Лицо каждого человека уникально, большое количество соотношений позволяют идентифицировать его однозначно, не спасает изменение растительности и возраст. Обратите внимание, как в последнее время регулярно приходят новости о задержании чеченских террористов и бандитов из 90-х, которые десятки лет жили тихо и спокойно. Пусть видео с тех времён не так и много, но современные технологии позволяют идентифицировать и сравнивать с изображением с видеокамер. Отсеивать и проверять приходится, но одно дело искать неизвестно кого и совсем другое – проверить конкретного человека в определённый момент жизни.

Не дай Бог вам попасть в базу федерального розыска, первый же спуск в метро или на другом объекте, где в целях безопасности анализ ведётся онлайн, приведёт к остановке. Система в режиме реального времени анализирует всех попавших на камеру. Нацисты и палачи киевского режима уже в 2014 году не скрывали своих лиц, гордо щеголяя кровью. Если сейчас внимание обращено лишь на самых отъявленных, то после завершения СВО и присоединения Новороссии множество видео будут обработаны и загружены в систему розыска.

Контрразведка будет работать годами, вылавливая тварей, что попытаются спрятаться, не мелких бесов в Шереметьево, что оставили цифровой след, а тех, за кем тянется кровь. Несколько десятилетий регулярно будут появляться новости, как очередного урода, что прыгал 12 лет назад вокруг горящего Дома профсоюзов в Одессе, задержали при пересечении границы или в тихой деревеньке, откуда он высунул нос в ближайший город. Никто не забыт и ничто не забыто, у данных событий нет срока давности и смягчающих обстоятельств, именно из-за них далее кровь потекла по экспоненте.

Цифровой след стал реальностью, мы оставляем его, не в том смысле, что на каждого из нас копится папка – успокойтесь, 99,9…% настолько ценны и уникальны, что не интересны никому, как бы им про иное не врали. Если вы считаете, что входите в малый процент за кем реально следят – я не в терапевтической позиции, чтобы заниматься вашим Синдромом главного героя. Реальность цифрового мира, что он наполнился метками, ловушками и паутиной, вы можете без особых проблем ходить мимо, но стоит вам лишь наступить или войти не в ту дверь, как цифровой след начинает не исчезать в мусоре и тумане, а собираться в ту самую папку.

Именно так и отлавливают людей из прошлого, они засветились настолько сильно, что до сих пор их облик находится в актуальной базе данных. Мелкая рыба сбивается в косяк чтобы снизить персональные риски, хищник выхватит случайную, он не будет гоняться конкретно за ней, государственные системы действуют ещё проще, они не обращают внимания на рыб в косяке, их интересуют лишь сильно выделяющиеся внешним видом и/или поведением.

Собственно, в отношении последних недель истерии и «всё пропало». Уже довольно продолжительное время в России происходит мягкая форма опричнины, кто хоть немного знаком с текущими раскладами в бизнес-сообществе и чиновничестве, прекрасно представляет, как сейчас летят головы и сажают отдохнуть. Многие уже вышли по УДО и вернулись к работе, сделав правильные выводы. В этих условиях привлекать к себе внимание государства – можно и нужно, особенно если вы не знаете, каковы выплаты номинантам за «Премию Дарвина», но вам очень любопытно.

И, да, одним из лучших способов проверки людей на истинное отношение и гниль – сделайте вид что у вас всё стало плохо и/или не опровергайте такое мнение у них, а потом записывайте и отмечайте, кто и как проявил себя…

