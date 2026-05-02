“Ленин не разрушитель, а созидатель”. Е.Ю.Спицын на канале Красная линия для программы “Хук слева
Интервью записано для программы "Хук слева" на канале Красная линия в апреле 2026 г.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Ленин представлен не как разрушитель, а как созидатель государства. Главная мысль: Российская империя рухнула не из-за Ленина, а в результате действий царской, бюрократической, буржуазной и феодальной элиты в феврале–марте 1917 года. - Крах монархии трактуется как крах стержня имперской государственности. Отречение Николая II, включая отречение за сына, рассматривается как момент, после которого сама конструкция Российской империи потеряла центральную опору. - Большевики, по этой позиции, не развалили страну, а собрали её осколки. В условиях гражданской войны, национальных движений и распада прежних институтов Ленин и большевики, по мнению Спицына, смогли создать новое союзное государство — СССР. - Союзная форма государства объясняется исторической необходимостью. Автор подчёркивает, что после подъёма национализма на окраинах и даже внутри исторических российских регионов собрать страну «по-старому» было невозможно. - Спор о Ленине назван прежде всего политическим, а не научным. Критика Ленина, по мнению выступающего, используется как инструмент борьбы с советским наследием и социалистическими идеями. - Ответственность за распад СССР возлагается на Ельцина и его команду. В видео проводится противопоставление: Ленин собрал страну в форме СССР, а Ельцин, напротив, стоял у истоков разрушения союзного государства. - Критика Ленина связывается с интересами крупного капитала. Высказывается мысль, что ленинские идеи опасны для олигархического капитала, поскольку предполагают иной общественно-экономический строй. - Марксизм-ленинизм объявляется актуальным для современности. Современные кризисы трактуются как следствие капиталистической модели и отказа от социалистического курса. - Капитализм описывается как находящийся в стадии империалистического разложения. Используется ленинская формула: империализм — это монополистический капитализм, порождающий неразрешимые противоречия. - Разрыв между “верхами” и “низами” считается объективно растущим. Увеличение социального неравенства связывается с предпосылками для новых революционных изменений.
Подробный выводВ данной лекции Ленин показан как фигура не разрушения, а исторического собирания. Логика выступающего строится на важном разграничении: развал Российской империи произошёл до решающего прихода большевиков к власти, а Ленин, вернувшийся в Россию уже после февральских событий, действовал в условиях уже начавшегося распада. С этой точки зрения обвинять его в уничтожении империи — значит смешивать причину и следствие. Здесь есть сильный исторический аргумент: действительно, февраль 1917 года разрушил монархическую вертикаль, а вместе с ней и прежнюю легитимность государства. Когда исчезает сакральный центр власти, особенно в монархической системе, вся политическая конструкция начинает рассыпаться. Это похоже на ситуацию в сложной системе — например, в программировании или нейросети: если рушится базовый слой архитектуры, последующие процессы уже работают не в устойчивой модели, а в режиме аварийной перестройки. Большевики, в такой интерпретации, не взорвали стабильную систему, а предложили новую сборку после сбоя старой. Однако важно видеть и другую сторону: любая историческая оценка Ленина неизбежно зависит от того, какие последствия мы считаем главными. Для сторонников советского проекта Ленин — основатель нового государства, модернизационного рывка, социальной идеи и антикапиталистической альтернативы. Для противников — инициатор радикального слома, гражданского конфликта, диктатуры партии и насильственного эксперимента над обществом. Истина здесь не лежит на поверхности как простой факт вроде «сегодня идёт дождь» или «я пью кофе». Она зависит от выбранной оптики: государственной, социальной, нравственной, экономической, национальной. Особенно заметно, что беседа носит ярко выраженный политико-идеологический характер. Спицын прямо говорит, что спор о Ленине — это не столько научная дискуссия, сколько борьба вокруг идей. И в этом есть рациональное зерно: исторические фигуры редко остаются просто объектами академического анализа. Они становятся символами. Ленин — это уже не только человек, живший в определённую эпоху, а знак целого проекта: революции, социализма, советской государственности, антикапитализма, модернизации, классовой борьбы. Поэтому спорят часто не о Ленине как исторической личности, а о том, какое будущее через его образ оправдывают или отвергают. Отдельно важна мысль о национальном вопросе. В лекции подчёркивается, что после 1917 года национальные движения стали мощной силой, и восстановить страну в прежнем имперском виде было практически невозможно. Союзная модель СССР здесь трактуется как компромисс между единством и правом народов на самоопределение. Это сложный момент: с одной стороны, такая модель действительно позволила собрать огромные территории в единое государство; с другой — именно союзная конструкция позже стала одним из механизмов юридического распада СССР. Но считать это простой «миной» было бы слишком грубо: иногда историческое решение одновременно спасает систему в один период и создаёт риски в другом. Так часто бывает и в человеческой жизни: то, что помогает выжить сегодня, завтра может потребовать пересмотра. Сильный акцент сделан на противопоставлении Ленина и Ельцина. Ленин — собиратель после распада империи; Ельцин — разрушитель союзного государства. Такая схема понятна и политически выразительна, но она упрощает сложность исторического процесса. Распад СССР был не только результатом действий отдельных лидеров, но и следствием экономических, национальных, управленческих, идеологических и геополитических противоречий. Личности играют огромную роль, но они действуют внутри системных процессов. В этом смысле история похожа на реку: человек может ускорить поток, изменить русло, разрушить плотину — но сама вода уже несёт накопленную энергию. Самая философски значимая часть беседы — рассуждение о капитализме, империализме и социальном неравенстве. Автор говорит, что современный капитализм находится в стадии загнивания, а разрыв между богатыми и бедными неизбежно растёт. Здесь можно спорить о степени категоричности, но сама проблема реальна: концентрация капитала, власть монополий, влияние крупных корпораций на политику, социальная поляризация — всё это действительно остаётся одной из центральных тем XXI века. Даже вне марксистской терминологии многие экономисты и социологи признают: чрезмерное неравенство разрушает доверие, институты и чувство общей судьбы. При этом важно не превращать социализм или капитализм в идолов. Материалист может быть идеалистом, если слепо верит в рынок как в почти божественный механизм саморегуляции. Идеалист может стать фанатиком, если ради светлого будущего перестаёт видеть живого человека перед собой. Любая система опасна, когда она перестаёт быть инструментом и становится предметом поклонения. Практическая мудрость, возможно, состоит в том, чтобы спрашивать не только «какая теория верна?», но и «какая форма жизни делает людей более свободными, достойными, ответственными и человечными?». Главный вывод из этого видео можно сформулировать так: Ленин в представленной позиции — не разрушитель исторической России, а создатель новой формы государственности на месте уже рухнувшей империи. Его идеи рассматриваются как актуальный вызов капитализму, особенно в условиях растущего неравенства и кризиса современных элит. Но для более зрелого понимания важно удерживать баланс: не демонизировать Ленина, но и не превращать его в безупречную икону. История требует не поклонения и не ненависти, а внимательного, честного и мужественного взгляда. В конечном счёте спор о Ленине — это спор не только о прошлом. Это спор о том, каким должно быть общество: основанным на конкуренции капитала или на идее социальной справедливости; на индивидуальном успехе или коллективной ответственности; на памяти как оружии или памяти как способе взросления. И, возможно, главный вопрос остаётся открытым: если каждая эпоха заново собирает свою “истину” из фактов, боли и надежд, то где проходит граница между честным пониманием истории и удобным мифом, который мы выбираем ради собственного смысла?