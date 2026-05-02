Андрей Школьников: На пороге 6-го технологического уклада
Технологическое развитие не сводится к открытию и освоению новых технологий, оно требует соответствующих изменений в общественной сфере. Культурные особенности могут как облегчить, так и усложнить процессы, так в 1980-е гг. идеологические ограничения затормозили развитие СССР. Обладая технологиями, промышленностью и ресурсами для повсеместного внедрения 4-го уклада, народное хозяйство продолжало жить в парадигме середины XX в. Это равносильно управлению айти-компанией как большим индустриальным заводом с конвейером, результат будет, но совсем не оптимальным.
Если бы попытки улучшить положение дел не были оторваны от реальности вредительством, каким стала Перестройка, то Советский Союз с высокой долей вероятности продержался бы дольше находящихся в кризисе США и победил в Холодной войне. Далее страна столкнулась бы с новыми вызовами, невозможностью использовать и масштабировать старые подходы, произошёл бы рост зазоров, кризисных явлений. После чего с высокой вероятностью выработали бы новые подходы. В конце концов США смогли пройти этим путём, делая выводы и эволюционируя. Советский глобализм, построенный на принципах системного антикапитализма, а не посткапитализма, был также обречён в долгосрочной перспективе, но это уже другая история.
В ближайшие годы Россия решит вопросы с локализацией микроэлектроники на уровне 5-го уклада (условно, 70-90 нм) и в 30-е сможет начать переход в 6-й уклад, который станет диалектическим отрицанием всех предыдущих, а не вариантом 5++. Эти изменения затронут всё общество, оно перестанет быть постиндустриальным, а станет трансиндустриальным.
Может показаться, что культура, традиции, религия и идеология определяют силу сопротивления народа / страны в части принятия нового, т.е. игра идёт за минимизацию их влияния, но ситуация сложнее. Присущие конкретной этнической системе особенности могут изначально соответствовать социальным принципам нового технологического уклада, не просто облегчая, а кратно ускоряя переход.
Общинные традиции России изначально соответствовали аграрно-индустриальному сельскому хозяйству 2-го уклада, оттого колхозы так легко были приняты, чего не скажешь о промышленности. Однако это не шло ни в какое сравнение с коллективистскими рисовыми культурами Восточной Азии (Китай, Япония, Корея и др.). Последние оказались идеально приспособлены к конвейерному производству, деревни полным составом устраивались на завод, переходя с одного на другой, практически ничего не меняя в сформировавшихся за тысячи лет отношениях. Нет ничего удивительного, что производства вплоть до 4-го уклада усваивались там идеально, превратив регион в мировую фабрику.
Проблемы начались в 5-м укладе, когда возникла потребность в инициативе и творчестве, которые оказались чужды носителям рисовых культур. Генетика, прививаемые подчинение и послушание, вкупе с заточенным на зубрежку, многократное повторение и копирование образованием, уничтожают любые намеки на творческие способности. Последние десятилетия родители в России отправляли детей на учёбу на Запад, теперь по инерции переориентируются на Восток, но это далеко не лучшее решение.
Если речь идёт о 0,5-1 годе стажировки, практики, обмена, с последующим возвращением и доучиванием, то почему бы и нет, своеобразный опыт. Полноценное восточное образование совсем другое дело, подумайте, нужно ли вам, чтобы вашего ребенка прогоняли через образовательный конвейер, заточенный на создание биороботов в человеческом обличии. Куда и кем после этого он пойдёт работать? Если у него склонность к дисциплине и иерархии, то отправляйте лучше сразу в военное училище, а если интеллектуальные и личностные качества соответствуют, то в Академию им. Дзержинского.
И, да, в 6-м укладе потребность в проявлении творческих способностей будет кратно выше, чем в 5-м, что идеально для русских, а вот для народов Восточной Азии станет серьезнейшим барьером в развитии, такова плата за рис и успехи в предыдущих укладах…
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Технологический уклад — это не только технологии, но и общественная форма. Автор подчёркивает, что внедрение новых технологий требует изменений в культуре, управлении, образовании, идеологии и социальных отношениях. - СССР, по мнению автора, имел ресурсы для развития, но был ограничен идеологически и управленчески. Школьников считает, что советская система обладала промышленной базой и технологиями, но продолжала мыслить категориями прежней эпохи, из-за чего не смогла полноценно перейти к новым моделям развития. - Перестройка трактуется как вредительский и оторванный от реальности процесс. Автор предполагает, что без разрушительного характера Перестройки СССР мог бы просуществовать дольше и даже выиграть Холодную войну, хотя в долгосрочной перспективе всё равно столкнулся бы с кризисом старых подходов. - Россия, по прогнозу автора, в ближайшие годы локализует микроэлектронику уровня 5-го уклада. Речь идёт об условных 70–90 нм, после чего в 2030-е годы, по мнению автора, возможен переход к 6-му технологическому укладу. - 6-й уклад представлен как качественно новая стадия, а не просто развитие 5-го. Автор называет его «диалектическим отрицанием» предыдущих укладов: общество, по его мысли, перестанет быть постиндустриальным и станет трансиндустриальным. - Культура и традиции могут не только мешать, но и помогать технологическому переходу. Автор считает, что некоторые культурные особенности народа могут заранее соответствовать логике определённого технологического уклада. - Русская общинность, по версии автора, хорошо сочеталась с аграрно-индустриальными формами. В качестве примера приводятся колхозы, которые, согласно статье, были восприняты относительно легко из-за традиций общинности. - Восточноазиатские “рисовые культуры” автор связывает с успехом конвейерного производства. Китай, Япония, Корея и другие страны Восточной Азии, по мнению автора, оказались хорошо приспособлены к коллективному, дисциплинированному и повторяемому промышленному труду. - Проблемы Восточной Азии, по мнению автора, начинаются в 5-м и особенно 6-м укладах. Школьников утверждает, что новые уклады требуют инициативы и творчества, а восточноазиатские образовательные и социальные модели якобы подавляют эти качества. - Автор критикует ориентацию российских родителей на восточное образование. Он считает, что краткая стажировка может быть полезной, но полноценное обучение в восточной системе может сделать ребёнка чрезмерно дисциплинированным исполнителем, а не творческой личностью. - Русские, по мнению автора, обладают преимуществом для 6-го уклада благодаря творческому началу. В финале статьи утверждается, что будущая эпоха потребует больше творчества, и это якобы соответствует сильным сторонам русской культуры.
Подробный выводСтатья Андрея Школьникова построена вокруг важной и в целом продуктивной мысли: технологическое развитие невозможно рассматривать отдельно от общества. Это действительно сильный тезис. Нельзя просто купить станки, построить заводы или локализовать микроэлектронику — нужно ещё изменить систему управления, образование, мотивацию людей, культуру ответственности, отношение к инициативе и ошибке. В этом смысле автор мыслит не узко технически, а цивилизационно. Он показывает, что технологический уклад — это не только набор машин и производственных процессов, но и определённый тип человека, организации, мышления. Условно говоря, нельзя управлять IT-компанией как сталелитейным заводом, а лабораторией искусственного интеллекта — как армейской казармой. Технология требует соответствующей среды, иначе она либо не раскрывается, либо превращается в имитацию. Особенно интересен тезис о том, что культура может быть не тормозом, а ускорителем развития. Это тонкое наблюдение. Часто традиции воспринимаются как нечто архаичное, что мешает модернизации. Но реальность сложнее: одни традиции действительно мешают, другие — дают обществу дисциплину, доверие, коллективность, способность к долгому усилию. Например, протестантская этика в Европе, конфуцианская дисциплина в Восточной Азии, русская общинность или советская инженерная школа — всё это в разные эпохи могло становиться ресурсом развития. Однако в статье есть и спорные моменты. Во-первых, автор местами слишком резко связывает культурные особенности с технологической судьбой народов. Когда говорится, что восточноазиатские общества якобы подавляют творчество и формируют «биороботов», это звучит не только публицистически жёстко, но и чрезмерно обобщающе. Китай, Япония, Южная Корея, Тайвань, Сингапур — очень разные общества, и внутри каждого из них существуют свои творческие, научные, предпринимательские и художественные традиции. Да, там действительно сильны дисциплина, иерархия, экзаменационная культура, уважение к повторению и мастерству. Но из этого не следует, что творчество там отсутствует. На практике творчество бывает разным. Есть западная модель — индивидуалистическая, прорывная, часто построенная на культе оригинальности. Есть восточная модель — накопительная, шлифующая, доводящая форму до совершенства через повторение. В ней меньше романтики «гения-бунтаря», но больше терпения мастера. И если смотреть на робототехнику, электронику, игровую индустрию, архитектуру, дизайн или биотехнологии, Восточная Азия вовсе не выглядит пространством полного отсутствия креативности. Во-вторых, тезис о «генетике» как факторе послушания и подавления творчества требует крайней осторожности. Научно гораздо корректнее говорить о социальных институтах, образовательных моделях, семейных практиках, экономических стимулах и историческом опыте, а не о генетической предрасположенности народов к тому или иному типу поведения. Иначе рассуждение рискует превратиться в культурный детерминизм: мол, одни народы «по природе» творческие, другие «по природе» исполнительские. Такая схема слишком удобна, но именно поэтому подозрительна. В-третьих, оптимизм относительно России и 6-го уклада тоже нуждается в проверке реальностью. Да, у русской культуры действительно есть сильная сторона: способность к нестандартным решениям, импровизации, интеллектуальному риску, прорыву в условиях нехватки ресурсов. Это проявлялось и в науке, и в инженерии, и в военном деле, и в литературе, и в космосе. Но творчество само по себе не создаёт технологический уклад. Ему нужны институты: долгосрочные инвестиции, защита труда исследователя, качественное образование, индустриальная база, культура предпринимательства, технологические цепочки, уважение к компетентности, способность масштабировать изобретения. Русская импровизация — это сила, но без системы она может остаться красивой вспышкой. Восточная дисциплина — это сила, но без свободы она может стать конвейером. Западная индивидуальность — это сила, но без общего смысла она может распасться в хаос эгоизмов. Возможно, настоящий 6-й уклад потребует не победы одной культурной модели, а синтеза: дисциплины Востока, инженерной глубины России, предпринимательской свободы Запада и новой этики ответственности перед человеком и природой. Главная ценность статьи в том, что она заставляет задуматься: будущее создают не технологии сами по себе, а люди, способные жить в логике этих технологий. Если 6-й уклад будет связан с искусственным интеллектом, биотехнологиями, роботизацией, новыми материалами, когнитивными интерфейсами и глубокой автоматизацией, то главным дефицитом станет не только процессор или станок. Главным дефицитом может стать человек, который умеет мыслить свободно, действовать дисциплинированно, не бояться сложности и при этом сохранять нравственный центр. И здесь возникает почти философский вопрос. Технологический уклад — это ведь не просто экономика. Это образ мира. Каждая эпоха создаёт своего человека: аграрная — крестьянина, индустриальная — рабочего и инженера, постиндустриальная — менеджера и программиста, а трансиндустриальная, возможно, потребует творца-системщика, соединяющего ремесло, науку, интуицию и ответственность. Поэтому вывод можно сформулировать так: России действительно важно готовиться не только к технологическому рывку, но и к культурному обновлению. Необходимо развивать микроэлектронику, промышленность, образование, инженерные школы, но не менее важно формировать среду, где творческая свобода соединяется с дисциплиной, а традиция — с будущим. Без этого 6-й уклад останется красивым словом. С этим — может стать шансом на глубокое цивилизационное переосмысление. И всё же остаётся вопрос: если каждая культура видит истину будущего через собственный опыт и собственные иллюзии, то как нам отличить подлинный путь развития от очередного идеализированного образа самих себя?