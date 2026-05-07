Историк и публицист Андрей Буровский разбирает Чернобыльскую катастрофу 1986 года без мифов и голливудских ужасов. Сколько людей на самом деле погибло от аварии, почему оценки колеблются от тысяч до сотен тысяч и как страх радиации использовали политики и СМИ. В выпуске — происхождение термина «Китайский синдром» и его влияние на восприятие АЭС, реальное состояние Зоны отчуждения как крупного природного заповедника и роль Чернобыля в идеологическом демонтаже СССР под лозунгом «так жить нельзя»

00:00:05 — Чернобыльские легенды, ставшие «официальной» историей.

00:01:27 — Самая безопасная энергетика? Почему атом бьёт дрова и уголь по жертвам.

00:02:19 — Пожары Москвы и Иркутска: как дровяная эпоха убивала города целиком.

00:06:24 — «Опасные ночные рубашки»: бытовая катастрофа Викторианской Британии.

00:08:56 — «Китайский синдром»: кем придуман термин и как Голливуд посеял панику.

00:12:18 — Три-Майл-Айленд: нулевая смертность и политический удар по АЭС в США.

00:14:24 — Страх невидимого: психология радиационной истерии.

00:15:53 — От 4 000 до 900 000: кто и зачем раздувал статистику смертей.

00:17:35 — Роботы и бульдозеры: реальная ликвидация без мифических «биороботов».

00:20:13 — Эвакуация Припяти: миф о «трёх днях» и брошенных домашних животных.

00:21:23 — Реальные жертвы первых суток: счёт на десятки, а не на сотни тысяч.

00:24:03 — Суд над Брюхановым, Дятловым и Фоминым: поиск истины или охота на стрелочников?

00:30:11 — Стругацкие, игры и сериалы: как фантастика создала образ вечных мутантов.

00:35:14 — Полесский заповедник: зубры, волки и «звериный рай» вместо зоны смерти.

00:37:18 — Политический финал: Чернобыль как таран по СССР и идеальный аргумент Перестройки.

