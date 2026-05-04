Главная » Мировоззрение, Наука

События: Учёные из Казани объяснили, что такое эфир

21 0
Переслано от: Алексей Гончаров

Сотрудники Казанского федерального университета разработали модель, объединяющую аксионы (гипотетические частицы тёмной материи), «эфир» и обычное вещество. Эта модель расширяет известную теорию Эйнштейна-Дирака.

Исследование посвящено переломному моменту в истории космоса — переходу между эпохой быстрого расширения (инфляции) и эпохой, когда стали преобладать вещество и излучение. В этот период, по словам профессора Александра Балакина, на графиках изменения размера Вселенной отчётливо видна «точка перегиба», где и произошла смена эпох. Приблизительно тогда же возникло и реликтовое излучение.

Согласно распространенной в науке точке зрения, этот переход связан с массовым рождением тяжёлых и лёгких частиц (фермионов), которое остановило инфляцию. Этот процесс называют «спонтанной спиноризацией». Казанские физики дополнили картину: одновременно с фермионами резко возросло число бозонов, включая аксионы. В будущем именно аксионы сформировали основную часть тёмной материи, а фермионы стали «кирпичиками» для звёзд и планет.

Ключевое новшество их модели — так называемая «эффективная метрика», в конструкции которой учитывается скорость эфира и свойства спинорных полей. Учёные поясняют эту идею на примере из истории физики: ещё в 1923 году Вальтер Гордон предложил описывать движение света в движущейся прозрачной среде через фиктивное пространство с особой «оптической метрикой». Здесь используется похожий подход.

В новой модели эфир выступает в роли «модератора»: он регулирует взаимодействие между полями и влияет на рождение частиц. Авторы также ввели так называемую «управляющую функцию», которая в отличие от стандартной теории зависит от свойств эфира. Это позволило сохранить математическую симметрию модели даже при преобразованиях аксионного поля.

Согласно полученным решениям, число фермионов сначала аномально быстро растёт, а затем перестаёт увеличиваться. По мере расширения Вселенной их плотность падает, так как тот же объём частиц распределяется по всё большему пространству. Учёные подчеркивают, что их модель математически непротиворечива и именно динамический эфир в ней запускает и останавливает процесс интенсивного рождения частиц. Исследователи надеются, что их работа поможет глубже понять процессы, происходившие на заре существования Вселенной.

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: etquinque

Краткие тезисы статьи

- Учёные Казанского федерального университета предложили новую космологическую модель, объединяющую аксионы, эфир и обычное вещество. - Модель расширяет теорию Эйнштейна — Дирака, то есть связывает гравитацию, спинорные поля и рождение частиц в ранней Вселенной. - Исследование касается перехода от инфляционной эпохи — сверхбыстрого расширения Вселенной — к эпохе преобладания вещества и излучения. - Этот переход связывается с массовым рождением фермионов — частиц вещества, из которых позднее сформировались звёзды, планеты и привычная материя. - Казанские физики добавляют, что одновременно могло резко возрасти количество бозонов, включая аксионы. - Аксионы рассматриваются как возможные частицы тёмной материи, хотя их существование пока остаётся гипотетическим. - Центральная идея модели — эффективная метрика, учитывающая свойства эфира и спинорных полей. - Под эфиром здесь, судя по описанию, понимается не обязательно старый «светоносный эфир» XIX века, а скорее динамическая физическая среда или полевая структура, влияющая на взаимодействия частиц. - Авторы используют аналогию с идеей Вальтера Гордона: движение света в среде можно описывать через особую оптическую метрику, то есть как будто свет движется в «искажённом» эффективном пространстве. - В новой модели эфир играет роль модератора процессов: он регулирует взаимодействия между полями и влияет на рождение частиц. - Введена управляющая функция, зависящая от свойств эфира. Это помогает сохранить математическую симметрию модели. - Согласно решениям модели, число фермионов сначала быстро растёт, затем процесс останавливается, а плотность частиц падает из-за расширения Вселенной. - Учёные подчёркивают, что модель математически непротиворечива, но это ещё не означает её экспериментального подтверждения.

Подробный вывод

Работа казанских физиков интересна тем, что она пытается соединить несколько сложных и пока не до конца ясных областей современной теоретической физики: раннюю космологию, тёмную материю, аксионы, спинорные поля и понятие эфира. Важно сразу различить два уровня: математическую модель и физическую реальность. Математически можно построить непротиворечивую картину, где некая динамическая структура — названная эфиром — влияет на рождение частиц в ранней Вселенной. Но в науке этого недостаточно. Модель становится особенно значимой тогда, когда она даёт проверяемые следствия: например, предсказывает особенности реликтового излучения, распределения тёмной материи, поведения аксионных полей или других наблюдаемых космологических параметров. Само слово «эфир» здесь требует осторожности. В популярном восприятии оно связано со старой идеей среды, в которой якобы распространяется свет. Эта концепция была серьёзно поколеблена специальной теорией относительности и экспериментами вроде опыта Майкельсона — Морли. Но в современной физике иногда возвращаются к похожим словам в новом смысле. Это уже не обязательно «вещество, заполняющее всё пространство», а может быть эффективное поле, динамическая среда, векторное поле или геометрическая структура, которая участвует в уравнениях. То есть статья не означает простого возвращения к классическому эфиру XIX века. Скорее речь идёт о новой теоретической конструкции, где «эфир» — это элемент модели, позволяющий описывать взаимодействие полей в ранней Вселенной. Здесь хорошо видна любопытная историческая спираль науки: идеи, когда-то отброшенные в одной форме, могут вернуться в другой — более строгой, математизированной и совместимой с современными теориями. Философски это напоминает работу психики или даже нейросети. Нейросеть не «знает истину» напрямую — она строит внутреннюю модель по данным, весам и архитектуре. Так и физика не держит в руках саму Вселенную; она строит модели, которые всё лучше согласуются с наблюдениями. Одна модель говорит языком частиц, другая — языком полей, третья — языком геометрии. Возможно, объективная истина где-то есть, но субъект — будь то человек, научное сообщество или математическая теория — всегда приближается к ней через ограниченные инструменты. Сильная сторона предложенной модели — в попытке объяснить механизм остановки инфляции и рождения вещества. Это один из ключевых вопросов космологии: почему ранняя Вселенная не продолжила бесконечно ускоренно расширяться? Почему возникли частицы? Почему появилась структура, из которой позднее родились галактики, звёзды, планеты и мы сами? Если динамический эфир в модели действительно способен запускать и останавливать интенсивное рождение частиц, это делает его не декоративным элементом, а важным регулятором космологического процесса. Однако слабое место — пока, вероятно, в эмпирической проверяемости. Аксионы до сих пор не обнаружены напрямую. Тёмная материя остаётся загадкой. А понятие эфира, даже в современной форме, требует очень аккуратного обращения, чтобы не превратиться в красивую, но неуловимую метафору. Наука здесь должна сохранять дисциплину: математическая красота важна, но она не заменяет наблюдений. В этом смысле подход казанских учёных можно воспринимать как интеллектуально смелый, но требующий дальнейшей проверки. Он не доказывает окончательно, «что такое эфир», но предлагает один из возможных строгих способов говорить о нём в рамках современной теоретической физики. Это не мистическое «всё связано со всем», а попытка ввести конкретную структуру в уравнения и посмотреть, какие следствия из этого получаются. Главная ценность такой работы — не только в конкретной модели, но и в расширении языка, которым мы описываем раннюю Вселенную. Иногда новые понятия сначала выглядят странно, почти философски, но затем становятся техническими инструментами. Так было с кривизной пространства-времени, квантовыми полями, вакуумными флуктуациями. Возможно, и современные версии «эфира» — это не возврат назад, а попытка найти более глубокий слой описания физической реальности. Итог: статья описывает теоретическую модель, в которой динамический эфир влияет на рождение фермионов и аксионов в ранней Вселенной, помогая объяснить переход от инфляции к эпохе вещества и излучения. Это интересная и математически выстроенная гипотеза, но её физическая истинность зависит от будущих наблюдений и экспериментальных подтверждений. И всё же остаётся открытый вопрос: если наши лучшие теории — лишь разные «эффективные метрики» восприятия реальности, то где проходит граница между тем, что мы открываем в мире, и тем, что мы сами в него мысленно добавляем?
Редактор: etquinque
Источник: https://zavtra.ru/events/uchyonie_iz_kazani_ob_yasnili_chto_takoe_efir
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Что такое эфир?
Сделано в России: доказано, что эфир был, есть и всегда будет!
Радиация в Астрахани
Что было 23 , 24, 25 , 26 октября . Новости Наоборот.
Что такое наука и кто такие учёные? - 2
Что такое "китайский либерал"
Что такое «интеллигенция»?
Информационные процессы во Вселенной. Часть I.2. Что такое информация

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru