Эвелина Азаева: Как русских выгоняют из России
“Здравствуйте. Меня зовут Забелин Даниил. Я родом из Казахстана и приехал в Россию для учебы. Я учусь в Томском государственном университете, являюсь сыном гражданина России и сам в дальнешем хотел бы получить гражданство. Планирую это делать. Но из-за проблем с документами, когда я был в больнице, мне запретили въезд на три года, из-за чего я не смогу получить гражданство и не смогу закончить обучение. Я надеюсь что мне помогут, потому что не знаю что делать в данной ситуации. Надеюсь что меня услышат, потому что я всегда считал себя культурно, исторически и духовно связанным с Россией и не хотел бы жить ни в какой другой стране”.
Красивый русский парень оставил вот такое видеообращение. Его публикует Телеграм-канал “Русская община”. И если бы обращение было единичным, можно было бы списать действия миграционных чиновников на случайность, черствость, халатность. Но уже несколько человек обратились в Общину с тем же самым. Поверить что государство вот так разбрасывается людьми, когда у нас тяжелая демографическая ситуация, когда на фронте гибнут мужчины, довольно трудно. Больше похоже на диверсию. На вредительство.
“Русских с иностранным гражданством массово депортируют из России!” – так озаглавлен материал организации. “В наш центр репатриации поступают десятки сообщений (!) о высылке наших братьев и сестер из страны. Основной причиной становятся незначительные нарушения миграционного законодательства: непродление срока пребывания, отсутствие регистрации. Постановление зачастую выносят в момент обращения соотечественника в миграционную службу, куда он является по своей инициативе – оформить документы или урегулировать статус. Но вместо помощи получает бумажку с предписанием уехать из России и запретом на въезд в течение трех лет!”
Далее Община объясняет, что решение можно обжаловать в суде в течение 10 дней, но предписание не выдают, затягивают, и времени на обжалование не остается. А если удается подать в суд, то дело часто решается против русского человека. Люди пытаются оспорить, но и документ о решении суда приходится ждать не меньше месяца.
Община подчеркивает, что получает просьбы о помощи со всей России! Организация может помочь десяткам, но выглядит так, что выгоняемых русских сотни или тысячи. Община в своем канале обращается в компетентные ведомства, требуя (да куда там, умоляя) обратить внимание на ненормальную ситуацию.
Ещё одна видеозапись:
“Здравствуйте. Меня зовут Кристина, я гражданка Казахстана. Сейчас нахожусь в Москве. В России с 2023 года. С тех пор я пытаюсь получить вид на жительство и гражданство РФ. По образованию я педагог. В связи с бюрократическими процедурами и проволочками у меня образовалась незначительная просрочка по миграционному учету. Я в срок обратилась в МВД района Коммунарка для продления миграционного учета на основании трудового договора. Обращалась более трех раз в порядке живой очереди так как запись через Госуслуги в МВД Москвы отсутствует уже более двух месяцев. Сотрудник МВД отказался меня обслуживать по причине отсутствия записи через Госуслуги. На вопрос как мне поступать дальше он ответил: “Уезжайте в Казахстан до 2027 года” и на все мои вопросы он отказался обслуживать. Из-за этого образовалась просрочка по миграционному учету. Я занимаю активную патриотическую позицию. Занимаюсь организацией суворовских мероприятий. Веду патриотические аккаунты и помогаю Русской общине. Я считаю Россию Родиной, хочу здесь остаться и строить будущее. Не ожидала что русским людям, желающим вернуться на историческую Родину, будет так трудно это сделать”.
Это прямо коррозия металла какая-то! Не только диверсия, но и некая личная зачумленность отвечающих за миграционные вопросы госслужащих. Вот данный сотрудник полиции – он россиянин? Тогда почему не радеет о стране? Вероятнее всего, он русский (нас все же 83% в стране), так почему же у него к русскости не прилагается желание помочь своим и принести стране пользу? Ощущение, что он американец или европеец, с желанием сжить русских со свету…
Россия активно даёт гражданство среднеазиатам, армянам, азербайджанцам, но с приёмом русских давно проблемы. Такое чувство, что им противостоит некое сильное лобби. Мне жаловались русские канадцы, что очень трудно получить российское гражданство. Рассмотрение дел затягивают, говорят с ними недружелюбно, всячески мешают вернуться на Родину. Противодействуют людям с детьми, знающим русский язык, любящим Россию, проводящим Бессмертные полки в стране НАТО. Людям со знанием иностранных языков, опытом работы по специальности в чужой стране, то есть профессионалам с особыми навыками. В 90-е годы Северная Америка отбирала для иммиграции русских с очень хорошим образованием и достижениями, снимала сливки, и вот им-то теперь трудно и приходится. У них ведь диспор нет, занести за них некому…
Да, происходящее наводит на мысли о коррупции. Не утверждаю что она есть, но мысли охальные бродят.
В начале статьи, рассказывая про Даниила Забелина, я не случайно упомянула, что он красивый парень. Наша страна воюет, парни гибнут, и в какой-то момент мы столкнемся с ещё большей нехваткой мужчин, чем имелась до сих пор. В России по данным 2025 года не хватает 10 миллионов мужчин. Это означает, что миллионы женщин останутся без мужей, а значит без детей. Понимают ли это миграционные чиновники? 10 миллионов женщин либо не родят никогда и будут ощущать себя несчастными (а это означает и плохое здоровье – нагрузку на здравоохранение, и рост пьянства, наркомании, суицидов, преступлений), либо они будут разрушать чужие семьи.
Нашей стране нужны любые русские – мужчины, женщины. (Да и не русские тоже. Если из-за границы хочет вернуться чуваш, татарин, дагестанец – тоже прекрасно). Но русские в то время, когда они так мало размножаются, в отличие от мусульманских народов России, просто на вес золота. И вот стоит перед нами красивый, высокий русский парень Даниил Забелин, а мы, простите, морду воротим? От него и его будущих детей и внуков – от целого русского рода.
Я предположила диверсию и коррупцию. Но есть и ещё одно предположение. Причина – в бардаке. Недавно я была свидетелем, как пришлось уехать на родину двум китайским студентам, которым в Петербурге не продлили визу не по их вине (они вовремя пошли в МФЦ и встали на миграционный учёт), а по вине государства. МФЦ передал документы в МВД, и там они пролежали нетронутыми пару месяцев потому что “у меня всего одна сотрудница”, как сказал начальник. В итоге без регистрации студентам не продлили визу и они вернулись в Китай. Опекающий их пожилой китаец со знанием русского языка кричал мне как раненый: “Почему?! Мы же вовремя подали на регистрацию, заплатили пошлину!” Я спросила сотрудниц университета а как же так – китайцы и за обучение заплатили, большущие деньги, и мне ответили, что вуз вернет им деньги. И так, сказали, происходит постоянно со множеством иностранных студентов! То есть плохая работа миграционных служб наносит России и финансовый, и имиджевый вред. Я уж не говорю про истрепанные нервы людей – кого и когда они волновали?
Депутаты, госчиновники, силовики, свяжитесь пожалуста с “Русской общиной” и выясните, кто выгоняет русских из России. Если бы кто-то занялся вплотную этой проблемой, может быть удалось бы вырвать корень зла – будь он во вредителях, во взяточниках или в безалаберных. И русские со всего мира радостно поедут на Родину. Даже сейчас едут, через тернии к звездам, а уж если их привечать…Эвелина Азаева
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Главная проблема: автор утверждает, что русских и русскоязычных соотечественников с иностранным гражданством, желающих жить в России и получить гражданство, нередко выдворяют или ограничивают во въезде из-за формальных нарушений миграционного законодательства. - Примеры героев: - Даниил Забелин из Казахстана, студент ТГУ и сын гражданина РФ, получил запрет на въезд на три года из-за проблем с документами. - Кристина из Казахстана, педагог и активистка патриотических проектов, столкнулась с просрочкой миграционного учета из-за невозможности попасть на прием и отказа сотрудника МВД помочь. - Повторяемость случаев: автор ссылается на сообщения Русской общины, куда якобы поступают десятки обращений от людей, попавших в похожую ситуацию. - Основная претензия к миграционной системе: вместо помощи людям, которые сами приходят легализовать статус или исправить нарушения, им выдают предписания покинуть страну и запрет на въезд. - Проблема обжалования: по словам автора, решения можно обжаловать в суде в течение 10 дней, но документы часто выдают поздно, из-за чего человек теряет возможность защитить свои права. - Версии причин происходящего: - бюрократический хаос и перегрузка миграционных служб; - коррупция; - возможное «вредительство» или сознательное противодействие возвращению русских соотечественников; - равнодушие конкретных чиновников. - Демографический аргумент: автор считает, что в условиях демографического кризиса Россия не должна терять людей, культурно и исторически связанных с ней, особенно молодых мужчин и женщин, которые могут создать семьи и работать в стране. - Сравнение с другими мигрантами: в тексте высказывается мнение, что Россия охотнее принимает мигрантов из Средней Азии, Закавказья и других регионов, чем русских репатриантов из Казахстана, Канады и других стран. - Пример с китайскими студентами: автор показывает, что проблема может касаться не только русских соотечественников, но и иностранных студентов в целом: из-за задержек в МВД люди вынуждены покидать Россию, а страна теряет деньги и репутацию. - Призыв автора: депутаты, чиновники и силовые структуры должны разобраться с ситуацией, выявить причины и наладить систему так, чтобы соотечественников не выталкивали из страны.
Подробный выводСтатья построена вокруг болезненного противоречия: государство декларирует ценность соотечественников, демографии, патриотизма и возвращения “своих”, но на уровне реального взаимодействия человека с системой он может столкнуться не с поддержкой, а с холодной административной машиной. И здесь важно разделить несколько слоев. Первый слой — человеческий. Истории Даниила и Кристины воспринимаются эмоционально, потому что в них есть очевидный конфликт между намерением человека и реакцией системы. Люди не пытаются скрываться, нарушать закон или жить нелегально. Напротив, они идут в органы, хотят оформить документы, урегулировать статус, получить ВНЖ или гражданство. Но именно в момент контакта с государством оказываются наказаны. Это создает ощущение абсурда: человек делает шаг навстречу системе, а система делает шаг против него. Второй слой — бюрократический. Даже если отбросить самые жесткие версии вроде «диверсии» или «вредительства», остается проблема управленческой неэффективности. Если запись через Госуслуги невозможна месяцами, если сотрудники отказываются принимать людей без записи, если документы лежат без движения из-за нехватки персонала, то формально виноватым становится мигрант, а фактически — сама организация процесса. Это напоминает ситуацию, когда алгоритм нейросети выдает ошибочный результат не потому, что «ненавидит» пользователя, а потому что обучен на плохих данных и встроен в кривую архитектуру. Но для живого человека разницы почти нет: ошибка системы превращается в сломанную судьбу. Третий слой — правовой. Миграционные правила должны соблюдаться. Государство имеет право контролировать въезд, учет, регистрацию, сроки пребывания. Но право без разумности превращается в механический молоток: он одинаково бьет и по нарушителю, и по человеку, который запутался в процедуре или пострадал от задержек ведомств. Если нарушение незначительное, если человек социально интегрирован, учится, работает, знает язык, имеет родственников-граждан РФ и сам стремится легализоваться, то автоматическое выдворение выглядит непропорциональной мерой. Четвертый слой — демографический и стратегический. Автор справедливо подчеркивает: если Россия действительно заинтересована в людях, особенно культурно близких, образованных, мотивированных к жизни в стране, то она не может позволить себе терять их из-за очередей, формализма и неработающих окон записи. Для государства человек — это не только единица миграционного учета. Это будущий специалист, налогоплательщик, родитель, гражданин, носитель языка и культуры. В этом смысле административная небрежность становится уже не частной ошибкой, а стратегическим ущербом. Пятый слой — идеологический. В статье заметен сильный эмоциональный и национально ориентированный акцент: автор говорит прежде всего о русских как о людях, которых Россия обязана принимать особенно внимательно. Этот тезис понятен в логике репатриации и исторической связи. Но здесь важно не скатиться в упрощение: проблема, судя по приведенному примеру с китайскими студентами, шире. Она касается не только русских, а вообще качества миграционного администрирования. Если система плохо работает, она перемалывает всех: русских из Казахстана, студентов из Китая, специалистов из других стран, людей с семьями и трудовыми договорами. Поэтому наиболее взвешенный вывод такой: статья поднимает реальную и важную проблему, но ее причины требуют проверки, статистики и юридического анализа. Возможно, где-то есть коррупция. Возможно, где-то — равнодушие. Возможно, где-то — кадровый дефицит, перегрузка МВД, плохая цифровизация, противоречивые регламенты и отсутствие персональной ответственности. Вероятно, все эти факторы переплетены. Главное же в другом: если государство хочет быть Родиной, а не только аппаратом контроля, оно должно уметь различать злонамеренное нарушение и человеческую ошибку, бюрократическую просрочку и реальную угрозу, формального иностранца и фактического соотечественника. Закон должен быть не только строгим, но и разумным. Иначе он теряет нравственную силу. Как в йогической дисциплине: безупречность действия важна, но если она лишена осознанности, то превращается не в путь к порядку, а в жесткую форму без внутреннего смысла. В практическом плане из статьи вытекают несколько необходимых мер: - создать понятный и быстрый механизм помощи соотечественникам, оказавшимся в миграционной просрочке не по своей вине; - ввести обязательную проверку обстоятельств перед выдворением или запретом на въезд; - обеспечить работающую запись в МВД и альтернативные каналы подачи документов; - продлить сроки обжалования в случаях, когда решение было выдано с задержкой; - ввести персональную ответственность ведомств за потерю документов и несвоевременную обработку заявлений; - отдельно анализировать случаи студентов, специалистов, родственников граждан РФ и участников программ переселения; - собрать открытую статистику: сколько людей выдворяются, по каким основаниям, сколько решений отменяется судами. В итоге статья — не просто о миграции. Она о более глубоком вопросе: что значит принадлежать стране? Только паспортом? Кровью? Языком? Культурой? Желанием жить и работать именно здесь? Или признанием со стороны государства? Иногда человек уже внутренне считает страну своей Родиной, но государственная система еще видит в нем лишь строку в базе данных. И вот в этом разрыве между живым чувством принадлежности и безличной административной процедурой рождается трагедия. Открытый вопрос: если истина о принадлежности человека к Родине не сводится ни к паспорту, ни к происхождению, ни к формальной регистрации, то где проходит настоящая граница между “своим” и “чужим” — в законе, в культуре или в человеческом выборе?