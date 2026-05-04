Одно из негласных и тайных наших представлений о завершении СВО – следующее.

Вот мы вернем Краматорск и Славянск, выйдем на границы ДНР, и – делу конец.

Скажем всем: спасибо, мы победили, задачи выполнены.

Патриоты кисло скривятся: мол, разве этого мы хотели? – в ответ им тыловые политологи хором как закричат: «Вам что, мало гробов?!?» – и всех недовольных заткнут, пообещав, что Украина сама себя погубит. Скажут: это дело пары лет – ведь экономика незалежной мертва.

Но это мы так себе представляли ситуацию, исходя из того, что Украине трудно воевать с нами, что она еле выдерживает наш напор.

Обстоятельства тем временем изменились. Последние месяцы Украина достигла ощутимого преимущества в «птицах» и мы начали терять территорию.

Мы, конечно, никому про это не говорим, но мало ли про что мы не говорим.

В итоге: где-то отвоёвываем, а где-то теряем. Пока отвоёвываем чуть больше, чем теряем, но тенденции ухудшаются.

Мы их улучшаем, они опять ухудшаются.

В итоге, даже если мы когда-нибудь, невероятными усилиями, чудом, на бровях, вернем Краматорск и Славянск – с чего мы вообще взяли, что Украина прекратит войну?

Зачем ей вообще её прекращать?

Для Украины война – это деньги, это смысл существования, это бесконечно возобновляющийся ресурс. Люди у них кончатся? Да с чего бы. У нас война на Северном Кавказе продолжалась минимум 10 лет, и закончилась лишь потому, что часть их элит пошла на договор с Кремлем. На Северном Кавказе по самым щедрым расчетам было 2 млн мужчин, и они не кончились – а тут 20, и они кончатся.

Не кончатся.

И война не кончится.

Никто никакого мира нам не подпишет.

Мы не зайдем в Славянск, не поставим там флаг в центре города – потому что они сделают всё, чтоб не осталось никакого Славянска, а только бесконечно атакуемая серая зона.

И нам даже не обязательно пугать себя войной со всей Европой. Нам со всей Европой воевать не надо, чтоб проиграть.

Если у нас нет некого тайного плана (только не из разряда «друг Трамп пособит», а что-нибудь более реальное) – то при сохранении текущих тенденций мы начнем зримо проигрывать самой Украине.

Я не говорю – «проиграем» в целом – об этом речи не идёт. Я говорю: начнем проигрывать в зоне СВО. Сначала деревни. Потом города, которые вроде бы давно наши. Потом сам смысл СВО.

Ещё раз повторю, в чем основная идеологическая причина.

Причина в том, что мы нацелены на мир, а они на победу.

Но мир с Украиной – бессмыслица.

Позавчера Зеленский в Азербайджане улыбался, сегодня в Армении веселится.

О каком мире вы говорите?

В этом уравнении понятия «мир» нет вообще.