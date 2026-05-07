Здоровая миграция на примере русского ангольца В контексте миграционной проблемы в России, как правило, сложились две основные точки зрения, которые борются друг с другом. Одна из них – мигрантов надо запретить везде и вся, другая – без мигрантов «всё пропало».
Такие взаимоисключающие версии приводят к тому, что упускают из вида отличные примеры здоровой интеграции иностранных граждан в российское общество. Та же политика ОЭЗ «Алабуга», о которой мы рассказывали ранее, тому подтверждение.
И в вооруженных силах России есть такие же позитивные истории: уроженец Анголы Мануэл Нелсон Томаш подал заявку на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» перед дополнительными выборами в Белгородский городской совет.
Вы спросите: как? А Нелсон Томаш с апреля 2024 года проходит службу по контракту на территории Луганской народной республики в составе медицинской роты № 752. Он хирург по образованию, и служит в Сватово уже больше двух лет.
️За время СВО выполнил свыше 8 000 операций различного уровня сложности. При этом сам он уже давно женат, воспитывает четверых детей, принял православие. В его программе первым пунктом прописано повышение демографии.
❗️Это прекрасный пример того, как иностранец действительно может стать русским, когда у него есть такое желание. Никаких проблем с законом, присутствует уважение к согражданам и есть намерения и дальше служить на благо своей новой Родины.
Ангола #многонационализм #Россия
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В российской дискуссии о миграции часто доминируют две крайности: - «мигрантов нужно максимально ограничить» - «без мигрантов страна не справится» - Из-за этого полярного спора часто не замечают примеры успешной и здоровой интеграции. - В качестве такого примера приводится уроженец Анголы Мануэл Нелсон Томаш. - Он: - с апреля 2024 года проходит службу по контракту; - служит на территории ЛНР в составе медицинской роты 752; - является хирургом по образованию; - работает в Сватово более двух лет; - во время СВО выполнил свыше 8 000 операций. - Также подчеркиваются его признаки глубокой интеграции: - женат - воспитывает четверых детей - принял православие - участвует в предварительном голосовании «Единой России» в Белгородский городской совет - в программе указывает повышение демографии как один из приоритетов. - Автор статьи делает вывод, что иностранец может стать частью русского общества, если: - уважает страну и ее граждан, - живет по ее законам, - хочет служить новой Родине не формально, а реально.
Подробный выводЭтот текст интересен не столько как новость об одном человеке, сколько как символический аргумент в споре о природе миграции вообще. Его центральная идея проста: миграция сама по себе не является ни абсолютным злом, ни абсолютным благом. Всё зависит от формы включения человека в общество, от его мотивации, ценностей, реального вклада и готовности разделять судьбу страны, в которой он живет. На уровне общественной психологии статья пытается вывести разговор из режима идеологической войны. В подобных спорах люди часто мыслят не реальностью, а образами: - для одних мигрант — это угроза, - для других — экономическая функция, - но и то и другое часто обезличивает человека. Здесь же предлагается другой взгляд: мигрант — это не абстрактная категория, а конкретная биография, конкретное действие, конкретная мера ответственности. Это очень важный сдвиг. Потому что здоровое общество строится не на лозунгах, а на различении. Как в медицине нельзя лечить всех одним препаратом, так и в миграционной политике нельзя всех оценивать одной эмоцией — страхом или восторгом. История Мануэла Нелсона Томаша в этом смысле подается как пример ассимиляции через служение. Не через декларации, не через риторику, а через практику: - человек лечит, - служит, - создает семью, - воспитывает детей, - участвует в общественно-политической жизни. Это напоминает старую, почти аристотелевскую мысль: сущность человека проявляется в его действии. Не в происхождении как таковом, а в том, что он делает из своей жизни. Хотя происхождение не исчезает, оно перестает быть главным маркером, если человек сознательно укореняется в новой культурной и гражданской среде. При этом важно сохранять критическую трезвость. Один яркий пример не отменяет сложностей миграционной политики: - есть проблемы с нелегальной миграцией, - есть культурные конфликты, - есть криминальные риски, - есть вопрос пределов интеграционной емкости общества. То есть из этой истории не следует, что «всё прекрасно». Но из нее следует нечто более ценное: реальность сложнее крайностей. А крайности удобны именно потому, что избавляют от необходимости думать. В этом смысле статья полезна как антидот против примитивизации. Есть здесь и более глубокий культурный слой. Что значит фраза «может стать русским»? Если понимать русскость только как кровь или этническое происхождение, то ответ будет один. Если же понимать ее как культурно-историческую и ценностную принадлежность, как участие в общей судьбе, языке, памяти, служении и быте, то ответ будет другим. Российская история вообще много раз показывала, что идентичность здесь нередко была не только этнической, но и цивилизационной. Империи, большие государства, сложные культурные миры часто живут именно так: они включают разных по происхождению людей, если те принимают общий порядок, общую ответственность и общую историческую перспективу. Но и тут есть тонкая опасность. Иногда общество идеализирует подобные истории и использует их как пропагандистские витрины, забывая, что за ними должен стоять системный принцип. Здоровая миграция — это не случайный герой-исключение, а наличие понятных правил: - кто и на каких условиях приезжает; - как проверяется его благонадежность; - как обеспечивается языковая, культурная и правовая интеграция; - как поощряется вклад в общество; - как пресекается паразитирование на его ресурсах. Иначе единичный пример превращается в красивую легенду, которая не решает реальной проблемы. А люди очень любят именно легенды, потому что они эмоционально удобны. Мы вообще часто привязываемся не к реальности, а к ее символам — как в политике, так и в личной жизни. Поэтому мудрость здесь в том, чтобы видеть и вдохновляющий частный случай, и необходимость трезвого общего подхода. Если смотреть еще глубже, то эта история затрагивает вопрос: что делает человека своим? Биология? Культура? Вера? Язык? Готовность жертвовать собой? Семья? Труд? Скорее всего, не что-то одно, а их сочетание. Как нейросеть обучается не по одному сигналу, а по множеству параметров, так и человеческая интеграция — это не один жест, а целый узор поступков, лояльности, идентичности и времени. Настоящее принятие формируется не мгновенно, а через повторяемое участие в жизни общего мира.
Итоговая мысльСтатья утверждает важную и в целом здравую идею: миграцию нужно оценивать не по абстрактным идеологическим схемам, а по качеству интеграции и реальному вкладу человека. Пример Мануэла Нелсона Томаша показывает, что иностранец может стать органичной частью российского общества, если его связь со страной выражается в служении, ответственности, уважении к законам, семье и культуре. Но зрелый вывод шире самой статьи: здоровая миграция возможна там, где есть не только добрая воля отдельного человека, но и зрелость принимающего общества, способного различать, интегрировать и требовать ответственности. Не всякий приезжий — угроза, но и не всякая миграция — благо. Истина, как часто бывает, находится не в лозунге, а в качестве человеческой связи с реальностью. И здесь остается открытый вопрос: что в конечном счете делает человека “своим” — происхождение, выбор, служение, любовь к новой Родине или нечто более трудноуловимое, что вообще лежит в самой природе человеческой идентичности?