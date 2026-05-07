Книга "В кругу советской элиты. Полвека на дипломатической службе":

в Москве прошла первая часть конференции группы «Цифровой социализм», посвящённая переходу к шестому технологическому укладу и кибернетическому планированию экономики. Участники обсуждают, как искусственный интеллект, робототехника и блокчейн могут превратить социализм из утопии в инженерный проект: от идей Елены Ведуты о цифровом Госплане и анализа NBICS‑структуры 6‑го уклада до концепции когнитариата и платформы УГАЗ 2.0 как основы супердемократии. В выпуске — разбор парадокса Amazon («социализм внутри корпораций»), токенизация труда вместо денег и сценарий, в котором Россия «срезает угол» в мировой технологической гонке.

00:00:03 — Александр Колпакиди: наука против мракобесия и войн за нефть.

00:10:33 — Елена Ведута: почему неоколониальный Западский проект обречён.

00:19:36 — Школа Крыжановского–Струмилина: как инженеры строили экономику СССР.

00:28:24 — Экономическая кибернетика: ИИ для людей против ИИ для корпораций.

00:46:30 — Тимур Галеев: шестой техноуклад и NBICS‑структура будущего.

01:00:14 — Лестница технологий: от энергетики до социо‑гуманитарного контура.

01:03:12 — Игорь Герасимов: человекозаместительная робототехника и «мускульная» доля.

01:08:06 — Архитектура безлюдного производства: рой роботов и облачная координация.

01:14:11 — Презентация «Политической экономии цифрового социализма».

01:21:00 — Парадокс Amazon и Walmart: почему внутри гигантов нет рынка.

01:27:00 — Цифровые токены вместо денег: алгоритмическая смерть инфляции и коррупции.

01:33:02 — Кибергосударство и УГАЗ 2.0: проект супердемократии.

01:46:11 — Евгений Парфенов: когнитариат как новый исторический класс.

01:56:14 — Дата‑центры как новые средства производства и борьба за мощности.

02:04:10 — Политический протест инженеров: open source как база нового общества.

