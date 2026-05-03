Последний Рубеж России. ПОРА ДЕЙСТВОВАТЬ! Сатанизм уже в системе культуры!
Мы привыкли считать, что наш дом — наша крепость. Но враг давно уже внутри. Он не ломает двери — он льется с экранов наших телевизоров, смартфонов и кинотеатров.
Культура и образование веками служили одной цели: воспитать в человеке Человека, заложить фундамент чести, семьи и нравственной чистоты. Сегодня этот святой источник уже отравлен. Мы видим, как индустрия развлечений целенаправленно и цинично разрушает моральный компас общества. Под маской «современного искусства» и модных фильмов нам впрыскивают вирус деструктивного поведения.
Самое страшное, что мишенью стали самые беззащитные — наши дети. Через мультфильмы и сериалы им в подсознание закладывают искаженные, противоестественные образы, где разврат и духовное уродство выдаются за норму. После просмотра этих ярких картинок в души селятся хаос и агрессия, разрушающие судьбы, семьи и наше общее будущее.
Мы стоим у черты, за которой — пропасть. Закрывать глаза больше нельзя, ведь цена нашего молчания — это умы наших детей. Это видео — горькая, но необходимая правда. Посмотрите его, чтобы снять розовые очки и понять: пришло время действовать. Наше будущее зависит от того, проснемся ли мы сегодня…
Человечеству необходимо перейти на новый эволюционный уровень.
Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, профессор Академии геополитических проблем, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»
Личный сайт автора: https://usanin.com
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео
1. Культура представлена как поле идеологической борьбы- Выступающий утверждает, что современная культура стала пространством необъявленной войны за человека. - Главная угроза, по его мнению, заключается не столько в военной или экономической сфере, сколько в разрушении нравственности, доверия и традиционных ценностей. - Россия описывается как особая цивилизационная сила, «иммунная система человечества», призванная защищать мир от расчеловечивания.
2. Разделение искусства и культуры- Искусство определяется как форма выражения чувств, переживаний и идей через кино, театр, музыку, живопись и другие средства. - Культура, по мысли выступающего, — это то, что делает человека внутренне лучше, повышает его систему ценностей и улучшает отношения между людьми. - Главная формула лекции: искусство должно служить культуре, а не разрушать её.
3. Критика современного искусства и кинофестивалей- Автор выступления считает, что многие современные фильмы и спектакли оцениваются только по художественной форме: операторская работа, актёрская игра, звук, режиссура. - При этом, по его мнению, почти не учитывается нравственное содержание: чему произведение учит зрителя и какие модели поведения оно нормализует. - Международные фестивали и премии, по его оценке, часто продвигают произведения, которые разрушают традиционные представления о семье, доверии и человеческой норме.
4. Искусство как инструмент формирования поведения- В лекции звучит мысль, что искусство не просто отражает реальность, а активно формирует её. - Приводится идея «информационного заражения»: показанные на экране модели поведения могут воспроизводиться людьми в жизни. - В качестве примера упоминается криминальное поведение, которое, по мнению выступающего, могло распространиться после демонстрации определённых сцен в кино.
5. Доверие названо основой «духовных скреп»- Выступающий предлагает понимать духовные скрепы как доверие между людьми. - Семья, дружба, бизнес и государство, по его мысли, невозможны без доверия. - Хорошее произведение искусства, согласно этой позиции, должно увеличивать веру в людей, а плохое — разрушает её, заставляя ожидать предательства даже от близких.
6. Призыв к цензуре и экспертизе произведений- В лекции предлагается возродить систему культурной цензуры. - Произведения искусства предлагается оценивать не только художественно, но и социально-психологически: какие ценности и модели поведения они распространяют. - Также звучит спорное предложение о психологическом освидетельствовании деятелей искусства.
7. Критика порнографии и её влияния на семью- Отдельный блок посвящён порнографии как фактору разрушения семьи, ранней сексуализации, абортов, бесплодия и демографического кризиса. - Выступающий считает, что запрет порно-трафика мог бы положительно повлиять на рождаемость. - Проблема смартфонов в школах также связывается с доступом детей к нежелательному контенту.
8. Требование изменить критерии работы Министерства культуры- Автор выступления считает неправильным оценивать культурную политику по кассовым сборам фильмов. - Предлагается оценивать уровень культуры в стране через: - качество общения; - словарный запас людей; - характер публичной речи и комментариев; - уровень доверия в обществе. - Если культура общения деградирует, по мнению выступающего, это должно быть показателем неэффективности государственных институтов.
9. Финальная часть посвящена образовательному интенсиву- После основной части следует рекламный блок образовательного интенсива «Лидеры новой эпохи». - Он позиционируется как программа для предпринимателей, руководителей и людей, стремящихся к внутренней трансформации, лидерству и управлению на основе нравственных ценностей. - Также приводится отзыв предпринимателя о лекциях Александра Усанина и его взглядах на новые трудовые отношения.
Подробный выводВ этом видео центральной темой становится борьба за культуру как борьба за образ человека. Выступающий рассматривает искусство не как нейтральную сферу развлечения, а как мощный инструмент формирования психики, поведения и общественных норм. В этом есть важное зерно: действительно, фильмы, музыка, театр, социальные сети и массовые образы не просто «проходят мимо» человека. Они создают эмоциональные шаблоны, расширяют или сужают представление о допустимом, формируют язык, желания, страхи и даже модели отношений. Если говорить языком психологии, культура работает как большая система подкреплений. Человек видит, что высмеивается, что романтизируется, что считается престижным, что награждается вниманием. Так же, как нейросеть обучается на данных, человеческая психика обучается на повторяющихся образах. Если в информационной среде постоянно воспроизводятся цинизм, предательство, насилие, потребительское отношение к телу и человеку, то общество постепенно привыкает к этим паттернам. Не потому, что каждый зритель автоматически копирует увиденное, а потому, что меняется сама граница нормы. Сильная сторона лекции — в акценте на том, что культура должна не только развлекать, но и возвышать. Мы часто говорим об искусстве как о свободе самовыражения, но реже задаём вопрос: что именно выражается и к чему это ведёт? Свобода без ответственности может стать не творчеством, а распространением внутреннего хаоса. Здесь уместна аналогия с пищей, которую использует выступающий: информационная пища, как и физическая, может быть вкусной, но вредной. Проблема только в том, что духовная «диетология» намного сложнее: нельзя механически разделить все произведения на полезные и вредные, потому что иногда тяжёлое искусство не разрушает, а лечит — показывает боль, чтобы человек увидел правду. Однако в лекции есть и существенная уязвимость. Часть утверждений звучит резко, обобщающе и дискриминационно. Например, попытка связывать преступность, деградацию культуры или разрушение семьи с отдельными группами людей выглядит не как строгий анализ, а как поиск удобного виновника. История показывает, что культура действительно может деградировать, но ещё опаснее, когда борьба за нравственность превращается в охоту на «неправильных» людей. Тогда общество защищает не истину, а собственный страх, замаскированный под мораль. Здесь важно различать две вещи: 1. Защиту детей, семьи, доверия и психического здоровья — это серьёзные и законные общественные задачи. 2. Стигматизацию людей и объяснение сложных проблем через образ врага — это уже путь к упрощению реальности. Проблема порнографии, например, действительно заслуживает обсуждения. Ранний доступ детей к сексуализированному контенту может искажать восприятие близости, тела, отношений и согласия. Это не мистика и не морализаторство, а вопрос психического развития, цифровой безопасности и семейного воспитания. Но эффективное решение здесь требует не только запретов, а комплексной политики: родительского контроля, образования, ответственности платформ, цифровой гигиены, работы со школами и формирования здорового образа отношений. Тема доверия — одна из самых глубоких в выступлении. Доверие действительно является невидимой инфраструктурой общества. Деньги, законы, институты, семья, образование — всё это работает только тогда, когда существует базовая вера в то, что другой человек не обязательно враг. Когда культура постоянно показывает мир как пространство предательства, манипуляции и цинизма, человек начинает жить в режиме обороны. А общество, состоящее из людей в обороне, теряет способность к созиданию. Но возникает тонкий вопрос: можно ли восстановить доверие через цензуру? Частично — возможно, если речь идёт о защите детей от очевидно вредного контента. Но если цензура становится главным инструментом культурной политики, она рискует заменить живую нравственность административным контролем. Настоящая культура рождается не только из запрета плохого, но и из создания сильного, красивого, честного и глубокого хорошего. Нельзя победить пустоту одним запретом — её можно победить смыслом. Особенно интересна мысль о том, что государственные структуры культуры нельзя оценивать только по кассовым сборам. Это справедливое замечание. Рыночный успех не равен культурной ценности. Массовое внимание часто получают самые простые раздражители: страх, скандал, сексуализация, агрессия, примитивный юмор. Но если культура ориентируется только на кассу, она постепенно начинает обслуживать низшие импульсы человека, а не его высшие возможности. В то же время предложенный критерий словарного запаса как показателя культуры тоже требует осторожности. Богатство языка действительно связано с богатством мышления. Чем тоньше человек говорит, тем тоньше он различает реальность. Но культура не сводится только к количеству слов. Можно говорить сложно и быть жестоким; можно говорить просто и быть мудрым. Поэтому важны не только слова, но и интонация, способность слушать, уважение к собеседнику, честность мысли. В целом лекция построена на тревоге за будущее человека. Эта тревога понятна: современная медиасреда действительно стала слишком агрессивной, слишком быстрой, слишком коммерческой и слишком мало заботящейся о душе. Но ответ на эту тревогу должен быть зрелым. Если мы хотим защищать культуру, важно не подменить любовь к человеку ненавистью к тем, кто кажется «чужим». Иначе борьба за человечность парадоксально может сама стать формой расчеловечивания. Главный практический вывод можно сформулировать так: обществу нужна не просто цензура, а культурная ответственность. Нужны создатели, которые понимают силу образов. Нужны родители, которые не отдают воспитание детей алгоритмам. Нужны школы, которые учат не только пользоваться технологиями, но и управлять вниманием. Нужны зрители, которые спрашивают себя после фильма или спектакля: «Что это во мне усилило — любовь или презрение, ясность или хаос, доверие или подозрительность?» Истина здесь, как часто бывает, не лежит целиком на одной стороне. Искусство должно быть свободным, иначе оно умрёт. Но свобода без внутренней дисциплины превращается в рынок страстей. Нравственность должна защищать человека, но если она теряет милосердие, она становится идеологическим оружием. Поэтому задача не только в том, чтобы запретить разрушительное, а в том, чтобы научиться создавать такое культурное пространство, где человеку становится легче быть честным, любящим, зрелым и свободным. И остаётся главный вопрос: если культура формирует наше представление о норме, то где проходит граница между защитой истины и навязыванием одной субъективной картины мира как единственно допустимой?