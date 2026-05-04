История Северной Войны, длившейся 21 год и почти тождественной со славной петровской эпохой, изучается в школе и должна быть хорошо известна читателю. По этой причине речь не пойдёт о Полтаве, Нарве, Лесной и прочих сражениях. Однако же, подоплёка конфликта — кто с кем и за что сражался, — заслуживает внимания, так как в большинстве статей и публикаций освещается крайне скупо. При этом она далеко не тривиальна.

Начать можно с вопроса, кто воевал. Поскольку дело было в Европе начала XVIII века ответом будет: все со всеми. Прямо или косвенно в войну было вовлечено множество стран, либо примыкавших к одной из сторон явно, либо поддерживавшей одну из сторон тайно, либо же ведущих войны параллельные, вроде бы не связанные, но отвлекающие силы какой-то из коалиций. Однако, распутывать этот клубок нет большого смысла. Главными и постоянными, — прочие время от времени приходили повоевать, но скоро бросали, чтобы заняться другими делами, — противниками являлись Россия и Швеция.

Здесь уже можно отметить первый интересный момент. Население Швеции (с Финляндией и другими владениями) в данный период известно и составляло 3.2 миллиона человек. Численность же населения России — неизвестна. Была у Петра I мечта, которую он лелеял всю жизнь, — провести перепись и узнать, сколько примерно у него подданных. Но — не сложилось. Основываясь же на косвенных данных современные исследователи оценивают численность населения России петровской эпохи в 12-15 миллионов человек. В том числе не более 10 миллионов населения, можно сказать, «регулярного». Прочее приходилось на племена не всегда осведомлённые даже о том, что они пребывают в российском подданстве.

То есть, Россия на тот момент была всё ещё государством по европейским меркам не столь уж масштабным. По численности населения она уступала Франции, Турции и Австрии (тогда — Священной Римской Империи) вдвое. И Британии — тоже уступала. Более населённой страной на тот момент оставалась даже Польша. Таким образом, шведы, против которых можно было повоевать не только умением, но и числом, составляли приятное исключение.

...И здесь должны возникнуть первые правильные вопросы. Малочисленность, почему-то, не мешала шведам в XVII начале XVIII столетий эффективно терроризировать Европу. Хотя до и после — мешала. Легко заметить, например, что после поражения в Северной Войне, потеряв минимум территорий, с политической точки зрения Швеция, всё-таки, превращается не просто во второстепенную, а сразу в третьестепенную, — что и естественно для небольшой по населению страны, —державу.

Но — это после. А до? Логично предположить, что у шведов имелся некий не упоминаемый учебниками козырь, буквально с мясом вырванный Петром. Шведы не хотели его отдавать. Отвергали мир категорически, ещё 12 лет продолжая отчаянно обороняться уже в полностью безнадёжной ситуации. В том числе три года после гибели Карла.

Хотя, что, собственно, Пётр «вырвал»? Устье Невы и ещё часть Прибалтики — за последнюю, кстати, заплатив. Целью войны — и заявленной, и действительной, — с точки зрения России было получение выхода к Балтийскому морю. Для торговли. И уже к середине войны эта цель была достигнута. Никаких же иных претензий к Швеции на тот момент у России не имелось.

...Однако, о Швеции, которую отечественная историография скупыми мазками рисует «типичной европейской страной». Что, в принципе, неверно. В указанный период европейцами она таковой не считалась. В течение средних веков и в конце этой эпохи Швеция представлялась Европе такой, как — позже — Россия. Неведомой, дикой, круглый год утопающей в снегах пустошью, из дремучих лесов которой время от времени выбегают буйные толпы варваров. И в значительной мере эти представления соответствовали действительности. Швеция, в отличие от Дании и даже Норвегии, находящейся под датским влиянием, являлась страной отсталой, с языческими обычаями в деревнях, сохранявшимися во всей силе до XVI столетия, и несколькими — населёнными немцами, а не шведами, — крошечными городами.

По этой причине появление в Европе XVII столетия «снежного короля» во главе самой современной и отлично вооружённой армии оказалось для европейцев сюрпризом. Как и то, что армия шведов оказалась не такой уж маленькой. Да, собственно, и с чего бы ей быть маленькой, если Швеция, — как и все прочие страны, — на ходу пополняла её до желаемого числа немецкими наёмниками? А денег-то у шведов было сколько угодно.

...Вот. В этом заключался секрет. В XVII-XVIII веках Швеция оставалась отсталой и бедной страной, являясь при этом весьма богатым государством. Так бывает. У шведов имелся дефицитный, стратегический, но практически исчерпанный на тот момент в Европе ресурс — лес. О значении же данного ресурса свидетельствовал тот факт, что в Швеции производилось больше железа, чем во всех остальных странах Европы вместе взятых. Ведь для получения железа в то время требовался древесный уголь. И в области остальных, энергоёмких или иным образом связанных с лесом производств, — пенька, стекло, смола, дёготь и так далее, — шведы (владевшие, кстати, и Финляндией) являлись почти монополистами. Они диктовали цены, а остальные страны, так или иначе, зависели от поставок.

Ответ на вопрос об источнике могущества Швеции проливает свет и на остальные загадки, которые, впрочем, как загадки, обычно,не воспринимаются. Например, Пётр захватывал устье Невы, чтобы построить на этом месте порт. Логично же. Место бойкое, стратегическое. Странно даже там порт не построить. Но при шведах-то порта там не было. Так, пара мелких крепостей — исключительно для военного контроля территории. Хотя, казалось бы, чем плохо? Порт позволил бы получать прибыль от транзитной торговли между Россией и Европой.

...Проблема заключалась именно в том, что сверхзадачей шведов было не допустить выхода России на европейские рынки. И не из естественного для современных европейцев стремления отморозить уши «назло мамке». Причина упорства являлась вполне рациональной. Шведы бились как львы — до последнего бились, — так как удержать восточный берег Балтики им было нужно любой ценой. Именно, чтобы там какой-нибудь порт не вырос. Так уж получилось, что Россия собиралась торговать теми же самыми товарами, которыми торговали и шведы. Потеряв монополию на лес, Швеция перестала играть какую-то роль в Европе.