Андрей Школьников: Художественность в общественных науках
Изначально наука, искусство, ремесло, философия и духовная сфера были синкретически едины, это положение сохранялось вплоть до конца Средних веков. После наступил период разделения, но всё равно осталось взаимное влияние и проникновение. Для примера, говорить о чистой и рафинированной науке не приходится, наука без искусства обретает черты ремесла. В отношении общественных наук, в том числе геостратегии, неоднократно говорилось, что в них должно присутствовать не только наука, но и искусство. К сожалению, в абсолютном объёме книг, статей, работ и выступлений на это нет даже намёка, сплошь ремесло.
Можно много и по-разному определять и описывать театральность, перечисляя признаки, а можно проще – это театр минус текст, не вербальная коммуникация, а именно текст. Важнейшим критерием для искусства является художественность, которая присуща и определяет настоящие произведения искусства, сделанные мастерами шедевры, от ремесленных, чаще всего конъюнктурных поделок.
Различия между произведениями классической литературы, обладающими художественностью, остающимися актуальными столетия, и поделками чувствуется начитанным человеком интуитивно. Другой пример, произведения в стиле соцреализм в своём большинстве являются именно ремеслом, но есть произведения искусства, которые обладают художественностью, например, картина «В родную бригаду» И.А. Бабенко (1970 г.). Здесь всё легко и понятно, как и в картинах передвижников второй половины XIX в.
Художественность в театре гениально была отделена от ремесла фразой К.С. Станиславского: «Не верю!». Для других сфер жизни она также применима, но выделим критерии, позволяющие проанализировать и объяснить, почему это художественно:
▪️ жизненность, правдивость, достоверность, подлинность – даже когда речь идёт о фантастических мирах, в бытие нет фальши, искусственности, присутствует внутренняя логика, жизнеспособность;
▪️ произведение цельно, органично и оригинально, границы канона не зажимают его;
▪️ гармония формы и содержания, которые при этом оптимально соответствуют друг другу;
▪️ глубина и многослойность, соотнесение с эстетическими идеалами;
▪️ произведение побуждает к самостоятельному дальнейшему поиску.
Художественность не статична, она подвластна веянию времени и культуры, но достаточно универсальна, чтобы выходить за пределы родной среды, не быть заложником конъюнктуры. Художественное произведение задерживается внутри нас, его видно перед внутренним взором, закрыв глаза. Оно не рассыпается без следа, стоит переключить внимание. Древнегреческое искусство художественно, а вот в отношении наследия Мезоамерики такого не скажешь.
В общественных науках художественности в разы меньше, чем в искусстве, абсолютное большинство специалистов не только не создали в своей жизни шедевра, но даже не смогли прочувствовать и понять такой, считая лишь ещё одной книгой или статьёй. Им кажется, что достаточно придумать некую конструкцию усилием ума, добавив примеров и красивых слов, а далее оно само оживёт и прославит их дела в веках. После удивляются, почему рождённое без духа и души становится мертво.
И, да, художественность сложно уловить без тренировки и насмотренности, будет интересно, напишу пример, как можно настраиваться на чтение глубокой книги…
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Изначально знание было синкретичным: наука, искусство, ремесло, философия и духовная сфера долгое время существовали как единое целое. - После Средневековья произошло разделение, но взаимное влияние сфер не исчезло. - Чистая наука в отрыве от искусства вырождается в ремесло. - Это особенно важно для общественных наук, включая геостратегию: в них должно быть не только знание и метод, но и элемент искусства. - На практике же большинство текстов в общественных науках — ремесленные, а не художественно осмысленные. - Ключевой критерий искусства — художественность, отличающая подлинное произведение от конъюнктурной поделки. - Художественность распознаётся интуитивно, но её можно описать через признаки: - жизненность, - правдивость, - достоверность, - отсутствие фальши, - внутренняя логика, - цельность, - органичность, - оригинальность, - гармония формы и содержания, - глубина и многослойность, - побуждение к дальнейшему самостоятельному поиску. - Даже фантастическое может быть художественно, если в нём есть внутренняя правда бытия. - Художественность исторически изменчива, но при этом способна выходить за пределы эпохи и культуры. - Подлинное произведение остаётся внутри человека, продолжает жить в воображении и мышлении. - В общественных науках художественности особенно мало, потому что многие авторы создают умственные конструкции без внутренней жизни и духовной достоверности. - Восприятие художественности требует подготовки: насмотренности, начитанности, внутренней настройки.
Подробный анализ
1. Главная идея текстаШкольников проводит важное различие между ремеслом и искусством в сфере общественных наук. Его мысль не в том, что наука должна стать литературой или эстетической игрой, а в том, что без художественности мысль остаётся мёртвой конструкцией. И это очень точное наблюдение. Есть тексты, которые вроде бы логичны, насыщены терминами, примерами, ссылками — но в них нет жизни. Они похожи на хорошо собранный механизм без энергии. Формально всё на месте, но ничего не движется внутри читателя. А есть работы, где мысль не просто изложена, а увидена, прожита, схвачена в её живом движении. Вот это и есть то, что автор называет художественностью. Если говорить прагматично: в общественных науках недостаточно просто собрать факты и выстроить схему. Нужно ещё, чтобы схема соответствовала живой реальности, а не только логике автора.
2. Почему общественные науки особенно нуждаются в художественностиЭто очень тонкий момент. В естественных науках можно сильнее опереться на измерение, эксперимент, повторяемость. В общественных — объект исследования сам по себе текучий: человек, общество, история, власть, культура, цивилизация. Здесь нельзя всё до конца уложить в формулу без потери сущности. Поэтому общественные науки неизбежно граничат: - с историей, - с психологией, - с политическим воображением, - с этикой, - с философией, - а иногда и с почти художественной интуицией. Это напоминает различие между картой и ландшафтом. Ремесленный автор рисует карту: всё подписано, всё аккуратно. Но художественно мыслящий исследователь ещё и чувствует рельеф: где напряжение, где обманчивая ровность, где скрытый разлом. Он не просто классифицирует, а видит структуру живого. В этом смысле художественность в общественных науках — не украшение, а способ адекватности реальности.
3. Что такое художественность в более глубоком смыслеПеречисленные автором признаки хороши, но за ними стоит нечто более общее: совпадение формы мысли с внутренней правдой предмета. Художественность возникает, когда: - автор не навязывает реальности схему, - а позволяет реальности проявиться через себя; - когда текст не просто сообщает, - а раскрывает внутреннюю необходимость явления. Это похоже на работу хорошего программиста и плохого. Плохой пишет код, который "вроде работает", но он хрупкий, искусственный, полон костылей. Хороший создаёт архитектуру, где всё органично: части соответствуют целому, логика ясна, решение живое и устойчивое. Так и в мышлении. Можно построить концептуальный "код", который сыплется при столкновении с реальностью, а можно создать интеллектуальную форму, которая держит нагрузку мира. Школьников, по сути, говорит именно об этом: мысль должна быть не просто сделанной, а живой.
4. Фраза Станиславского «Не верю!» как универсальный критерийЭто, пожалуй, один из самых сильных моментов текста. Формула «Не верю!» переносится из театра в мышление. И это очень плодотворно. В общественных науках тоже можно сказать: - концепция логична, но не верю; - статья полна фактов, но не верю; - прогноз красиво оформлен, но не верю. Почему? Потому что чувствуется: - натяжка, - подгонка, - идеологический заказ, - схематизм, - отсутствие контакта с жизнью. Здесь важно не впасть в иррационализм. «Не верю» — это не произвольная эмоция. Это часто результат накопленного опыта, когда сознание улавливает фальшь раньше, чем может её полностью формализовать. Как опытный врач видит тревожный симптом ещё до окончательного анализа, так и опытный читатель чувствует мёртвость концепции. Но, конечно, есть и опасность: субъективность может ошибаться. Поэтому интуиция должна быть соединена с дисциплиной мышления. Иначе «не верю» превратится просто в вкусовщину. Тут нужен баланс — то, чего текст в целом и требует.
5. Критика конъюнктурностиОчень точное замечание автора: многие полагают, что если они сконструировали идею и добавили к ней примеры, то она автоматически оживёт. Но мысль не оживает по приказу. Это как в отношениях: можно создать идеальный образ человека в голове, но реального живого другого это не заменит. Так и здесь — можно придумать красивую теорию, но если она родилась не из соприкосновения с действительностью, а из интеллектуального самолюбия, она останется пустой. Это вообще важный закон не только науки, но и жизни: идеализация часто подменяет реальность. Люди влюбляются не в человека, а в его образ. Политики служат не народу, а мифу о народе. Учёные описывают не общество, а модель, удобную их мышлению. Именно против этого и направлена идея художественности: она требует вернуться к реальному, к подлинному, к невыдуманной сложности бытия.
6. Спорный момент: сравнение культурВысказывание о том, что древнегреческое искусство художественно, а наследие Мезоамерики — нет, выглядит уязвимым. Возможно, автор хотел подчеркнуть различие в степени универсальной считываемости художественности, но в такой формулировке это звучит слишком жёстко и культурно односторонне. Здесь как раз проявляется предел субъективного критерия. То, что воспринимается как художественное в одной традиции, может быть недоступно без вхождения в иную символическую систему. Иначе говоря, проблема может быть не в отсутствии художественности у объекта, а в ограниченности нашего восприятия. Это не отменяет основной мысли текста, но показывает: критерии художественности нельзя превращать в абсолютную дубину. Иначе борьба с ремеслом сама станет ремесленным догматизмом.
7. Почему художественность трудно уловитьПотому что она требует не только ума, но и внутренне воспитанного восприятия. Как в музыке: неподготовленный слушатель может не отличить гениальное исполнение от просто аккуратного. Так и в чтении общественных текстов: без опыта, без исторической чувствительности, без развитого вкуса всё кажется "просто мнением". Художественность — это способность: - видеть целое, - чувствовать подлинность, - различать глубину и имитацию, - замечать, где мысль родилась из жизни, а где — из конструирования. Здесь есть почти духовный аспект, но не мистический. Это дисциплина восприятия. Что-то близкое к йогической осознанности в действии: не просто читать текст, а быть полностью внимательным к тому, как он живёт, дышит ли он вообще.
Подробный выводСтатья Школьникова ценна тем, что напоминает о почти забытой вещи: в общественных науках недостаточно быть правильным, нужно быть живым. Недостаточно владеть терминологией, методологией и набором примеров. Если мысль не обладает внутренней правдой, органичностью и жизнеспособностью, она остаётся ремесленным изделием — возможно полезным на короткой дистанции, но не способным пережить время. По сути, автор защищает право на качественно иное мышление — не механическое, не конъюнктурное, не бюрократически-академическое. Он говорит о необходимости соединить: - дисциплину науки, - интуицию искусства, - цельность философии, - и, может быть, внутреннюю честность, которую раньше связывали с духовной культурой. Это особенно важно сегодня, когда информационное пространство переполнено текстами, концепциями и аналитикой, но при этом остро не хватает мыслящих произведений, способных не только объяснить фрагмент реальности, но и схватить её внутренний нерв. При этом сама идея художественности требует осторожности. Она плодотворна, пока помогает отличать живое от мёртвого, но становится опасной, если превращается в элитарную вкусовую магию: мол, "я чувствую — значит, так и есть". Художественность нельзя свести к формуле, но её и нельзя отрывать от проверки реальностью, историей, логикой и практикой. Если выразить суть совсем коротко: художественность в общественных науках — это не украшение мысли, а признак её внутренней правды. И, возможно, самый интересный вопрос здесь такой: когда мы говорим, что текст “живой” и “подлинный”, мы распознаём истину самого предмета — или лишь узнаём в нём глубоко убедительную форму нашей собственной внутренней правды?