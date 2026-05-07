Цифровой социализм: как ИИ и роботы убьют капитализм | Коммунизм как позитивный сценарий будущего
в Москве прошла первая часть конференции группы «Цифровой социализм», посвящённая переходу к шестому технологическому укладу и кибернетическому планированию экономики. Участники обсуждают, как искусственный интеллект, робототехника и блокчейн могут превратить социализм из утопии в инженерный проект: от идей Елены Ведуты о цифровом Госплане и анализа NBICS‑структуры 6‑го уклада до концепции когнитариата и платформы УГАЗ 2.0 как основы супердемократии. В выпуске — разбор парадокса Amazon («социализм внутри корпораций»), токенизация труда вместо денег и сценарий, в котором Россия «срезает угол» в мировой технологической гонке.
00:00:03 — Александр Колпакиди: наука против мракобесия и войн за нефть.
00:10:33 — Елена Ведута: почему неоколониальный Западский проект обречён.
00:19:36 — Школа Крыжановского–Струмилина: как инженеры строили экономику СССР.
00:28:24 — Экономическая кибернетика: ИИ для людей против ИИ для корпораций.
00:46:30 — Тимур Галеев: шестой техноуклад и NBICS‑структура будущего.
01:00:14 — Лестница технологий: от энергетики до социо‑гуманитарного контура.
01:03:12 — Игорь Герасимов: человекозаместительная робототехника и «мускульная» доля.
01:08:06 — Архитектура безлюдного производства: рой роботов и облачная координация.
01:14:11 — Презентация «Политической экономии цифрового социализма».
01:21:00 — Парадокс Amazon и Walmart: почему внутри гигантов нет рынка.
01:27:00 — Цифровые токены вместо денег: алгоритмическая смерть инфляции и коррупции.
01:33:02 — Кибергосударство и УГАЗ 2.0: проект супердемократии.
01:46:11 — Евгений Парфенов: когнитариат как новый исторический класс.
01:56:14 — Дата‑центры как новые средства производства и борьба за мощности.
02:04:10 — Политический протест инженеров: open source как база нового общества.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Главная тема беседы — возможность перехода от капитализма к новому типу социализма на базе ИИ, кибернетики, робототехники и цифрового планирования. - Капитализм описывается как система в глубоком кризисе: войны, неравенство, деградация политических элит, усиление олигархии и глобальная нестабильность. - Основная претензия к левому движению — слабое внимание к развитию производительных сил, науки и техники, без чего разговор о социализме остается декларативным. - Важной интеллектуальной опорой названа советская школа кибернетики и стратегического планирования: Ведута, Глушков, Китов, Канторович и другие. - Елена Ведута утверждает, что западный проект исчерпал себя, поскольку основан на прибыли, перераспределении богатства в пользу ТНК и постоянном кризисе. - Альтернативой называется обновленный советский/евразийский проект, построенный на кибернетическом управлении экономикой и росте благосостояния людей. - Ключевой инструмент будущего — автоматизированная система плановых расчетов, основанная на динамической модели межотраслевого баланса. - Современный “искусственный интеллект” в его коммерческом виде подвергается критике: он используется прежде всего для управления людьми и финансовых пузырей, а не для реального развития экономики. - Подчеркивается различие между технической кибернетикой и экономической кибернетикой: первая решает частные технические задачи, вторая — задачи управления общественным производством. - Заявляется, что без кибернетического планирования социализм в XXI веке невозможен. - Шестой технологический уклад связывается с комплексом технологий: ИИ, биотех, нанотех, когнитивные технологии, робототехника, аддитивное производство, новая энергетика, социогуманитарные технологии. - Игорь Герасимов развивает тезис, что ИИ и человекозаместительная робототехника могут завершить исторический процесс вытеснения человека из исполнительского труда. - Из этого выводится развилка: либо общественная собственность на новые средства производства, либо цифровой концлагерь/технофеодализм. - Цифровой социализм предлагается как новый способ производства, где экономика управляется не рынком, а единой цифровой платформой и алгоритмами. - Рынок внутри крупных корпораций уже во многом заменен цифровым планированием, поэтому, по мысли выступающих, технические аргументы против социалистического расчета устарели. - Предлагается новая система денег — цифровые трудовые токены, не превращающиеся в капитал и не допускающие спекуляции. - Предлагается смена целевой функции экономики: вместо роста ВВП — рост общественного благополучия, измеряемый через условный “индекс счастья”. - Политической формой будущего называется “кибергосударство” с электронной демократией, открытым кодом управления и цифровой платформой наподобие “ОГАС 2.0”. - Отдельно подчеркивается необходимость организационного шага: создать центр, который будет развивать и продвигать идеи цифрового социализма практически, а не только теоретически. - В финальной части звучит мысль о новом классе — людях всеобщего, когнитивного труда, чьи интересы могут вступать в противоречие с капиталистической логикой собственности и монополии.
Подробный выводВ этом видео представлена не просто политическая дискуссия, а попытка собрать целостную картину будущего, где кризис капитализма связывается не только с моральной деградацией элит или с геополитикой, но прежде всего с несоответствием старых общественных отношений новым производительным силам. Это очень марксистский ход мысли в своей основе, но при этом он подается через язык кибернетики, ИИ, цифровых платформ и автоматизации.
1. Центральная идея лекцииСтержень всей беседы можно сформулировать так: Это важная мысль. Она опирается на старый спор о том, возможен ли социалистический расчет. В XX веке критики социализма говорили: рынок нужен хотя бы потому, что только он способен обрабатывать рассеянную информацию о спросе, ресурсах, издержках и потребностях. В данной лекции утверждается, что цифровые платформы, большие данные, ИИ и автоматизированные балансовые модели снимают это возражение. Иными словами, то, что было вычислительно невозможно для СССР, может стать технически возможным сегодня. Это рассуждение прагматично. Оно не исходит из одной лишь моральной интуиции "эксплуатация — это плохо". Оно пытается сказать: социализм не только желателен, но и технологически созрел.
2. Почему критикуется капитализмКапитализм в беседе показан как система, которая: - усиливает неравенство, - превращает государства в инструмент ТНК, - ведет к циклам кризиса и войн, - использует технологии не для освобождения человека, а для контроля и перераспределения богатства вверх. Здесь есть важный философский момент. Любая технология сама по себе не несет готовой этики. Она похожа на зеркало: усиливает то, что уже встроено в систему. ИИ в логике капитала становится не разумом общества, а машиной оптимизации прибыли. Робот в такой системе — не освобождение человека, а способ сделать его лишним. Платформа — не пространство кооперации, а форма монополии. Это напоминает старую истину истории техники: одна и та же машина может быть или органом освобождения, или органом подчинения — в зависимости от того, кому она принадлежит и какую цель обслуживает.
3. Наиболее сильная часть лекцииСамая содержательная и сильная линия — это, на мой взгляд, реабилитация советской кибернетической традиции. Здесь происходит важный сдвиг. Обычно разговор о советском опыте застревает между двумя идеализациями: - либо СССР рисуют как почти совершенный проект, разрушенный только предательством, - либо как обреченную неэффективную систему. В этой беседе есть более продуктивная мысль: советский проект не был "просто неправильным" — он столкнулся с объективным пределом вычислительной и информационной инфраструктуры своего времени. Это не снимает политических проблем, но меняет угол зрения. Получается, что попытка планировать огромную сложную экономику без достаточных вычислительных средств действительно была похожа на управление гигантским организмом почти вслепую. Эта логика интересна, потому что связывает: - марксизм, - кибернетику, - экономическую математику, - современные цифровые технологии. То есть беседа пытается продолжить не музейный марксизм, а марксизм как исследовательскую программу, открытую к новым средствам мышления.
4. Слабые места и уязвимостиНо здесь важно сохранить трезвость. В лекции есть не только сильные места, но и заметные уязвимости.
Во-первых, технологический оптимизмЗвучит почти как аксиома, что если дать обществу правильные алгоритмы, то можно будет рационально координировать производство и потребление. Но реальность сложнее. Проблема не только в вычислениях. Она еще и в том, что: - человеческие потребности меняются, - ценности конфликтуют, - данные бывают искажены, - сами цели не выводятся из алгоритма. Алгоритм хорошо отвечает на вопрос "как?", но плохо отвечает на вопрос "зачем?". А значит, даже идеальная система планирования не снимает проблемы политики, культуры, этики и власти.
Во-вторых, риск новой технократииКогда говорят об автоматизированной системе, которая лучше знает, как распределять ресурсы, здесь возникает вечная опасность: не превратится ли освобождение от рынка в подчинение коду? Ведь бюрократия может быть не только бумажной, но и цифровой. А цифровая бюрократия даже опаснее: она выглядит нейтральной, хотя в нее всегда встроены чьи-то допущения, интересы и критерии. То есть можно заменить хаос рынка не свободой, а алгоритмической опекой, где человеку оставят только иллюзию участия.
В-третьих, проблема “индекса счастья”Идея заменить ВВП показателем благополучия сама по себе разумна. Но как только начинается попытка формализовать счастье, возникает философская ловушка. Человеческая жизнь не сводится к сумме измеримых параметров. Продолжительность жизни, доход, образование и безопасность — важны, но человек не исчерпывается ими. Иначе можно получить очень "оптимизированное", но внутренне бесчеловечное общество. Это старый конфликт между измеримостью и смыслом. То, что важно, не всегда можно измерить. А то, что легко измерить, не всегда главное.
5. Что в лекции особенно ценноНесмотря на идеологическую остроту и местами резкий полемический стиль, беседа ценна тем, что ставит правильный исторический вопрос: Это действительно фундаментальный вопрос. Потому что капитализм держится не просто на собственности, а на том, что человеческая рабочая сила остается центральным источником стоимости и подчинения. Но если человек перестает быть необходимым как исполнитель, возникает цивилизационный разлом: - либо освобождение от принудительного труда, - либо массовая ненужность людей. То есть ИИ не просто новая технология. Это, в каком-то смысле, зеркало самой антропологии системы. Система вынуждена ответить: человек в ней — цель или расходный материал?
6. Междисциплинарный смысл беседыЕсли посмотреть шире, то в этой лекции сталкиваются несколько картин мира: - марксистская — через анализ производительных сил и производственных отношений; - кибернетическая — через идею обратной связи, баланса, управления сложной системой; - техноисторическая — через концепцию технологических укладов; - антропологическая — через вопрос о месте человека в мире машин; - этическая — через проблему, ради кого вообще существует экономика. Это интересное сочетание. Оно показывает, что будущее нельзя понять только через политику или только через технологии. Как в нейросети архитектура важна не меньше данных, так и в обществе техника важна не меньше целей. Машина может оптимизировать процесс, но не может сама породить достойную цель, если общество ее не сформулировало.
7. Практический смыслПрактически беседа подводит к нескольким выводам: - левому движению недостаточно одних лозунгов; - без современной теории управления, данных, вычислений и организационных моделей разговор о социализме остается ритуалом; - нужно развивать школы экономической кибернетики, стратегического планирования, цифрового моделирования; - борьба за будущее будет идти не только на фабриках старого типа, но и вокруг платформ, ИИ, дата-центров, инфраструктуры и прав на алгоритмы; - вопрос собственности на цифровые средства производства становится ключевым. Это звучит убедительно. В каком-то смысле, авторы лекции пытаются вернуть левой мысли инженерное достоинство. Не просто негодовать, а проектировать.
ИтогВ данной лекции цифровой социализм представлен как позитивный сценарий будущего, в котором ИИ, робототехника и кибернетическое планирование не разрушают общество, а делают возможным выход за пределы капитализма. Главный пафос выступающих — не в ностальгии по прошлому, а в попытке доказать, что коммунизм может быть не архаической мечтой, а технологически подготовленным следующим этапом цивилизации. При этом наиболее ценна здесь не сама уверенность в победе такого сценария, а постановка подлинно большого вопроса: кому будут принадлежать новые производительные силы — обществу или узкой элите? От ответа на него действительно может зависеть форма XXI века. И, возможно, главный нерв этой беседы в том, что технологии сами по себе никого не спасают. Они лишь обнажают, что у человечества всегда был и остается один и тот же выбор: использовать разум для господства — или для освобождения. Если машина сможет делать почти всё, то что тогда останется человеком — собственность, власть, сознание или способность выбирать смысл?