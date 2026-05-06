Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире

На пути к цивилизации не людей. А. Фурсов

13 0
Переслано от: Картина Мира

На пути к цивилизации не людей. А. Фурсов

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- В данной лекции рассматривается поздний капитализм в США как исторический период примерно с 1910-х до 2020–2030-х годов. - Автор выделяет два больших политико-экономических режима: - Новый курс: 1930-е — 1960-е; - Неолиберальный курс: 1980-е — 2010-е. - 1970-е годы трактуются как переходная фаза между двумя порядками. - Основа Нового курса — идея, что капитализм без государственного контроля ведёт к катастрофе. - Основа неолиберализма — убеждение, что рынок, освобождённый от государственного регулирования, обеспечивает рост. - По мысли лектора, в 1980–1990-е годы неолиберализм разрушил институты, созданные в эпоху Рузвельта. - Сегодня, по его оценке, происходит демонтаж уже самого неолиберального порядка. - Кризис Нового курса связан со стагфляцией 1970-х, кризис неолиберализма — с 2008–2009 годами и геополитическими неудачами США. - Автор подчеркивает, что неолиберализм отличается от классического либерализма тем, что требует сильного государства, организующего рынки. - Особая роль в оформлении неолиберальной эпохи отводится не только Рейгану, но и Клинтону, который закрепил её институционально. - Поддержка неолиберализма пришла не только справа, но и со стороны части новых левых, выступавших против бюрократизма порядка Нового курса. - Существенным фактором победы неолиберализма автор считает: - кризис советской системы в 1970–1980-е; - распад СССР; - исчезновение необходимости для западных элит идти на классовый компромисс с рабочим классом. - По логике лекции, именно существование СССР ранее вынуждало западный капитализм создавать welfare state и смягчать социальные противоречия. - После 1991 года, по мнению автора, пространство манёвра рабочего класса сузилось, а неолиберализм из идеологии превратился в полноценный порядок. - Внутри неолиберализма выделяются два моральных полюса: - неовикторианский: семья, дисциплина, труд, самоограничение; - космополитический: личная свобода, мультикультурализм, разрушение традиционных ролей. - Несмотря на культурные конфликты, элиты разных лагерей сохраняли единство в политэкономических вопросах. - В финале автор утверждает, что оба исторических варианта позднего капитализма исчерпаны, и нынешние элиты движутся к созданию нового, античеловеческого строя, выходящего за пределы привычного капитализма. - Началом Нового курса называется Великая депрессия, на фоне которой Рузвельт предложил масштабную “новую сделку” между государством, капиталом и обществом. - Сила этого курса, по словам лектора, была такова, что даже пришедшие позже республиканцы не отказались от его базовых принципов.

Подробный вывод

В этом видео предлагается не просто исторический обзор американской политэкономии XX–XXI веков, а схема смены двух больших режимов управления капитализмом. Автор мыслит широко: не как экономист в узком смысле, а как историк систем, для которого экономика, идеология, классовая борьба и геополитика — части одного процесса.

1. Главная идея лекции

Центральная мысль такова: поздний капитализм в США прошёл через две крупные формы саморегуляции. Первая — Новый курс, то есть попытка спасти капитализм через ограничение его стихийности, через государство, социальные гарантии и компромисс между верхами и низами. Вторая — неолиберализм, то есть попытка спасти капитализм уже противоположным способом: через демонтаж ограничений, глобализацию, финансовую экспансию и ослабление социальной защиты. Если смотреть с высоты, это почти диалектика: - сначала система признаёт, что без внешнего тормоза она разрушительна; - затем система решает, что именно тормозы мешают ей жить; - затем оказывается, что и освобождённая стихия рынка тоже ведёт к кризису. В этом смысле беседа интересна тем, что показывает: история капитализма — это не прямая линия прогресса, а череда режимов самоспасения. Каждый режим сначала представляется решением, а потом становится частью проблемы.

2. О роли СССР: важный и спорный узел

Одна из ключевых опор рассуждения — тезис, что существование СССР вынуждало Запад идти на социальные уступки рабочему классу. Это сильная мысль, и в ней есть историческая логика. Действительно, элиты редко делятся благами из чистого гуманизма. Чаще это происходит под давлением: - классового страха, - угрозы революции, - международной конкуренции моделей, - необходимости показать, что капитализм способен быть не только прибыльным, но и социально терпимым. С этой точки зрения welfare state можно понимать не как моральное прозрение буржуазии, а как стратегию стабилизации системы. В этом есть трезвость: люди и институты часто выглядят благороднее в ретроспективе, чем были по своим мотивам. Однако здесь важно не впасть в упрощение. Расцвет социального государства объяснялся не только наличием СССР, но и: - структурой индустриальной экономики, - силой профсоюзов, - уроками Великой депрессии, - последствиями мировых войн, - ростом производительности, - внутренней демократизацией западных обществ. То есть СССР был, вероятно, не единственной причиной, но мощным катализатором. И здесь мы упираемся в старую философскую проблему: в истории почти никогда не работает одна причина. Истина, если она и есть, обычно многослойна.

3. Неолиберализм как парадокс

В лекции тонко подмечен важный момент: неолиберализм — это не просто “меньше государства”. Это, скорее, другое государство. Не слабое, а перенастроенное. Не для социальной защиты большинства, а для: - организации рынков, - защиты финансовой архитектуры, - дисциплинирования общества, - обеспечения глобального движения капитала. Это принципиально. Часто людям продают образ свободного рынка как естественной стихии, но рынок — не лес и не океан. Он создаётся правом, институтами, насилием, культурой, инфраструктурой. Здесь вспоминается Поланьи: чем “свободнее” рынок, тем больше политической инженерии требуется, чтобы сделать общество совместимым с ним. То есть неолиберализм можно понять как проект активного преобразования общества под нужды капитала, а не как простое снятие ограничений. И в этом есть почти технологический цинизм: провозглашается свобода, а на практике выстраивается новый тип управляемости.

4. Почему лекция связывает культурные войны с одной и той же политэкономией

Интересен и тезис о двух лицах неолиберализма: - дисциплинарно-консервативном, - космополитически-либертарианском. На поверхности кажется, что это враги. Одни говорят о семье, порядке и морали, другие — о свободе идентичностей, выборе и разрушении традиций. Но автор замечает: в политэкономическом ядре они совместимы. Это наблюдение заслуживает внимания. В современном мире культурные конфликты нередко выглядят как борьба противоположностей, но при этом обе стороны могут жить внутри одной и той же экономической логики: - рынок остаётся неприкосновенным; - финансовая структура не обсуждается; - социальное неравенство не устраняется; - внимание общества уходит в символические войны. Здесь возникает почти психологическая аналогия: как человек может спорить сам с собой о морали, но избегать смотреть на свои базовые зависимости, так и общество может бесконечно воевать по вопросам идентичности, не затрагивая фундамент распределения власти и ресурсов.

5. Мысль об исчерпанности обоих режимов

Самый сильный и одновременно самый тревожный тезис лекции — что и Новый курс, и неолиберализм уже исчерпаны. Автор считает, что у позднего капитализма больше нет старых “игр”, а значит элиты начинают строить уже не новую фазу капитализма, а нечто посткапиталистическое и античеловеческое. Это звучит резко, почти апокалиптично. Но если отбросить эмоциональную остроту, в этом есть важная интуиция: когда прежние способы интеграции общества перестают работать, система начинает менять не только правила, но и сам образ человека, под который эти правила создаются. И вот здесь вопрос действительно становится философским. Что значит “античеловеческая цивилизация”? Обычно это не про роботов-убийц и не про фантастический конец света. Чаще это про постепенное: - превращение человека в функцию; - подмену гражданина пользователем; - подмену личности профилем; - подмену свободы управляемым выбором; - подмену смысла эффективностью. То есть античеловечность начинается не там, где исчезает биологический человек, а там, где исчезает человек как существо, способное к внутренней свободе, памяти, страданию, достоинству и трансценденции. В этом смысле опасность может быть не в машинах, а в том, что сам человек согласится жить как машина.

6. Что особенно важно в этой лекции

Из всего сказанного особенно ценны несколько моментов: 1. История режимов рассматривается как история компромиссов и кризисов, а не как нейтральная смена экономических теорий. 2. Государство показано не противоположностью рынка, а его архитектором. 3. Распад СССР интерпретируется не только как геополитическое событие, но и как перелом внутри западного классового баланса. 4. Культурные различия элит не отменяют их возможного единства в базовых экономических интересах. 5. Современный кризис описывается как кризис не просто политики, а самого антропологического проекта цивилизации.

7. Критическая оговорка

При всей силе конструкции у такого подхода есть и уязвимость: он стремится к большой цельной картине, а большая картина почти всегда рискует стать слишком цельной. История любит трещины, случайности, обратные эффекты. Там, где мы видим стройный замысел, иногда работают: - инерция институтов, - конфликты элит, - ошибки управления, - хаос, - непредвиденные последствия. Иначе говоря, подобные модели полезны как карта, но не как сама территория. Они помогают увидеть структуру, но не должны превращаться в новую догму. Потому что человек очень склонен влюбляться не в реальность, а в красивую схему реальности. А это уже та самая идеализация, которая мешает видеть мир таким, каков он есть.

Итог

В данной лекции поздний капитализм показан как система, которая за век испробовала две фундаментальные стратегии выживания: социально-регулирующую и неолиберально-глобалистскую. Первая выросла из страха перед катастрофой и революцией, вторая — из стремления освободить капитал от ограничений. Обе оказались исторически конечными. Главный вывод автора: мы живём не просто в кризисе очередной политики, а в моменте исчерпания старых форм капиталистической цивилизации. Отсюда — тревога, что на смену им готовится порядок, в котором под вопрос будет поставлена уже не только справедливость, но и сама человеческая форма жизни. И, возможно, самый серьёзный вопрос после этой беседы не в том, какая модель экономики победит, а в том: что именно мы хотим сохранить в человеке, когда все большие системы учатся обходиться без него как без центра мира?
Редактор: fivorg
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=piIhEJe87jY
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Идеалы и Цели: На пути к созиданию
НА ПУТИ, К ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ…
Грантхи - три психо-энергетических узла на пути к Йоге
Борьба с ленью на пути к достижению цели. Часть 1
Борьба с ленью на пути к достижению цели. Часть 2
Приглашаем на конференцию Конференции Славянский мир на пути к грядущему
Каталония, на пути к независимости
«На Украине никто ничего не планирует, а ждут чуда»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru