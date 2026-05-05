“Здравствуйте. Меня зовут Забелин Даниил. Я родом из Казахстана и приехал в Россию для учебы. Я учусь в Томском государственном университете, являюсь сыном гражданина России и сам в дальнешем хотел бы получить гражданство. Планирую это делать. Но из-за проблем с документами, когда я был в больнице, мне запретили въезд на три года, из-за чего я не смогу получить гражданство и не смогу закончить обучение. Я надеюсь что мне помогут, потому что не знаю что делать в данной ситуации. Надеюсь что меня услышат, потому что я всегда считал себя культурно, исторически и духовно связанным с Россией и не хотел бы жить ни в какой другой стране”.

Красивый русский парень оставил вот такое видеообращение. Его публикует Телеграм-канал “Русская община”. И если бы обращение было единичным, можно было бы списать действия миграционных чиновников на случайность, черствость, халатность. Но уже несколько человек обратились в Общину с тем же самым. Поверить что государство вот так разбрасывается людьми, когда у нас тяжелая демографическая ситуация, когда на фронте гибнут мужчины, довольно трудно. Больше похоже на диверсию. На вредительство.

“Русских с иностранным гражданством массово депортируют из России!” – так озаглавлен материал организации. “В наш центр репатриации поступают десятки сообщений (!) о высылке наших братьев и сестер из страны. Основной причиной становятся незначительные нарушения миграционного законодательства: непродление срока пребывания, отсутствие регистрации. Постановление зачастую выносят в момент обращения соотечественника в миграционную службу, куда он является по своей инициативе – оформить документы или урегулировать статус. Но вместо помощи получает бумажку с предписанием уехать из России и запретом на въезд в течение трех лет!”

Далее Община объясняет, что решение можно обжаловать в суде в течение 10 дней, но предписание не выдают, затягивают, и времени на обжалование не остается. А если удается подать в суд, то дело часто решается против русского человека. Люди пытаются оспорить, но и документ о решении суда приходится ждать не меньше месяца.

Община подчеркивает, что получает просьбы о помощи со всей России! Организация может помочь десяткам, но выглядит так, что выгоняемых русских сотни или тысячи. Община в своем канале обращается в компетентные ведомства, требуя (да куда там, умоляя) обратить внимание на ненормальную ситуацию.

Ещё одна видеозапись:

“Здравствуйте. Меня зовут Кристина, я гражданка Казахстана. Сейчас нахожусь в Москве. В России с 2023 года. С тех пор я пытаюсь получить вид на жительство и гражданство РФ. По образованию я педагог. В связи с бюрократическими процедурами и проволочками у меня образовалась незначительная просрочка по миграционному учету. Я в срок обратилась в МВД района Коммунарка для продления миграционного учета на основании трудового договора. Обращалась более трех раз в порядке живой очереди так как запись через Госуслуги в МВД Москвы отсутствует уже более двух месяцев. Сотрудник МВД отказался меня обслуживать по причине отсутствия записи через Госуслуги. На вопрос как мне поступать дальше он ответил: “Уезжайте в Казахстан до 2027 года” и на все мои вопросы он отказался обслуживать. Из-за этого образовалась просрочка по миграционному учету. Я занимаю активную патриотическую позицию. Занимаюсь организацией суворовских мероприятий. Веду патриотические аккаунты и помогаю Русской общине. Я считаю Россию Родиной, хочу здесь остаться и строить будущее. Не ожидала что русским людям, желающим вернуться на историческую Родину, будет так трудно это сделать”.

Это прямо коррозия металла какая-то! Не только диверсия, но и некая личная зачумленность отвечающих за миграционные вопросы госслужащих. Вот данный сотрудник полиции – он россиянин? Тогда почему не радеет о стране? Вероятнее всего, он русский (нас все же 83% в стране), так почему же у него к русскости не прилагается желание помочь своим и принести стране пользу? Ощущение, что он американец или европеец, с желанием сжить русских со свету…

Россия активно даёт гражданство среднеазиатам, армянам, азербайджанцам, но с приёмом русских давно проблемы. Такое чувство, что им противостоит некое сильное лобби. Мне жаловались русские канадцы, что очень трудно получить российское гражданство. Рассмотрение дел затягивают, говорят с ними недружелюбно, всячески мешают вернуться на Родину. Противодействуют людям с детьми, знающим русский язык, любящим Россию, проводящим Бессмертные полки в стране НАТО. Людям со знанием иностранных языков, опытом работы по специальности в чужой стране, то есть профессионалам с особыми навыками. В 90-е годы Северная Америка отбирала для иммиграции русских с очень хорошим образованием и достижениями, снимала сливки, и вот им-то теперь трудно и приходится. У них ведь диспор нет, занести за них некому…

Да, происходящее наводит на мысли о коррупции. Не утверждаю что она есть, но мысли охальные бродят.

В начале статьи, рассказывая про Даниила Забелина, я не случайно упомянула, что он красивый парень. Наша страна воюет, парни гибнут, и в какой-то момент мы столкнемся с ещё большей нехваткой мужчин, чем имелась до сих пор. В России по данным 2025 года не хватает 10 миллионов мужчин. Это означает, что миллионы женщин останутся без мужей, а значит без детей. Понимают ли это миграционные чиновники? 10 миллионов женщин либо не родят никогда и будут ощущать себя несчастными (а это означает и плохое здоровье – нагрузку на здравоохранение, и рост пьянства, наркомании, суицидов, преступлений), либо они будут разрушать чужие семьи.

Нашей стране нужны любые русские – мужчины, женщины. (Да и не русские тоже. Если из-за границы хочет вернуться чуваш, татарин, дагестанец – тоже прекрасно). Но русские в то время, когда они так мало размножаются, в отличие от мусульманских народов России, просто на вес золота. И вот стоит перед нами красивый, высокий русский парень Даниил Забелин, а мы, простите, морду воротим? От него и его будущих детей и внуков – от целого русского рода.

Я предположила диверсию и коррупцию. Но есть и ещё одно предположение. Причина – в бардаке. Недавно я была свидетелем, как пришлось уехать на родину двум китайским студентам, которым в Петербурге не продлили визу не по их вине (они вовремя пошли в МФЦ и встали на миграционный учёт), а по вине государства. МФЦ передал документы в МВД, и там они пролежали нетронутыми пару месяцев потому что “у меня всего одна сотрудница”, как сказал начальник. В итоге без регистрации студентам не продлили визу и они вернулись в Китай. Опекающий их пожилой китаец со знанием русского языка кричал мне как раненый: “Почему?! Мы же вовремя подали на регистрацию, заплатили пошлину!” Я спросила сотрудниц университета а как же так – китайцы и за обучение заплатили, большущие деньги, и мне ответили, что вуз вернет им деньги. И так, сказали, происходит постоянно со множеством иностранных студентов! То есть плохая работа миграционных служб наносит России и финансовый, и имиджевый вред. Я уж не говорю про истрепанные нервы людей – кого и когда они волновали?

Депутаты, госчиновники, силовики, свяжитесь пожалуста с “Русской общиной” и выясните, кто выгоняет русских из России. Если бы кто-то занялся вплотную этой проблемой, может быть удалось бы вырвать корень зла – будь он во вредителях, во взяточниках или в безалаберных. И русские со всего мира радостно поедут на Родину. Даже сейчас едут, через тернии к звездам, а уж если их привечать…

Эвелина Азаева