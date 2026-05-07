“О глухоте и слепоте”. Е.Ю. Спицын на канале Красная линия в программе “Точка зрения
Эфир на канале Красная линия 29 апреля 2026 г.
Поддержи канал: моя карта Сбербанка – 5336 6903 1682 6694 (Евгений Юрьевич С.)
http://www.donationalerts.com/r/spicyn_e_y
✔️ Дзен: https://dzen.ru/istorik115
✔️ RuTube: https://rutube.ru/channel/2811621/
✔️ Max: https://max.ru/istorik115
Все площадки: https://taplink.cc/spicyn
Много лет коммунисты прямо говорят об острейших проблемах, которые стоят перед страной. Предлагают свои решения и программы. Но достучаться до власти трудно. Порой создаётся впечатление, что нас не видят и не слышат. И не только нас, но и большинство из ста сорока с лишним миллионов жителей нашей страны. О глухоте и слепоте власти говорят эксперты «Точки зрения».
Е.Ю. Спицын на канале Красная Линия. Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/196326
#МПГУ #Спицын #СМИ #Краснаялиния
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Главная тема беседы — разрыв между обществом и властью, который участники называют избирательной глухотой и слепотой. - Представители КПРФ утверждают, что системные проблемы поднимаются давно, но официальная реакция часто возникает лишь тогда, когда те же темы озвучивают медийные фигуры. - Прозвучала мысль, что власть опасается не просто критики, а организованной политической силы, способной превратить общественное недовольство в политический результат. - Участники неоднократно проводят исторические параллели с поздней Российской империей, прежде всего с ситуацией перед Февралем 1917 года. - Особый акцент сделан на том, что игнорирование обратной связи между государством и народом в кризисные периоды может вести к дестабилизации всей системы. - В беседе критикуется ослабление местного самоуправления и его фактическое включение в вертикаль власти. - Отмечается, что даже такие формальные каналы, как депутатские запросы, все чаще теряют реальную эффективность: ответы приходят формальные, закрытые или не по существу. - Звучит тезис, что в советской системе, при всех ее особенностях, обратная связь с населением на местах часто работала быстрее и действеннее. - Современные институты — общественные палаты, приемные, прямые линии — оцениваются как во многом декоративные, то есть существующие по форме, но не по содержанию. - Участники считают, что реальная причина глухоты власти — социально-экономический курс в интересах крупного капитала, а не большинства населения. - В качестве выхода предлагаются глубокие реформы, смена кадров и курса, а также усиление лево-патриотических сил на выборах.
Подробный выводВ этом видео обсуждается не просто проблема плохой коммуникации между властью и обществом. Речь идет о более глубоком явлении: о кризисе представительства, когда формально народ объявлен источником власти, но практически его голос проходит через фильтры, искажения и бюрократические заслоны. Здесь важно увидеть один психологический и политический механизм. Любая система власти склонна слышать не истину как таковую, а сигналы, которые она считает значимыми для собственного самосохранения. Поэтому одни и те же слова, произнесенные депутатом оппозиции и медийной персоной, могут вызвать совершенно разную реакцию. Это не столько вопрос содержания, сколько вопрос канала, статуса и управляемости последствий. Организованная политическая критика опаснее для системы, чем хаотичный медийный шум, потому что первая может превратиться в действие. В этом смысле прозвучавшая мысль о том, что власть боится не возмущения как такового, а его структурирования, выглядит внутренне логичной. Разрозненное недовольство можно переждать, перенаправить, растворить в информационном потоке. Но недовольство, соединенное с организацией, идеологией и политическим субъектом, уже меняет баланс сил. Это старая историческая закономерность: государство часто терпимее к эмоции, чем к форме. Исторические параллели с 1917 годом здесь используются не только как публицистический прием. В них есть рациональное зерно: крупные потрясения редко происходят потому, что “народ внезапно взбунтовался”. Чаще они случаются тогда, когда власть долго не воспринимает сигналы снизу, а затем сама элита начинает искать обходные способы решения накопленных противоречий. Иными словами, слепота власти опасна не только для общества — она опасна и для самой власти. Когда система не умеет перерабатывать обратную связь, она постепенно теряет способность к самокоррекции. Отдельно важен разговор о местном самоуправлении. Это не технический, а принципиальный вопрос. Чем дальше власть от конкретной земли, конкретной школы, больницы, двора, тем легче ей мыслить абстракциями и отчетами, а не живой тканью жизни. Когда местное самоуправление сжимается, общество теряет не просто полномочия, а точки соприкосновения с реальностью управления. Это похоже на ситуацию, когда нервная система передает сигналы все хуже: формально организм жив, но чувствительность падает. А потеря чувствительности — опаснее боли, потому что боль хотя бы сообщает о проблеме. Интересен и контраст между советским опытом и нынешней моделью. Здесь, конечно, возможны разные оценки, и истина не сводится к идеализации прошлого. Но в беседе справедливо отмечен важный момент: в советской системе нередко существовала плотная управленческая связность, когда решение можно было довести быстрее благодаря иной логике ответственности. Да, там были свои ограничения, своя негибкость и свои искажения. Но участники подчеркивают не миф о безупречности СССР, а конкретную вещь: ощущение, что до власти можно было достучаться. А это для легитимности системы почти так же важно, как экономика. С философской точки зрения здесь сталкиваются форма и содержание. Конституция, выборы, приемные, парламентские процедуры — это форма. Но если содержание выхолащивается, форма начинает работать как декорация. В истории такое случалось многократно: институты остаются, а доверие уходит. И тогда возникает опасная иллюзия стабильности. Внешне все на месте, но внутренний контракт между обществом и государством уже разрушается. При этом в беседе звучит не революционный романтизм, а скорее предупреждение: если система не хочет потрясений, ей нужны не символические жесты, а реальные реформы — кадровые, социально-экономические, институциональные. Это прагматичная мысль. В сущности, участники говорят: лучше эволюционное исправление курса, чем накопление энергии распада. Это напоминает и инженерный подход, и медицинский одновременно: болезнь опасна не потому, что ее назвали, а потому, что ее игнорируют. Если смотреть глубже, то тема “глухоты и слепоты” относится не только к государству. Это вообще универсальная человеческая проблема. Люди, партии, элиты, целые цивилизации часто видят не реальность, а удобный образ реальности. Мы привязываемся к картине мира, которая подтверждает нашу правоту, и перестаем замечать факты, которые ей противоречат. В личной жизни это разрушает отношения. В политике — государства. Поэтому ключевой вопрос не в том, ошибается ли власть. Ошибаются все. Вопрос в том, есть ли у системы механизмы признания ошибки и внутренней коррекции.
Итоговый смысл беседы- Участники считают, что нынешняя власть частично утратила чувствительность к запросам общества. - Формальные институты обратной связи существуют, но часто не работают как реальные инструменты влияния. - Исторический опыт показывает, что игнорирование социальных сигналов может закончиться системным кризисом. - Выход они видят в смене социально-экономического курса, усилении представительности, восстановлении реального самоуправления и политической конкуренции. - Главная тревога беседы — не сама критика власти, а то, что без обратной связи государство становится заложником собственных иллюзий. И здесь остается, пожалуй, самый важный вопрос: если истина о состоянии общества всегда доходит до власти через чьи-то интересы, страхи и фильтры, то как отличить подлинную обратную связь от удобной для системы имитации?