"Закройте глаза и вспомните яблоко. Если вы видите чёрный фон, то у нейробилогов для вас плохие новости…" У меня же плохие новости для нейробиологов. Если вы закрываете глаза в темноте и видите, как сажа, чёрный фон, то у вас всё нормально и со зрением, и со зрительной памятью. И только тот человек абсолютно чётко может представить яблоко, грушу и самого себя, который видит черный фон в полной темноте. Обычный среднестатистический человек такого фона не увидит, он увидит тот самый белый шум, который описывается в «исходной» научной статье. Это белый шум световые пятна и контуры показатель психических напряжений нашего мозга. Именно напряжения психики мешают нам представлять и удерживать зрительные и звуковые образы. Человек способный к мысленной релаксации, обладающий способностью видеть абсолютно чёрный фон, способен отчётливо вспоминать или представлять любые предметы. «Один человек из ста живёт с афантазией, и часть людей с гиперфантазией». На человечий язык эта нейроформулировка переводится так, – у части людей способность представлять предметы отсутствует, а другой части очень высока.

Отсутствие способности представлять предметы это не шутка. Вахтёр с такими способностями не пропустит своего начальника на работу в новой фуфайке, да и в старой фуфайке может не опознать в непривычном месте и попасть в неловкую ситуацию. Такой человек фактически инвалид. Он не может читать чертежи, полноценно рисовать, чертить, собирать и разбирать конструкции, водить транспорт и делать оперативные переключения. Не только нейро-наука, но вся наша медицина в целом не знают о такой особенности человеческого ума и часто (не всегда) не имеют необходимых тестов при отборе кандидатов персонала производства. Т.е. если для машинистов электровозов такие тесты прямо в училищах есть, и они обязательны, в медицине, энергетике, автомобильном транспорте таких тестов нет. И это косяк не производственников, а именно науки и медицины. Дело в том, что большинство людей имеет средние показатели зрительной и звуковой памяти. Людей без музыкальной памяти в профессиональные музыканты не берут, у них нет музыкального слуха. А электрика или водителя без хорошей зрительной памяти на работу берут, и потом все жалеют об этом.

Биологи, нейроученые застряли на полпути познания, они думают, что зрительные образы предметов рождаются из обломков симметрии мироздания мелькающих в цепочках нейронов мозга. Человек их нормализует до предмета, когда захочет. Иллюстрирую это заблуждение стихотворение С. Пилипенко на сходную ситуацию.

Fax Lux. Пробужденье. Фонтаны рассвета

Играют на шторах сиреневым утром.

Треск спичек, вкус кофе, огонь сигареты.

Сознание спит, ощущения смутны…

Квадраты, квадриги, кварталы, квартиры.

Осколки обломков систем мирозданья

Проносятся мимо, мелькая в сознаньи.

Карнизы, корзины, картины, карманы.

Корсеты, корветы, корнеты, карданы,

И снова колонны, колготки, красотки,

И телки крутые, и старые потные клячи.

Нет, бабы не суки, они просто любят иначе.

У поэта С.П. зрительная память будь здоров, и не увидели мы в его обломках систем мирозданья бесформенных предметов, даже прямых и касательных нет. Представляемый предмет возникает не из белого шума оперативки нашего сознания, а из другого более художественного источника, где есть не только обломки симметрий, но вполне себе законченные образы. Как правильно отметили нейробиологи, они есть всегда, но не в голове пациента, а вне головы. Внутри в мозгу находятся распаковщики информации и существует акцент представления, который в стихотворении Сергея прекрасно виден.

Из-за того что мои рассуждения не авторитетны, я прилагаю уже высказывания Уильяма Г. Бейтса на эту тему. В прочем для многих и Бейтс не авторитет, и зря, т.к. он сверхсложную задачу для нейробиологов и медицины третьего тысячелетия решил в 1920 году. "Незнакомые объекты приводят к напряжению глаз и, как следствие, к аномалии рефракции, поскольку такие объекты при первом ознакомлении приводят к психическому напряжению. Человек может иметь хорошее зрение, когда говорит правду, но если он будет утверждать то, что не является правдой, даже не имея намерения обмануть, или же, если он мысленно представит то, что не является истиной, появятся аномалии рефракции. Связано это с тем, что без усилия утверждать или представлять то, что не является истинным, невозможно. Смею утверждать, что ложь плохо сказывается на зрении, и это легко доказать. Если человек способен прочитать все маленькие буквы нижней строки проверочной таблицы и либо намерено, либо по невниманию неверно называет какую-нибудь из них, ретиноскоп покажет аномалию рефракции. Не раз людей просили неправильно назвать свой возраст или постараться представить, что они годом старше или годом моложе, чем на самом деле. Во всех случаях ретиноскоп показывал аномалию рефракции." Т.е. предмет или информация в сознании находится в законченном, а не в пазловом виде.

Вот такой вот апокриф Бейтса.