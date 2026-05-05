Сергей Перелыгин. Киевская операция поляков
Польская армия на Правобережной Украине. Командование, выделенные силы и средства. Замысел Киевской операции. Наступление польской армии в апреле – мае 1920 года.
Оборона красных войск и реакция советского командования.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Тема выпуска — Киевская операция польских войск весной 1920 года в ходе советско-польской войны: замысел, силы сторон, ход наступления и его последствия. - Операция началась 25 апреля 1920 года и была частью польского наступления на Правобережной Украине с целью разгромить правый фланг Юго-Западного фронта Красной армии и открыть путь на Киев. - Накануне наступления Польша заключила соглашение с Симоном Петлюрой: Польша признавала власть УНР, а Петлюра фактически соглашался на польские территориальные претензии на западноукраинские земли. В советской пропаганде это трактовалось как «продажа Украины польским панам». - Польский план во многом опирался на французскую военную мысль: упоминается роль маршала Фоша и французской миссии в Варшаве. Задача — быстрый удар, окружение советских сил, создание «пробок» на путях отхода, особенно в районе Казатина и Коростеня. - Польские войска имели значительное превосходство: примерно в 3,5 раза по пехоте, в 2,5 раза по кавалерии, в 1,5 раза по лёгкой артиллерии и особенно сильно — по тяжёлой артиллерии. Также активно использовалась авиация, бронепоезда, бронемашины и танки Renault FT-17. - Красные войска на Украине были малочисленны и истощены: некоторые дивизии имели численность фактически батальонного уровня. Тылы были небезопасны, снабжение плохое, местное пополнение ненадёжное. - Серьёзным ударом по Красной армии стал мятеж галисийских бригад, часть которых ранее перешла на сторону советской власти. Их выступление ослабило фронт как раз перед польским наступлением. - Поляки взяли Житомир, Бердичев, Казатин и Киев, причём Киев был занят в начале мая, а 9 мая состоялся парад на Крещатике. - Главная цель операции не была достигнута: Красная армия не была окружена и уничтожена. Советские части, хотя и с потерями, отходили, маневрировали и сохраняли боеспособность. - Особенно подчёркивается роль 7-й стрелковой дивизии и бронепоездов, которые в районе Коростеня и Малина сорвали польский замысел создания «пробки» и сумели выйти из окружения, вывезя эшелоны с военным имуществом. - Советское руководство оперативно реагировало: началась переброска сил с Кавказского фронта, мобилизация коммунистов, усиление политической работы, подготовка переброски Первой Конной армии. - Брусилов и другие бывшие царские генералы были привлечены к работе на стороне Советской России, что стало важным политическим и военным шагом: защита страны была поставлена выше идеологических различий. - Пилсудский сам признал ограниченность успеха, заявив: «Мы ударили кулаком по воздуху». Французские наблюдатели также отмечали, что польское наступление не уничтожило советские силы. - Операция стала важной школой для будущих советских военачальников: в лекции перечисляются Василевский, Толбухин, Тимошенко, Ерёменко, Чуйков, Мерецков, Лукин, Горбатов, Петров, Островский и другие.
Подробный выводКиевская операция поляков в изложении Сергея Перелыгина показана не просто как эпизод советско-польской войны, а как момент, где сошлись несколько исторических слоёв: национальные проекты, наследие Первой мировой, гражданская война, французская военно-политическая стратегия, украинский вопрос и будущая судьба Красной армии. Польский замысел выглядел на бумаге весьма серьёзно. У Пилсудского были численное превосходство, лучшая концентрация сил, мощная артиллерия, авиация, бронетехника, кавалерия и поддержка французской военной школы. План предполагал не просто занятие территории, а именно оперативное уничтожение советских войск на Правобережной Украине. Для этого должны были быть созданы «пробки» на путях отхода — в районе Казатина, Коростеня и Малина. То есть поляки стремились не к символическому входу в Киев, а к классической операции окружения. Но здесь проявилась одна из вечных закономерностей военной истории: замысел живёт только до столкновения с реальностью. На карте можно красиво провести стрелы, но между стрелами и действительностью лежат дороги, мосты, усталые солдаты, плохая связь, сопротивление противника, тылы, погода, случайность и человеческий фактор. Польское командование сумело быстро продвинуться, но не сумело добиться главного — уничтожить живую силу Красной армии. Красные войска были в тяжёлом положении. Их дивизии часто существовали скорее как организационные названия, чем как полноценные соединения: сотни или тысячи бойцов вместо многотысячных дивизий. Тылы были нестабильны, снабжение слабым, крестьянское население часто уклонялось от мобилизации или уходило в банды. Мятеж галисийских частей ещё сильнее осложнил ситуацию. И всё же советское командование смогло сделать главное: не дать себя запереть и разгромить. В этом смысле операция напоминает не столько победоносный марш, сколько удар по эластичной структуре. Польская армия бьёт сильно, но советские части отступают, пружинят, отходят на восток, цепляются за узлы сопротивления, используют бронепоезда, ведут арьергардные бои. Особенно важными становятся действия 7-й стрелковой дивизии, которая, оказавшись в сложном положении, не только выходит из окружения, но и наносит полякам потери, захватывает орудия и пулемёты, спасает эшелоны с имуществом. Занятие Киева стало крупным политическим и символическим успехом Польши. Парад на Крещатике, союз с Петлюрой, образ «освобождения Украины» — всё это должно было закрепить польскую победу. Но символическая победа не равна стратегической. Киев был взят, но советский фронт не был разрушен. Более того, сам факт польского наступления вызвал мобилизационную реакцию Советской России: переброску резервов, политическую мобилизацию, привлечение бывших царских генералов, подготовку контрудара. Очень показательна линия с Брусиловым. Ещё недавно царский генерал, человек старой армии, теперь он оказывается в ситуации, где защита России становится важнее идеологических различий. Это один из тех моментов истории, где привычные схемы ломаются. Материалист может неожиданно оказаться идеалистом, защищая абстрактную «историческую Россию», а революционер — государственником, продолжая линию Ивана Грозного, Петра I и Николая I. История здесь показывает свою нелинейность: люди часто думают, что служат одной идее, но на глубине могут продолжать совсем другую традицию. Именно поэтому в лекции важна цитата великого князя Александра Михайловича. Он, будучи представителем Романовых и человеком, лично пострадавшим от большевиков, признаёт, что в войне с Польшей советская власть выполняет функцию национального правительства — защищает целостность исторического пространства России. Это не отменяет трагедий гражданской войны, не делает большевиков «правыми» во всём, но показывает сложность исторической истины. Истина здесь не помещается в простую формулу: «красные — плохие» или «поляки — освободители». Реальность, как часто бывает, противится удобным идеологическим ярлыкам. Важный вывод лекции — Киевская операция была тактическим успехом Польши, но стратегически неполной и в перспективе опасной для неё самой. Польша продвинулась далеко, но растянула коммуникации, не уничтожила противника и дала Советской России время подготовить ответ. Пилсудский сам выразил суть провала: «Мы ударили кулаком по воздуху». Это очень точная формула: сила была, удар был, пространство занято — но решающего результата не произошло. Отдельно стоит отметить, что советско-польская война стала школой для будущих командиров Великой Отечественной. В ней участвовали люди, которые позже станут маршалами, генералами, героями и трагическими фигурами XX века. Это напоминает работу нейросети: опыт, даже болезненный и хаотичный, становится обучающей выборкой. Ошибки, поражения, отходы, окружения, манёвры — всё это позже превращается в военное мышление, в способность действовать в куда более страшной войне. Таким образом, Киевская операция 1920 года — это пример того, как внешне блестящий успех может скрывать внутреннюю стратегическую неудачу. Поляки взяли город, но не сломали противника. Красные потеряли территорию, но сохранили армию. А в войне, как и в жизни, иногда важнее не то, где ты оказался сегодня, а сохранил ли ты способность действовать завтра. И, возможно, главный философский урок здесь таков: история редко подтверждает наши идеализированные образы. Она не любит чистых героев и чистых злодеев. Она показывает людей, армии и государства в движении, в противоречиях, в ошибках и прозрениях. Поэтому вопрос остаётся открытым: что ближе к исторической истине — видимый успех на карте или скрытая способность народа и армии продолжать борьбу за смысл своего существования?