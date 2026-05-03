АГЕНТЫ В РЯСАХ. Как племянники сотрудников ЦРУ и Пентагона управляют нашими душами | Дмитрий Соин
«Пока мы защищаем православие, враг наносит удар там, где его не ждут — по буддистским регионам России». Ветеран спецслужб и социолог Дмитрий Соин разбирает шокирующие факты о том, как медийная узнаваемость Далай-ламы превратилась в инструмент Госдепа США. Почему официальным представителем Далай-ламы в России оказался гражданин США с родственниками в ЦРУ? Почему политические игры вокруг «перерождений» угрожают целостности России и Китая?
00:00 – Дмитрий Соин: ветеран спецслужб о нестандартных угрозах России
01:16 – Почему Запад бьет не только по православию: буддизм как новый фронт
02:35 – Далай-лама и секта NXIVM: как духовный лидер поддержал «секс-банду»
04:56 – Тулку Ринпоче (Батдыев): гражданин США и иноагент во главе буддистов России
06:02 – Семейный подряд в ЦРУ и Пентагоне: кто на самом деле стоит за Ринпоче
07:20 – Скандалы, деньги и криминал: изнанка деятельности «святых» учителей
09:02 – Монголия как канал внешнего влияния на российские регионы
11:20 – Почему Тулку Ринпоче призвал саботировать СВО из Калмыкии
13:06 – Школа Гелуг: как Вашингтон использует Тибет против Пекина и Москвы
15:43 – Подрыв «русскости»: как враг ищет ниши в национальных республиках
17:34 – Махаяна vs Тхеравада: краткий экскурс в политическую историю буддизма
19:09 – Далай-лама как «поп-звезда» Голливуда и медийный проект Запада
22:09 – Использование медитации в целях разведки: миф или реальность?
25:34 – Почему иноагенты в рясах до сих пор сохраняют влияние в Бурятии
27:38 – Политическое самоубийство: почему Далай-лама отказался перерождаться
31:04 – Госдеп и религия: как объединить буддизм с интересами Вашингтона
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Беседа посвящена религии как инструменту мягкой силы и геополитического влияния. Главная мысль участников: внешние игроки могут воздействовать на Россию не только через тему православия и русского языка, но и через другие религиозные и этнокультурные сообщества. - В центре обсуждения — тибетский буддизм, школа Гелуг и фигура Далай-ламы XIV. Подчеркивается, что Далай-лама не является «главным буддистом мира» в универсальном смысле: буддизм состоит из множества направлений и школ — тхеравады, махаяны, ваджраяны, дзэн/чань-традиций, тибетских школ и др. - Участники связывают популярность Далай-ламы с западной политической поддержкой. По их мнению, его медийный статус усиливался США и Великобританией в контексте противостояния с Китаем и тибетского вопроса. - Обсуждается тезис о том, что тибетский вопрос используется как рычаг давления на Китай. Через тему Тибета, преследования буддизма и правительства в изгнании, по мнению собеседников, Запад может поддерживать чувствительную для Пекина повестку. - Затрагивается российский контекст. В России буддизм является одной из традиционных религий, особенно значимой для Бурятии, Калмыкии и Тывы. Участники считают, что через буддийские структуры потенциально возможно влияние на отдельные регионы и группы граждан. - Особое внимание уделяется Телло Тулку Ринпоче. В видео утверждается, что он имеет гражданство США, связи с американской политической средой и родственников, связанных с государственными структурами США. Также упоминается его статус иноагента в России и критика СВО. - Приводится пример с NXIVM. Участники обсуждают участие Далай-ламы в мероприятии, связанном с организацией NXIVM, позднее получившей известность из-за уголовных дел, насилия и эксплуатации. Этот эпизод используется как аргумент о возможной уязвимости духовных лидеров перед манипуляциями окружения. - Одна из ключевых идей — старение Далай-ламы и роль его окружения. Собеседники предполагают, что в силу возраста он может не полностью контролировать политические и организационные процессы вокруг себя. - Отдельно обсуждается вопрос будущей реинкарнации Далай-ламы. Участники видят в спорах о следующем воплощении не только религиозный, но и политический конфликт между тибетским правительством в изгнании, западными интересами и Китаем. - Звучит призыв шире смотреть на религиозную безопасность. Участники считают ошибкой сосредотачиваться только на защите православия, игнорируя другие религиозные направления, через которые также может осуществляться влияние.
Подробный выводВ этом видео поднимается важная и сложная тема: религия как пространство не только духовного поиска, но и политического воздействия. Разговор построен вокруг идеи, что современная борьба за влияние редко идет прямолинейно. Если общество привыкло видеть угрозу только в атаке на православие, русский язык или традиционную культуру в узком смысле, то оно может не заметить более тонких механизмов — работы с национальными меньшинствами, региональными идентичностями, религиозными школами, духовными авторитетами. Главный нерв беседы — мысль о том, что духовная традиция может быть искренней и глубокой, но ее институты всё равно могут становиться объектом политической эксплуатации. Это важное различие. Критика в данном случае направлена не столько против буддизма как учения, сколько против возможного использования буддийских структур в геополитических целях. Буддизм в разговоре представлен не как единая монолитная система, а как сложная цивилизационная сеть. Есть тхеравада, махаяна, ваджраяна, чань, дзэн, тибетские школы, каждая со своей историей, практиками и авторитетами. Поэтому образ Далай-ламы как «главного буддиста» оказывается скорее медийным упрощением. Это похоже на то, как в информационную эпоху сложный алгоритм заменяется удобной иконкой: пользователь видит простой символ, но за ним скрывается множество процессов, интересов и уровней управления. Участники беседы делают акцент на том, что Далай-лама стал не только религиозной, но и политико-медийной фигурой. Его образ сострадания, мудрости, ненасилия и духовного достоинства оказался чрезвычайно удобен для западной публичной культуры. Голливуд, политики, международные фонды, правозащитные организации — всё это создавало вокруг него ореол морального авторитета. Но моральный авторитет, как и любой сильный символ, может быть использован разными силами. И здесь возникает вопрос: где заканчивается духовное свидетельство и начинается политическая технология? Особенно показателен в этом смысле эпизод с NXIVM. В видео он подается как пример того, что даже всемирно признанный духовный лидер может оказаться втянутым в сомнительную историю, если его окружение, советники или организаторы мероприятий действуют непрозрачно. Этот сюжет важен не только сам по себе, но и как метафора: чистая идея может быть поставлена на службу нечистым практикам, если отсутствуют контроль, критическое мышление и ответственность. При этом необходимо сохранять осторожность. В беседе звучит много серьезных обвинений и предположений — о связях, влиянии, корыстных интересах, работе на внешние силы. Такие утверждения требуют проверки, источников и отделения фактов от интерпретаций. Иначе критика манипуляции сама может стать манипуляцией. Истина здесь не лежит на поверхности: она находится где-то между документами, политическим контекстом, биографиями людей, интересами государств и реальными духовными потребностями верующих. Сильная сторона обсуждения — попытка выйти за пределы шаблона. Участники говорят: если считать Россию только православной и русскоязычной в узком смысле, можно не увидеть ее настоящей сложности. Россия — это пространство многих народов, религий и исторических традиций. Буддизм для Бурятии, Калмыкии и Тывы — не внешняя экзотика, а часть культурной памяти. Поэтому внешнее влияние через буддийские структуры, если оно действительно имеет место, может быть особенно чувствительным: оно затрагивает не абстрактную идеологию, а живую идентичность людей. Здесь возникает тонкий баланс. С одной стороны, государство имеет право защищаться от политического вмешательства под религиозной оболочкой. С другой — нельзя превращать подозрительность в давление на саму религию и ее последователей. Иначе можно получить обратный эффект: люди почувствуют, что их вера воспринимается как угроза, а не как часть общей цивилизационной ткани. Философски эта тема напоминает старый конфликт между формой и содержанием. Буддизм как учение говорит о преодолении страдания, сострадании, внимательности, освобождении от привязанностей. Но буддизм как институт может иметь имущество, иерархии, международные связи, амбиции, конфликты и зависимость от спонсоров. То же самое можно сказать о любой религии: христианстве, исламе, иудаизме, индуизме. Духовная истина может быть высокой, но люди, которые ее представляют, остаются людьми — с интересами, страхами, слабостями и политическими связями. Важен и вопрос реинкарнации Далай-ламы. В религиозной плоскости это сакральная тема. В политической — вопрос контроля над огромным символическим капиталом. Кто признает следующего Далай-ламу? Китай? Тибетская эмиграция? Международное буддийское сообщество? Западные структуры? Здесь метафизика неизбежно пересекается с геополитикой. И это не делает веру ложной, но показывает, насколько уязвимы духовные символы, когда они оказываются в поле борьбы держав. Итоговая мысль видео такова: нельзя мыслить безопасность и культуру примитивно. Если противник действует сетевым образом, через медиа, фонды, религиозные институты, этнические связи и гуманитарные проекты, то ответ тоже должен быть сложным, грамотным и неистеричным. Нужны религиоведение, знание истории, понимание регионов, прозрачность финансирования, уважение к верующим и способность отличать духовную традицию от политического проекта. В этом смысле беседа полезна не столько готовыми ответами, сколько постановкой проблемы. Она показывает, что реальность многослойна. За образом монаха может стоять искренний духовный путь, а может — политическая сеть. За словами о сострадании может быть подлинная мудрость, а может — удобный язык влияния. И задача зрелого общества — не впадать ни в наивную идеализацию, ни в тотальную подозрительность. Истина, возможно, здесь не в том, чтобы окончательно объявить кого-то святым или агентом, а в том, чтобы научиться видеть сложность: где вера, где институт, где деньги, где политика, где человеческая слабость, а где реальный духовный свет. И главный открытый вопрос после этой беседы звучит так: как отличить подлинный путь к истине от красиво оформленной системы влияния, если и то и другое часто говорит с нами языком добра, сострадания и спасения?