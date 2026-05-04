Это было давно, но сегодня. Про ЭТО уже завизжала не только Боня, но и некоторые генералы, депутаты и прочие. Это про идеологию РФ, которая была представлена на Всемирной универсальной выставке "ЭКСПО-2010" в Шанхае (01.05 – 31.10.10). Весь мир уже знал, что стартовавшая в XVI веке в Европе эпоха индустриального общества производства товаров и услуг кончилась. Никто там не демонстрировал чудес техники. Мир уже пребывал в жесткой войне образов и смыслов. Все страны старались это показать в меру понимания сути кризиса постиндустриального общества в новой глобальной ситуации. В павильон КНР люди стояли в очереди до трех часов кряду. Далее по степени интереса - США и Саудовская Аравия.

Главный китайский павильон внешними формами архитектуры красной пирамиды показывал миру величие страны, уверенно занимающей сакральный "Пуп Земли" и символически подпирающей свод Неба. Внутренняя экспозиция главного павильона КНР соответствовала величию внешнего образа, гимна страны, побеждающей на реальной стройке лучшей жизни своих граждан.

США демонстрировали вышибающий слезу фильм о мечте глобализации по-американски. Там наперекор железобетонному бездушию и всесокрушающей стихии выставлен был образованный белый англосаксонский протестант, воссоздающий забытую и растоптанную "железной пятой" индустриализма гармонию человека с живой природой.

А что демонстрировала РФ? Опрос китайцев на выходе из российского павильона показал: дети – в восторге, взрослые – в замешательстве, умудренные старцы – в недоумении. Россия показала сказку о том, чего нет и быть никогда не может. Превзошла всех в бессмысленной иллюзии. Громадные вьюнки и стрекозы, огромные лопухи и мухоморы – о чём это? Поводырем по этому «миру» выступил Незнайка - известный китайцам и всему грамотному человечеству по сказкам Носова. Это Советская литература! А под потолком павильона был повешен макет советского космического корабля "Союз". Суверенность РФ была представлена разве что сувенирной лавкой с матрешками, расписными подносами и шкатулками…

В то время по свежим впечатлениям очевидцы писали, что говорить о чем-либо серьезном (инновации, экономика знаний) в представленном РФ «будущем» было просто невозможно. Какая-то обёртка без конфетки, пустышка без содержания. Ещё 16 лет назад аналитики писали, что это была не досадная ошибка дилетантов, а злонамеренная скандальная провокация, подстава высших руководителей РФ, вынужденных что-то говорить в этом интерьере. Говорил там президент РФ на тот момент Дмитрий Медведев. Гордо! (На фото Незнайка первый, с пустыми карманами, рядом автор исторической фразы «денег нет, но вы держитесь»). Никакой «подставы» руководителей! Имеющиеся в России уникальные гуманитарные технологии управления поведением людей своевременно были предложены Администрации Медведева, но отвергнуты. Это предложенная Небополитикой система базовых смыслов когнитивной сферы (икосаэдр Рубанова), бизнес-модель экономики знаний с транзакцией как новой учетной единицей богатства и капитализацией времени не как линейной длительности, а как порядка следования событий и так далее. Организаторы той выставки не учли даже того, что герой книжек Носова Китаю давно знаком. В Поднебесной издавались комиксы про Незнайку, переводилось его имя как Сяо Учжи, что означает “маленький невежда”. Образ Незнайки негативен в сознании китайцев. В Китае культ высокообразованного человека, знание!

И вот 2026 год, горячие споры об ИИ. Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов полностью поддержал позицию Натальи Касперской: «Согласен: нет однозначных доказательств исключительной полезности ИИ. Зато уже есть подтверждения его разрушительного влияния на реальную жизнь... Повсеместное внедрение ИИ — это движение к уничтожению человеческой сути. Цель — заменить человека. Это не развитие, а остановка цивилизации».

Кабанов напомнил, что повсеместная цифровизация, маскируемая под «прогресс», уже привела к огромным потерям. «Вы чего — и конфеты за меня есть будете? Ага!» - Кирилл Викторович привёл цитату из советского мультфильма «Вовка в Тридевятом царстве». (Тут оговорюсь, что мультик появился в 1965 году. Так что никакой «политики», как и в советских анекдотах про Вовочку).

Вовочка на фото крайний справа. Задумался! «Вовка в Тридевятом царстве» — советский рисованный мультипликационный фильм, поставленный режиссёром Борисом Степанцевым. В мультфильме собраны и действуют герои известных в русской культуре сказок, традиционные сюжетные линии которых вплетены совсем в другую историю. Напомню сюжет, поскольку он, архиважен, как говорил Ленин.

Школьник Вовка приходит в библиотеку сдавать взятую ранее книгу сказок. Библиотекарь предлагает ему книжку «Сделай сам», но мальчик отказывается, так как ничего не умеет делать сам, да и не хочет. Он сообщает, что мечтает о сказочной жизни. С помощью советов из книги «Сделай сам» библиотекарь обводит карандашом тень главного героя и создаёт его двойника. Последний оживает и перебегает на ладонь библиотекаря. Далее библиотекарь отправляет его в Тридевятое царство, существующее в книге сказок. На первой же странице сказочный Царь красит забор в синий цвет, «чтоб тунеядцем не прослыть». Вовка удивляется, так как Царю полагается ничего не делать, но его собеседник объясняет ему, что без работы можно помереть от скуки: «Должность у меня такая: только и делай, что ничего не делай. Но ведь так и со скуки помрёшь! И потом, я ведь не всамделишный Царь. Я — сказочный. Дай, — думаю, — пока „Сказки“ на полке стоят, забор подкрашу: и польза, и разминка». Вовка пытается возразить, но Царь сердится и приказывает стражникам отрубить мальчику голову за тунеядство. Стражники, замахнувшись алебардами, пытаются схватить Вовку, но тот, испугавшись, бежит по страницам. В самом конце «Сказки о рыбаке и рыбке» (1833) А. С. Пушкина на берегу синего моря сидит Старуха, перед которой лежит разбитое корыто. Она просит Вовку позвать Золотую рыбку и помочь ей с корытом, но главный герой, протестуя, говорит: «Сначала тебе корыто, потом тебе подавай стиральную машину!». (Тут напомню, что в 1965 году стиральные машины были ещё далеко не у всех).

Старуха продолжает настаивать на своём, и Вовка идёт к морю и зовёт Золотую рыбку. Но та сердится и упрекает Вовку в том, что он не плёл невода, не ловил её, а что-то требует. Морская волна выкидывает главного героя на страницу следующей сказки, где происходит Слёт юных Василис по обмену премудростями. Первая из них строит дворец, вторая наколдовывает озеро с лебедями, а третья вышивает скатерть-самобранку. Главный герой хочет заниматься волшебством, как они. Василисы Премудрые пытаются научить его, «сколько надо шлакоблоков, чтоб дворец построить в срок» и «как из труб вода течёт». Но Вовка не хочет: «В школе учат, учат. Ещё тут, в сказке, навалились!» Василисы показывают ему дорогу в Тридевятое царство, где живут Двое из ларца (Тандем!), готовые выполнить любое желание.

Придя в Тридевятое царство, Вовка видит тот самый большой ларец. Он вызывает Двоих, и они встают перед ним строем. Вовка желает «во-первых, пирожных», «во-вторых, конфет», «а в-третьих, мороженого». Два Молодца по-военному чеканят: «Будет сделано!» Затем наколдовывают сладости, но сами их и съедают, поскольку Вовка неправильно сформулировал желание.

Рассерженный Вовка загоняет Молодцев обратно в ларец, а потом встречает русскую Печку, которую просит накормить его пирожками. Она просит его наколоть дров, растопить их и замесить тесто. Главный герой снова вызывает Двоих из ларца и приказывает им замесить и нарубить, но они оказываются слишком бестолковыми, чтобы помочь ему, и начинают месить дрова и рубить кадушку с тестом. Вовка возмущается и снова загоняет Молодцев в ларец. Он пытается сам колоть дрова и месить тесто, но у него ничего не получается. К тому же, пирожки у него сгорают, так как Печка чуть не взрывается от чихания.

Осознав, что без работы ничего не получится, главный герой просит у Двоих из ларца столярные инструменты. Получив искомое, он доказывает, что сам что-то может, сделав из дерева новое корыто для Старухи.

Когда главный герой относит корыто Старухе, та хвалит его, но сразу же просит построить ей избу. Вовка отвечает, что пока не умеет этого, и они садятся смотреть в предложенной библиотекарем книге «Сделай сам», «как тут избы делают».

По каким «книжкам» в РФ «избы делают» уже шестую пятилетку? И по каким проектам следующие поколения Будущее строить станут? Учебники по обществознанию выходят уже под редакцией Дмитрия Медведева и стали обязательными для всех школ России. Это не учебник в классическом понимании, а пропаганда, вплетённая в школьную программу. Даже вставили рекламу контракта с Минобороны — обещают льготы и возможность заключить контракт без срочной службы. Имя Путина упоминается в учебнике в 3 раза чаще, чем Петра I, и в 5 раз чаще, чем в прежнем учебнике. Авторов там несколько, назову самого «маститого». Это Егор Холмогоров, (на фото рядом с Вовкой), антисоветчик и по совместительству «русский» националист на содержании властей. Его «исторические» открытия потрясающи: «С 1936 по 1939 СССР становился все менее приемлемым партнером для западного общественного мнения. Интервенция в Испанию на стороне убийц священников. Террор НКВД в Испании». Холмогоров советскую помощь законному правительству Испании против путчистов генерала Франко, поддержанных фашистской Италией и нацистской Германией, превратил в советскую интервенцию, а советских военных специалистов, геройски сражавшихся в Испании против фашизма, - в оккупантов и палачей испанского народа. Цитата тут не из учебника, но из официальной «публицистики», где этот мастер и ему подобные широко представлены. Не случайно, цитируя «подобных» Захар Прилепин заметку о них озаглавил «Фашисты в законе уже здесь». И указал источник финансирования одного из них – Администрация Президента…

«С назначением Дмитрия Медведева главным редактором учебников по обществознанию для 10–11 классов дело не в предмете. Дело в ценностях: либерализм, свобода, права человека. Ещё раз говорю: у нас по Конституции идеологии как бы нет, но вся идеология либерализма в неё и записана. Вторая статья Конституции Российской Федерации прямо говорит: высшая ценность — это права и свободы человека, которые государство обязано защищать. Разделение властей там же прописано. Это и есть либерализм.

Поэтому чему учит Дмитрий Анатольевич Медведев? Соблюдению Конституции. А что у нас с военной присягой? Я присягал служить трудовому народу, защищать Советский Союз и, если потребуется, отдать жизнь по приказу командования. А сейчас присяга — на что? На конституционный строй. Не Родину защищать, не народ, а конституционный строй — так в тексте и написано. Вот чему будет учить Дмитрий Анатольевич Медведев, расписавшись под тем, что редакция учебников правильная». Это реплика Андрея Девятова, полковника Советской разведки, ныне известного как пропагандиста Доктрины Русской Победы с именем Небополитика. …Оказывается, есть сценарий, где Незнайка попадает в Тридевятое царство. В интернете упоминается спектакль, который показали в детском саду. В ходе представления герои помогали Незнайке разобраться в теме денег, а в конце подвели итог: есть вещи, которые нельзя купить или продать, например, дружба.

Но идеологи РФ – не детский сад! «Дружба» у них своя. Есть информация о намеченном строительстве университета имени Ельцина в Киргизии. На реализацию этого масштабного образовательного проекта Россия выделяет около 15 миллиардов рублей. Финансирование полностью российское - от проектирования и строительства до оснащения зданий и создания необходимой инфраструктуры. Мы за Настоящую Дружбу. Но не имени Бориса Ельцина. Это же экспорт ельцинских антинародных метастаз. Мало либералам Ельцин-центров, мало ВПШ имени фашиста Ильина, так ещё и в будущую альма-матер киргизской молодёжи пристёгивают своё «святое»! А что коренным народам, ещё не разбежавшимся и не вымершим?

По данным Росстата, с 2000 года в России прекратили работу 25,5 тысячи школ, из которых более 20 тысяч находились в сельской местности. Ликвидация образовательных учреждений приводит к ускоренному вымиранию деревень, которые ещё могли бы жить и развиваться. Массовое закрытие школ особенно остро ощущается в отдалённых и малонаселённых регионах России. Это приводит к ухудшению демографической ситуации и снижению качества жизни на селе.

В случае с Киргизией ситуация однозначна: Россия фактически оплачивает создание образовательных программ, в которых история взаимоотношений с Москвой трактуется не в пользу Единства. В школьных учебниках других республик (например, Казахстана и Таджикистана) уже встречаются антироссийские нарративы. В результате формируется поколение, испытывающее историческую неприязнь к России, что впоследствии проявляется и среди трудовых мигрантов. Бывшие республики строят свою идентичность на отрицании общей истории, а РФ, финансируя подобные проекты, подливает масло в огонь. Кому это нужно? Что несёт РФ в Украину, теряя тысячи лучших парней? Нам, мирным гражданам, смерть прилетает буквально в квартиры до самого Урала. За что? За то, что киевскому майдану дана правильная политическая оценка. А в своём глазу бревна не видим. «Папа» всех ужасов, которые мы испытываем с 1991 года – Московский антинародный, антисоветский майдан. Политической оценки этому преступлению нет. Депутат Госдумы Михаил Делягин как-то посочувствовал тем, кто взял власть в результате госпереворота. Воюют на два фронта: с коллективным Западом и собственным народом. В недавней истории мы знаем жуткий случай, когда Гитлер влёгкую нагнул всю Европу и собственный народ. Несогласные немцы сидели по лагерям и тюрьмам. И всё у Гитлера было хорошо. Народ не бедствовал. До тех пор, пока не попёр на Советский Союз, на Россию…

Посочувствуем безнадёге упорствующих в своём антисоветизме правителей и пропагандистов, в их борьбе с Многонародной Россией… Сталина даже в День Победы не поминают. А Народ помнит, что деятелям, о которых речь, Вождь место нашёл – на лесоповале. Избы надо было строить, заводы и фабрики!

Эдуард Наипов,

Кострома