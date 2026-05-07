Суверенный интернет, как поле битвы, и будущее радио | Сергей Стиллавин и Руслан Сафаров
В День радио говорим о современных медиа и как выглядит общение в эпоху социальных платформ и инфопузырей. О поколении зуммеров, о радиоэфире и приготовлении вкусной еды, о блогерах и о том, осталась ли сегодня профессиональная журналистика, о культуре в эпоху СВО, о проблемах российских социальных сетей, отключении интернета и Роскомнадзоре, об алгоритмах соцсетей, о времени, когда все стали авторами, и новом понимании Великой Отечественной за последние четыре года говорят радиоведущий, ироничный публицист Сергей Стиллавин и политолог Руслан Сафаров
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Радио не умерло, а меняет форму: сначала его «спасли» подкасты, затем видеоподкасты, а теперь заметен возврат интереса именно к аудиоформату. - Сила радио — в интимности и фоне: его слушают не как зрелище, а как человеческое присутствие рядом — в машине, на кухне, в быту. - Современные медиа стали фрагментированными: аудитория распадается на мелкие сегменты, «пузырі» и «коконы», где люди варятся в кругу похожих мнений. - Интернет выступает не просто средой, а полем борьбы: в беседе проводится мысль, что цифровая инфраструктура изначально тесно связана с задачами контроля, влияния и информационной войны. - Суверенный интернет представлен как необходимость: по мнению собеседников, невозможно эффективно защищать сознание общества, если сама среда устроена по чужим правилам. - Контент важен, но среды недостаточно нейтральны: одной лишь «качественной информацией» победить нельзя, если алгоритмы, платформы и правила распространения не свои. - Российские платформы пока технологически уступают: главные претензии — слабые алгоритмы продвижения, неудобство для автора и неполноценная работа с аудиторией. - Блогерская среда описана как зона низкой ответственности: в отличие от классических медиа, там меньше институциональных ограничений и больше самозванства, шума и коммерческой манипуляции. - Алгоритмы цифровых платформ формируют реальность пользователя: человеку кажется, что он сам выбирает, но на деле его внимание направляется и собирается в управляемую картину мира. - Зумеры критикуются как поколение дефицита внимания: им приписываются трудности с сосредоточением, дисциплиной, устойчивым трудом и долгими форматами. - Кризис воспитания связывается с культурой гипериндивидуализма: идея личных границ, постоянного комфорта и ориентации на эмоции показана как фактор социальной разобщенности. - Эпоха эмоций противопоставляется эпохе сосредоточенного труда: собеседник с ностальгией говорит о времени, когда ценились дисциплина, концентрация и созидание, а не бесконечная эмоциональная стимуляция. - Культура и государственные институции критикуются за инерцию: звучит мысль, что многие сферы, включая театры и кино, живут на государственной поддержке, но не отвечают на вызовы времени. - Тема Великой Отечественной войны в последние годы переживается иначе: из исторической легенды она превращается в живой, личный опыт понимания войны через события последних лет. - СВО меняет оптику восприятия подвига: война перестает быть только страницей учебника и становится нравственным зеркалом, в котором особенно остро видны мужество, жертва и контраст мирной жизни с фронтом.
Подробный выводВ этом видео беседа развивается сразу в нескольких плоскостях: о будущем радио, о природе современных медиа, о цифровой среде как арене конфликта, о культурной деградации внимания и о том, как война возвращает человеку чувство реальности. На первый взгляд темы разбросаны, но внутренне они связаны одной осью: кто сегодня управляет вниманием человека — он сам, общество, государство, рынок или алгоритм?
1. Радио как неустаревшая форма человеческого присутствияОдин из самых важных выводов беседы — радио живо не вопреки технологиям, а именно благодаря своей антропологической природе. Когда у человека перегружены глаза, когда экранов слишком много, когда визуальная информация превращается в шум, звук снова становится убежищем. Не потому что он технологически совершеннее, а потому что он человечнее. Это любопытно даже на междисциплинарном уровне. Если сравнить медиа с работой психики, то видео действует как интенсивный стимул, а аудио — как более мягкий, но глубокий канал сонастройки. Видео требует фиксации внимания, аудио позволяет быть в мире и одновременно оставаться в диалоге. Отсюда и образ радио как спутника кухни, дороги, быта. Не зрелище, а присутствие. В этом смысле радио оказывается ближе не к старой технике, а к древней форме общения — голосу рядом. И потому оно не исчезает. Меняется носитель, меняется платформа, но не исчезает потребность в интонации, доверии, тембре, ритме речи.
2. Подкасты и возвращение к аудио — симптом усталости от визуального перенасыщенияВ беседе прозвучала важная мысль: после всплеска видеоподкастов снова растет интерес к чистому аудио. Это выглядит закономерно. Современный человек как будто живет в режиме постоянной нейросетевой перегрузки: короткие ролики, дофаминовые микроудары, визуальные раздражители. Но психика не бесконечна. Она начинает искать формат, где можно не смотреть, а слышать, не потреблять, а сопровождаться. Здесь проявляется глубокий парадокс цифровой эпохи: чем больше нам дают «контента», тем сильнее мы начинаем ценить неинвазивное общение. Не всё, что технологически возможно, психологически пригодно для жизни.
3. Интернет как поле битвы, а не нейтральная средаЦентральная политическая линия беседы — идея о том, что интернет нельзя рассматривать как нейтральное пространство. Он мыслится как инфраструктура влияния, и потому разговор о «суверенном интернете» подается не как бюрократическая прихоть, а как вопрос цивилизационной безопасности. Это важная точка. В позднелиберальной логике интернет часто представлялся как пространство свободы, где «все могут говорить со всеми». Но практика последних лет показала, что это лишь часть правды. Вторая часть — алгоритмическое управление видимостью, приоритетами, эмоциями и социальными реакциями. Не просто кто-то что-то сказал, а кто, кому, когда, в какой последовательности и с каким усилением это показали. И тут беседа попадает в болезненное, но реальное место: если сама среда устроена по чужим правилам, то контентный суверенитет ограничен. Можно делать хорошие передачи, сильные тексты, честные разговоры — но если маршрутизация внимания не твоя, ты работаешь на территории, где не контролируешь ландшафт. Это похоже на старый философский спор формы и содержания. Содержание важно, но форма его распределения тоже определяет итог. В каком-то смысле это даже гегелевский сюжет: средство уже не нейтрально к цели.
4. Информационные коконы как новая форма общественной разобщенностиВ беседе обсуждается явление «информационных коконов» — среды, где человек окружен только теми мнениями и реакциями, которые подтверждают его картину мира. Это не просто удобство, а новая форма социального онтологического одиночества. Человеку кажется, что он видит общество, а на деле он видит отражение собственного сегмента. Здесь стоит отметить любопытную философскую деталь: раньше идеология навязывалась сверху более грубо, а теперь реальность собирается под субъекта как персонализированная иллюзия. То есть контроль стал не фронтальным, а интимным. Не «думай так», а «мы покажем тебе мир, в котором ты сам захочешь думать именно так». Это тоньше и опаснее. Потому что человек уже не чувствует внешнего давления. Он переживает внушенную селекцию как собственный свободный выбор.
5. Критика блогерской культуры — не только про снобизм, а про исчезновение ответственностиВ разговоре блогеры критикуются резко и местами намеренно грубо, но за этим эмоциональным стилем скрыт принципиальный тезис: классические медиа были встроены в институт ответственности, а цифровая самопубликация часто поощряет безответственность. Конечно, это не абсолютная истина. Среди блогеров есть глубокие, честные и дисциплинированные авторы, а среди традиционных медиа хватает пустоты. Но проблема обозначена точно: когда вход в публичность предельно упрощен, резко падает цена слова. А если цена слова падает, то общество получает переизбыток мнений и дефицит верификации. Это напоминает ситуацию с нейросетями: когда производство текста становится легким, ценность приобретает уже не сам текст, а способность различать подлинное, ответственное и случайное.
6. Кризис внимания как культурная, а не только возрастная проблемаТема зумеров в беседе подана полемически, с раздражением и гиперболой. Но если снять эмоциональную оболочку, то мы увидим серьезный диагноз: современная среда разрушает способность к длительной концентрации. Это не только проблема «плохого поколения». Скорее это побочный эффект самой архитектуры цифровой жизни. Если сознание всё время тренируется на коротких стимулах, оно начинает сопротивляться длинной форме. Если эмоциональная реакция становится главной валютой, то сосредоточенность начинает восприниматься как скука. Если человек привыкает к бесконечной смене впечатлений, он теряет вкус к внутренней работе. В этом месте беседа неожиданно пересекается и с античной философией, и с духовными практиками. И стоики, и монашеская аскеза, и йогическая дисциплина, и научная работа сходятся в одном: истинное развитие требует способности удерживать внимание. Без этого нет ни мышления, ни любви, ни ремесла, ни молитвы. Так что за раздражением по поводу зумеров скрывается более универсальная тревога: не теряем ли мы саму мышечную ткань сознания?
7. Эмоции против чувств, стимуляция против глубиныОдна из сильных линий беседы — критика культуры постоянных эмоций. Это очень точное наблюдение. Человек, живущий в режиме бесконечных микровсплесков, постепенно истощается. Он может быть всё время возбужден, удивлен, раздражен, восхищен — и при этом все менее способен на глубокое чувство. Эмоциональная экономика начинает проедать духовную емкость. Здесь есть почти религиозный мотив, хотя он не оформлен как проповедь. Если всё время гоняться за «эмоцией», то любовь, долг, верность, жертва, терпение начинают казаться слишком тихими. Но именно в них и живет человеческая глубина. То есть перед нами не просто критика соцсетей, а критика самой установки на жизнь как на поток впечатлений.
8. Суверенитет медиа как часть суверенитета культурыВ беседе многократно звучит недовольство состоянием театра, кино, платформ, цифровой инфраструктуры. Можно спорить с интонацией, но нельзя не заметить общий мотив: нельзя быть по-настоящему независимым политически, если культурно и медиально ты живешь в чужой системе координат. Это неудобная мысль для тех, кто хочет разделять культуру, технологии и политику. Но реальность показывает, что они сцеплены. Платформа — это уже политика. Алгоритм — это уже идеология. Механизм видимости — это уже вопрос власти. И потому «суверенный интернет» в таком прочтении — это не просто сервера и каналы связи, а попытка вернуть обществу право на собственную сборку реальности.
9. Война как возвращение реальности и переосмысление Великой ОтечественнойФинальная часть беседы наиболее серьезная и человеческая. Здесь исчезает игра, ирония отступает, остается опыт. Главная мысль проста и тяжелая: последние годы изменили отношение к Великой Отечественной войне. Она перестала быть только великой исторической рамой и снова стала экзистенциально понятной. Не в полном масштабе, конечно, но хотя бы в той мере, в какой современный человек вообще способен прикоснуться к ужасу войны. История, которая раньше воспринималась как легенда предков, теперь начинает чувствоваться как живая правда о том, через что реально проходят люди. Появляется не только гордость, но и стыд, не только благодарность, но и нравственный дискомфорт: кто-то воюет, а кто-то продолжает жить так, будто ничего не происходит. Этот контраст — между фронтом и комфортом — в беседе переживается очень остро. И именно здесь разговор выходит за рамки медиа. Потому что в конечном счете вопрос не только в том, что мы смотрим и слушаем, а в том, что мы считаем реальностью. Если чужая беда не входит в наш внутренний мир, то никакое медиа не спасет нас от нравственной атрофии.
Итоговая оценкаЭта беседа — не академический разбор медиа, а живой, местами резкий, местами противоречивый, но очень показательный срез тревог времени. В ней много субъективного, спорного, эмоционального. Но именно поэтому она ценна: она показывает не стерильную теорию, а чувство эпохи, в которой: - внимание стало ресурсом войны, - алгоритмы стали невидимыми воспитателями, - медиа перестали быть только каналом информации и стали средой формирования личности, - радио сохраняет ценность как человеческий формат присутствия, - а историческая память снова проверяется не словами, а опытом сопричастности. Если свести всё к одному главному выводу, то он будет таким: будущее медиа зависит не только от технологий, но от того, сумеет ли общество вернуть себе суверенитет над вниманием, речью, памятью и внутренней реальностью человека. И здесь возникает уже не технический, а философский вопрос: если наше восприятие мира все больше собирается алгоритмами, то где в этой конструкции заканчивается навязанная картина и начинается наша собственная правда?