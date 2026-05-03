Эфир на канале Свободная Пресса 22 апреля 2026 г.

Основоположник первого социалистического государства В.И. Ленин родился 156 лет назад. Уже больше века его нет, однако попытки разобраться в его биографии не утихают до сих пор. Резонанс в историческом сообществе вызвала книга историка Александра Дюкова «Ленин в Галиции», которая описывает период эмиграции Ленина, а также выдвигает гипотезу о возможном сотрудничестве Ленина с западными спецслужбами.

Почему именно сейчас происходят попытки пересмотреть биографию Ленина и действительно ли Владимир Ильич Ленин был связан с западными спецслужбами? Что связывало Ленина с агентурой австрийской военной разведки?

Много споров вокруг факта ареста и освобождения Ленина в Кракове в августе 1914 года. За что российский революционер получил от польского полицейского 200 крон под расписку? Можно ли на основании этих фактов делать выводы о том, что Ленин взаимодействовал с иностранными разведками?

«Я связывался с лучшими специалистами по австро-венгерской разведке и по Ленину. Они ненавидят нашу страну и Ленина тоже, но никаких фактов о его связи с австрийской разведкой они, как ни искали, не нашли, – рассказывает историк спецслужб, издатель Александр Колпакиди. С ним согласен и историк, публицист Евгений Спицын.

