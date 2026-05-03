Промежуточные итоги ситуации с ИИ в проф. производстве музыки и показ процесса работы с генерацией от Суно.

Мои другие видео, на которые я ссылаюсь в процессе:

0:00 — Введение

0:30 — Революция в музыкальных ИИ уже произошла, почти 100% аранжировок уже делается с помощью ИИ в производстве музыки

4:25 — примеры хороших ИИ-аранжировок

6:07 — класс ИИ-аранжировок очень высокий и её очень непросто перебить, нужен высокий класс

7:10 — я предвидел это всё давно, но всё равно оказался не готов

8:04 — пара слов о моей новой видеостудии, сделанной для защиты от музыкальных ИИ

9:53 — ИИ добивает музыку

10:20 — ИИ – это не интеллект, это просто алгоритм

11:10 — показ рандомайза мелодий

13:09 — аранжировщики – на завод, они больше не нужны

14:50 — почему Суно так популярна у людей

17:10 — чем отличается ЕИ человека от ИИ, пока человек сочиняет лучше, композиторы пока не на выход

19:18 — моральный аспект генераций: автор запроса – не автор музыки, но по аранжировкам пользоваться ИИ нормально

21:16 — вопрос авторских в генерациях: их нет, придётся всё перебивать после ИИ

21:16 — отношение платформ к сгенерированному контенту: уже подавляется и будет хуже

25:07 — водяные знаки в генерациях и детекторы ИИ

27:10 — некоторые лейблы требуют мультитреки

27:40 — показ отличий спектрограмм ИИ

28:10 — о детекторах ИИ, показ работы одного из детекторов

30:04 — двуличная позиция лейблов

30:45 — Суно генерит мощно, радийно, хитово. Но для инди музыки это не очень хорошо

32:44 — а нужно ли людям нестандартное не от ИИ?

33:23 — спасут ли локальные ИИ от проблем с авторскими

34:43 — фанаты – самый строгий судья ИИ

35:15 — о качестве звука генераций подробно и почему оно такое

36:40 — разбор алгоритма генерации звука в Суно, скоро ли появится ИИ для хороших миксов и звука

39:10 — сможет ли Суно делать хороший звук в обозримом будущем

41:40 — для звукорежиссеров хороший прогноз на ближайшие годы: не на завод пока

42:26 — спектрограммы захватывают даже звукоизвлечение топовых музыкантов и вокалистов – поёт и играет ИИ лучше большинства людей

43:44 — нужна ли ДАВ от Суно

44:40 — могут ли перебивать Суно начинающие музыканты

46:26 — почему всё равно пока аранжировщик нужен ещё

47:37 — жуткий "эффект демки" в генерациях

48:47 — наглядное сравнение Суно и перебивки (файлы по ссылке выше есть)

50:10 — роль вокала в аранжировке

50:52 — вопрос денег в хорошей перебивке с цифрами подробно

52:55 — ещё осталось большая доля удовольствия в работе аранжировщика, продолжаем работать

53:40 — в сферу концертной деятельности ИИ ещё долго не придёт

54:47 — наглядно показ как делать генерацию аранжировки в Суно

58:05 — ИИ вокалистка

01:01:00 — замена вокала на ИИ-вокал

01:05:02 — собственно, момент генерации аранжировки в Суно

01:07:43 — слушаем генерации

01:09:54 — сравниваем авторские мелодии с мелодиями от Суно, достигло ли Суно уровня человеческого автора песни

01:17:20 — даже для отлова хороших генераций всё равно нужен опытный продюсер и аранжировщик: показ принуждения Суно к генерации лучшего варианта

01:21:25 — перебивка Суно подробно и наглядно и улучшение суношных партий

01:22:20 — барабаны

01:26:03 — бас

01:27:25 — гитары

01:33:50 — клавиши