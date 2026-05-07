Здоровая миграция на примере русского ангольца В контексте миграционной проблемы в России, как правило, сложились две основные точки зрения, которые борются друг с другом. Одна из них – мигрантов надо запретить везде и вся, другая – без мигрантов «всё пропало».

Такие взаимоисключающие версии приводят к тому, что упускают из вида отличные примеры здоровой интеграции иностранных граждан в российское общество. Та же политика ОЭЗ «Алабуга», о которой мы рассказывали ранее, тому подтверждение.

И в вооруженных силах России есть такие же позитивные истории: уроженец Анголы Мануэл Нелсон Томаш подал заявку на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» перед дополнительными выборами в Белгородский городской совет.

Вы спросите: как? А Нелсон Томаш с апреля 2024 года проходит службу по контракту на территории Луганской народной республики в составе медицинской роты № 752. Он хирург по образованию, и служит в Сватово уже больше двух лет.

️За время СВО выполнил свыше 8 000 операций различного уровня сложности. При этом сам он уже давно женат, воспитывает четверых детей, принял православие. В его программе первым пунктом прописано повышение демографии.

❗️Это прекрасный пример того, как иностранец действительно может стать русским, когда у него есть такое желание. Никаких проблем с законом, присутствует уважение к согражданам и есть намерения и дальше служить на благо своей новой Родины.

Ангола #многонационализм #Россия

