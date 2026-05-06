Не надо провоцировать самих себя, и все будет хорошо
На сайте ДУМ появилось сообщение о том, что главный муфтий Равиль Гайнутдин направил президенту письмо о законопроекте об ограничении богослужений в многоквартирных домах. По сути, это – просьба отозвать законопроект. Муфтий сообщает президенту, что законопроект ограничивает богослужения удовлетворением индивидуальных духовных потребностей лиц, проживающих в них на законных основаниях. Имеется в виду – молитесь у себя дома, как все.
Гайнутдин пишет, что принятие законопроекта может нарушить конституционные права граждан на свободу вероисповедания, а из многих регионов России по поводу документа поступают обеспокоенные обращения имамов. У мусульман, мол, богослужения и обряды жизненного цикла человека и семьи являются коллективными, подразумевают участие широкого круга близких людей. Он, конечно же, присовокупил к этому ветеранов СВО – куда ж без них. Пишет – “В помещения религиозных организаций, находящиеся в собственности или на правах аренды, на совместные молитвы каждодневно приходят ветераны СВО, члены семей мобилизованных и добровольцев. В этих же помещениях проходят поминальные богослужения по павшим бойцам». То есть завуалировано, как бы между строк он говорит – “мусульмане за вас воюют, а вы нам тут запрещает”. ДУМ так делает уже который раз, как бы отрезая мусульман от всего общества, давая понять, что мусульмане делают одолжение, воюя. Но это же не так и в корне противоречит действительности. Мусульмане воюют за свою страну, и на СВО они с русскими составляют одно целое.
Но вернёмся к семьям. Вот, примеру, у меня в соседнем доме молельная комната. Вход под занавеской в урочный час поглощает и поглощает женщин в черном. Честно говоря, мне сразу хочется уйти подальше от этого места. А я там живу. Это что за семья-то такая, которая стекается со всей Москвы толпой? И если в этой семье 50-100 человек, и они хотят собраться в нежилом помещении многоквартирного дома, то, извините, перебьются. Пусть идут в мечеть, как православные идут в церковь. Не надо сравнивать Москву и другие мегаполисы с нашими кавказскими республиками. Там люди обычно живут в частных домах, и на свадьбу и поминки эти дома собирают весь тухум, тейп и так далее. Это – традиция, и на нее никто не посягает и не посягнет. Но просить, чтобы в многоквартирных домах в городе, где живут обычные ни в чем неповинные люди, собирались толпы на молитвы, это неправильно и провокационно. Этого нельзя разрешать ни русским, ни не русским.
Но вот Гайнутдин пишет, что принятие такого закона может стать причиной религиозной радикализации. То есть пугает. Но тут все будет зависеть от того, что людям в ДУМ скажут. Если будут нагнетать – “Нас обижают!” – тогда может стать причиной. Если будут спокойно объяснять, что многоквартирные дома для этого не предназначены, и так было всегда и никакого угнетения никто не ощущал, тогда никакой радикализации по этому поводу не будет. Все зависит от руководства в данном вопросе. Не надо провоцировать самих себя, и все будет хорошо
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Главный предмет спора — законопроект, ограничивающий проведение богослужений в многоквартирных домах. - Муфтий Равиль Гайнутдин просит отозвать законопроект, считая, что он может ограничить свободу вероисповедания. - Аргумент ДУМ: у мусульман многие религиозные практики носят коллективный характер и связаны с участием широкого круга родственников и близких. - Автор текста считает, что в условиях мегаполиса коллективные молитвы и обряды в жилых домах создают дискомфорт для соседей и неуместны. - Привязка темы к СВО, по мнению автора, используется как риторический прием давления: мол, «мы воюем, а вы запрещаете». - Ключевая позиция автора: мусульмане воюют не «в обмен на уступки», а как часть общего народа и страны. - Различие между регионами и мегаполисами важно: в частных домах на Кавказе массовые семейные собрания естественны, а в многоквартирных домах Москвы — проблемны. - Опасение радикализации, высказанное ДУМ, автор трактует как во многом зависящее от того, как сами религиозные лидеры будут объяснять ситуацию верующим. - Главный вывод автора: не стоит превращать бытовое и юридическое регулирование в символ конфессионального конфликта.
АнализВ тексте сталкиваются два типа правды, оба по-своему понятные, но оба уязвимые. С одной стороны, есть право на религиозную жизнь. Для многих верующих религия — это не частный ритуал «между мной и стеной», а форма коллективного существования. Это касается не только ислама: человек вообще редко переживает смысл в одиночку. Поминки, свадьбы, молитвы, праздники — это не только обряд, но и ткань общины. Если государство начинает слишком грубо выталкивать религию в узко «индивидуальную» сферу, это действительно может восприниматься как отчуждение. С другой стороны, есть право на нормальную среду проживания. Многоквартирный дом — это пространство вынужденного сосуществования, где свобода одного быстро упирается в границы другого. Здесь работает почти физический закон общественной жизни: чем плотнее среда, тем важнее формальные правила. То, что естественно в частном доме или деревенской культуре, в мегаполисе может превращаться в источник постоянного напряжения. Не потому, что одна культура «плохая», а потому что контекст меняет смысл действия. В этом смысле город похож на операционную систему: если слишком много процессов запускаются в фоне без общего протокола, система начинает лагать. И религиозная жизнь тут не исключение. Не всякая искренняя потребность может быть реализована в любой форме и в любом месте.
Что в тексте убедительно
1. Разделение религиозной свободы и бытового порядкаАвтор справедливо подчеркивает, что вопрос не обязательно в религии как таковой, а в формате ее проявления в жилом пространстве. Это важное различие. Ограничение на массовые собрания в многоквартирных домах не равно запрету веры.
2. Указание на различие средыМы часто совершаем ошибку, когда переносим традиции, выросшие в одном укладе, в совершенно другой. Частный дом и многоквартирный дом — это не просто разные архитектурные формы, это разные социальные логики. В одном случае дом принадлежит роду, в другом — соседство строится на анонимном контракте.
3. Мысль о роли лидеровОчень точна идея о том, что радикализация не возникает из воздуха. Она часто формируется через интерпретацию. Одно и то же ограничение можно подать как «административную норму для всех» или как «унижение нашей общины». Во многом коллективная реакция действительно зависит от языка руководства.
Что в тексте спорно
1. Эмоциональная окраска образовФраза про «женщин в черном» не столько аргументирует, сколько маркирует чуждость. Это человечески понятно: человек описывает свое непосредственное ощущение тревоги. Но здесь важно быть осторожным. Личное чувство дискомфорта не всегда тождественно объективной угрозе. Иначе бытовое раздражение начинает маскироваться под гражданский принцип. Это вообще частая ловушка: мы думаем, что реагируем на явление, а на деле — на символ, который сами с ним связали. В психологии это похоже на проекцию; в политике — на производство образа «чужого».
2. Обобщение по отношению к ДУМАвтор интерпретирует позицию ДУМ как попытку «отрезать мусульман от общества». Такое может быть частью реальной политической риторики, но это уже сильное обобщение мотивации. Между «защищают интересы своей общины» и «сознательно отделяют мусульман от страны» — большая дистанция. Не всякая корпоративная защита идентичности есть сепарация.
3. Упрощение вопроса свободы вероисповеданияСказать «молитесь дома, как все» звучит прагматично, но здесь возникает тонкость: не все религии одинаково устроены ритуально. Формально равное правило может оказываться неравным по эффекту. Это не означает, что законопроект плохой, но означает, что его стоит обсуждать аккуратно, с учетом реальных практик, а не только абстрактного принципа.
Более глубокий смысл конфликтаЭтот текст — не только о молитвах в домах. Он о том, как современное государство управляет различием. Есть старая иллюзия, будто общество держится либо на полном единообразии, либо на полной свободе всех форм жизни. На практике не работает ни то, ни другое. Полное единообразие душит живую ткань культур. Полная неограниченность разрушает общую среду. Поэтому зрелое общество — это всегда искусство настройки границ. Здесь можно провести аналогию с нервной системой. Если нет торможения — система перевозбуждается. Если есть только торможение — возникает оцепенение. Здоровье не в крайности, а в точной регуляции. Так и с общественной жизнью: нужно не запрещать идентичности, а задавать формы их совместимости. В этом смысле опасны обе крайности: - материалистический административный догматизм: «Есть квадратные метры и санитарные нормы, все остальное неважно»; - идеалистический общинный догматизм: «Раз это священно для нас, значит среда обязана подстроиться». Оба подхода по-своему слепы. Первый забывает, что человек живет не только в правовом, но и в символическом измерении. Второй забывает, что священное переживание одного человека не отменяет границ другого.
Практический, взвешенный взглядЕсли смотреть без провокации и без романтизации, то разумная позиция могла бы быть такой: - в многоквартирных домах не должны регулярно проходить массовые религиозные собрания, если это затрагивает интересы соседей и меняет назначение пространства; - право на индивидуальную молитву и семейные обряды в умеренном формате должно сохраняться; - нужны четкие критерии, а не расплывчатые формулировки, чтобы закон не стал инструментом произвольного давления; - религиозным общинам нужно помогать создавать легальные и удобные пространства для коллективных практик, иначе запрет будет восприниматься как вытеснение, а не как регулирование; - риторику угрозы и взаимных упреков надо исключить, потому что именно она превращает управляемый конфликт интересов в конфликт идентичностей. И тут автор прав в одном важном пункте: не надо провоцировать самих себя. Но это относится ко всем сторонам. И к религиозным лидерам, если они драматизируют ситуацию. И к публицистам, если они подменяют проблему соседского порядка образом пугающего «чужого». И к государству, если оно пишет закон так, что он выглядит не как нейтральная норма, а как адресный сигнал.
Подробный выводПеред нами текст, в котором бытовой опыт, политическая тревога и вопрос религиозной свободы сплетаются в один нервный узел. Автор защищает понятную и во многом справедливую мысль: жилой дом не должен превращаться в пространство регулярных массовых собраний, религиозных или каких угодно еще, если это нарушает нормальную жизнь соседей. В условиях мегаполиса это действительно вопрос не идеологии, а общественной гигиены. Однако сила этой позиции ослабевает там, где вместо спокойного правового аргумента появляется язык культурной настороженности и приписывания намерений. Когда спор о границах совместной жизни начинает описываться через полутона отчуждения, возникает риск, что реальная проблема — организация пространства — будет заслонена символической войной «свои/чужие». С философской точки зрения здесь видно вечное противоречие между живой традицией и безличной городской формой. Традиция хочет расширяться, потому что ей тесно в чисто частном пространстве. Город требует стандартизации, потому что иначе он распадается на конфликтующие острова. Ни одна из сторон не обладает всей истиной. Но именно поэтому им особенно важно не абсолютизировать свою частную правду. Самый зрелый путь — признать сразу две вещи: 1. религиозная жизнь не должна быть унижена или вытеснена; 2. общая среда проживания не должна становиться заложницей любой коллективной практики. Если это удержать, то вопрос перестает быть «кто кого давит» и становится тем, чем он и должен быть: как устроить совместную жизнь так, чтобы достоинство не разрушало порядок, а порядок не унижал достоинство. И, возможно, главный вопрос здесь даже шире самого законопроекта: где проходит граница между подлинной защитой своей идентичности и тем моментом, когда идентичность начинает требовать для себя исключения из общего мира?