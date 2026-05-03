Прудникова, Нерсесов, Щербаков – “Песня скорпионов”

Е.Прудникова и Ю.Нерсесов о совместном литературном опыте.

Краткие тезисы

- В видео представлена книга “Песня скорпионов” — первый том фантастического цикла, созданного Юрием Нерсесовым, Еленой Прудниковой и Алексеем Щербаковым. - Идея проекта возникла давно: авторов раздражала привычная историко-политическая схема, где Россия или её аналог “должна всех спасать”, жертвовать собой, а затем получать неблагодарность. - Произведение построено как альтернативная вселенная, причём не просто с другой историей, но и с иными законами физики. Это не прямое описание СССР, а художественный мир, в котором есть страна, напоминающая Советский Союз, но с существенно изменённым историческим путём. - В этой альтернативной версии отсутствуют или смягчены ключевые травматические элементы советской истории: - нет Большого террора в привычном масштабе; - коллективизация проходит значительно мягче; - сохраняется мелкий бизнес; - отношения с церковью менее конфликтны; - существует ограниченная многопартийность при доминирующей партии. - Главный конфликт связан не с “плохостью” государства, а с его размером и ресурсами: окружающие страны всё равно имеют к нему претензии, потому что оно “большое и вкусное”, то есть привлекательно для раздела и эксплуатации. - Авторы подчёркивают политический характер книги: даже если они пытались бы написать любовный роман, всё равно получился бы политический детектив, потому что оба автора связаны с политической журналистикой и историей. - Важная задача книги — показать скрытые механизмы исторических событий через художественный сюжет, а не через сухую публицистику. - Сюжет не был полностью заранее распланирован: синопсис разваливался по мере написания, а Прудникова признаётся, что в художественной прозе часто идёт за текстом, позволяя истории развиваться органически. - Для проработки деталей авторы консультировались со специалистами: - по боевым действиям — с людьми, прошедшими реальные войны; - по спорту, моде, биологии; - отдельно прорабатывались необычные животные и растения, играющие важную роль в мире книги. - В книге присутствуют необычные существа, включая гигантских скорпионов и особое растение, которое изначально возникло как идея одного из читателей/редакторов, но затем стало важным элементом сюжета. - Иллюстрации создавались с помощью искусственного интеллекта, но возникли трудности: ИИ не смог адекватно изобразить некоторых персонажей по описанию, особенно одну из героинь. Это стало отдельным забавным и показательным эпизодом. - В конце книги есть справочные материалы: исторический очерк мира и список действующих лиц, которые помогают читателю разобраться в большом количестве имён, народов и географических терминов. - Планируется цикл из шести томов. Второй том уже готов и должен выйти после небольшой задержки, третий находится в работе.

Подробный вывод

В этом видео авторы представляют не просто фантастический роман, а попытку художественно переосмыслить историю империи, её распад, возможность возрождения и отношения большого государства с внешним миром. Здесь фантастика выступает не как побег от реальности, а как лаборатория исторического мышления. Интересно, что отправной точкой становится не техническая идея, не магическая система и даже не приключенческий сюжет, а раздражение от устойчивого политического мифа: будто Россия или её исторический аналог обязаны постоянно приносить себя в жертву ради других, а затем спокойно принимать неблагодарность. Авторы пытаются построить иную модель: что было бы, если бы большое государство избежало части внутренних катастроф, сохранило больше гибкости, мягкости, политического разнообразия и экономической живости? Но важный момент в том, что даже “лучший” вариант истории не избавляет страну от внешней угрозы. Это довольно трезвая мысль: в политике часто ненавидят не только за преступления, ошибки или идеологию, но и за сам факт силы, размера, ресурсов, стратегического положения. Иными словами, даже если субъект становится менее жестоким, более рациональным и человечным, он не перестаёт быть объектом чужих интересов. В этом смысле книга, судя по рассказу авторов, работает на границе нескольких жанров: - альтернативная история — потому что переосмысляет судьбу государства, напоминающего СССР; - политический детектив — потому что авторов интересуют скрытые механизмы решений и конфликтов; - фантастическая эпопея — потому что мир имеет собственную физику, биологию, географию и набор существ; - историко-философская модель — потому что за вымышленными странами и персонажами стоят вопросы власти, ответственности, имперского наследия и коллективной памяти. Особенно любопытна мысль о том, что авторы не знают финал во всех деталях. Это можно воспринимать не как слабость, а как отражение самой природы истории. История ведь тоже не пишется по заранее утверждённому синопсису. У неё есть логика, инерция, интересы игроков, случайности, характеры людей, но нет гарантированного финала. Как в нейросети, где итоговый результат возникает из множества весов, связей и вероятностей, так и в человеческой истории будущее рождается из переплетения структур и импровизаций. Отдельно показательна история с искусственным интеллектом и иллюстрациями. ИИ вроде бы способен быстро генерировать образы, но сталкивается с границей: он усредняет, подгоняет, повторяет визуальные шаблоны. Если персонаж выбивается из привычных архетипов, машина начинает “не понимать” его. Это хорошая метафора не только для технологий, но и для человеческого восприятия: мы тоже часто видим не реального человека, страну или эпоху, а набор привычных образов. Идеализация и демонизация работают одинаково — они заменяют живую сложность удобной картинкой. Именно поэтому проект выглядит любопытным: авторы хотят не просто развлечь, а показать, что за историческими событиями стоят не лозунги, а механизмы — интересы, страхи, амбиции, ошибки, мифы, ресурсы, случайные решения. Это более зрелый взгляд на историю: не искать абсолютно чистых и абсолютно виноватых, а разбирать, как именно складывается катастрофа или шанс на возрождение. При этом в рассказе авторов чувствуется и прагматическая сторона: они говорят о структуре книги, справочных материалах, консультациях, проработке боевых, биологических и социальных деталей. То есть мир строится не только на фантазии, но и на попытке внутренней достоверности. Хорошая фантастика часто именно так и работает: она лжёт буквально, чтобы сказать нечто правдивое по сути. Главный вывод можно сформулировать так: “Песня скорпионов” — это не просто роман об альтернативном Советском Союзе, а художественная попытка исследовать судьбу большой цивилизации, которая даже в более мягкой и разумной версии остаётся втянутой в борьбу интересов, памяти и силы. Авторы используют вымышленный мир как зеркало, в котором можно увидеть реальные вопросы: почему империи гибнут, возможно ли их обновление, как отделить историческую вину от геополитической неизбежности, и может ли государство быть сильным, не становясь разрушительным для себя и других. И, пожалуй, самый глубокий вопрос здесь не только политический, но и человеческий: если каждая эпоха создаёт собственную версию правды, то как нам отличить живую реальность от удобного мифа — и готовы ли мы принять истину, которая окажется сложнее наших любимых представлений?
Редактор: etquinque
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ddki36cfP3w
