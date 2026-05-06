Министр финансов России Антон Силуанов, выступая 29 апреля на федеральном просветительском марафоне “Знание. Первые”, сделал громкое заявление.

Министр обратил внимание на то, что многие граждане страны хранят деньги “под подушкой”, т.е. в наличной форме. И сказал, вроде бы очевидную вещь: деньги, хранящиеся “под подушкой”, не работают ни на владельцев, ни на экономику страны. И призвал граждан инвестировать свои “бумажные” сбережения, что будет приносить доход владельцу и содействовать развитию отечественной экономики. Вроде всё это – очевидные вещи. Что тут громкого? Но удивительно, что слова Силуанова вызвали большой резонанс – не только в социальных сетях, но даже в официальных СМИ.

Некоторые СМИ рискнули напомнить, что уже было немало призывов подобного рода. И не только призывов, но и программ. Наиболее распиаренной является Программа долгосрочных сбережений (ПДС), запущенная 1 января 2024 года. Она представляет собой добровольный накопительно-сберегательный продукт с участием государства. Цель программы — сформировать сбережения для пенсии, крупных покупок, образования или финансовой “подушки безопасности” с помощью долгосрочных инвестиций в реальный сектор экономики. Результаты ПДС пока весьма и весьма скоромные. На начало этого года, по данным Минфина, через программу удалось привлечь 717 млрд рублей.

При этом, по данным Банка России, у граждан на руках находилось наличности на 1 января 2026 года на сумму 17,1 трлн рублей.

Кроме того, на счетах банков на начало года находились средства физических лиц в объеме 65,4 трлн рублей (банковские счета имело примерно половина населения страны). За прошлый год этот показатель увеличился на 14,3%. Такая динамика объясняется, в первую очередь, тем, что Банк России установил ключевую ставку на очень высоком уровне. В начале прошлого года она равнялась 21%; к концу года несколько понизилась. 19 декабря Банк России снизил её до 16% годовых.Высокая ключевая ставка определила высокую процентную ставку по банковским депозитам. Максимально стимулировался перевод наличных денег в безналичные, депозитные. Но, между прочим, при прошлогодней депозитной “лихорадке” всё равно объём наличных на руках граждан за прошлый год увеличился на 3 процента.

Несколько последних лет объем безналичных денег в российской экономике нарастал, опережаядинамику кэша (наличных денег). В начале 2021 года доля кэша в общей денежной массе (денежный агрегат М2) равнялась 21,4%. Год спустя она опустилась до 19,9%. На начало 2024 года было уже 14,7%. Каждый месяц доля наличных в общей денежной массе хоть понемногу, но снижалась. Но вот в марте 2026 года впервые за многие годы доля наличных денег в структуре М2 не снизилась, а осталась на уровне предыдущего года – 14,1%. При этом темп роста наличных денег в обращении в годовом выражении ускорился до 12,2% (прирост за март составил 300 млрд рублей). Судя по всему, в апреле также не будет снижения доли кэша в денежной массе. В целом в период с 1 по 17 апреля 2026 года из банков в оборот выпущено наличности примерно на 470 миллиардов рублей.

Некоторые эксперты даже сказали, что доля кэша весной этого года достигла своего “дна”, больше она падать не будет. А вот расти может начать. Называются главные причины этого.

Во-первых, граждане видят, что Банк России в добровольно-принудительном порядке вынужден снижать ключевую ставку. На заседании 24 апреля 2026 года Совет директоров Банка России в очередной раз понизил ключевую ставку – до 14,5% годовых. Это восьмое подряд снижение ставки. Оно будет и далее продолжаться. Следовательно, гражданам придется сталкиваться (они уже сталкиваются) с понижением процентных ставок по депозитам. Следовательно, “физикам” надо уходить в другие финансовые инструменты. Одним из них, между прочим, является наличный рубль “под подушкой”.

Во-вторых, одной из причин ухода в кэш является желание избежать блокировок. Некоторые россияне опасаются блокировки банковской карты за безобидный перевод средств. Усиление банковского контроля за подозрительными финансовыми операциями в целях борьбы с мошенничеством — один из возможных факторов увеличения спроса на наличные.

В-третьих, видно невооруженным глазом, что над гражданами усиливается контроль, прежде всего цифровой (это ещё далеко не “электронный концлагерь”, который пытаются построить в мире “хозяева денег”, но признаки его строительства). Отсюда желание граждан сохранить конфиденциальность. Наличные расчёты позволяют совершать финансовые операции без цифрового следа. Когда используется безналичная оплата, каждая операция фиксируется системами банков и государственных органов, которые могут отслеживать и анализировать такую активность.

В-четвертых, с помощью кэша граждане рассчитывают добиться снижения налоговой нагрузки. Часть предпринимателей пытается избежать роста налоговой нагрузки, получая оплатуналичными. Аналогично поступают и граждане, занимающиеся частной деятельностью или сдающие жильё в аренду.

В-пятых, причины технического характера. А именно блокировки или перебои в работе интернета. По данным аналитического сервиса Top10VPN, в 2025 году в России было зафиксировано 37,1 тыс. часов отключений, замедлений и ограничений доступа к сети. В результате под ограничения попали порядка 146 млн человек, что сопоставимо с численностью всего населения страны. По отключениям и перебоям в работе интернета Россия, по данным экспертов «впереди планеты всей». Плюс к этому перебои в электричестве.

В-шестых, падение доверия граждан к банкам. Может быть, они и продолжали бы держать деньги на счетах в кредитных организациях при более низких процентных ставках (чем в прошлом году), но они забирают деньги, оценивая риски. Какие? – Риски хищения денег клиентов разного рода хакерами. Например, в 2024 году мошенникам удалось украсть у клиентов банков (только физических лиц) 26,9 млрд рублей. В следующем году эта цифра увеличилась до 29,3 млрд руб. Это данные Банка России. Но эксперты считают, что цифры сильно преуменьшены. Не хотят пугать клиентов кредитных организаций.

Ещё более серьезными являются риски банкротств банков, риски полной и временной блокировки их работы (то, что называется “банковскими каникулами”), риски введения ограничений на совершение транзакций с деньгами и проч.

Кстати, накануне упомянутого выступления Силуанова на марафоне 29 апреля миллионы граждан пришли в крайнее возбуждение в связи с появлением в социальных сетях и в интернете новости в виде публикации “секретного документа Банка России”. Вот что по поводу этого “документа” сообщил 28 апреля “Московский комсомолец”: “Российские соцсети и мессенджеры захлестнула волна перепостов поддельного документа, якобы принадлежащего Банку России, но бьющего точно в страхи подписчиков. Он носит название “О мерах по обеспечению надежности и стабильности функционирования банковской системы в условиях особого периода” и содержит 10 “антикризисных” мер, среди которых и фактическая “заморозка” вкладов. Однако этот документ фейковый”. Я согласен, что документ фейковый. В нем говорится о блокировке работы банков аж на три года! В одном из интервью по данному вопросу я сказал: “три года для “банковских каникул”… Такого никогда не было в истории. Три недели ещё можно представить, но три года – это явный фейк”. Но я при этом призвал не забывать, что в последний год существования СССР была уже блокировка счетов наших граждан, которая лишила их сбережений: “И вы же помните, что в 1990-1991 году у нас сгорели вклады в Сбербанке, он тогда назывался Сберегательный банк СССР… Был страшный разгон инфляции, люди не имели доступа к счетам…”. Хотя уже дискуссии вокруг “секретного документа Банка России” начинают затихать, однако “осадочек” у многих остался. Люли лишний раз задумались о том, насколько можно доверять банкам.

Думаю, что указанная история имела свои последствия для банков, которые, неверное измеряются, десятками, а, может быть, и сотнями миллиардов рублей, конвертированных в конце апреля в кэш. Не исключаю, что выступление министра Силуанова было призвано смягчить негативный эффект истории, сдержать бегство клиентов банков в кэш.

Примечательно, что министр финансов на форуме призывал граждан отказаться от такого “предрассудка”, как деньги “под подушкой” и в том же своей выступлении очень вдохновенно говорил о том, что его ведомство имеет и совершенствует свою “подушку”. Он сказал, что России нужен денежный резерв не менее чем на три года для того, чтобы компенсировать потери бюджета в случае обвала цен на “чёрное золото” (он связал риск такого обвала с выходом ОАЭ из ОПЕК). Видимо, под “подушкой” правительства Силуанов имел в виду ФНБ (Фонд национального благосостояния). С моей точки зрения, эта “подушка” ещё более сомнительная, чем “подушка”, под которой граждане хранят свой кэш. Напомню, что в конце февраля 2022 года коллективный Запад “заморозил” валютные резервы России на сумму примерно 300 млрд долларов. А ведь часть “замороженной” валюты – средства ФНБ.

Государству и гражданам действительно нужны “подушки”. Правда, мне это слово не нравится. Речь должна идти о резервах. Причем резервах, состоящих не из “бумаги”, которая имеет свойство обесцениваться. А из золота, которое имеет устойчивую тенденцию к удорожанию и имеет иммунитет от любых санкций и блокировок. Силуанов в своем выступлении назвал альтернативы наличным деньгам “под подушкой”: банковские депозиты, ценные бумаги (акции и облигации), инвестиционные институты (организации, которые управляют инвестициями и вкладывают средства в различные проекты).

Удивительно, что золоту в его списке альтернатив места не нашлось. А оно, с учетом сегодняшней ситуации, должно находиться на первом месте. Но многим нашим согражданам подсказки министра и не нужны. По данным Минфина, в 2025 году россияне купили до 50 тонн инвестиционного золота. Годом ранее россияне приобрели более 34 тонн золота в виде слитков и монет, а суммарно за два года ими приобретено инвестиционного золота и ювелирных изделий в объеме почти 144 т.

Выше в статье я перечислил шесть основных факторов (причин) опережающего роста спроса населения на наличные деньги. Но эти же факторы, в конечном счете, будут способствовать (и уже способствуют) росту спроса наших граждан на золото.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Источник

Валентин Катасонов