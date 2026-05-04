“Выборгская резня”. Е.Ю.Спицын на Радио-1 в программе “Самое время
Прямой эфир на "Радио-1" от 29 апреля 2026 г.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Выборгская резня рассматривается как итог цепочки событий 1917–1918 годов, начавшейся после Октябрьской революции и обострения противостояния между красными и белыми в Финляндии. - Весной 1918 года в Финляндии шла гражданская война, где красные силы — социал-демократы и отряды Красной гвардии — противостояли белым финским формированиям. - Финские егеря, сформированные ранее при поддержке Германии из финских добровольцев, сыграли важную роль в борьбе против красных. - Германия активно поддержала белофиннов, перебросив в Финляндию воинский контингент, что помогло переломить ход боевых действий в пользу белых. - Выборг стал одним из последних опорных пунктов красных на юге Финляндии. После его взятия белыми силами 29–30 апреля 1918 года начались массовые аресты и расстрелы. - Жертвами стали преимущественно мужчины, главным образом русское гражданское население, хотя среди погибших были и представители других национальностей, включая финнов, немцев и подростков. - Масштаб трагедии остаётся предметом споров: называются разные оценки — от нескольких сотен до нескольких тысяч погибших. - Неясным остаётся вопрос о приказе на расстрелы. В числе возможных ответственных упоминается генерал Эрнст Лёфстрём, однако окончательных доказательств, по словам Спицына, нет. - Расстрелы могли быть как стихийной местью, так и заранее задуманной акцией устрашения, направленной против возможной советизации Финляндии. - Реакция финских властей была ограниченной, реального наказания виновных, согласно изложенной позиции, не последовало. - Советская Россия восприняла события как насилие против русского населения, что усилило недоверие между Советской Россией/СССР и Финляндией. - Выборгская трагедия повлияла на историческую память и отношения двух стран, но в послевоенный период тема частично сглаживалась из-за особого статуса Финляндии как нейтрального партнёра СССР. - В финале беседы проводится параллель с современностью: Спицын критикует отход Финляндии от нейтралитета и её движение в сторону НАТО.
Подробный выводВ данной лекции Выборгская резня показана не как изолированный эпизод, а как трагический результат накопленного исторического напряжения. Здесь важно видеть несколько слоёв сразу: гражданскую войну в Финляндии, распад Российской империи, революционный хаос, германское влияние, национальные страхи и месть, которая в условиях войны легко превращается в массовое насилие. Особенно подчёркивается, что события в Выборге были частью более широкой гражданской войны, похожей по логике на ту, что происходила в России. Разница была скорее во временном масштабе: в Финляндии конфликт оказался короче, но от этого не менее жестоким. Как часто бывает в гражданских войнах, граница между военным противником и «подозрительным гражданским» быстро стирается. Человек перестаёт восприниматься как личность и превращается в знак: русский, красный, враг, угроза. В этом и проявляется страшная механика массового насилия — реальность заменяется ярлыком. Отдельное место занимает вопрос ответственности. Кто отдал приказ? Был ли он вообще? Или насилие стало результатом распада дисциплины, мести и страха? Спицын подчёркивает, что историческая наука до сих пор не даёт окончательного ответа. Это важная деталь: история здесь не выглядит как идеально собранная схема, где всё ясно и доказано. Напротив, она напоминает сложную систему, почти как нейросеть с неполными данными: мы видим результат, можем восстановить вероятные связи, но не всегда способны точно определить исходный импульс. При этом сам факт массовых расстрелов, согласно изложению, не отрицается. Спор идёт вокруг масштаба, степени организованности и персональной ответственности. В этом смысле Выборгская резня — пример того, как историческая истина может быть одновременно очевидной в главном и неуловимой в деталях. Да, было массовое убийство. Но сколько погибло? Кто конкретно приказал? Почему одних убивали, а других нет? Здесь начинаются зоны неопределённости. Важен и национальный аспект. Спицын говорит об этнической составляющей трагедии: среди жертв было много русских. Но одновременно он отмечает, что под репрессии попадали и другие группы. Это показывает, что насилие в гражданской войне редко бывает «чистым» по своей логике. Оно питается сразу несколькими источниками: национальной враждой, политической ненавистью, страхом перед реваншем, жаждой наказания и хаосом победы. История Выборга также раскрывает проблему идеализированных образов. Национальные мифы часто любят рисовать свою сторону исключительно жертвой или исключительно освободителем. Но реальность сложнее: у каждого государства, движения и армии есть не только героические страницы, но и тени. Принятие этой тени не обязательно означает ненависть к народу или культуре. Напротив, зрелая историческая память начинается там, где общество способно смотреть на прошлое без самообмана. В лекции проводится и долгий исторический мост — от Петра I и включения Выборга в Российскую империю до передачи его Великому княжеству Финляндскому при Александре I, затем к советско-финской войне 1939–1940 годов и послевоенному периоду. Это показывает, насколько территория может быть не просто географией, а узлом памяти. Город становится не только местом на карте, но и символом спорной идентичности, безопасности, имперских решений и человеческих трагедий. В финальной части обсуждение выходит к современным отношениям России и Финляндии. Спицын оценивает вступление Финляндии в западные структуры как историческую ошибку и противопоставляет этому прежний нейтральный статус. Здесь уже видна не только историческая, но и политическая интерпретация. Её можно принимать или оспаривать, но важно отделять два уровня: память о трагедии 1918 года и современные геополитические оценки. Они связаны, но не тождественны. Главный смысл беседы — напоминание о том, что гражданская война разрушает не только города и армии, но и саму способность видеть в другом человеке человека. Когда побеждает логика «свой — чужой», справедливость легко подменяется расправой, а страх — моральным оправданием жестокости. История Выборгской резни поэтому важна не только как эпизод российско-финских отношений, но и как предупреждение о том, насколько хрупка цивилизованность в моменты политического распада. И всё же историческая память должна быть не инструментом мести, а способом трезвого понимания. Факт трагедии требует признания, жертвы — памяти, виновные — исследования, а потомки — мудрости. Иначе прошлое превращается не в урок, а в бесконечно воспроизводимую травму. Открытым остаётся вопрос: можем ли мы приблизиться к исторической истине, если каждая сторона видит в прошлом прежде всего подтверждение собственной боли и правоты?