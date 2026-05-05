Почему тринадцать британских колоний смогли обрести независимость? Насколько на самом деле важно Бостонское чаепитие? Как переселяли и уничтожали коренное население Америки? Мог ли Юг победить в Гражданской войне? Что такое «синдром потерянного дела»? И почему Гражданская война стала главной исторической травмой США?

В новом выпуске «Простых вопросов историку» Татьяна Алентьева отвечает на 15 главных вопросов о США — от Войны за независимость до наших дней.

00:00 – 15 вопросов об истории США

00:36 – 1. Почему колониям удалось добиться независимости?

06:33 – 2. Бостонское чаепитие: ключевое событие или миф?

10:38 – 3. Как проходила резервация коренного населения?

17:29 – 4. Сколько племён было уничтожено и какие остались?

20:53 – 5. Из-за чего началась Гражданская война в США?

26:05 – 6. Можно ли было избежать Гражданской войны?

27:24 – 7. Мог ли Юг победить в Гражданской войне?

35:31 – 8. Ощутимо ли сегодня разделение на Север и Юг?

38:02 – 9. Каким было правовое положение рабов после освобождения?

42:32 – 10. За счёт чего шла индустриализация без колоний?

46:59 – 11. Как США заняли лидирующее положение в мире?

48:54 – 12. Когда и почему появился миф об американской исключительности?

53:06 – 13. Почему в США сформировалась двухпартийная система?

1:02:14 – 14. Могли ли США проиграть в Холодной войне?

01:05:52 – 15. Почему никто не сломал американскую систему?

01:10:26 – Бонус: что стало главной исторической травмой США?

01:14:45 – Ждём ваши новые вопросы