно заслуживает серьезного внимания. Автор верно поднимает вопрос о том, что в международной политике формальная зависимость не отменяет скрытого соперничества, а союзники нередко готовят друг другу не только поддержку, но и будущее перераспределение влияния.
Уязвимая сторона анализаНо есть и слабое место. Понятие «четвертый рейх» здесь выступает не только как аналитический термин, но и как мощный эмоционально-исторический образ. Он мобилизует внимание, но одновременно сужает поле анализа. Современная Германия — это не буквое повторение германских режимов первой половины XX века. История не копируется механически. Сегодняшняя Европа, НАТО, ядерное сдерживание, экономическая взаимозависимость и внутренняя структура немецкого общества — все это создает другую реальность. Иначе говоря, тревога по поводу ремилитаризации может быть обоснованной, но прямое отождествление нынешних процессов с реставрацией рейха — это уже интерпретация, а не факт. Здесь важно не впасть в зеркальную идеализацию страха: так же как одни идеализируют Европу как пространство вечного мира, другие могут идеализировать угрозу как уже завершившуюся историческую неизбежность. И то и другое отрывает от реальности.
Общий смыслВ беседе, по сути, говорится о древнем и очень человеческом сюжете: силы, которые притворяются инструментами друг друга, на деле пытаются стать хозяевами игры. Германия, по мысли автора, хочет вырасти из положения подчиненного союзника в самостоятельный центр силы. США, возможно, готовы это терпеть, пока германская энергия направлена против России. Но подобные игры редко заканчиваются так, как планируют их участники. Если перевести все это с языка геополитики на язык философии истории, то возникает знакомый парадокс: государство может долго жить в роли «послушного партнера», но однажды сама дисциплина становится способом накопления воли. Как в психике человека — вытесненное не исчезает, а меняет форму. Так и в политике: подавленная амбиция может вернуться не в старом облике, а в новом, более рациональном и технологичном.
ИтогГлавный вывод лекции таков: автор призывает воспринимать происходящее не как случайный набор заявлений, а как системный процесс усиления Германии, который в перспективе может стать для России прямой военной угрозой. При этом опасность, по его мнению, исходит не только от самой Германии, но и от возможной американской стратегии использования германского потенциала в антироссийских целях. Практический смысл такого вывода прост: нельзя успокаивать себя представлением, что немецкие элиты слабы, зависимы и потому безопасны. История показывает, что зависимость не отменяет амбиции, а покорность сильному игроку иногда становится способом подготовки собственного исторического рывка. И все же здесь остается открытым более глубокий вопрос: где проходит граница между реальным распознаванием угрозы и проекцией исторической памяти на настоящее, когда прошлое начинает управлять нашим пониманием истины сильнее, чем сами факты?