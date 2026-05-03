У меня депрессия. Перебивка Суно — всё, что осталось. Показываю как перебивать.
Промежуточные итоги ситуации с ИИ в проф. производстве музыки и показ процесса работы с генерацией от Суно.
0:00 — Введение
0:30 — Революция в музыкальных ИИ уже произошла, почти 100% аранжировок уже делается с помощью ИИ в производстве музыки
4:25 — примеры хороших ИИ-аранжировок
6:07 — класс ИИ-аранжировок очень высокий и её очень непросто перебить, нужен высокий класс
7:10 — я предвидел это всё давно, но всё равно оказался не готов
8:04 — пара слов о моей новой видеостудии, сделанной для защиты от музыкальных ИИ
9:53 — ИИ добивает музыку
10:20 — ИИ – это не интеллект, это просто алгоритм
11:10 — показ рандомайза мелодий
13:09 — аранжировщики – на завод, они больше не нужны
14:50 — почему Суно так популярна у людей
17:10 — чем отличается ЕИ человека от ИИ, пока человек сочиняет лучше, композиторы пока не на выход
19:18 — моральный аспект генераций: автор запроса – не автор музыки, но по аранжировкам пользоваться ИИ нормально
21:16 — вопрос авторских в генерациях: их нет, придётся всё перебивать после ИИ
21:16 — отношение платформ к сгенерированному контенту: уже подавляется и будет хуже
25:07 — водяные знаки в генерациях и детекторы ИИ
27:10 — некоторые лейблы требуют мультитреки
27:40 — показ отличий спектрограмм ИИ
28:10 — о детекторах ИИ, показ работы одного из детекторов
30:04 — двуличная позиция лейблов
30:45 — Суно генерит мощно, радийно, хитово. Но для инди музыки это не очень хорошо
32:44 — а нужно ли людям нестандартное не от ИИ?
33:23 — спасут ли локальные ИИ от проблем с авторскими
34:43 — фанаты – самый строгий судья ИИ
35:15 — о качестве звука генераций подробно и почему оно такое
36:40 — разбор алгоритма генерации звука в Суно, скоро ли появится ИИ для хороших миксов и звука
39:10 — сможет ли Суно делать хороший звук в обозримом будущем
41:40 — для звукорежиссеров хороший прогноз на ближайшие годы: не на завод пока
42:26 — спектрограммы захватывают даже звукоизвлечение топовых музыкантов и вокалистов – поёт и играет ИИ лучше большинства людей
43:44 — нужна ли ДАВ от Суно
44:40 — могут ли перебивать Суно начинающие музыканты
46:26 — почему всё равно пока аранжировщик нужен ещё
47:37 — жуткий "эффект демки" в генерациях
48:47 — наглядное сравнение Суно и перебивки (файлы по ссылке выше есть)
50:10 — роль вокала в аранжировке
50:52 — вопрос денег в хорошей перебивке с цифрами подробно
52:55 — ещё осталось большая доля удовольствия в работе аранжировщика, продолжаем работать
53:40 — в сферу концертной деятельности ИИ ещё долго не придёт
54:47 — наглядно показ как делать генерацию аранжировки в Суно
58:05 — ИИ вокалистка
01:01:00 — замена вокала на ИИ-вокал
01:05:02 — собственно, момент генерации аранжировки в Суно
01:07:43 — слушаем генерации
01:09:54 — сравниваем авторские мелодии с мелодиями от Суно, достигло ли Суно уровня человеческого автора песни
01:17:20 — даже для отлова хороших генераций всё равно нужен опытный продюсер и аранжировщик: показ принуждения Суно к генерации лучшего варианта
01:21:25 — перебивка Суно подробно и наглядно и улучшение суношных партий
01:22:20 — барабаны
01:26:03 — бас
01:27:25 — гитары
01:33:50 — клавиши
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Автор говорит не о “кликбейте”, а о личном кризисе: из-за резкого скачка музыкального ИИ, особенно Suno, он пережил тяжёлое состояние, похожее на профессиональную депрессию. - Главная боль — обесценивание многолетнего опыта. Автор с подросткового возраста занимается аранжировками, и появление ИИ воспринимает как удар по профессии, в которую вложена жизнь. - Он проходит стадии принятия изменений: сначала были злость, отрицание, раздражение, затем постепенное смирение и попытка встроить ИИ в рабочий процесс. - Музыкальная революция уже произошла. По мнению автора, отрицать влияние ИИ бессмысленно: многие продюсеры, аранжировщики и даже профессионалы киноиндустрии уже используют генеративные модели. - ИИ стал частью реального производства. Автор утверждает, что заказчики массово приносят ему сгенерированные варианты песен, потому что хотят сразу услышать, “как это может звучать”. - Suno, по его оценке, делает не просто “средний” результат, а часто очень сильный. Он предполагает, что алгоритмы ориентируются не на усреднённую музыку, а на наиболее успешные и рейтинговые паттерны индустрии. - ИИ-каверы и переделки старых песен стали интернет-эпидемией. Автор приводит примеры переосмыслений известных хитов и отмечает, что иногда результат кажется эмоционально и музыкально сильнее оригинала. - Профессионалам приходится адаптироваться. Даже если ИИ вызывает внутреннее сопротивление, конкуренция заставляет изучать новые инструменты и применять их в работе. - “Перебивка” становится одним из способов выживания профессии. Идея в том, что ИИ генерирует основу, а человек затем переигрывает, переписывает, дорабатывает, очищает и превращает это в более контролируемый профессиональный продукт. - Правовое поле остаётся важной зоной неопределённости. Автор намекает, что юридические вопросы ещё не до конца решены, особенно когда речь идёт о прямом использовании генераций в коммерции.
Подробный выводВ этом видео речь идёт не только о Suno и не только о музыкальном производстве. Глубже — это рассказ о столкновении человека с технологией, которая внезапно начинает делать то, что раньше казалось областью личного мастерства, вкуса, опыта и почти ремесленной “души”. Автор переживает не просто техническое обновление профессии, а кризис идентичности. Когда человек много лет строит себя вокруг определённого навыка — аранжировки, продюсирования, умения слышать форму, фактуру, драматургию песни — появление инструмента, который за минуты выдаёт убедительный результат, воспринимается как угроза самому основанию личности. Это похоже не на замену программы в компьютере, а на внутренний вопрос: “Если машина может делать то, что я считал своим главным даром, то кто я теперь?” Здесь есть важный психологический пласт. Автор фактически описывает процесс горевания: злость, отрицание, раздражение, затем принятие. Это очень человеческая реакция. Мы часто думаем, что профессионалы должны быть рациональными: появилась новая технология — изучи и пользуйся. Но психика устроена сложнее. Она привязывается не только к доходу, но и к образу себя. И когда этот образ трескается, боль вполне реальна. С технологической стороны автор фиксирует момент, когда ИИ перестал быть игрушкой. Он говорит, что Suno и подобные системы уже используются в реальном музыкальном и кинопроизводстве. Особенно показательно, что заказчики не могут удержаться от генерации: написал песню — сразу хочется “скормить” её ИИ и услышать готовый образ. Это меняет саму культуру ожидания. Раньше между идеей и звучанием был длинный путь: композитор, аранжировщик, демо, правки, запись. Теперь воображение получает почти мгновенную звуковую визуализацию. Но в этом есть и опасность. ИИ, вероятно, собирает и воспроизводит не столько “истину музыки”, сколько статистику успешности: узнаваемые гармонии, популярные тембры, привычные драматургические ходы, плотность саунда, вокальные интонации. Это напоминает нейросетевой аналог коллективного вкуса: машина как будто смотрит на миллионы следов человеческого желания и выстраивает из них новый продукт. Получается впечатляюще, но возникает вопрос: не превращается ли музыка в идеально отполированное зеркало уже существующих предпочтений? Здесь видна интересная философская двойственность. С одной стороны, автор признаёт факт: “оно делает круто”. Это честная позиция, потому что отрицание реальности ради защиты старого мира не помогает. С другой стороны, остаётся тревога: если ИИ способен звучать как “лучшие продюсеры Лос-Анджелеса”, то ценность отдельного мастера смещается. Важным становится не просто умение сделать звук, а способность выбирать, направлять, интерпретировать, брать ответственность за финальный смысл. Именно поэтому идея “перебивки” выглядит как промежуточная форма адаптации. Человек не исчезает, но меняется его роль. Он уже не всегда начинает с белого листа; он может брать ИИ-генерацию как черновик, референс, провокацию, быстрый эскиз — а затем переписывать партии, улучшать форму, заменять инструменты, чистить гармонию, делать живую запись, решать юридические и художественные задачи. В этом смысле аранжировщик становится ближе к режиссёру или редактору: не только создаёт материал, но и управляет потоком возможностей. Исторически такое уже случалось. Фотография не уничтожила живопись, но изменила её смысл. Синтезаторы не уничтожили музыкантов, но изменили звук эпохи. Сэмплеры вызвали споры об авторстве, но стали фундаментом хип-хопа и электронной музыки. Теперь ИИ делает следующий шаг: он сэмплирует не отдельный звук, а целые стилистические вероятности. Это уже не инструмент в привычном смысле, а почти “соавтор”, хотя юридически и философски мы ещё не договорились, что такое авторство в таком случае. Практический вывод для музыкантов и продюсеров довольно жёсткий, но не безнадёжный: 1. Игнорировать ИИ опасно, потому что рынок уже меняется. 2. Полностью растворяться в ИИ тоже опасно, потому что можно потерять собственный вкус и стать оператором чужой статистики. 3. Нужно развивать то, что труднее автоматизировать: личный стиль, художественное решение, драматургию, понимание живого исполнителя, способность работать с заказчиком, этику, юридическую грамотность. 4. ИИ стоит воспринимать как усилитель, а не как окончательного судью. Он может дать быстрый результат, но не обязан определять, что является настоящим, красивым или ценным. 5. Психологическую сторону нельзя обесценивать. Если человек чувствует депрессию из-за профессионального слома, это не слабость, а нормальная реакция на потерю прежней картины мира. В тяжёлых состояниях важно обращаться за поддержкой — к близким, коллегам, специалистам. Самое сильное в позиции автора — честность. Он не делает вид, что “всё нормально”, но и не остаётся в чистой ненависти к технологии. Он приходит к прагматичному принятию: реальность изменилась, и теперь нужно научиться жить в ней без самообмана. Это напоминает дисциплину осознанности: видеть факт таким, каков он есть, не прикрашивая и не демонизируя. ИИ не бог и не дьявол. Он инструмент, рынок, зеркало культуры, вызов профессии и одновременно испытание для человеческого достоинства. В конечном счёте вопрос не только в том, кто сделает аранжировку быстрее или красивее. Вопрос глубже: что мы считаем творчеством — результат, процесс, намерение, боль, выбор, ответственность или всё это вместе?