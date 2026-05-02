«Фашизм — ложь, и потому он обречен на литературное бесплодие. И когда он уйдет в прошлое, у него…

«Фашизм — ложь, и потому он обречен на литературное бесплодие. И когда он уйдет в прошлое, у него не будет истории, кроме кровавой истории убийств, которая и сейчас всем известна и которую кое-кто из нас за последние несколько месяцев видел своими глазами.

Писатель, если он знает, из-за чего и как ведется война, привыкает к ней. Это — важное открытие. Просто поражаешься при мысли, что ты действительно привык к ней. Когда каждый день бываешь на фронте и видишь позиционную войну, маневренную войну, атаки и контратаки, все это имеет смысл, сколько бы людей мы ни теряли убитыми и ранеными, если знаешь, за что борются люди, и знаешь, что они борются разумно. Когда люди борются за освобождение своей родины от иностранных захватчиков, и когда эти люди — твои друзья, и новые друзья и давнишние, и ты знаешь, как на них напали и как они боролись, вначале почти без оружия, то, глядя на их жизнь и борьбу и смерть, начинаешь понимать, что есть вещи и хуже войны. Трусость хуже, предательство хуже, эгоизм хуже.

В Мадриде мы, военные корреспонденты, в прошлом месяце девятнадцать дней были свидетелями убийства. Совершала его германская артиллерия, и это было отлично организованное убийство.

Я сказал, что к войне привыкаешь. Если по-настоящему интересуешься военной наукой, — а это великая наука, — и вопросом о том, как ведут себя люди в моменты опасности, этим можно так увлечься, что одна мысль о собственной судьбе покажется гадким себялюбием.

Но к убийству привыкнуть нельзя. А мы в Мадриде девятнадцать дней подряд наблюдали массовое убийство.

Фашистские государства верят в тотальную войну. Это попросту значит, что, всякий раз как их бьют вооруженные силы, они вымещают свое поражение на мирных жителях. В эту войну, начиная с середины ноября 1937 года, их били в Западном Парке, били в Пардо, били в Карабанчеле, били на Хараме, били под Бриуэгой и под Кордовой. И всякий раз, после поражения на фронте, они спасают то, что почему-то зовут своей честью, убивая гражданское население.

Начав описывать все это, я вызвал бы у вас только тошноту. Может быть, я пробудил бы в вас ненависть. Но не это нам сейчас нужно. Нам нужно ясное понимание преступности фашизма и того, как с ним бороться. Мы должны понять, что эти убийства — всего лишь жесты бандита, опасного бандита — фашизма. А усмирить бандита можно только одним способом — крепко побив его».

(с) Эрнест Хемингуэй

Очень актуально сейчас. Помним Одессу. И помним, к чему приводит потворство фашизму.

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: etquinque

Краткие тезисы текста Хемингуэя

- Фашизм основан на лжи, поэтому он духовно и культурно бесплоден: после него остается не высокая история, а история насилия и убийств. - Война может стать понятной, если человек ясно видит, за что она ведется: защита родины, освобождение от захватчиков, сопротивление агрессии. - Есть вещи хуже войны: трусость, предательство, эгоизм, сознательное убийство мирных людей. - К войне можно привыкнуть, но к убийству — нельзя. Хемингуэй различает бой между вооруженными сторонами и целенаправленное уничтожение гражданского населения. - Фашистская логика тотальной войны заключается в том, что поражение на фронте компенсируется террором против мирных жителей. - Убийство гражданских — не военная необходимость, а жест бандитизма, попытка сохранить ложную “честь” через насилие над беззащитными. - Главная задача — не просто ненавидеть, а понимать природу преступления: ненависть может ослеплять, а ясное понимание помогает сопротивляться эффективнее. - Потворство фашизму опасно, потому что оно позволяет насилию нормализоваться, а идеологии — снова маскироваться под порядок, патриотизм или “историческую миссию”.

Подробный вывод

Текст Хемингуэя силен тем, что он не превращает войну в абстрактную философию. Он говорит как человек, который видел насилие непосредственно, не из кабинета и не из газетной колонки. Его мысль предельно конкретна: одно дело — война как трагическое столкновение вооруженных сил, и совсем другое — убийство мирных людей как метод политики. Здесь важно различие. Война сама по себе ужасна, но Хемингуэй замечает: человек может привыкнуть к фронту, если понимает смысл происходящего, если видит, что люди сражаются за свою землю, свободу, достоинство. Это не оправдание войны, а попытка понять психологический механизм: сознание ищет смысл даже среди разрушения. Но к убийству гражданских привыкнуть нельзя — потому что там исчезает даже трагическая логика боя. Там остается голая власть над беззащитным. Фашизм в этом тексте предстает не только как политическая система, но и как искажение реальности. Он лжет о себе: называет насилие честью, агрессию — защитой, террор — необходимостью, убийство — исторической миссией. В этом смысле фашизм действительно “литературно бесплоден”: он не способен создать живую культуру, потому что культура требует правды о человеке, а фашизм строится на мифе о превосходстве одних и обесчеловечивании других. Особенно актуальна мысль о том, что ненависти недостаточно. Хемингуэй пишет: можно вызвать тошноту, можно пробудить ненависть, но важнее — ясное понимание. Это зрелая позиция. Ненависть часто делает человека похожим на то, с чем он борется: она упрощает мир, стирает лица, превращает людей в символы. А понимание требует дисциплины: видеть преступление как преступление, не подменять память пропагандой, не позволять боли становиться инструментом манипуляции. Когда мы вспоминаем трагедии — будь то Мадрид, Одесса или любое другое место, где погибли мирные люди, — важно помнить не только факт боли, но и ответственность перед истиной. Память должна не разжигать слепую месть, а удерживать общество от повторения катастрофы. Потому что самая опасная стадия зла наступает тогда, когда убийство начинают оправдывать “обстоятельствами”, “высшими целями” или “правильной стороной истории”. Фашизм опасен не только знаменами и маршами. Он может возвращаться как способ мышления: когда человека перестают видеть человеком; когда чужая смерть кажется допустимой; когда сложную реальность заменяют удобным мифом; когда “свои” всегда невиновны, а “чужие” заранее заслуживают наказания. В этом смысле борьба с фашизмом — это не только военная или политическая задача, но и внутренняя работа сознания. Практический вывод из текста Хемингуэя прост и жесток одновременно: зло нельзя умиротворять, если оно живет насилием и питается безнаказанностью. Но сопротивление злу должно сохранять моральную ясность. Иначе можно победить внешнего врага, но проиграть внутри — стать пленником той же логики обесчеловечивания. Главная мысль: фашизм начинается с лжи, продолжается страхом и заканчивается убийством. Поэтому противостоять ему нужно не только силой, но и правдой, памятью, трезвым анализом и отказом оправдывать насилие против мирных людей. И, возможно, самый трудный вопрос здесь такой: как сохранить верность правде, когда боль, память и ненависть требуют от нас не понимания, а немедленного приговора?
Редактор: etquinque
Источник: https://t.me/boris_rozhin/209133
    Александр два часа назад

      Павел, ну где вы это отрыли, что это за текст, он же с первых строк от себя отвращает. Вот смотрите. “Фашизм – ложь и потому обречён на литературное бесплодие” – автор не понимает, что литературным бесплодием, или плодородием, фашизм обладать не может. Собственно это свойства самого автора – плодородие или бесплодие литературное. Может быть, он хотел сказать сказать, что фашизм обречён на литературное забвение, но и это особой чести ему, как писателю, не делает. Равно как и то, что фашизм, как и всё другое, не обречён ни на литературное забвение, ни на историческое – он не только должен быть увековечен, но уже увековечен, и в литературе, и в истории. Увековечен не есть возвеличен, увековечен значит оставил свой оттиск в печатном или ином виде. Шлёпаем дальше. “И кода он уйдёт в прошлое, у него не будет истории, кроме кровавой истории убийств, которая и сейчас всем известна и которую кое-то из нас видел своими глазами”. Пфуу! Когда он уйдёт в прошлое, если уйдёт конечно, тогда-то он и останется в истории, останется именно кровавыми убийствами и всем тем, что ему присуще. Вот скажите, прочитав эти первые два предложения, у вас не пропадает желание читать дальше? Лично у меня пропадает – я уже предвосхищаю, что, судя по началу, ничего хорошего меня не ждёт и в конце. Блин, Павел!.. В инете ничего получше что-ли нет?

        brahmanАлександр пять минут назад

          Да, это ранний Хемингуэй, тут ещё нет его знаменитой полировки текстов, которой известные его романы, но это военный репортаж, от него не требуется идеальная форма, важна суть и своевременность.

          Вот англо первоисточник:
          “Fascism is a lie and therefore it is condemned to literary sterility. And when it passes into history it will have no history except the bloody history of murder which is well known to all of us now and which some of us have seen with our own eyes during the last few months.

          A writer, if he knows what a war is about and how it is being fought, gets used to it. That is an important discovery. You are astonished at the thought that you really become accustomed to it. When you are at the front every day and see positional warfare, manoeuvre warfare, attacks and counter-attacks, it all makes sense, however many men are killed or wounded, if you know what the men are fighting for and you know that they are fighting intelligently.

          When men are fighting for the liberation of their country from foreign invaders, and when these men are your friends, old and new, and you know how they were attacked and how they fought at first almost without weapons, then, watching their life and struggle and death, you begin to understand that there are things worse than war. Cowardice is worse, betrayal is worse, selfishness is worse.

          In Madrid we, the war correspondents, were for nineteen days witnesses of murder. It was done by German artillery, and it was perfectly organized murder.

          I have said that you get used to war. If you are really interested in military science—and it is a great science—and in how men behave in moments of danger, you can become so absorbed that even the thought of your own fate seems a form of disgusting selfishness.

          But you cannot get used to murder. And in Madrid we watched mass murder for nineteen days running.

          Fascist states believe in total war. This simply means that whenever they are beaten by armed forces they take their defeat out on the civilian population…”

        Svoy два часа назад

          Никакой аналогии.

