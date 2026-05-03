Книга: Мизеров И.И. "Бросок тигра: стратегическое наступление":

Историк Фёдор Лисицын представляет «живую рецензию» на книгу Ивана Мизерова «Бросок тигра». Это глубокое исследование экспансии Японской империи на Тихом океане в первый полугод Второй мировой войны. Могла ли Япония победить США? Почему удар по Перл-Харбору был единственным выходом из нефтяного тупика? В выпуске: разбор мифов об авианосных сражениях, реальное значение битвы за Мидуэй и Коралловое море, а также ответ на вопрос — почему японцы так и не открыли второй фронт против СССР. Лисицын анализирует логистику «прыжков лягушки», падение Сингапура и Батаана, доказывая, что война была проиграна Токио в тот момент, когда первый снаряд упал на американские линкоры.

00:11 — Рецензия на книгу Ивана Мизерова «Бросок тигра» (2025).

02:38 — Жанр «попаданцев»: могли ли японцы переиграть 1941 год?

04:02 — Почему нападение на СССР не решало стратегических проблем Японии.

06:07 — Топливное эмбарго Рузвельта: точка невозврата для империи.

07:58 — Мидуэйское сражение: роль пропаганды и реальные потери пилотов.

09:14 — Призраки линкоров: как потопленные в Перл-Харборе корабли вернулись в строй.

12:49 — Японский план: не захват Вашингтона, а создание «кольца сопроцветания».

14:40 — Логистика войны: почему Япония могла выставить лишь 11 дивизий.

17:48 — Захват Алеутских островов как бессмысленная пиар-акция.

23:06 — Филиппины и Сингапур: триумф японского оружия и позор союзников.

28:40 — Были ли альтернативы? Почему победа под Мидуэем лишь продлила бы войну.

34:02 — Антиколониальный фактор: как Япония поднимала народы Азии против Европы.

36:40 — Удар СССР по Маньчжурии: финальный аккорд в истории «Тигров».

40:58 — Анонс первого тома: «Самурай на распутье» (1812–1941).

