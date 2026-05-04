Как волчица «усыновила» основателей Рима? Правда ли, что город начался с братоубийства? И почему римляне похитили сабинянок? Верить ли легендам об Энее, троянском герое, бежавшем в Италию?

В третьем выпуске цикла «История Рима — главное» доктор исторических наук Татьяна Кудрявцева рассказывает о царском периоде — от легендарного основания Вечного города до предтечи республики.

В этом видео:

— Легенда об Энее: как троянский герой стал прародителем римлян

— Ромул и Рем: братоубийство, волчица и основание города

— Похищение сабинянок: как римляне решали демографическую проблему

— Семь царей Рима: от Ромула до Тарквиния Гордого

— Реформы Сервия Туллия: деление на имущественные разряды и рождение римской военной машины

— Римские имена: почему всех дочерей могли звать Корнелиями и как называли рабов

— Власть отца семейства: право казнить и продавать в рабство

00:00 – Основание Рима: 21 апреля 753 года до н. э.

02:48 – Легенда об Энее: бегство из Трои и проклятие Дидоны

07:48 – Прибытие в Италию и конфликт с Турном

12:46 – Ромул и Рем: волчица, братоубийство и основание города

18:53 – Похищение сабинянок и примирение враждующих сторон

23:17 – Семь царей Рима: от Ромула до Тарквиния Гордого

28:58 – Поединок Горациев и Куриациев: подвиг и убийство сестры

41:13 – Родовая структура и римские имена

52:41 – Патриции и плебеи: сословия царского Рима

56:23 – Куриатные комиции и выборы царя

01:02:05 – Реформы Сервия Туллия: имущественные разряды и центуриатные комиции

01:08:53 – Гибель Сервия Туллия и близкий конец царского Рима