ТРАМП ПОЙДЕТ НА КРАЙНИЕ МЕРЫ. Вся правда о закрытии Ормуза | Игорь Шишкин и Руслан Сафаров
Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video
Записаться на конференцию "Неочевидная история": https://delib.ru/meetings/1790
Книга "НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович":
Ozon: https://www.ozon.ru/product/nato-i-rossiya-nepreodolimye-protivorechiya-artamonov-aleksandr-germanovich-3195290126/
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/683957204/detail.aspx
Политолог Руслан Сафаров и Игорь Шишкин разбирают логику которая за действиями Трампа стоит — и которую принято игнорировать в пользу простых объяснений. Закрытие Ормузского пролива бьёт по Европе и Азии но делает американскую нефть золотой. Пока США погружены в предвыборный кризис Британия и Франция стремительно занимают позиции на Южном Кавказе. И о главном противоречии — Трампу нужна реиндустриализация но финансовый капитал Уолл-стрит не готов отказаться от мировой ренты ради восстановления промышленности внутри страны.
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings
00:00:00 — Вступление. Игорь Шишкин в роли «адвоката Трампа»: гений или сумасшедший?
00:01:51 — Провал войны с Ираном и закрытие Ормузского пролива: кто виноват?
00:06:10 — Руслан Сафаров об изоляции США и конце эпохи «блицкригов».
00:10:08 — Кому выгодна блокировка Ормуза? Рекордный экспорт американской нефти.
00:16:15 — Британская игра: как Лондон и Париж используют слабость Трампа.
00:19:51 — Инфляция как оружие: скрытая логика таможенных пошлин США.
00:24:03 — Европа идет на Южный Кавказ. Конец «Коридора Трампа».
00:31:51 — Почему Трамп напал на Иран: попытка заставить мир платить дань.
00:41:47 — Трансформация Европы: ультраправые, русофобия и милитаризация.
00:46:00 — Феномен Великобритании: как работает невидимая империя элит.
00:53:10 — Риск нового мега-теракта в США перед выборами: пойдет ли Трамп ва-банк?
00:55:59 — Раскол республиканцев: почему Джей Ди Вэнс и Марко Рубио ушли в тень.
00:59:01 — Последние козыри: сценарии захвата Кубы и референдум в канадской Альберте.
01:02:49 — Уолл-Стрит против реиндустриализации: почему США нужно отказаться от мировой гегемонии.
#Шишкин #Сафаров #Геополитика #Трамп #Иран #ОрмузскийПролив #Нефть #Британия #Кавказ #Канада #ВыборыСША #УолСтрит #Аналитика #Россия #Прогноз2026
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной беседе обсуждается не столько сам Ормузский пролив, сколько логика действий Трампа в условиях ослабления американских возможностей. - Один из центральных тезисов: Трамп не выглядит безумным или некомпетентным, скорее он действует в условиях дефицита времени, ресурсов и ухудшения международной позиции США. - Перекрытие Ормузского пролива рассматривается как ситуация, которая может быть политически выгодна Вашингтону, даже если формально США выступают за «свободу судоходства». - Предполагается, что Трамп может пытаться перевести образ агрессора с США и Израиля на Иран, представляя его как угрозу мировой торговле. - При этом реальная международная коалиция против Ирана выглядит сомнительно: многие страны не хотят втягиваться в прямой конфликт, особенно учитывая уязвимость флотов и общую нестабильность. - Экономическая логика такова: рост напряженности на Ближнем Востоке повышает цены на нефть, а это частично выгодно американским нефтяным интересам. - Озвучивается мысль, что Трамп может использовать глобальную инфляцию как косвенный инструмент, чтобы поддержать американский рынок и импортозамещение. - Большой акцент сделан на том, что Трамп утратил фактор устрашения: удар по Ирану не привел к решающему результату и показал пределы американской силы. - Европа и Британия в беседе описываются как силы, которые не ослабли окончательно, а, напротив, пытаются воспользоваться сбоем американской гегемонии и вернуть себе геополитическое влияние. - Отдельно подчеркивается роль Британии как долгой, структурной, элитной силы, действующей через финансы, образование, связи и исторические сети влияния. - Высказывается мнение, что Европа постепенно переводится в более жесткое, мобилизационное состояние, где растут милитаризм, ультраправые настроения и антироссийская мобилизация. - Внутриполитическое положение Трампа оценивается как сложное: рейтинги слабы, времени мало, поддержка элит и институтов неполная. - Обсуждается, что Трамп теоретически может искать резкие, кризисные решения, но его пространство маневра уже ограничено. - В качестве более реалистичных направлений американской экспансии называются Куба, Канада, Латинская Америка, то есть возврат к логике «американского полушария». - Сквозной вывод беседы: кризис США — это не конец борьбы за гегемонию, а переход к более опасной, нервной и непредсказуемой фазе.
Подробный выводВ этом видео проводится довольно интересная, местами провокационная мысль: ошибка многих наблюдателей в том, что они недооценивают Трампа, принимая внешнюю хаотичность за слабость мышления. Авторы беседы предлагают смотреть глубже: не как на набор импульсивных жестов, а как на действия политика, который оказался в исторической ловушке. Суть этой ловушки проста. США хотят сохранить положение центра мира, но уже не обладают тем запасом силы, который был у них после Второй мировой войны или даже в 1990-е. Отсюда и вся нервность: Трамп, по этой логике, пытается не просто вести очередную внешнюю политику, а срочно перезапустить американскую мощь — через давление, пошлины, контроль над ресурсами, устрашение и перераспределение мировых потоков денег в пользу США. Ормузский пролив здесь выступает не только как географическая точка, а как символ глобального узкого места. Кто контролирует такие узлы — тот влияет на мировой ритм. Если пролив перекрыт, страдают Европа, Азия, рынки, логистика, страховщики, импортеры. И в этом контексте возникает парадокс: формально США могут осуждать блокаду, но фактически длительная напряженность может давать им политические и экономические дивиденды. Это напоминает старую логику империй: не обязательно самому владеть всем пространством, достаточно влиять на артерии, по которым течет кровь мировой системы. Но беседа интересна еще и тем, что она не впадает в примитивную схему «Трамп всех переиграл». Напротив, звучит важная оговорка: если удар не приводит к быстрой капитуляции противника, он начинает работать против ударившего. В этом смысле история с Ираном трактуется как момент, когда США продемонстрировали не всесилие, а предел своей решимости и возможностей. А в геополитике это почти как в психологии: пока угроза не проверена, она может парализовать; когда ее проверили и увидели границу — страх уменьшается. Здесь есть почти экзистенциальный мотив. Гегемон опасен не только силой, но и репутацией силы. Когда репутация трескается, мир начинает вести себя иначе. Те, кто вчера молчал, начинают торговаться. Те, кто кланялся, начинают лавировать. Те, кто был «младшим партнером», вспоминают о собственных интересах. Именно поэтому в беседе так много внимания уделено Европе и Британии: мысль в том, что ослабление США автоматически не ведет к освобождению мира, оно может открыть дорогу старым альтернативным центрам доминирования. Это очень важный момент. Часто кажется, что если американская гегемония трещит, то дальше наступит многополярный баланс. Но история редко бывает такой аккуратной. Чаще вакуум силы не остается пустым. Его заполняют те, у кого есть память, инфраструктура, элитные сети и аппетит. В этой логике Британия предстает не как «островок без значения», а как долгая имперская матрица, умеющая действовать не только армией, но и университетами, банками, правом, элитным воспитанием и скрытой архитектурой зависимости. Это уже не колониализм XIX века, а более тонкая форма присутствия. Любопытно и то, как в беседе связаны экономика и политика. По сути, озвучивается идея, что Трамп хотел бы профинансировать новое величие США за счет внешней ренты, то есть заставить остальной мир снова платить за американское доминирование. Это очень прагматичный и почти циничный тезис, но в нем есть своя логика. Империи редко живут только внутренним трудом — они стремятся выстроить систему, где периферия оплачивает центр. Однако проблема в том, что современный мир уже не так легко загнать в эту схему, а значит любое принуждение становится дороже и рискованнее. Особенно сильна в беседе мысль о дефиците времени. Время здесь вообще выступает как главный ресурс. Не нефть, не ракеты, не рейтинги, а именно время. У Трампа, по версии собеседников, его нет. Он пытается сделать то, что требует десятилетий, за считаные годы. А история, как и технология, плохо поддается ускорению. Нельзя мгновенно реиндустриализировать страну. Нельзя быстро превратить кризисную систему в устойчивую. Нельзя за месяц вернуть утраченный страх перед империей. И в этом, пожалуй, главный трагический нерв обсуждения. Если смотреть шире, беседа рисует мир, в котором все крупные игроки уже живут не в логике развития, а в логике сжатого исторического маневра. США спешат удержать лидерство. Европа спешит вернуть влияние. Британия спешит встроиться в новую архитектуру. Региональные державы спешат использовать момент. А такая спешка опасна: когда субъект ощущает, что времени мало, он легче идет на крайние меры. При этом полезно сохранять трезвость. В рассуждениях собеседников есть явная политическая эмоциональность, местами допущения переходят в гипотезы, а гипотезы — почти в сценарное моделирование. Но как аналитическая рамка это все же ценно. Она заставляет увидеть, что за словами о «свободе судоходства», «мире», «безопасности» почти всегда стоят интересы, структуры зависимости и борьба за право определять, кто виноват, а кто спаситель. Если свести главный вывод к одной формуле, он звучал бы так: Ормузский кризис в этой беседе понимается не как локальный эпизод, а как инструмент большой борьбы за переформатирование мировой системы, где США уже не могут действовать по-старому, но еще не готовы отказаться от старой роли. И отсюда рождается тревожный итог: мир входит в фазу, когда слабость гегемона не делает его мягче, а может делать его опаснее. Не потому, что он всемогущ, а потому, что он чувствует ускользание контроля. А субъект, теряющий контроль, часто действует резче, чем субъект уверенный в себе. В каком-то смысле это универсальный сюжет — и для государств, и для людей. Пока сила естественна, она спокойна. Когда сила начинает убывать, появляется соблазн компенсировать это жестом, шумом, демонстрацией, крайностью. Но где проходит граница между стратегией выживания и саморазрушительным рывком? И не оказывается ли иногда то, что кажется борьбой за истину и порядок, всего лишь страхом перед утратой привычного места в мире? И тогда остается открытым самый важный вопрос: когда государство говорит, что защищает мировой порядок, защищает ли оно действительно порядок — или лишь свою версию истины, без которой боится потерять самого себя?