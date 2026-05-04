Андрей Школьников: «Чувство истории»
В юношеско-подростковом возрасте происходящие события воспринимаются и переживаются ярко, многое случается впервые. Время и пространство кажутся безграничными, фундаментальными, стабильными и устойчивыми. Смерть, гибель, увядание и разрушение отторгаются сознанием, они нереальны, далеки и недостижимы, кого интересуют рассказы о поздней осени и суровой зиме в разгар весны, когда молодая листва покрывает мир зеленой дымкой, а любые капризы погоды всё равно пройдут.
Горячая бескомпромиссность молодости естественна и нормальна, как и сопутствующие ошибки, но важно чтобы они не убили будущее. В данном вопросе бытие определяет сознание, а попытки жить вечно молодым эльфом жестко наказываются принципами биологического и социального детерминизма. Однако, современное общество гуманно, оно позволяет юности плавно обретать знания и опыт, но всему есть предел. Если к 30 годам индивид ведёт себя подобно двадцатилетнему, начинаются проблемы.
С одной стороны, не стоит перепрыгивать через возрастные этапы и приближать старость, с другой, как говорится в цыганской пословице: «Кто раньше встал, тот красивее всех оделся». Классическая литература является суррогатом реального жизненного опыта, но это в разы лучше, чем набивать все шишки самостоятельно, переживая каждый вызов и стресс, словно никто и никогда не сталкивался с подобным. Необходимость сочетать теоретический и практический опыт сопровождают нас всю жизнь, одним из важнейших качеств профессионала становится умение быстро оценивать перспективы и целесообразность предложений, исходя из сплава теории и практики.
В области общественных, гуманитарных наук и даже духовного знания теоретический опыт формируется на базе истории учения конкретной науки, через понимание пути и тупиков развития. Опыт ошибок, заблуждений и ересей крайне важен, особенно если отдельные сюжеты повторяются с периодичностью. Религиоведение и богословие требуют изучения апокрифов и последствий следования кривым путём. Без исследования результатов Кембрийского взрыва (практически экспоненциальный рост биологического разнообразия на Земле 538,8 млн. лет назад) не понять реальную вариативность природы.
Геостратегия является синтезом, синтетической научной дисциплиной, вобравшей в себя многое из общественных и гуманитарных наук. В рамках неё теоретический опыт формируется не из узкой истории становления, а из общего курса всеобщей истории, на которую органично накладываются различные истории учений. При этом «чувство истории» в геостратегии кардинально отличается от подобного у традиционных историков, важны не факты, даты и детали, а связи, параллели и структуры.
Биографии, даты, события легко находятся, а вот понимание, как конкретная технология, решение или особенность повлияли, какие боковые ветви исторического процесса были обрублены и почему, что лежало в основе конкретных решений, каково было влияние стихии, где было чудо, а где расчет и т.д. крайне важны. Достигается это следующим образом:
▪️ хорошее знание всеобщей истории;
▪️ изучение истории отдельных стран / народов, с привязкой к общему потоку;
▪️ изучение истории отдельных дисциплин и направлений деятельности, опять же привязывая к остальному;
▪️ регулярное расширение исторической области вширь (новые страны) и вглубь (например, изучение истории искусств или истории горнорудного дела);
▪️ постоянное осмысление, перестройка картины мира.
Учиться приходится всю жизнь, постоянно используя знания, но это позволяет спокойно и без лишних эмоций смотреть на происходящее, ведь подобные сюжеты в истории были.
И, да, имея «чувство истории» легче искать возможные варианты, стратегии и сценарии, но делать это надо не повторяя прошлое, ведь геостратегия – суть структурализм, а не комбинаторика исторических сюжетов…
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Юность воспринимает мир как устойчивый и бесконечный. В молодости смерть, разрушение, старение и пределы жизни кажутся чем-то далёким и почти нереальным. - Бескомпромиссность молодости естественна, но опасна, если затягивается. Ошибки юности нормальны, однако попытка «жить вечно молодым эльфом» после определённого возраста приводит к личным и социальным проблемам. - Возрастные этапы нельзя ни искусственно ускорять, ни игнорировать. Важно проживать каждый этап жизни вовремя: не стареть раньше срока, но и не оставаться инфантильным там, где требуется зрелость. - Литература и история дают суррогат жизненного опыта. Классическая литература, история и знания о прошлом позволяют человеку не повторять все ошибки самостоятельно. - Профессионализм строится на соединении теории и практики. Настоящее умение — быстро оценивать перспективы, риски и целесообразность решений, опираясь не только на факты, но и на опыт их осмысления. - В гуманитарных, общественных и духовных дисциплинах важна история заблуждений. Ошибки, ереси, тупики и ложные пути не менее значимы, чем успешные открытия, потому что они показывают границы мышления и повторяющиеся сценарии. - Геостратегия требует особого “чувства истории”. Для геостратега важны не столько даты и биографии, сколько связи, структуры, параллели, последствия решений и скрытые механизмы исторического процесса. - Историю нужно изучать системно: вширь и вглубь. Автор предлагает расширять знание через всеобщую историю, историю отдельных стран, народов, дисциплин, технологий, искусств, хозяйственных практик и постоянно перестраивать картину мира. - Чувство истории помогает спокойнее смотреть на современность. Многие современные кризисы и сюжеты уже имели аналоги в прошлом, поэтому историческое мышление снижает эмоциональную реактивность. - Геостратегия — это структурализм, а не механическое повторение прошлого. История нужна не для копирования старых сценариев, а для понимания структур, закономерностей и возможных развилок будущего.
Подробный выводСтатья Андрея Школьникова говорит не просто о пользе исторического знания, а о более глубоком навыке — чувстве истории. Это не способность помнить даты, имена правителей или последовательность войн. Скорее, это умение видеть за событиями структуры, повторяющиеся мотивы, причинно-следственные цепочки, тупики развития и скрытые развилки, в которых история могла пойти иначе. В этом смысле автор противопоставляет два типа знания: 1. Фактическое знание — кто, где, когда и что сделал. 2. Структурное понимание — почему это произошло, какие силы действовали, какие альтернативы были закрыты, что было случайностью, а что закономерностью. Первое знание похоже на карту с точками. Второе — на понимание рельефа, климата, дорог, рек и скрытых опасностей. Можно знать много дат и при этом не понимать истории. И наоборот: человек с развитым историческим чувством способен увидеть в современном событии не буквальное повторение прошлого, а знакомую конфигурацию сил. Особенно важна мысль о возрасте и зрелости. Автор начинает текст с наблюдения о юности: молодому человеку кажется, что мир стабилен, время бесконечно, а разрушение где-то далеко. Это естественная психологическая иллюзия весны жизни. Но если человек не выходит из этой иллюзии, он начинает конфликтовать с реальностью. Здесь проявляется почти биологическая трезвость: жизнь имеет этапы, и каждый этап требует своего уровня ответственности. Это можно связать и с психологией развития: инфантильность часто возникает не потому, что человек «плохой», а потому что он не встроил в себя опыт пределов — смерти, времени, ответственности, последствий. История в таком случае становится не только наукой о прошлом, но и способом взросления. Она показывает: всё уже бывало, ошибки имеют цену, идеализации рушатся, а наивная вера в исключительность собственного времени часто оборачивается слепотой. Очень сильна мысль о том, что ошибки и тупики нужно изучать так же внимательно, как успехи. В науке, религии, политике, культуре и духовных традициях кривые пути многое объясняют. Апокрифы, ереси, неудачные реформы, проигранные войны, провалившиеся идеологии — всё это не мусор истории, а материал для понимания человеческого мышления. Как в машинном обучении модель учится не только на правильных ответах, но и на ошибках, так и человек, общество или цивилизация учатся через распознавание неудачных паттернов. При этом автор осторожно отделяет настоящее историческое мышление от простой комбинаторики: нельзя взять прошлый сюжет и механически наложить его на современность. История не повторяется буквально. Повторяются не костюмы, не имена и не лозунги, а структуры напряжений: борьба элит, кризисы ресурсов, технологические переломы, распад легитимности, столкновение мировоззрений, усталость институтов, появление новых центров силы. В этом заключается практическая ценность геостратегического взгляда. Геостратегия, как её описывает автор, — это не набор политических прогнозов, а синтетическое мышление, соединяющее историю, экономику, культуру, религию, технологии, географию и психологию масс. Такой подход напоминает работу сложной нейросети: чем разнообразнее и глубже обучающая выборка, тем тоньше модель распознаёт закономерности. Но, как и нейросеть, человек может переобучиться на прошлом, если начнёт видеть аналогии там, где их нет. Поэтому чувство истории требует не только знания, но и интеллектуальной дисциплины. Главный вывод статьи можно сформулировать так: зрелый человек и зрелый стратег не живут в плену момента. Они видят настоящее как часть длинного потока. Это не делает их всезнающими, но помогает быть спокойнее, внимательнее и свободнее от истерики текущего дня. История учит не фатализму, а трезвости: многое уже случалось, но каждый раз в новых условиях, с новыми технологиями, людьми и смыслами. Однако здесь есть важное философское уточнение. Историческое чувство не даёт абсолютной истины. Оно лишь расширяет горизонт субъективного восприятия. Мы всё равно смотрим на прошлое из своей эпохи, через свои ценности, страхи и ожидания. Объективная история, возможно, существует как некая полнота всех причин и последствий, но человеку она недоступна целиком. Поэтому задача не в том, чтобы объявить свою картину мира окончательной, а в том, чтобы постоянно её уточнять, перестраивать и проверять реальностью. И в этом смысле статья говорит не только о геостратегии, но и о способе жить. Быть зрелым — значит не отрицать весну, но помнить о зиме. Не презирать юношеский максимализм, но не делать из него вечную религию. Не поклоняться прошлому, но и не считать современность уникальной до полной слепоты. История становится формой осознанности: она учит видеть, что за каждым решением стоят последствия, за каждым идеалом — тень, за каждым прогрессом — цена, а за каждым кризисом — не только угроза, но и развилка. Открытый вопрос: если наша истина всегда ограничена личным опытом и исторической перспективой, то что для нас важнее — найти окончательный ответ о смысле происходящего или научиться честно и внимательно уточнять свою картину мира по мере движения жизни?