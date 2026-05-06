Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg
Краткие тезисы
- В данной лекции рассматривается поздний капитализм в США как исторический период примерно с 1910-х до 2020–2030-х годов.
- Автор выделяет два больших политико-экономических режима:
- Новый курс: 1930-е — 1960-е;
- Неолиберальный курс: 1980-е — 2010-е.
- 1970-е годы трактуются как переходная фаза между двумя порядками.
- Основа Нового курса — идея, что капитализм без государственного контроля ведёт к катастрофе.
- Основа неолиберализма — убеждение, что рынок, освобождённый от государственного регулирования, обеспечивает рост.
- По мысли лектора, в 1980–1990-е годы неолиберализм разрушил институты, созданные в эпоху Рузвельта.
- Сегодня, по его оценке, происходит демонтаж уже самого неолиберального порядка.
- Кризис Нового курса связан со стагфляцией 1970-х, кризис неолиберализма — с 2008–2009 годами и геополитическими неудачами США.
- Автор подчеркивает, что неолиберализм отличается от классического либерализма тем, что требует сильного государства, организующего рынки.
- Особая роль в оформлении неолиберальной эпохи отводится не только Рейгану, но и Клинтону, который закрепил её институционально.
- Поддержка неолиберализма пришла не только справа, но и со стороны части новых левых, выступавших против бюрократизма порядка Нового курса.
- Существенным фактором победы неолиберализма автор считает:
- кризис советской системы в 1970–1980-е;
- распад СССР;
- исчезновение необходимости для западных элит идти на классовый компромисс с рабочим классом.
- По логике лекции, именно существование СССР ранее вынуждало западный капитализм создавать welfare state и смягчать социальные противоречия.
- После 1991 года, по мнению автора, пространство манёвра рабочего класса сузилось, а неолиберализм из идеологии превратился в полноценный порядок.
- Внутри неолиберализма выделяются два моральных полюса:
- неовикторианский: семья, дисциплина, труд, самоограничение;
- космополитический: личная свобода, мультикультурализм, разрушение традиционных ролей.
- Несмотря на культурные конфликты, элиты разных лагерей сохраняли единство в политэкономических вопросах.
- В финале автор утверждает, что оба исторических варианта позднего капитализма исчерпаны, и нынешние элиты движутся к созданию нового, античеловеческого строя, выходящего за пределы привычного капитализма.
- Началом Нового курса называется Великая депрессия, на фоне которой Рузвельт предложил масштабную “новую сделку” между государством, капиталом и обществом.
- Сила этого курса, по словам лектора, была такова, что даже пришедшие позже республиканцы не отказались от его базовых принципов.
Подробный вывод
В этом видео предлагается не просто исторический обзор американской политэкономии XX–XXI веков, а схема смены двух больших режимов управления капитализмом. Автор мыслит широко: не как экономист в узком смысле, а как историк систем, для которого экономика, идеология, классовая борьба и геополитика — части одного процесса.
1. Главная идея лекции
Центральная мысль такова: поздний капитализм в США прошёл через две крупные формы саморегуляции.
Первая — Новый курс, то есть попытка спасти капитализм через ограничение его стихийности, через государство, социальные гарантии и компромисс между верхами и низами.
Вторая — неолиберализм, то есть попытка спасти капитализм уже противоположным способом: через демонтаж ограничений, глобализацию, финансовую экспансию и ослабление социальной защиты.
Если смотреть с высоты, это почти диалектика:
- сначала система признаёт, что без внешнего тормоза она разрушительна;
- затем система решает, что именно тормозы мешают ей жить;
- затем оказывается, что и освобождённая стихия рынка тоже ведёт к кризису.
В этом смысле беседа интересна тем, что показывает: история капитализма — это не прямая линия прогресса, а череда режимов самоспасения. Каждый режим сначала представляется решением, а потом становится частью проблемы.
2. О роли СССР: важный и спорный узел
Одна из ключевых опор рассуждения — тезис, что существование СССР вынуждало Запад идти на социальные уступки рабочему классу. Это сильная мысль, и в ней есть историческая логика.
Действительно, элиты редко делятся благами из чистого гуманизма. Чаще это происходит под давлением:
- классового страха,
- угрозы революции,
- международной конкуренции моделей,
- необходимости показать, что капитализм способен быть не только прибыльным, но и социально терпимым.
С этой точки зрения welfare state можно понимать не как моральное прозрение буржуазии, а как стратегию стабилизации системы. В этом есть трезвость: люди и институты часто выглядят благороднее в ретроспективе, чем были по своим мотивам.
Однако здесь важно не впасть в упрощение. Расцвет социального государства объяснялся не только наличием СССР, но и:
- структурой индустриальной экономики,
- силой профсоюзов,
- уроками Великой депрессии,
- последствиями мировых войн,
- ростом производительности,
- внутренней демократизацией западных обществ.
То есть СССР был, вероятно, не единственной причиной, но мощным катализатором. И здесь мы упираемся в старую философскую проблему: в истории почти никогда не работает одна причина. Истина, если она и есть, обычно многослойна.
3. Неолиберализм как парадокс
В лекции тонко подмечен важный момент: неолиберализм — это не просто “меньше государства”. Это, скорее, другое государство. Не слабое, а перенастроенное. Не для социальной защиты большинства, а для:
- организации рынков,
- защиты финансовой архитектуры,
- дисциплинирования общества,
- обеспечения глобального движения капитала.
Это принципиально. Часто людям продают образ свободного рынка как естественной стихии, но рынок — не лес и не океан. Он создаётся правом, институтами, насилием, культурой, инфраструктурой. Здесь вспоминается Поланьи: чем “свободнее” рынок, тем больше политической инженерии требуется, чтобы сделать общество совместимым с ним.
То есть неолиберализм можно понять как проект активного преобразования общества под нужды капитала, а не как простое снятие ограничений. И в этом есть почти технологический цинизм: провозглашается свобода, а на практике выстраивается новый тип управляемости.
4. Почему лекция связывает культурные войны с одной и той же политэкономией
Интересен и тезис о двух лицах неолиберализма:
- дисциплинарно-консервативном,
- космополитически-либертарианском.
На поверхности кажется, что это враги. Одни говорят о семье, порядке и морали, другие — о свободе идентичностей, выборе и разрушении традиций. Но автор замечает: в политэкономическом ядре они совместимы.
Это наблюдение заслуживает внимания. В современном мире культурные конфликты нередко выглядят как борьба противоположностей, но при этом обе стороны могут жить внутри одной и той же экономической логики:
- рынок остаётся неприкосновенным;
- финансовая структура не обсуждается;
- социальное неравенство не устраняется;
- внимание общества уходит в символические войны.
Здесь возникает почти психологическая аналогия: как человек может спорить сам с собой о морали, но избегать смотреть на свои базовые зависимости, так и общество может бесконечно воевать по вопросам идентичности, не затрагивая фундамент распределения власти и ресурсов.
5. Мысль об исчерпанности обоих режимов
Самый сильный и одновременно самый тревожный тезис лекции — что и Новый курс, и неолиберализм уже исчерпаны. Автор считает, что у позднего капитализма больше нет старых “игр”, а значит элиты начинают строить уже не новую фазу капитализма, а нечто посткапиталистическое и античеловеческое.
Это звучит резко, почти апокалиптично. Но если отбросить эмоциональную остроту, в этом есть важная интуиция: когда прежние способы интеграции общества перестают работать, система начинает менять не только правила, но и сам образ человека, под который эти правила создаются.
И вот здесь вопрос действительно становится философским. Что значит “античеловеческая цивилизация”? Обычно это не про роботов-убийц и не про фантастический конец света. Чаще это про постепенное:
- превращение человека в функцию;
- подмену гражданина пользователем;
- подмену личности профилем;
- подмену свободы управляемым выбором;
- подмену смысла эффективностью.
То есть античеловечность начинается не там, где исчезает биологический человек, а там, где исчезает человек как существо, способное к внутренней свободе, памяти, страданию, достоинству и трансценденции. В этом смысле опасность может быть не в машинах, а в том, что сам человек согласится жить как машина.
6. Что особенно важно в этой лекции
Из всего сказанного особенно ценны несколько моментов:
1. История режимов рассматривается как история компромиссов и кризисов, а не как нейтральная смена экономических теорий.
2. Государство показано не противоположностью рынка, а его архитектором.
3. Распад СССР интерпретируется не только как геополитическое событие, но и как перелом внутри западного классового баланса.
4. Культурные различия элит не отменяют их возможного единства в базовых экономических интересах.
5. Современный кризис описывается как кризис не просто политики, а самого антропологического проекта цивилизации.
7. Критическая оговорка
При всей силе конструкции у такого подхода есть и уязвимость: он стремится к большой цельной картине, а большая картина почти всегда рискует стать слишком цельной. История любит трещины, случайности, обратные эффекты. Там, где мы видим стройный замысел, иногда работают:
- инерция институтов,
- конфликты элит,
- ошибки управления,
- хаос,
- непредвиденные последствия.
Иначе говоря, подобные модели полезны как карта, но не как сама территория. Они помогают увидеть структуру, но не должны превращаться в новую догму. Потому что человек очень склонен влюбляться не в реальность, а в красивую схему реальности. А это уже та самая идеализация, которая мешает видеть мир таким, каков он есть.
Итог
В данной лекции поздний капитализм показан как система, которая за век испробовала две фундаментальные стратегии выживания: социально-регулирующую и неолиберально-глобалистскую. Первая выросла из страха перед катастрофой и революцией, вторая — из стремления освободить капитал от ограничений. Обе оказались исторически конечными.
Главный вывод автора: мы живём не просто в кризисе очередной политики, а в моменте исчерпания старых форм капиталистической цивилизации. Отсюда — тревога, что на смену им готовится порядок, в котором под вопрос будет поставлена уже не только справедливость, но и сама человеческая форма жизни.
И, возможно, самый серьёзный вопрос после этой беседы не в том, какая модель экономики победит, а в том: что именно мы хотим сохранить в человеке, когда все большие системы учатся обходиться без него как без центра мира?
