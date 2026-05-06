На сайте ДУМ появилось сообщение о том, что главный муфтий Равиль Гайнутдин направил президенту письмо о законопроекте об ограничении богослужений в многоквартирных домах. По сути, это – просьба отозвать законопроект. Муфтий сообщает президенту, что законопроект ограничивает богослужения удовлетворением индивидуальных духовных потребностей лиц, проживающих в них на законных основаниях. Имеется в виду – молитесь у себя дома, как все.

Гайнутдин пишет, что принятие законопроекта может нарушить конституционные права граждан на свободу вероисповедания, а из многих регионов России по поводу документа поступают обеспокоенные обращения имамов. У мусульман, мол, богослужения и обряды жизненного цикла человека и семьи являются коллективными, подразумевают участие широкого круга близких людей. Он, конечно же, присовокупил к этому ветеранов СВО – куда ж без них. Пишет – “В помещения религиозных организаций, находящиеся в собственности или на правах аренды, на совместные молитвы каждодневно приходят ветераны СВО, члены семей мобилизованных и добровольцев. В этих же помещениях проходят поминальные богослужения по павшим бойцам». То есть завуалировано, как бы между строк он говорит – “мусульмане за вас воюют, а вы нам тут запрещает”. ДУМ так делает уже который раз, как бы отрезая мусульман от всего общества, давая понять, что мусульмане делают одолжение, воюя. Но это же не так и в корне противоречит действительности. Мусульмане воюют за свою страну, и на СВО они с русскими составляют одно целое.

Но вернёмся к семьям. Вот, примеру, у меня в соседнем доме молельная комната. Вход под занавеской в урочный час поглощает и поглощает женщин в черном. Честно говоря, мне сразу хочется уйти подальше от этого места. А я там живу. Это что за семья-то такая, которая стекается со всей Москвы толпой? И если в этой семье 50-100 человек, и они хотят собраться в нежилом помещении многоквартирного дома, то, извините, перебьются. Пусть идут в мечеть, как православные идут в церковь. Не надо сравнивать Москву и другие мегаполисы с нашими кавказскими республиками. Там люди обычно живут в частных домах, и на свадьбу и поминки эти дома собирают весь тухум, тейп и так далее. Это – традиция, и на нее никто не посягает и не посягнет. Но просить, чтобы в многоквартирных домах в городе, где живут обычные ни в чем неповинные люди, собирались толпы на молитвы, это неправильно и провокационно. Этого нельзя разрешать ни русским, ни не русским.

Но вот Гайнутдин пишет, что принятие такого закона может стать причиной религиозной радикализации. То есть пугает. Но тут все будет зависеть от того, что людям в ДУМ скажут. Если будут нагнетать – “Нас обижают!” – тогда может стать причиной. Если будут спокойно объяснять, что многоквартирные дома для этого не предназначены, и так было всегда и никакого угнетения никто не ощущал, тогда никакой радикализации по этому поводу не будет. Все зависит от руководства в данном вопросе. Не надо провоцировать самих себя, и все будет хорошо