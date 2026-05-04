Северная Война: Что не так в традиционных представлениях о конфликте
История Северной Войны, длившейся 21 год и почти тождественной со славной петровской эпохой, изучается в школе и должна быть хорошо известна читателю. По этой причине речь не пойдёт о Полтаве, Нарве, Лесной и прочих сражениях. Однако же, подоплёка конфликта — кто с кем и за что сражался, — заслуживает внимания, так как в большинстве статей и публикаций освещается крайне скупо. При этом она далеко не тривиальна.
Начать можно с вопроса, кто воевал. Поскольку дело было в Европе начала XVIII века ответом будет: все со всеми. Прямо или косвенно в войну было вовлечено множество стран, либо примыкавших к одной из сторон явно, либо поддерживавшей одну из сторон тайно, либо же ведущих войны параллельные, вроде бы не связанные, но отвлекающие силы какой-то из коалиций. Однако, распутывать этот клубок нет большого смысла. Главными и постоянными, — прочие время от времени приходили повоевать, но скоро бросали, чтобы заняться другими делами, — противниками являлись Россия и Швеция.
Здесь уже можно отметить первый интересный момент. Население Швеции (с Финляндией и другими владениями) в данный период известно и составляло 3.2 миллиона человек. Численность же населения России — неизвестна. Была у Петра I мечта, которую он лелеял всю жизнь, — провести перепись и узнать, сколько примерно у него подданных. Но — не сложилось. Основываясь же на косвенных данных современные исследователи оценивают численность населения России петровской эпохи в 12-15 миллионов человек. В том числе не более 10 миллионов населения, можно сказать, «регулярного». Прочее приходилось на племена не всегда осведомлённые даже о том, что они пребывают в российском подданстве.
То есть, Россия на тот момент была всё ещё государством по европейским меркам не столь уж масштабным. По численности населения она уступала Франции, Турции и Австрии (тогда — Священной Римской Империи) вдвое. И Британии — тоже уступала. Более населённой страной на тот момент оставалась даже Польша. Таким образом, шведы, против которых можно было повоевать не только умением, но и числом, составляли приятное исключение.
...И здесь должны возникнуть первые правильные вопросы. Малочисленность, почему-то, не мешала шведам в XVII начале XVIII столетий эффективно терроризировать Европу. Хотя до и после — мешала. Легко заметить, например, что после поражения в Северной Войне, потеряв минимум территорий, с политической точки зрения Швеция, всё-таки, превращается не просто во второстепенную, а сразу в третьестепенную, — что и естественно для небольшой по населению страны, —державу.
Но — это после. А до? Логично предположить, что у шведов имелся некий не упоминаемый учебниками козырь, буквально с мясом вырванный Петром. Шведы не хотели его отдавать. Отвергали мир категорически, ещё 12 лет продолжая отчаянно обороняться уже в полностью безнадёжной ситуации. В том числе три года после гибели Карла.
Хотя, что, собственно, Пётр «вырвал»? Устье Невы и ещё часть Прибалтики — за последнюю, кстати, заплатив. Целью войны — и заявленной, и действительной, — с точки зрения России было получение выхода к Балтийскому морю. Для торговли. И уже к середине войны эта цель была достигнута. Никаких же иных претензий к Швеции на тот момент у России не имелось.
...Однако, о Швеции, которую отечественная историография скупыми мазками рисует «типичной европейской страной». Что, в принципе, неверно. В указанный период европейцами она таковой не считалась. В течение средних веков и в конце этой эпохи Швеция представлялась Европе такой, как — позже — Россия. Неведомой, дикой, круглый год утопающей в снегах пустошью, из дремучих лесов которой время от времени выбегают буйные толпы варваров. И в значительной мере эти представления соответствовали действительности. Швеция, в отличие от Дании и даже Норвегии, находящейся под датским влиянием, являлась страной отсталой, с языческими обычаями в деревнях, сохранявшимися во всей силе до XVI столетия, и несколькими — населёнными немцами, а не шведами, — крошечными городами.
По этой причине появление в Европе XVII столетия «снежного короля» во главе самой современной и отлично вооружённой армии оказалось для европейцев сюрпризом. Как и то, что армия шведов оказалась не такой уж маленькой. Да, собственно, и с чего бы ей быть маленькой, если Швеция, — как и все прочие страны, — на ходу пополняла её до желаемого числа немецкими наёмниками? А денег-то у шведов было сколько угодно.
...Вот. В этом заключался секрет. В XVII-XVIII веках Швеция оставалась отсталой и бедной страной, являясь при этом весьма богатым государством. Так бывает. У шведов имелся дефицитный, стратегический, но практически исчерпанный на тот момент в Европе ресурс — лес. О значении же данного ресурса свидетельствовал тот факт, что в Швеции производилось больше железа, чем во всех остальных странах Европы вместе взятых. Ведь для получения железа в то время требовался древесный уголь. И в области остальных, энергоёмких или иным образом связанных с лесом производств, — пенька, стекло, смола, дёготь и так далее, — шведы (владевшие, кстати, и Финляндией) являлись почти монополистами. Они диктовали цены, а остальные страны, так или иначе, зависели от поставок.
Ответ на вопрос об источнике могущества Швеции проливает свет и на остальные загадки, которые, впрочем, как загадки, обычно,не воспринимаются. Например, Пётр захватывал устье Невы, чтобы построить на этом месте порт. Логично же. Место бойкое, стратегическое. Странно даже там порт не построить. Но при шведах-то порта там не было. Так, пара мелких крепостей — исключительно для военного контроля территории. Хотя, казалось бы, чем плохо? Порт позволил бы получать прибыль от транзитной торговли между Россией и Европой.
...Проблема заключалась именно в том, что сверхзадачей шведов было не допустить выхода России на европейские рынки. И не из естественного для современных европейцев стремления отморозить уши «назло мамке». Причина упорства являлась вполне рациональной. Шведы бились как львы — до последнего бились, — так как удержать восточный берег Балтики им было нужно любой ценой. Именно, чтобы там какой-нибудь порт не вырос. Так уж получилось, что Россия собиралась торговать теми же самыми товарами, которыми торговали и шведы. Потеряв монополию на лес, Швеция перестала играть какую-то роль в Европе.
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Северная война представлена не только как военный конфликт России и Швеции, но как борьба за экономические маршруты, ресурсы и контроль над торговлей в Балтийском регионе. - Автор считает традиционное школьное изложение неполным, потому что оно концентрируется на сражениях — Нарве, Полтаве, Лесной — но мало объясняет, почему стороны воевали так долго и ожесточённо. - Главными постоянными противниками были Россия и Швеция, хотя в конфликт прямо или косвенно были вовлечены многие европейские государства. - Швеция имела относительно небольшое население — около 3,2 млн человек вместе с Финляндией и другими владениями, тогда как Россия имела примерно 12–15 млн, но это не мешало Швеции быть великой военной державой XVII века. - Военная сила Швеции объясняется не только дисциплиной и талантом полководцев, но и экономическим “козырем”: доступом к стратегическим ресурсам, прежде всего лесу. - Швеция была бедной страной как общество, но богатым государством, потому что контролировала дефицитные ресурсы: лес, древесный уголь, железо, пеньку, смолу, дёготь, стекло и другие товары, важные для военного и морского хозяйства Европы. - Лес был ключевым ресурсом раннего Нового времени, поскольку без древесного угля невозможно было массово производить железо, а без смолы, дёгтя, пеньки и древесины — строить и обслуживать флоты. - Швеция фактически обладала монопольным или почти монопольным положением на ряде стратегических рынков Европы, что позволяло ей финансировать современную армию, включая немецких наёмников. - Россия стремилась получить выход к Балтийскому морю не ради абстрактной “славы”, а ради торговли — чтобы напрямую выйти на европейские рынки. - Отсутствие крупного шведского порта в устье Невы автор объясняет сознательной политикой Швеции: шведам было выгодно не развивать этот регион как торговый узел, а удерживать его как барьер, не позволяющий России конкурировать на европейских рынках. - Главная причина упорства Швеции, по мысли автора, — страх потерять торговую монополию, потому что Россия могла поставлять в Европу те же товары: лес, пеньку, смолу, железо и прочие стратегические ресурсы. - Поражение в Северной войне лишило Швецию статуса великой державы, потому что она потеряла не просто территории, а контроль над важнейшим экономическим механизмом своего могущества.
Подробный выводСтатья предлагает взглянуть на Северную войну не как на привычный набор героических эпизодов петровской эпохи, а как на конфликт экономических интересов. Это важный поворот перспективы: история здесь перестаёт быть театром великих личностей и битв, а становится борьбой систем — торговых, ресурсных, геополитических. В традиционном восприятии Северная война часто сводится к формуле: Пётр I прорубил “окно в Европу”. Формула красивая, почти мифологическая, но именно поэтому она опасна: в ней реальность сжимается до символа. А символ, как и любая идеализация, может скрыть живую сложность происходившего. Автор статьи пытается вернуть этой истории материальную основу: за “окном в Европу” стояли порты, таможенные доходы, экспорт леса, железа, пеньки, смолы и конкуренция за рынки. Особенно интересна мысль о двойственной природе Швеции. С одной стороны, это была сравнительно малонаселённая и во многом отсталая страна, которую Европа долго воспринимала как северную периферию. С другой — именно эта периферия внезапно стала военной сверхдержавой XVII века. В этом есть исторический парадокс: бедное общество могло иметь богатое государство, если оно контролировало стратегический ресурс. В современном мире это напоминает страны, чьё влияние основано не столько на численности населения или развитости внутреннего рынка, сколько на контроле над нефтью, газом, редкоземельными металлами, логистическими коридорами или технологиями. Главный ресурс Швеции, согласно статье, — лес. Для нас, людей индустриальной и постиндустриальной эпохи, это может звучать почти странно: лес кажется чем-то естественным, фоновым, не столь драматичным, как нефть или уран. Но в XVII–XVIII веках лес был энергетической, военной и промышленной базой. Он давал древесный уголь для металлургии, материалы для кораблестроения, смолу и дёготь для флота, пеньку для канатов. В этом смысле Балтика была не просто морем, а энергетическим и промышленным узлом Европы. Отсюда становится понятнее, почему Швеция так упорно сопротивлялась. Если принять логику автора, то она защищала не только территорию, а саму модель своего величия. Потеря восточного берега Балтики означала, что Россия получает прямой доступ к Европе и начинает торговать теми же товарами, которые обеспечивали шведскую силу. Иными словами, Пётр I не просто захватил удобное место для Петербурга — он сломал экономический замок, с помощью которого Швеция удерживала Россию вдали от европейского рынка. Здесь важна ещё одна мысль: порт в устье Невы был выгоден России, но не Швеции. Для России это был выход, дыхание, торговая артерия. Для Швеции — угроза появления конкурента. Поэтому отсутствие крупного порта при шведах можно объяснить не небрежностью, а сознательной стратегией: лучше иметь военный контроль над территорией, чем создать инфраструктуру, которой потенциально воспользуется соперник. Однако к статье стоит относиться не догматически, а критически. Её основная идея убедительна: экономическая подоплёка Северной войны действительно часто недооценивается в популярном изложении. Но нельзя сводить весь конфликт только к шведской ресурсной монополии. Войны такого масштаба редко имеют одну причину. Здесь были и династические расчёты, и амбиции Петра, и интересы Дании, Саксонии, Польши, и европейский баланс сил, и личность Карла XII, и стремление России стать полноценной европейской державой. Истина, как часто бывает в истории, не лежит в одной точке — она скорее возникает на пересечении множества причин. С философской стороны эта статья напоминает, что история — это не только то, что произошло, но и то, какую оптику мы выбираем. Если смотреть через призму героизма, мы увидим Полтаву и Петербург. Если через экономику — лес, железо и торговые пути. Если через психологию власти — страх Швеции потерять статус и желание России выйти из изоляции. Каждая перспектива частична, но каждая может быть полезной, если не объявляет себя единственно возможной. В итоге главный вывод таков: Северная война была не просто борьбой за территории, а борьбой за включение России в европейскую экономическую систему и за разрушение шведского контроля над стратегическими ресурсами Балтики. Пётр I получил не только землю под новую столицу, но и возможность перестроить само положение России в мире. А Швеция, утратив контроль над ресурсной и торговой монополией, быстро потеряла статус великой державы. История здесь показывает довольно трезвую вещь: величие государства часто держится не на красивых лозунгах, а на ресурсах, логистике, рынках и способности вовремя понять, где проходит главная линия будущего. Но человек любит символы, поэтому потом превращает торговые пути в “окна”, экономические интересы — в славу, а сложные процессы — в легенды. И остаётся вопрос: если каждая эпоха создаёт свою версию прошлого, то где проходит граница между исторической истиной и удобным мифом, который помогает нам понимать себя?