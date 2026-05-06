Валентин Катасонов: Ещё раз о деньгах россиян «под подушкой»

Переслано от: Валентин Катасонов

Министр финансов России Антон Силуанов, выступая 29 апреля на федеральном просветительском марафоне “Знание. Первые”, сделал громкое заявление.

Министр обратил внимание на то, что многие граждане страны хранят деньги “под подушкой”, т.е. в наличной форме. И сказал, вроде бы очевидную вещь: деньги, хранящиеся “под подушкой”, не работают ни на владельцев, ни на экономику страны. И призвал граждан инвестировать свои “бумажные” сбережения, что будет приносить доход владельцу и содействовать развитию отечественной экономики. Вроде всё это – очевидные вещи. Что тут громкого? Но удивительно, что слова Силуанова вызвали большой резонанс – не только в социальных сетях, но даже в официальных СМИ.

Некоторые СМИ рискнули напомнить, что уже было немало призывов подобного рода. И не только призывов, но и программ. Наиболее распиаренной является Программа долгосрочных сбережений (ПДС), запущенная 1 января 2024 года. Она представляет собой добровольный накопительно-сберегательный продукт с участием государства. Цель программы — сформировать сбережения для пенсии, крупных покупок, образования или финансовой “подушки безопасности” с помощью долгосрочных инвестиций в реальный сектор экономики. Результаты ПДС пока весьма и весьма скоромные. На начало этого года, по данным Минфина, через программу удалось привлечь 717 млрд рублей.

При этом, по данным Банка России, у граждан на руках находилось наличности на 1 января 2026 года на сумму 17,1 трлн рублей.

Кроме того, на счетах банков на начало года находились средства физических лиц в объеме 65,4 трлн рублей (банковские счета имело примерно половина населения страны). За прошлый год этот показатель увеличился на 14,3%. Такая динамика объясняется, в первую очередь, тем, что Банк России установил ключевую ставку на очень высоком уровне. В начале прошлого года она равнялась 21%; к концу года несколько понизилась. 19 декабря Банк России снизил её до 16% годовых.Высокая ключевая ставка определила высокую процентную ставку по банковским депозитам. Максимально стимулировался перевод наличных денег в безналичные, депозитные. Но, между прочим, при прошлогодней депозитной “лихорадке” всё равно объём наличных на руках граждан за прошлый год увеличился на 3 процента.

Несколько последних лет объем безналичных денег в российской экономике нарастал, опережаядинамику кэша (наличных денег). В начале 2021 года доля кэша в общей денежной массе (денежный агрегат М2) равнялась 21,4%. Год спустя она опустилась до 19,9%. На начало 2024 года было уже 14,7%. Каждый месяц доля наличных в общей денежной массе хоть понемногу, но снижалась. Но вот в марте 2026 года впервые за многие годы доля наличных денег в структуре М2 не снизилась, а осталась на уровне предыдущего года – 14,1%. При этом темп роста наличных денег в обращении в годовом выражении ускорился до 12,2% (прирост за март составил 300 млрд рублей). Судя по всему, в апреле также не будет снижения доли кэша в денежной массе. В целом в период с 1 по 17 апреля 2026 года из банков в оборот выпущено наличности примерно на 470 миллиардов рублей.

Некоторые эксперты даже сказали, что доля кэша весной этого года достигла своего “дна”, больше она падать не будет. А вот расти может начать. Называются главные причины этого.

Во-первых, граждане видят, что Банк России в добровольно-принудительном порядке вынужден снижать ключевую ставку. На заседании 24 апреля 2026 года Совет директоров Банка России в очередной раз понизил ключевую ставку – до 14,5% годовых. Это восьмое подряд снижение ставки. Оно будет и далее продолжаться. Следовательно, гражданам придется сталкиваться (они уже сталкиваются) с понижением процентных ставок по депозитам. Следовательно, “физикам” надо уходить в другие финансовые инструменты. Одним из них, между прочим, является наличный рубль “под подушкой”.

Во-вторых, одной из причин ухода в кэш является желание избежать блокировок. Некоторые россияне опасаются блокировки банковской карты за безобидный перевод средств. Усиление банковского контроля за подозрительными финансовыми операциями в целях борьбы с мошенничеством — один из возможных факторов увеличения спроса на наличные.

В-третьих, видно невооруженным глазом, что над гражданами усиливается контроль, прежде всего цифровой (это ещё далеко не “электронный концлагерь”, который пытаются построить в мире “хозяева денег”, но признаки его строительства). Отсюда желание граждан сохранить конфиденциальность. Наличные расчёты позволяют совершать финансовые операции без цифрового следа. Когда используется безналичная оплата, каждая операция фиксируется системами банков и государственных органов, которые могут отслеживать и анализировать такую активность.

В-четвертых, с помощью кэша граждане рассчитывают добиться снижения налоговой нагрузки. Часть предпринимателей пытается избежать роста налоговой нагрузки, получая оплатуналичными. Аналогично поступают и граждане, занимающиеся частной деятельностью или сдающие жильё в аренду.

В-пятых, причины технического характера. А именно блокировки или перебои в работе интернета. По данным аналитического сервиса Top10VPN, в 2025 году в России было зафиксировано 37,1 тыс. часов отключений, замедлений и ограничений доступа к сети. В результате под ограничения попали порядка 146 млн человек, что сопоставимо с численностью всего населения страны. По отключениям и перебоям в работе интернета Россия, по данным экспертов «впереди планеты всей». Плюс к этому перебои в электричестве.

В-шестых, падение доверия граждан к банкам. Может быть, они и продолжали бы держать деньги на счетах в кредитных организациях при более низких процентных ставках (чем в прошлом году), но они забирают деньги, оценивая риски. Какие? – Риски хищения денег клиентов разного рода хакерами. Например, в 2024 году мошенникам удалось украсть у клиентов банков (только физических лиц) 26,9 млрд рублей. В следующем году эта цифра увеличилась до 29,3 млрд руб. Это данные Банка России. Но эксперты считают, что цифры сильно преуменьшены. Не хотят пугать клиентов кредитных организаций.

Ещё более серьезными являются риски банкротств банков, риски полной и временной блокировки их работы (то, что называется “банковскими каникулами”), риски введения ограничений на совершение транзакций с деньгами и проч.

Кстати, накануне упомянутого выступления Силуанова на марафоне 29 апреля миллионы граждан пришли в крайнее возбуждение в связи с появлением в социальных сетях и в интернете новости в виде публикации “секретного документа Банка России”. Вот что по поводу этого “документа” сообщил 28 апреля “Московский комсомолец”: “Российские соцсети и мессенджеры захлестнула волна перепостов поддельного документа, якобы принадлежащего Банку России, но бьющего точно в страхи подписчиков. Он носит название “О мерах по обеспечению надежности и стабильности функционирования банковской системы в условиях особого периода” и содержит 10 “антикризисных” мер, среди которых и фактическая “заморозка” вкладов. Однако этот документ фейковый”. Я согласен, что документ фейковый. В нем говорится о блокировке работы банков аж на три года! В одном из интервью по данному вопросу я сказал: “три года для “банковских каникул”… Такого никогда не было в истории. Три недели ещё можно представить, но три года – это явный фейк”. Но я при этом призвал не забывать, что в последний год существования СССР была уже блокировка счетов наших граждан, которая лишила их сбережений: “И вы же помните, что в 1990-1991 году у нас сгорели вклады в Сбербанке, он тогда назывался Сберегательный банк СССР… Был страшный разгон инфляции, люди не имели доступа к счетам…”. Хотя уже дискуссии вокруг “секретного документа Банка России” начинают затихать, однако “осадочек” у многих остался. Люли лишний раз задумались о том, насколько можно доверять банкам.

Думаю, что указанная история имела свои последствия для банков, которые, неверное измеряются, десятками, а, может быть, и сотнями миллиардов рублей, конвертированных в конце апреля в кэш. Не исключаю, что выступление министра Силуанова было призвано смягчить негативный эффект истории, сдержать бегство клиентов банков в кэш.

Примечательно, что министр финансов на форуме призывал граждан отказаться от такого “предрассудка”, как деньги “под подушкой” и в том же своей выступлении очень вдохновенно говорил о том, что его ведомство имеет и совершенствует свою “подушку”. Он сказал, что России нужен денежный резерв не менее чем на три года для того, чтобы компенсировать потери бюджета в случае обвала цен на “чёрное золото” (он связал риск такого обвала с выходом ОАЭ из ОПЕК). Видимо, под “подушкой” правительства Силуанов имел в виду ФНБ (Фонд национального благосостояния). С моей точки зрения, эта “подушка” ещё более сомнительная, чем “подушка”, под которой граждане хранят свой кэш. Напомню, что в конце февраля 2022 года коллективный Запад “заморозил” валютные резервы России на сумму примерно 300 млрд долларов. А ведь часть “замороженной” валюты – средства ФНБ.

Государству и гражданам действительно нужны “подушки”. Правда, мне это слово не нравится. Речь должна идти о резервах. Причем резервах, состоящих не из “бумаги”, которая имеет свойство обесцениваться. А из золота, которое имеет устойчивую тенденцию к удорожанию и имеет иммунитет от любых санкций и блокировок. Силуанов в своем выступлении назвал альтернативы наличным деньгам “под подушкой”: банковские депозиты, ценные бумаги (акции и облигации), инвестиционные институты (организации, которые управляют инвестициями и вкладывают средства в различные проекты).

Удивительно, что золоту в его списке альтернатив места не нашлось. А оно, с учетом сегодняшней ситуации, должно находиться на первом месте. Но многим нашим согражданам подсказки министра и не нужны. По данным Минфина, в 2025 году россияне купили до 50 тонн инвестиционного золота. Годом ранее россияне приобрели более 34 тонн золота в виде слитков и монет, а суммарно за два года ими приобретено инвестиционного золота и ювелирных изделий в объеме почти 144 т.

Выше в статье я перечислил шесть основных факторов (причин) опережающего роста спроса населения на наличные деньги. Но эти же факторы, в конечном счете, будут способствовать (и уже способствуют) росту спроса наших граждан на золото.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Источник

Валентин Катасонов

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы статьи

- Силуанов призвал россиян не держать деньги «под подушкой», а вкладывать их в инструменты, которые дают доход и работают на экономику. - Программа долгосрочных сбережений (ПДС) пока показала скромный результат: привлечено 717 млрд рублей, тогда как объём наличных у населения — 17,1 трлн рублей. - Несмотря на высокие ставки по депозитам в прошлом периоде, объём наличных на руках у граждан продолжал расти. - Автор считает, что снижение доли наличных в денежной массе почти остановилось, а спрос на кэш может начать расти. - Названы шесть причин ухода населения в наличные: 1. снижение ключевой ставки и падение привлекательности депозитов; 2. страх блокировок банковских карт и операций; 3. стремление к конфиденциальности на фоне усиления цифрового контроля; 4. желание снизить налоговую нагрузку; 5. перебои с интернетом и электричеством; 6. падение доверия к банкам из-за мошенничества, рисков банкротств и ограничений. - Отдельно упоминается история с фейковым документом ЦБ о заморозке вкладов, которая, по мнению автора, усилила тревожность граждан и могла подтолкнуть их к снятию денег. - Автор указывает на противоречие: государство критикует «подушку» граждан, но само формирует собственную «подушку безопасности» в виде резервов. - Главный вывод автора: резервы нужны и государству, и гражданам, но лучше держать их не в бумажных деньгах, а в золоте. - Автор считает, что золото — более надёжная альтернатива, чем депозиты, ценные бумаги и даже государственные фонды, поскольку оно менее уязвимо для инфляции, санкций и блокировок.

Подробный вывод

Статья Катасонова — это не просто реакция на высказывание Силуанова, а более широкий текст о доверии. Формально речь идёт о деньгах, наличности, ставках и сбережениях. Но по существу — о том, во что гражданин сегодня ещё способен верить: банку, государству, цифровой системе, рублю, инвестиционным программам или только тому, что он может физически держать в руках. Автор строит аргументацию вокруг довольно простой, но сильной мысли: деньги — это не только экономический инструмент, но и психологическая форма безопасности. С точки зрения учебника экономики, деньги «под подушкой» действительно не работают. Но с точки зрения жизненного опыта человека, особенно живущего в стране с историей финансовых потрясений, они как раз «работают» — не на доходность, а на чувство контроля. А контроль в эпоху нестабильности часто ценится выше процента. Здесь есть любопытный почти философский парадокс. Государство говорит: ваши деньги должны работать в системе. Гражданин отвечает: а я не уверен, что система будет работать для меня. Это конфликт не между рациональностью и невежеством, а между макроэкономической логикой и экзистенциальной памятью. Для министерства финансов кэш — мёртвый капитал. Для человека — это страховка от слишком живой и слишком навязчивой системы. Автор, как мне кажется, сознательно опирается не только на цифры, но и на коллективную травму: заморозки, инфляция, сгоревшие вклады, банковские риски, внезапные ограничения. Даже если нынешние страхи преувеличены, сама их структура реальна. Люди редко действуют из абстрактной теории; они действуют из памяти, слухов, личного опыта и недоверия. В этом смысле экономика оказывается ближе к психологии, чем кажется. Как нейросеть обучается на прошлых данных и потом предвзято реагирует на новые сигналы, так и общество обучается на собственных кризисах и начинает видеть угрозу даже там, где её, возможно, ещё нет. Это не всегда объективно, но внутренне понятно. При этом статья не лишена идеологической окраски. В ней есть характерное для автора критическое отношение к цифровизации, к финансовому контролю, к официальным инвестиционным нарративам. Некоторые формулировки, вроде намёков на «электронный концлагерь», уже выходят из строгой экономической аналитики в область мировоззренческой интерпретации. И здесь важно сохранять трезвость: не вся цифровизация — это тотальный контроль, не вся банковская система обречена, не всякая инвестиция — ловушка. Но и обратное верно: не всякий призыв государства к «финансовой активности» продиктован исключительно заботой о гражданине. Часто за такими призывами стоит реальная потребность системы в ресурсах. Особенно интересен финальный акцент на золоте. Для автора золото — это не просто актив, а почти метафизика надёжности: не обещание, не запись в базе, не цифра на счёте, а вещь, обладающая собственной ценностью. Это старый архетип: когда растёт недоверие к институтам, сознание тянется к чему-то «вещественному», «вечному», «неподконтрольному». В этом есть и здравый смысл, и риск идеализации. Потому что золото тоже не панацея: у него есть спреды, риски хранения, низкая текущая ликвидность в быту, зависимость от точки входа. Но как символ недоверия к бумажным и цифровым обещаниям оно действительно очень показательно. Если посмотреть глубже, статья ставит вопрос не о том, куда именно нести деньги, а о том, что сегодня считать надёжностью. Банк? Наличные? Золото? Государственный фонд? Ответ не может быть универсальным. Для одного человека надёжность — это процент на депозите. Для другого — пачка купюр дома. Для третьего — слиток, который не зависит от чьего-то сервера. Объективно идеального варианта, вероятно, нет; есть только разные формы уязвимости, между которыми человек пытается выбрать наименее болезненную. Практически статья подводит к довольно разумной, хотя и не новой мысли: резервы нужны, и они должны быть диверсифицированы. Наивно верить только в кэш — он обесценивается. Наивно верить только в банк — есть системные и технические риски. Наивно верить только в золото — оно не решает все задачи ликвидности. Зрелая финансовая позиция обычно строится не на вере в один инструмент, а на понимании, что мир нестабилен и каждая «подушка» защищает только от части угроз. В конечном счёте текст Катасонова — о том, что финансовое поведение народа есть форма политической и цивилизационной интуиции. Если люди выбирают наличные и золото, значит дело не только в ставках, а в глубинном уровне доверия к институтам. И здесь государству, возможно, стоило бы не просто уговаривать граждан «инвестировать», а честно отвечать на вопрос, почему для многих сохранность важнее доходности.

Итог в нескольких пунктах

- Статья показывает, что проблема хранения денег — это не только экономика, но и вопрос доверия. - Рост интереса к наличным связан не только с доходностью, но и с страхом контроля, блокировок, технических сбоев и исторической памятью. - Автор убеждён, что золото — лучший защитный актив, чем бумажные деньги и многие финансовые инструменты. - Наиболее здравый практический вывод: не идеализировать ни кэш, ни банки, ни инвестиции, а смотреть на риски трезво и распределять резервы осознанно. - Смысл статьи шире денежной темы: человек ищет не максимальную прибыль, а пространство внутренней безопасности. И, пожалуй, главный вопрос здесь такой: если ценность денег определяется доверием, то что в конечном счёте надёжнее — актив сам по себе или вера человека в то, что завтра этот мир признает его ценность?
Редактор: fivorg
Источник: https://zavtra.ru/blogs/eshe_raz_o_den_gah_rossiyan_pod_podushkoj
    Александр час назад

      Так это давно так +-. Референдум по Конституции нужен, где положение ЦБ по отношению к правительству и президенту прописано. Рычаги воздействия на ЦБ нужны, чтоб Набиуллина президента слушала а не ФРС, МБ и Силуанова – представителя ФРС по России, в лице МФ. Там ещё много чего нам в 91-м написали, несовместимого с жизнью.

      FaRToVbli час назад

        Пусть Силуанов своему коллеге Захарченко расскажет где надо деньги хранить, у которого 1,5 тонны налички изъяли (еще не известно сколько было на самом деле, пару десятков килограмм по любому до протокола не дошли). Взяли бы лучше пример с Китая в этом вопросе (https://dzen.ru/a/aVUbOtSrMzjMkWpR), и это я не про коррупционные схемы, а про ответственность которую за это должностное лицо понесет.

          SvoyFaRToVbli час назад

            И вот это от Вас – “в седьмых”.
            А “в восьмых” – миллиардные откаты и взятки выведены из РФ.
            Силуанов благоразумно про это промолчал.

          Егор 36 мин. назад

            Как думаете кто должен быть богаче предприниматель который нефть, газ, драги продает, губернатор, чиновник или боевой генерал? Допустим Чубайсы, Пугачевы будут жить в дворцах, а чиновники и генералы в служебных квартирах. Как справедливо делить богатства страны?

