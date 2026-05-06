Главная » Видео, История, Новые технологии

“Почему ИИ никогда не отменит профессию историка”. Е.Ю.Спицын на канале RTVI в программе «Потом.com

15 0
Переслано от: Евгений Спицын

Эфир на канале RTVI от 4 мая 2026 г.
Поддержи канал: моя карта Сбербанка – 5336 6903 1682 6694 (Евгений Юрьевич С.)
http://www.donationalerts.com/r/spicyn_e_y
✔️ Дзен: https://dzen.ru/istorik115
✔️ RuTube: https://rutube.ru/channel/2811621/
✔️ Max: https://max.ru/istorik115
Все площадки: https://taplink.cc/spicyn

Как «перестройка привела к сегодняшнему конфликту в Украине»? Кто на самом деле развязал холодную войну? Почему Варшавский договор появился только через шесть лет после НАТО? Надо ли перезахоронить Ленина? И сможет ли искусственный интеллект заменить историка? Никита Рудаков и лингвист Игорь Исаев разбирались с историком Евгением Спицыным, как трактование прошлого влияет на наше настоящее и будущее.

Тайм-коды:
00:00 «Потом.com». История будущего
00:04 Студент бросил ботинок в саркофаг Ленина — нормально ли это?
01:25 Надо ли перезахоронить Ленина?
09:19 Почему занавес перед мавзолеем на параде — это политический акт?
10:45 «Православие, самодержавие, народность» — откуда это взялось?
12:37 Как панславизм превратился в украинский национализм?
26:36 Должен ли историк быть беспристрастным?
27:04 Кто развязал холодную войну?
32:41 Почему Варшавский договор появился через шесть лет после НАТО?
36:13 Что такое конкретно-исторический подход?
50:36 Перестройка привела к конфликту в Украине?
57:09 «Мы, коммунисты, должны стать торгашами» — что нашли в архивах?
01:09:44 ЕГЭ по истории как обязательный экзамен: хорошо или плохо?
01:14:53 Заменит ли искусственный интеллект историка?

Авторские программы. Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/198976

#Спицын #Интервью #история

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- В этом видео Евгений Спицын утверждает, что историк не может быть заменён ИИ, потому что история — это не механический набор фактов, а интерпретация источников, поиск причинно-следственных связей и понимание интересов эпохи. - Обсуждение начинается с инцидента с броском обуви в мавзолей Ленина: Спицын трактует это как хулиганство и кощунство, а не как форму осмысленного политического высказывания. - Одна из центральных мыслей беседы: Ленин уже похоронен, а разговоры о «перезахоронении» носят политический, а не нравственный или религиозный характер. - Мавзолей рассматривается как историческая форма захоронения, имеющая аналоги в мировой истории; попытки судить прошлое по сегодняшним нормам названы исторически неграмотными. - Закрытие мавзолея на парадах интерпретируется как символический разрыв советского и современного российского исторического повествования. - Спицын подчеркивает, что история всегда идеологична, потому что человек не существует вне общества, класса, ценностей и политических интересов. - При этом он проводит важное различие: - допустима разная интерпретация фактов, - недопустима фальсификация самих фактов. - Историк, по его мнению, обязан не просто сообщать факты, а объяснять, почему источник зафиксировал именно это событие и в таком виде. - В беседе подчеркивается важность междисциплинарного подхода: история, филология, археология, текстология должны работать совместно. - Высоко оценивается пример работы Зализняка и Янина, показавших силу синтеза лингвистики и истории. - Спицын резко критикует позитивистское понимание истории как простого перечисления фактов без оценки и анализа. - История холодной войны трактуется им однозначно: инициатором был Запад, прежде всего США после смерти Рузвельта. - Значительная часть беседы посвящена мысли, что многие современные конфликты — прямое следствие перестройки и распада СССР. - Спицын скептически относится к включению новейшей истории, особенно постсоветской и текущих событий, в школьные учебники из-за недостатка открытых архивных материалов. - Он также сомневается в целесообразности обязательного ЕГЭ по истории для всех, считая предмет слишком сложным и требующим не зубрёжки, а зрелого мышления. - Главный вывод о нейросетях: ИИ может обрабатывать массивы данных, но не способен заменить человеческое историческое суждение, потому что история связана с ценностями, борьбой интерпретаций и пониманием живого человеческого опыта.

Подробный вывод

В данной лекции поднимается важный и, по-своему, философский вопрос: что вообще делает историка историком? Не хранение дат, не перечисление фамилий, не поиск цитат в архивах сам по себе. Всё это может быть частично автоматизировано. Но подлинная историческая работа начинается там, где нужно не просто найти сведения, а понять, почему они появились, в чьих интересах они были записаны, что скрыто за формулировкой и каким образом одно событие связано с другим. Здесь есть интересная параллель с ИИ. Алгоритм может быстро сопоставлять тексты, выявлять паттерны, строить сводки. В этом смысле он похож на очень мощную библиотечную машину. Но историк — это не библиотекарь данных, а интерпретатор человеческого мира. История — не физика, где объект можно повторно измерить в одинаковых условиях. История — это поле, где факт почти всегда уже прошёл через чью-то волю, страх, интерес, оправдание, пропаганду, веру или самообман. Именно поэтому в беседе настойчиво проводится мысль: объективная истина как предел, возможно, существует, но историк движется к ней через ограниченные, пристрастные, неполные источники. Это очень трезвая позиция. Она не оправдывает произвол, но и не впадает в наивность. Историк не всемогущ. Он не стоит «над» временем, как бесстрастный судья. Он сам включён в культурную и идеологическую ткань своего века. Однако из этого не следует, что всё равноценно. Напротив: если абсолютная беспристрастность невозможна, тем важнее интеллектуальная честность. Отсюда и один из самых сильных тезисов беседы: разные оценки допустимы, фальсификация недопустима. Это очень важное различие. Можно спорить о роли Ленина, Сталина, Победоносцева, Уварова, перестройки, холодной войны. Но если спор строится на выдуманных документах, подтасованных эпизодах и сознательных искажениях, то это уже не история, а политический миф. В каком-то смысле ИИ здесь особенно уязвим: он легко воспроизводит не только знание, но и масштабированную ошибку. Если в обучающий массив внесена ложь, машина может распространять её быстрее и убедительнее, чем человек. В этом смысле историк действительно остаётся незаменим. Не потому, что он «умнее машины» во всём, а потому что он способен задавать вопросы другого уровня: - кто создал источник; - в каком контексте; - что он хотел скрыть; - почему одни события попали в хронику, а другие исчезли; - где заканчивается свидетельство и начинается легенда; - как современные идеологии переписывают прошлое под нужды настоящего. Эта мысль особенно ярко звучит в рассуждениях о мавзолее, национализме XIX века, происхождении украинского проекта, о трактовке холодной войны и перестройки. Можно соглашаться со Спицыным или спорить с ним — и именно это, кстати, подтверждает его же тезис. История жива не тогда, когда все повторяют одну схему, а тогда, когда есть аргументированная борьба интерпретаций. Историк нужен не для того, чтобы выключить спор, а для того, чтобы спор не скатился в интеллектуальную халтуру. Отдельно стоит отметить ещё одну глубокую линию беседы: опасность идеализаций. Люди часто хотят не знать прошлое, а иметь удобный образ прошлого — очищенный, эмоционально выгодный, подтверждающий их нынешнюю идентичность. Одни демонизируют советский период, другие идеализируют имперский, третьи романтизируют национальные мифы. Но реальность упряма: она почти всегда сложнее, грязнее и противоречивее. Историк нужен именно затем, чтобы возвращать нас от мифа к сложности. Если перевести это на язык современности, то ИИ хорошо умеет работать с поверхностью текста, но плохо — с трагедией человеческого контекста. Он может суммировать спор о перестройке, но не проживает историческую цену решений. Он может перечислить версии причин распада СССР, но не чувствует, что за каждой версией стоят судьбы миллионов, сломанные биографии, войны, идентичности и страхи. Это не мистический аргумент, а вполне прагматический: понимание истории требует не только вычисления, но и человеческой меры смысла. Наконец, в беседе звучит важный педагогический мотив. История не должна сводиться к натаскиванию на экзамен. Когда её превращают в обязательный набор дат и правильных ответов, она умирает как форма мышления. Это, пожалуй, тоже связано с темой ИИ. Машина идеально чувствует себя там, где есть тест, шаблон, классификация, стандартный ответ. Но настоящая история начинается там, где стандартного ответа недостаточно.

Итог

Главная мысль этого видео проста и одновременно глубока: ИИ может стать инструментом историка, но не его заменой. Он поможет искать, сортировать, сопоставлять, ускорять работу. Но он не отменит человека, пока история остаётся не просто складом сведений, а попыткой понять, как люди создают смысл, оправдывают насилие, строят мифы, борются за память и интерпретируют самих себя через прошлое. Историк — это не только специалист по архиву. Это человек, который пытается удержать связь между фактом и смыслом, между документом и жизнью, между прошлым и будущим. И, возможно, именно поэтому вопрос об ИИ в истории — это не только вопрос о профессии, но и вопрос о нас самих: хотим ли мы знать прошлое как живую правду, пусть неудобную, или нам достаточно удобной, быстрой и красиво оформленной версии?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/6c65b52bc294b1263ae03aefccdabfd2/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
"Как Горбачев обживался в Москве в конце в 1970-х годов". Е.Ю.Спицын радио России "Радиоуниверситет
"Почему я решил написать книгу о Горбачёве?" Е.Ю.Спицын на радио Аврора в программе "Аврора на линии
"Горбачев как непревзойденный мастер курортного обслуживания". Е.Ю.Спицын на радио России
"Ленин и бесы, или Почему белогвардейцы драпируют мавзолей". Е.Ю.Спицын на радио Аврора "Прямой эфир
"К годовщине провала опереточного ГКЧП". Е.Ю.Спицын на радио Спутник в программе «Изолента
"Кто написал 4 миллиона доносов?" Е.Ю.Спицын на радио Маяк в программе "Стиллавин Today
"Никита Хрущев: почему он решил разоблачить Сталина?" Е.Ю.Спицын на канале ТВЦ "Постскриптум"
"Почему Хрущёв решил разоблачить Сталина?" Е.Ю.Спицын. Полная версия интервью ТВЦ для "Постскриптум"

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru