В юношеско-подростковом возрасте происходящие события воспринимаются и переживаются ярко, многое случается впервые. Время и пространство кажутся безграничными, фундаментальными, стабильными и устойчивыми. Смерть, гибель, увядание и разрушение отторгаются сознанием, они нереальны, далеки и недостижимы, кого интересуют рассказы о поздней осени и суровой зиме в разгар весны, когда молодая листва покрывает мир зеленой дымкой, а любые капризы погоды всё равно пройдут.

Горячая бескомпромиссность молодости естественна и нормальна, как и сопутствующие ошибки, но важно чтобы они не убили будущее. В данном вопросе бытие определяет сознание, а попытки жить вечно молодым эльфом жестко наказываются принципами биологического и социального детерминизма. Однако, современное общество гуманно, оно позволяет юности плавно обретать знания и опыт, но всему есть предел. Если к 30 годам индивид ведёт себя подобно двадцатилетнему, начинаются проблемы.

С одной стороны, не стоит перепрыгивать через возрастные этапы и приближать старость, с другой, как говорится в цыганской пословице: «Кто раньше встал, тот красивее всех оделся». Классическая литература является суррогатом реального жизненного опыта, но это в разы лучше, чем набивать все шишки самостоятельно, переживая каждый вызов и стресс, словно никто и никогда не сталкивался с подобным. Необходимость сочетать теоретический и практический опыт сопровождают нас всю жизнь, одним из важнейших качеств профессионала становится умение быстро оценивать перспективы и целесообразность предложений, исходя из сплава теории и практики.

В области общественных, гуманитарных наук и даже духовного знания теоретический опыт формируется на базе истории учения конкретной науки, через понимание пути и тупиков развития. Опыт ошибок, заблуждений и ересей крайне важен, особенно если отдельные сюжеты повторяются с периодичностью. Религиоведение и богословие требуют изучения апокрифов и последствий следования кривым путём. Без исследования результатов Кембрийского взрыва (практически экспоненциальный рост биологического разнообразия на Земле 538,8 млн. лет назад) не понять реальную вариативность природы.

Геостратегия является синтезом, синтетической научной дисциплиной, вобравшей в себя многое из общественных и гуманитарных наук. В рамках неё теоретический опыт формируется не из узкой истории становления, а из общего курса всеобщей истории, на которую органично накладываются различные истории учений. При этом «чувство истории» в геостратегии кардинально отличается от подобного у традиционных историков, важны не факты, даты и детали, а связи, параллели и структуры.

Биографии, даты, события легко находятся, а вот понимание, как конкретная технология, решение или особенность повлияли, какие боковые ветви исторического процесса были обрублены и почему, что лежало в основе конкретных решений, каково было влияние стихии, где было чудо, а где расчет и т.д. крайне важны. Достигается это следующим образом:

▪️ хорошее знание всеобщей истории;

▪️ изучение истории отдельных стран / народов, с привязкой к общему потоку;

▪️ изучение истории отдельных дисциплин и направлений деятельности, опять же привязывая к остальному;

▪️ регулярное расширение исторической области вширь (новые страны) и вглубь (например, изучение истории искусств или истории горнорудного дела);

▪️ постоянное осмысление, перестройка картины мира.

Учиться приходится всю жизнь, постоянно используя знания, но это позволяет спокойно и без лишних эмоций смотреть на происходящее, ведь подобные сюжеты в истории были.

И, да, имея «чувство истории» легче искать возможные варианты, стратегии и сценарии, но делать это надо не повторяя прошлое, ведь геостратегия – суть структурализм, а не комбинаторика исторических сюжетов…

