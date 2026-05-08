⚡️Почему славяне “проблема” для Европы // Егор #ЯКОВЛЕВ

Ненависть к славянам у европейцев еще со времен Ивана Грозного, когда Россия провозгласила себя царством и заявила права на создание Империи, объединяющей разные народы. «Арийская» расовая теория Жозефа де Гобино легла на подготовленную почву.

«Славянство выступает огромной биологической проблемой для Европы, и с этим надо покончить», – наставлял Гитлер министра иностранных дел Румынии Михая Антонеску. Расшифровку этого разговора впервые обнародовал директор фонда «Цифровая история» Егор Яковлев.

Одним из способов сокращения численности населения СССР Гитлер выбрал голод. Блокада Ленинграда, пересыльные лагеря, где советских людей не кормили, сожженные деревни – всё это были составные части нацистского плана.

Происходящее сейчас между Россией и Украиной во многом спровоцировано Западной Европой. «Используются определенные идеи Третьего рейха. В нацистской верхушке был идеолог Альфред Розенберг, в задачи которого входило стравливание украинского и русского народа. В Украине он видел удобный инструмент для сокрушения коммунизма и великорусского патриотизма», – считает Егор Яковлев.

Помнит ли Европа уроки Нюрнбергского процесса? Остановит ли исторический опыт современных последователей Гитлера?

Ведущая - Ирина Мишина

Материал в «Свободной Прессе» - https://svpressa.ru/anons/sptv/514102/

00:00 Краткое содержание.
00:41 Почему славянство проблема для Европы.
08:20 Чего хотел Гитлер.
12:00 Программа уничтожения голодом 20-30 млн советских людей.
15:03 Как мыслила армия Гитлера.
17:15 Что такое пересыльные лагеря.
ВОПРОСЫ ОТ ЗРИТЕЛЕЙ
19:29 Остарбайтеры. Понесли ли они наказание за сексуальные преступления против советских женщин?
23:40 Неосуществленный план Третьего рейха. Поссорить Россию и Украину.
Краткие тезисы

- В данной лекции обсуждается идея славян как “проблемы” для Европы в оптике западноевропейской и особенно нацистской идеологии. - Егор Яковлев связывает корни этой враждебности с длительным историческим восприятием России как альтернативного цивилизационного и имперского проекта, не совпадающего с западным. - В XIX веке политическая неприязнь к России усилилась из-за ее роли как оплота легитимизма и контрреволюции на фоне европейских революций. - Расовые теории Запада, в частности идеи Гобино и его последователей, стали идеологической базой для представления русских и славян как якобы “неполноценных” из-за смешения народов. - Нацизм, по мысли лектора, не изобрел эту логику с нуля, а унаследовал и радикализировал прежние европейские расовые конструкции. - Гитлер рассматривал евреев как подлежащих тотальному уничтожению, цыган — как “бесполезный балласт”, а славян — как массу, которую нужно резко сократить, частично поработить и вытеснить. - Ключевой целью войны на Востоке было не просто военное поражение СССР, а завоевание жизненного пространства, колонизация территорий и демографическая перестройка. - Особое место занял план голода: захват хлебных районов СССР и перенаправление продовольствия в пользу Германии должны были привести к гибели 20–30 миллионов человек. - Блокада Ленинграда, лагеря для военнопленных и гражданского населения, политика карательных акций и сожжения деревень представлены как элементы единой стратегии уничтожения. - Угон людей в Германию в качестве остарбайтеров сопровождался бесчеловечным обращением; беременность славянских женщин часто становилась объектом политики принудительных абортов, что трактуется как форма геноцидальной практики. - В финале беседы проводится параллель между нацистскими идеями стравливания русских и украинцев и современными геополитическими конфликтами.

Подробный вывод

В этом видео проводится важная и жесткая мысль: нацистская политика против СССР была не только войной государств, но и проектом цивилизационного, расового и демографического переустройства Восточной Европы. Это принципиально. Война здесь понимается не как столкновение армий в обычном смысле, а как попытка решить “историческую задачу” — освободить пространство, уничтожив или радикально сократив население, объявленное чуждым и низшим. Если смотреть глубже, то беседа показывает, как идеология превращает предрассудок в административную практику. Сначала рождается образ “варварского Востока”, затем к нему добавляется политический страх, затем расовая теория придает этому страху вид “науки”, а после бюрократия оформляет все это в директивы, планы снабжения, нормы содержания пленных, лагеря, квоты вывоза рабочей силы. Так часто и работает историческое зло: оно начинается не с лагеря, а с идеи, что другой человек — не вполне человек. Интересно и то, что лектор подчеркивает различие между отношением нацистов к евреям, цыганам и славянам. Это различие не делало политику в отношении славян менее чудовищной — просто она была иначе функционализирована. Одних хотели уничтожить полностью, других — частично сохранить как рабскую рабочую массу до момента, пока в них есть утилитарная ценность. Это холодная логика колониализма, доведенная до биополитического предела: человек ценен лишь постольку, поскольку обслуживает чужой проект. Отдельно значима линия про голод как инструмент геноцида. Это особенно страшный аспект, потому что он разрушает удобную иллюзию, будто массовое уничтожение всегда выглядит как прямой расстрел. Нет — иногда оно выглядит как экономическая директива, как перераспределение зерна, как решение “кого кормить, а кого нет”. История XX века многократно показывает: бюрократия способна убивать не менее эффективно, чем оружие. В этом смысле документ о хозяйственной политике на Востоке — не просто хозяйственный текст, а моральная анатомия режима. Тема остарбайтеров и принудительных абортов добавляет еще один слой: война шла не только против настоящего народа, но и против его будущего. Когда государство вмешивается в воспроизводство “нежелательных” групп, оно посягает уже не просто на жизнь, а на саму возможность продолжения общности. Это почти предельная форма насилия — попытка контролировать не только тело, но и историческую перспективу целого народа. Вместе с тем к некоторым финальным политическим параллелям стоит относиться осмотрительно и критически. Исторические аналогии полезны, пока они проясняют механизмы мышления и власти, но становятся уязвимыми, когда слишком быстро превращаются в прямое тождество. Здесь важно сохранять трезвость: изучение нацизма ценно именно тогда, когда оно помогает увидеть структуру дегуманизации, а не когда любая современная вражда автоматически объявляется буквальным повторением Третьего рейха. Иначе память начинает служить не пониманию, а мобилизации. Если говорить совсем по существу, главный смысл лекции в том, что ненависть к славянам в нацистской системе не была случайной или второстепенной. Она была встроена в более широкий западноевропейский пласт представлений о России и Востоке как о чем-то чужом, отсталом, опасном и подлежащем переделке. Нацисты лишь довели эту линию до крайней, убийственной последовательности. Есть и более философский слой. Люди часто любят не реальность, а свои схемы о ней. Европа, о которой говорит лектор, во многом воевала не с живыми народами, а с идеализированным или демонизированным образом славянства: “варвары”, “биологическая проблема”, “масса”, “недочеловеки”. Когда другой превращается в концепт, его легче уничтожать. Это касается не только прошлого. В личной жизни, в политике, в истории мы снова и снова сталкиваемся с одной и той же ловушкой: человек предпочитает образ реальности самой реальности. И отсюда рождаются самые страшные формы жестокости. Практический вывод из этой беседы прост и суров: историческая память нужна не ради ритуала, а ради распознавания механизма дегуманизации. Пока общество видит, как из культурного высокомерия вырастает теория неполноценности, а из нее — программа голода, лагерей и рабского труда, у него есть шанс сопротивляться повторению этих процессов в новой форме. И, возможно, самый важный вопрос после такой лекции звучит так: в какой момент привычное политическое неприятие другого превращается в убеждение, что его жизнь уже не имеет равной ценности?
Редактор: fivorg
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mRcdZvd7vog
