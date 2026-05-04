В этом уравнении понятия «мир» нет вообще.
Одно из негласных и тайных наших представлений о завершении СВО – следующее.
Вот мы вернем Краматорск и Славянск, выйдем на границы ДНР, и – делу конец.
Скажем всем: спасибо, мы победили, задачи выполнены.
Патриоты кисло скривятся: мол, разве этого мы хотели? – в ответ им тыловые политологи хором как закричат: «Вам что, мало гробов?!?» – и всех недовольных заткнут, пообещав, что Украина сама себя погубит. Скажут: это дело пары лет – ведь экономика незалежной мертва.
Но это мы так себе представляли ситуацию, исходя из того, что Украине трудно воевать с нами, что она еле выдерживает наш напор.
Обстоятельства тем временем изменились. Последние месяцы Украина достигла ощутимого преимущества в «птицах» и мы начали терять территорию.
Мы, конечно, никому про это не говорим, но мало ли про что мы не говорим.
В итоге: где-то отвоёвываем, а где-то теряем. Пока отвоёвываем чуть больше, чем теряем, но тенденции ухудшаются.
Мы их улучшаем, они опять ухудшаются.
В итоге, даже если мы когда-нибудь, невероятными усилиями, чудом, на бровях, вернем Краматорск и Славянск – с чего мы вообще взяли, что Украина прекратит войну?
Зачем ей вообще её прекращать?
Для Украины война – это деньги, это смысл существования, это бесконечно возобновляющийся ресурс. Люди у них кончатся? Да с чего бы. У нас война на Северном Кавказе продолжалась минимум 10 лет, и закончилась лишь потому, что часть их элит пошла на договор с Кремлем. На Северном Кавказе по самым щедрым расчетам было 2 млн мужчин, и они не кончились – а тут 20, и они кончатся.
Не кончатся.
И война не кончится.
Никто никакого мира нам не подпишет.
Мы не зайдем в Славянск, не поставим там флаг в центре города – потому что они сделают всё, чтоб не осталось никакого Славянска, а только бесконечно атакуемая серая зона.
И нам даже не обязательно пугать себя войной со всей Европой. Нам со всей Европой воевать не надо, чтоб проиграть.
Если у нас нет некого тайного плана (только не из разряда «друг Трамп пособит», а что-нибудь более реальное) – то при сохранении текущих тенденций мы начнем зримо проигрывать самой Украине.
Я не говорю – «проиграем» в целом – об этом речи не идёт. Я говорю: начнем проигрывать в зоне СВО. Сначала деревни. Потом города, которые вроде бы давно наши. Потом сам смысл СВО.
Ещё раз повторю, в чем основная идеологическая причина.
Причина в том, что мы нацелены на мир, а они на победу.
Но мир с Украиной – бессмыслица.
Позавчера Зеленский в Азербайджане улыбался, сегодня в Армении веселится.
О каком мире вы говорите?
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Автор критикует представление о “завершении СВО” через выход на границы ДНР: идея, что после Краматорска и Славянска можно будет объявить победу и остановиться, описывается как самоуспокоение. - Главный тезис: Украина не заинтересована в мире на таких условиях. По логике автора, для Украины война стала не временным бедствием, а источником ресурсов, политического смысла и внешней поддержки. - Военная ситуация, по мнению автора, меняется не в пользу России: он указывает на преимущество Украины в дронах/“птицах” и на ухудшение тенденций на отдельных участках фронта. - Захват конкретных городов не гарантирует завершения войны: даже если Краматорск и Славянск будут взяты, Украина, как утверждается, может продолжать сопротивление, превращая территории в “серую зону”. - Автор считает ошибочной ставку на истощение Украины: он спорит с тезисом, что у Украины быстро закончатся люди или ресурсы, приводя параллель с длительной войной на Северном Кавказе. - Ключевая идеологическая формула текста: Россия якобы нацелена на “мир”, а Украина — на “победу”; поэтому само понятие мира в текущей логике конфликта автор считает бессмысленным. - Скрытая тревога статьи: если не существует реального стратегического плана, то при сохранении текущих тенденций возможна потеря инициативы и постепенное размывание самого смысла СВО.
Подробный выводСтатья построена как тревожное предупреждение против иллюзии “простого финала”. Автор спорит не столько с конкретным военным планом, сколько с психологической моделью ожидания: будто существует точка на карте, после достижения которой конфликт сам собой завершится. В этом смысле текст говорит о разрыве между географической целью и политической реальностью. Взять город — не значит завершить войну; поставить флаг — не значит получить признание; объявить победу — не значит заставить противника прекратить борьбу. Главная мысль автора: мир невозможен, если одна сторона думает категориями завершения, а другая — категориями продолжения до победы. Здесь “мир” предстает не как универсальная ценность, а как политический инструмент, который имеет смысл только тогда, когда обе стороны признают его выгодным или неизбежным. Если же одна сторона воспринимает войну как способ существования, мобилизации общества и получения внешней поддержки, то ожидание добровольного прекращения конфликта становится, по мнению автора, самообманом. Однако важно заметить: текст эмоционален и во многом опирается на допущения. Например, утверждение, что у Украины “не кончатся люди”, или что война для нее является “бесконечно возобновляющимся ресурсом”, — это не строгий прогноз, а политическая интерпретация. Любая война истощает обе стороны: демографически, экономически, морально, технологически. Но автор намеренно заостряет мысль: нельзя строить стратегию на надежде, что противник просто “сломается сам”. Сильная сторона статьи — в критике идеализированного образа победы. Люди часто цепляются за красивую картинку завершения: город взят, задача выполнена, можно закрыть тяжелую страницу. Но реальность войны, как и реальность человеческих отношений или истории, редко подчиняется таким чистым сценариям. Идеализация здесь опасна тем, что успокаивает раньше времени. Она заменяет анализ — ожиданием, стратегию — надеждой, а сложность — лозунгом. При этом в тексте почти отсутствует гуманитарное измерение. Города, люди, территории, потери — всё превращено в элементы стратегического уравнения. Это понятно для жанра военной публицистики, но философски важно помнить: когда город становится “серой зоной”, это не только военная категория, а разрушение человеческих миров — домов, памяти, биографий, будущего. Война всегда обнажает страшную двойственность: для штабов это линии и тенденции, для людей — жизнь, которую нельзя восстановить приказом. Практический вывод из статьи можно сформулировать так: нельзя путать желание мира с наличием условий для мира. Если политическое руководство, общество или аналитики исходят из неверной модели противника, они рискуют принять желаемое за действительное. Значит, необходима честная переоценка целей, ресурсов, технологических изменений, мотивации сторон и самого определения “победы”. Без этого “мир” может оказаться не целью, а словом, закрывающим глаза на реальное положение вещей. Но есть и более глубокий вывод: любой конфликт держится не только на оружии, но и на смыслах. Пока одна сторона видит в войне катастрофу, которую надо завершить, а другая — путь к самоутверждению или исторической победе, переговорная реальность почти невозможна. В этом смысле автор прав в одном: понятие “мир” не существует само по себе. Его нужно создать — политически, военным балансом, общественным запросом, дипломатией, усталостью, страхом или мудростью. Само слово “мир” не останавливает войну, если за ним нет структуры интересов. И всё же финальная категоричность статьи — “в этом уравнении понятия мир нет вообще” — тоже является не фактом, а позицией. Возможно, сегодня это кажется убедительным; завтра изменятся ресурсы, элиты, внешние обстоятельства, общественные настроения — и уравнение станет другим. Истина в таких вопросах всегда подвижна: мы видим не всю картину, а лишь фрагмент через призму текущей боли, страха, надежды или идеологии. Открытый вопрос: если “мир” невозможен как лозунг, то что должно измениться в реальности — в целях, сознании, балансе сил и представлении о победе, — чтобы он снова стал не иллюзией, а достижимым смыслом?