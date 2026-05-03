АГЕНТЫ В РЯСАХ. Как племянники сотрудников ЦРУ и Пентагона управляют нашими душами | Дмитрий Соин

«Пока мы защищаем православие, враг наносит удар там, где его не ждут — по буддистским регионам России». Ветеран спецслужб и социолог Дмитрий Соин разбирает шокирующие факты о том, как медийная узнаваемость Далай-ламы превратилась в инструмент Госдепа США. Почему официальным представителем Далай-ламы в России оказался гражданин США с родственниками в ЦРУ? Почему политические игры вокруг «перерождений» угрожают целостности России и Китая?

00:00 – Дмитрий Соин: ветеран спецслужб о нестандартных угрозах России
01:16 – Почему Запад бьет не только по православию: буддизм как новый фронт
02:35 – Далай-лама и секта NXIVM: как духовный лидер поддержал «секс-банду»
04:56 – Тулку Ринпоче (Батдыев): гражданин США и иноагент во главе буддистов России
06:02 – Семейный подряд в ЦРУ и Пентагоне: кто на самом деле стоит за Ринпоче
07:20 – Скандалы, деньги и криминал: изнанка деятельности «святых» учителей
09:02 – Монголия как канал внешнего влияния на российские регионы
11:20 – Почему Тулку Ринпоче призвал саботировать СВО из Калмыкии
13:06 – Школа Гелуг: как Вашингтон использует Тибет против Пекина и Москвы
15:43 – Подрыв «русскости»: как враг ищет ниши в национальных республиках
17:34 – Махаяна vs Тхеравада: краткий экскурс в политическую историю буддизма
19:09 – Далай-лама как «поп-звезда» Голливуда и медийный проект Запада
22:09 – Использование медитации в целях разведки: миф или реальность?
25:34 – Почему иноагенты в рясах до сих пор сохраняют влияние в Бурятии
27:38 – Политическое самоубийство: почему Далай-лама отказался перерождаться
31:04 – Госдеп и религия: как объединить буддизм с интересами Вашингтона

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: etquinque

Краткие тезисы

- Беседа посвящена религии как инструменту мягкой силы и геополитического влияния. Главная мысль участников: внешние игроки могут воздействовать на Россию не только через тему православия и русского языка, но и через другие религиозные и этнокультурные сообщества. - В центре обсуждения — тибетский буддизм, школа Гелуг и фигура Далай-ламы XIV. Подчеркивается, что Далай-лама не является «главным буддистом мира» в универсальном смысле: буддизм состоит из множества направлений и школ — тхеравады, махаяны, ваджраяны, дзэн/чань-традиций, тибетских школ и др. - Участники связывают популярность Далай-ламы с западной политической поддержкой. По их мнению, его медийный статус усиливался США и Великобританией в контексте противостояния с Китаем и тибетского вопроса. - Обсуждается тезис о том, что тибетский вопрос используется как рычаг давления на Китай. Через тему Тибета, преследования буддизма и правительства в изгнании, по мнению собеседников, Запад может поддерживать чувствительную для Пекина повестку. - Затрагивается российский контекст. В России буддизм является одной из традиционных религий, особенно значимой для Бурятии, Калмыкии и Тывы. Участники считают, что через буддийские структуры потенциально возможно влияние на отдельные регионы и группы граждан. - Особое внимание уделяется Телло Тулку Ринпоче. В видео утверждается, что он имеет гражданство США, связи с американской политической средой и родственников, связанных с государственными структурами США. Также упоминается его статус иноагента в России и критика СВО. - Приводится пример с NXIVM. Участники обсуждают участие Далай-ламы в мероприятии, связанном с организацией NXIVM, позднее получившей известность из-за уголовных дел, насилия и эксплуатации. Этот эпизод используется как аргумент о возможной уязвимости духовных лидеров перед манипуляциями окружения. - Одна из ключевых идей — старение Далай-ламы и роль его окружения. Собеседники предполагают, что в силу возраста он может не полностью контролировать политические и организационные процессы вокруг себя. - Отдельно обсуждается вопрос будущей реинкарнации Далай-ламы. Участники видят в спорах о следующем воплощении не только религиозный, но и политический конфликт между тибетским правительством в изгнании, западными интересами и Китаем. - Звучит призыв шире смотреть на религиозную безопасность. Участники считают ошибкой сосредотачиваться только на защите православия, игнорируя другие религиозные направления, через которые также может осуществляться влияние.

Подробный вывод

В этом видео поднимается важная и сложная тема: религия как пространство не только духовного поиска, но и политического воздействия. Разговор построен вокруг идеи, что современная борьба за влияние редко идет прямолинейно. Если общество привыкло видеть угрозу только в атаке на православие, русский язык или традиционную культуру в узком смысле, то оно может не заметить более тонких механизмов — работы с национальными меньшинствами, региональными идентичностями, религиозными школами, духовными авторитетами. Главный нерв беседы — мысль о том, что духовная традиция может быть искренней и глубокой, но ее институты всё равно могут становиться объектом политической эксплуатации. Это важное различие. Критика в данном случае направлена не столько против буддизма как учения, сколько против возможного использования буддийских структур в геополитических целях. Буддизм в разговоре представлен не как единая монолитная система, а как сложная цивилизационная сеть. Есть тхеравада, махаяна, ваджраяна, чань, дзэн, тибетские школы, каждая со своей историей, практиками и авторитетами. Поэтому образ Далай-ламы как «главного буддиста» оказывается скорее медийным упрощением. Это похоже на то, как в информационную эпоху сложный алгоритм заменяется удобной иконкой: пользователь видит простой символ, но за ним скрывается множество процессов, интересов и уровней управления. Участники беседы делают акцент на том, что Далай-лама стал не только религиозной, но и политико-медийной фигурой. Его образ сострадания, мудрости, ненасилия и духовного достоинства оказался чрезвычайно удобен для западной публичной культуры. Голливуд, политики, международные фонды, правозащитные организации — всё это создавало вокруг него ореол морального авторитета. Но моральный авторитет, как и любой сильный символ, может быть использован разными силами. И здесь возникает вопрос: где заканчивается духовное свидетельство и начинается политическая технология? Особенно показателен в этом смысле эпизод с NXIVM. В видео он подается как пример того, что даже всемирно признанный духовный лидер может оказаться втянутым в сомнительную историю, если его окружение, советники или организаторы мероприятий действуют непрозрачно. Этот сюжет важен не только сам по себе, но и как метафора: чистая идея может быть поставлена на службу нечистым практикам, если отсутствуют контроль, критическое мышление и ответственность. При этом необходимо сохранять осторожность. В беседе звучит много серьезных обвинений и предположений — о связях, влиянии, корыстных интересах, работе на внешние силы. Такие утверждения требуют проверки, источников и отделения фактов от интерпретаций. Иначе критика манипуляции сама может стать манипуляцией. Истина здесь не лежит на поверхности: она находится где-то между документами, политическим контекстом, биографиями людей, интересами государств и реальными духовными потребностями верующих. Сильная сторона обсуждения — попытка выйти за пределы шаблона. Участники говорят: если считать Россию только православной и русскоязычной в узком смысле, можно не увидеть ее настоящей сложности. Россия — это пространство многих народов, религий и исторических традиций. Буддизм для Бурятии, Калмыкии и Тывы — не внешняя экзотика, а часть культурной памяти. Поэтому внешнее влияние через буддийские структуры, если оно действительно имеет место, может быть особенно чувствительным: оно затрагивает не абстрактную идеологию, а живую идентичность людей. Здесь возникает тонкий баланс. С одной стороны, государство имеет право защищаться от политического вмешательства под религиозной оболочкой. С другой — нельзя превращать подозрительность в давление на саму религию и ее последователей. Иначе можно получить обратный эффект: люди почувствуют, что их вера воспринимается как угроза, а не как часть общей цивилизационной ткани. Философски эта тема напоминает старый конфликт между формой и содержанием. Буддизм как учение говорит о преодолении страдания, сострадании, внимательности, освобождении от привязанностей. Но буддизм как институт может иметь имущество, иерархии, международные связи, амбиции, конфликты и зависимость от спонсоров. То же самое можно сказать о любой религии: христианстве, исламе, иудаизме, индуизме. Духовная истина может быть высокой, но люди, которые ее представляют, остаются людьми — с интересами, страхами, слабостями и политическими связями. Важен и вопрос реинкарнации Далай-ламы. В религиозной плоскости это сакральная тема. В политической — вопрос контроля над огромным символическим капиталом. Кто признает следующего Далай-ламу? Китай? Тибетская эмиграция? Международное буддийское сообщество? Западные структуры? Здесь метафизика неизбежно пересекается с геополитикой. И это не делает веру ложной, но показывает, насколько уязвимы духовные символы, когда они оказываются в поле борьбы держав. Итоговая мысль видео такова: нельзя мыслить безопасность и культуру примитивно. Если противник действует сетевым образом, через медиа, фонды, религиозные институты, этнические связи и гуманитарные проекты, то ответ тоже должен быть сложным, грамотным и неистеричным. Нужны религиоведение, знание истории, понимание регионов, прозрачность финансирования, уважение к верующим и способность отличать духовную традицию от политического проекта. В этом смысле беседа полезна не столько готовыми ответами, сколько постановкой проблемы. Она показывает, что реальность многослойна. За образом монаха может стоять искренний духовный путь, а может — политическая сеть. За словами о сострадании может быть подлинная мудрость, а может — удобный язык влияния. И задача зрелого общества — не впадать ни в наивную идеализацию, ни в тотальную подозрительность. Истина, возможно, здесь не в том, чтобы окончательно объявить кого-то святым или агентом, а в том, чтобы научиться видеть сложность: где вера, где институт, где деньги, где политика, где человеческая слабость, а где реальный духовный свет. И главный открытый вопрос после этой беседы звучит так: как отличить подлинный путь к истине от красиво оформленной системы влияния, если и то и другое часто говорит с нами языком добра, сострадания и спасения?
Редактор: etquinque
Источник: https://rutube.ru/video/a235d978a9b4c7ba4e0ab4f1d56a8e3f/
