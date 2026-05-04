День Победы для Германии – день поражения и национальной катастрофы

Власти Берлина вновь, уже в который раз, запретили в День Победы демонстрацию символов государства-победителя, чья армия в победном мае 1945 года штурмом взяла Берлин. Запретили даже исполнение советских и русских военных песен. Особо при этом выделили запрет на песню “Священная война”, так она им ненавистна.

Неужели кого-то это все еще удивляет?

Да, официально в Германии 8 мая – День Освобождения. Только давайте перестанем придаваться иллюзиям и верить дежурным фразам немецких политиков про немецкий народ, жаждавший освобождения от фашизма и, наконец, получивший это освобождение из рук союзников по антигитлеровской коалиции (из рук СССР – они уже давно не говорят).

Германия, как побежденная страна, должна была все это говорить и пока еще вынуждена это делать. Из чего не следует, что внуки и правнуки тех, кто до последнего патрона даже в мае 1945 бился против освободителей, радуются поражению своих предков и, действительно, проклинают совершенные ими преступления.

Да, в Германии были антифашисты и они боролись с Третьим рейхом. Помнить и чтить их подвиг мы обязаны, но не закрывать при этом глаза на то, что они были в абсолютном меньшинстве.

Все ритуальные слова германского правящего класса про радость освобождения произносились и пока произносятся исключительно из страха перед победителями.

СССР/ России они сейчас не боятся. Уже может быть и не абсолютно верят, но все еще надеются, что России будет совокупными усилиями Запада нанесено стратегическое поражение. Потому и позволяют себе такой наглый выпад в адрес России, показывая истинное отношение к поражению Третьего рейха.

Представится возможность, они с таким же удовольствием запретят и все связанное с памятью об освободителях с Запада – Америке и Великобритании. Тут тоже не надо предаваться иллюзиям о единстве народов Запада.

Игорь Шишкин

