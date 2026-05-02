Второго мая для меня началась война.

Второго мая для меня началась война. Я на тот момент давно уже не жила на Украине и в целом не особо вникала в происходящее, если честно: исходила из того, что это, слава Богу, больше наконец-то не моя страна, поэт Долгарева, она же Лемерт, сепарировалась задолго до того, как это стало мейнстримом. Хотя, конечно, Крымскую весну я поддержала, благодаря чему список старых друзей несколько поредел.

Ну вот. А на майские мы с друзьями уехали в лес. Я так-то из ролевиков, это тем самые ребята, которые, упрощённо говоря, бегают в лесу с деревянными мечами. Ну, от сеттинга зависит, с чем именно бегают. Тогда мы играли по сериалу “Ликвидация”. Одесса, 1946 год. Мы были абсолютно счастливы, я помню.

И у нас в компании была девчонка, Камилла, а у неё в Одессе-2014 жених, Женька. Тоже ролевик, реконструктор.

И вот идёт игра, а однажды утром бледно-зеленая Камилла говорит: “Женьку ранили, я лечу в Одессу”.

И вот посреди моего пасторального мая наступила война. Резко и невыносимо.

Женька не выжил. Евгений Лосинский, вы знаете, наверное. Убийцы его до сих пор не наказаны.

И вот это, страшное, не доходящее до сознания – сожжённые люди. Я, наверное, могу понять тех, кто на это не сразу отреагировал. Это не вмещалось в сознание, сразу хотелось думать о чём-то другом. Честно скажу, я и думала. Думала про Женьку и Камиллу, о том, какими красивыми и влюблёнными они были, и что Женька обязательно выживет, прогнозы врут.

Потом стало медленно приходить осознание того, что случилось. В моей френдленте тогда ещё было много киевских и харьковских ролевиков.

Они либо молчали, либо смеялись. Мой родной брат репостнул какую-то шутку про жареных колорадов. С тех пор я не общалась с ним ни разу. Понятия не имею, повзрослел ли он, смотрит ли на вещи иначе. Я, видите ли, довольно бессердечна иногда, меня не интересуют эволюции человека, который хоть раз допустил нечто подобное.

Мой будущий муж, а тогда незнакомый одесский музыкант Корвин потерял там друга, напился и уехал в Выборг; скоро он уедет на войну и возьмёт позывной Скрипач, с которым его и похоронят в 2019 году, но это совсем позже.

Я сама уеду на войну тоже нескоро, до этого ещё год. Но вот мы едем по трассе М4 с лесной базы в Москву, и Кама рыдает, и началась война.

Потом я возьму сотни интервью, в каждом из которых будет один вопрос: как вы решили пойти в ополчение?

И много-много одинаковых ответов. Тогда. После 2 мая 2014 года.

Анна Долгарева

Краткие тезисы статьи

- 2 мая 2014 года становится для автора личной точкой начала войны. Не как дата из новостей или политической хроники, а как момент, когда насилие входит в её частную жизнь через судьбу знакомых людей. - До этого автор была дистанцирована от Украины и происходящего там. Она признаёт, что давно не жила на Украине и не особенно вникала в события, воспринимая страну уже как «не свою». - Пасторальный, почти беззаботный май резко обрывается трагедией. Автор находится на ролевой игре в лесу, в атмосфере игры и счастья, когда приходит новость о ранении Евгения Лосинского в Одессе. - Смерть Женьки становится персональным символом одесской трагедии. Автор описывает не абстрактных «погибших», а конкретного человека — жениха Камиллы, красивую влюблённую пару, разрушенную насилием. - Трагедия 2 мая воспринимается как событие, не вмещающееся в сознание. Автор говорит о психологической невозможности сразу принять реальность сожжённых людей: сознание пытается уклониться, думать о другом. - Реакция окружения становится для автора моральным разломом. Особенно болезненно она воспринимает молчание, насмешки и жестокие шутки людей из прежнего круга общения. - Разрыв с братом показан как пример необратимого этического отчуждения. Автор подчёркивает, что после репоста шутки о погибших перестала с ним общаться и не интересуется его дальнейшей эволюцией. - Одесская трагедия связывается с дальнейшей войной и судьбами людей. Будущий муж автора теряет друга, позже уходит на войну, берёт позывной «Скрипач» и погибает в 2019 году. - 2 мая представлено как мотив, заставивший многих пойти в ополчение. Автор пишет, что в сотнях интервью слышала один и тот же ответ на вопрос о решении воевать: «Тогда. После 2 мая 2014 года».

Подробный вывод

Этот текст — не столько политический анализ, сколько личное свидетельство о моменте внутреннего перелома. В нём важна не только сама трагедия 2 мая, но и то, как она проходит через человеческое сознание: сначала как шок, затем как боль, потом как моральная граница, после которой прежний мир уже невозможен. Автор показывает, что война часто начинается не с официального объявления, не с карты боевых действий и не с сводок. Для конкретного человека она начинается в тот момент, когда абстрактное насилие получает имя, лицо, голос, биографию. Пока речь идёт о «сторонах конфликта», «политических силах», «геополитике», психика ещё может удерживать дистанцию. Но когда погибает Женька, жених Камиллы, человек из круга знакомых, реальность становится невыносимо близкой. В этом есть важный психологический механизм: человек часто живёт не в фактах как таковых, а в их личной значимости. Один и тот же исторический день для одних остаётся новостью, для других — травмой, для третьих — поводом к ожесточению, для четвёртых — началом войны. Истина здесь оказывается не отменой фактов, а их прохождением через человеческий опыт. Объективное событие существует, но каждый встречает его из своей точки боли, памяти, привязанности и страха. Особенно сильная часть текста — описание реакции окружающих. Автору больно не только от смерти знакомого человека, но и от того, что часть людей либо молчит, либо смеётся. Здесь возникает тема моральной дегуманизации: когда погибшие перестают быть людьми и превращаются в карикатурный образ врага. В любой войне это один из самых страшных процессов. Сначала человек перестаёт видеть в другом живого, затем позволяет себе шутку над его смертью, а потом уже почти невозможно заметить, где была пройдена черта. Текст также показывает, как личная травма превращается в историческую мотивацию. Для автора и для многих её собеседников 2 мая становится не просто трагедией, а объяснением дальнейшего выбора: почему люди уходили в ополчение, почему перестали верить в возможность прежнего мира, почему конфликт стал восприниматься как неизбежный и личный. Это не значит, что такой выбор можно понять только политически. Скорее наоборот: он рождается на стыке боли, ярости, памяти, чувства справедливости и невозможности принять унижение погибших. При этом важно заметить: текст глубоко субъективен. Он написан изнутри конкретной боли и конкретной позиции. Его сила — именно в исповедальности, а не в претензии на холодную объективность. Но субъективность не делает свидетельство пустым. Она лишь требует читать его осознанно: видеть в нём не окончательный суд истории, а опыт человека, для которого одна дата стала разломом жизни. Философски здесь поднимается вопрос о том, как формируется наша правда. Иногда мы думаем, что убеждения рождаются из анализа, фактов, логических цепочек. Но часто они рождаются из раны. Человек видит смерть, предательство, насмешку над погибшими — и после этого его картина мира уже не может быть прежней. Так работает не только политика, но и психика вообще: травма становится своеобразной «нейронной развилкой», после которой все новые события интерпретируются иначе. Главный нерв текста — в столкновении двух реальностей: игровой, мирной, почти детской — лес, ролевая игра, друзья, май; и реальности войны — ранение, смерть, сожжённые люди, разрывы с близкими, будущие похороны. Именно этот контраст делает рассказ особенно жёстким. Война здесь приходит не как плавное историческое развитие, а как удар по самому ощущению нормальности. Вчера люди играли в реконструкцию послевоенной Одессы, а сегодня настоящая Одесса становится местом реальной трагедии. История как будто выходит из декораций и забирает живых людей. В итоге статья говорит о том, что у каждой войны есть не только фронтовая, но и внутренняя дата начала. Для автора это 2 мая. Для кого-то другого — иной день, иное сообщение, иной погибший, иной жестокий смех в ленте. И, возможно, именно из таких личных дат складывается настоящая карта войны — не географическая, а человеческая. Открытым остаётся вопрос: если наша истина так часто рождается из личной боли, можем ли мы когда-нибудь приблизиться к общей правде — такой, которая не отменяет страдания каждого, но и не превращает память в вечную вражду?
Редактор: etquinque
Источник: https://t.me/zapravduzp/35782
