Изначально наука, искусство, ремесло, философия и духовная сфера были синкретически едины, это положение сохранялось вплоть до конца Средних веков. После наступил период разделения, но всё равно осталось взаимное влияние и проникновение. Для примера, говорить о чистой и рафинированной науке не приходится, наука без искусства обретает черты ремесла. В отношении общественных наук, в том числе геостратегии, неоднократно говорилось, что в них должно присутствовать не только наука, но и искусство. К сожалению, в абсолютном объёме книг, статей, работ и выступлений на это нет даже намёка, сплошь ремесло.

Можно много и по-разному определять и описывать театральность, перечисляя признаки, а можно проще – это театр минус текст, не вербальная коммуникация, а именно текст. Важнейшим критерием для искусства является художественность, которая присуща и определяет настоящие произведения искусства, сделанные мастерами шедевры, от ремесленных, чаще всего конъюнктурных поделок.

Различия между произведениями классической литературы, обладающими художественностью, остающимися актуальными столетия, и поделками чувствуется начитанным человеком интуитивно. Другой пример, произведения в стиле соцреализм в своём большинстве являются именно ремеслом, но есть произведения искусства, которые обладают художественностью, например, картина «В родную бригаду» И.А. Бабенко (1970 г.). Здесь всё легко и понятно, как и в картинах передвижников второй половины XIX в.

Художественность в театре гениально была отделена от ремесла фразой К.С. Станиславского: «Не верю!». Для других сфер жизни она также применима, но выделим критерии, позволяющие проанализировать и объяснить, почему это художественно:

▪️ жизненность, правдивость, достоверность, подлинность – даже когда речь идёт о фантастических мирах, в бытие нет фальши, искусственности, присутствует внутренняя логика, жизнеспособность;

▪️ произведение цельно, органично и оригинально, границы канона не зажимают его;

▪️ гармония формы и содержания, которые при этом оптимально соответствуют друг другу;

▪️ глубина и многослойность, соотнесение с эстетическими идеалами;

▪️ произведение побуждает к самостоятельному дальнейшему поиску.

Художественность не статична, она подвластна веянию времени и культуры, но достаточно универсальна, чтобы выходить за пределы родной среды, не быть заложником конъюнктуры. Художественное произведение задерживается внутри нас, его видно перед внутренним взором, закрыв глаза. Оно не рассыпается без следа, стоит переключить внимание. Древнегреческое искусство художественно, а вот в отношении наследия Мезоамерики такого не скажешь.

В общественных науках художественности в разы меньше, чем в искусстве, абсолютное большинство специалистов не только не создали в своей жизни шедевра, но даже не смогли прочувствовать и понять такой, считая лишь ещё одной книгой или статьёй. Им кажется, что достаточно придумать некую конструкцию усилием ума, добавив примеров и красивых слов, а далее оно само оживёт и прославит их дела в веках. После удивляются, почему рождённое без духа и души становится мертво.

И, да, художественность сложно уловить без тренировки и насмотренности, будет интересно, напишу пример, как можно настраиваться на чтение глубокой книги…

