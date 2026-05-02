Технологическое развитие не сводится к открытию и освоению новых технологий, оно требует соответствующих изменений в общественной сфере. Культурные особенности могут как облегчить, так и усложнить процессы, так в 1980-е гг. идеологические ограничения затормозили развитие СССР. Обладая технологиями, промышленностью и ресурсами для повсеместного внедрения 4-го уклада, народное хозяйство продолжало жить в парадигме середины XX в. Это равносильно управлению айти-компанией как большим индустриальным заводом с конвейером, результат будет, но совсем не оптимальным.

Если бы попытки улучшить положение дел не были оторваны от реальности вредительством, каким стала Перестройка, то Советский Союз с высокой долей вероятности продержался бы дольше находящихся в кризисе США и победил в Холодной войне. Далее страна столкнулась бы с новыми вызовами, невозможностью использовать и масштабировать старые подходы, произошёл бы рост зазоров, кризисных явлений. После чего с высокой вероятностью выработали бы новые подходы. В конце концов США смогли пройти этим путём, делая выводы и эволюционируя. Советский глобализм, построенный на принципах системного антикапитализма, а не посткапитализма, был также обречён в долгосрочной перспективе, но это уже другая история.

В ближайшие годы Россия решит вопросы с локализацией микроэлектроники на уровне 5-го уклада (условно, 70-90 нм) и в 30-е сможет начать переход в 6-й уклад, который станет диалектическим отрицанием всех предыдущих, а не вариантом 5++. Эти изменения затронут всё общество, оно перестанет быть постиндустриальным, а станет трансиндустриальным.

Может показаться, что культура, традиции, религия и идеология определяют силу сопротивления народа / страны в части принятия нового, т.е. игра идёт за минимизацию их влияния, но ситуация сложнее. Присущие конкретной этнической системе особенности могут изначально соответствовать социальным принципам нового технологического уклада, не просто облегчая, а кратно ускоряя переход.

Общинные традиции России изначально соответствовали аграрно-индустриальному сельскому хозяйству 2-го уклада, оттого колхозы так легко были приняты, чего не скажешь о промышленности. Однако это не шло ни в какое сравнение с коллективистскими рисовыми культурами Восточной Азии (Китай, Япония, Корея и др.). Последние оказались идеально приспособлены к конвейерному производству, деревни полным составом устраивались на завод, переходя с одного на другой, практически ничего не меняя в сформировавшихся за тысячи лет отношениях. Нет ничего удивительного, что производства вплоть до 4-го уклада усваивались там идеально, превратив регион в мировую фабрику.

Проблемы начались в 5-м укладе, когда возникла потребность в инициативе и творчестве, которые оказались чужды носителям рисовых культур. Генетика, прививаемые подчинение и послушание, вкупе с заточенным на зубрежку, многократное повторение и копирование образованием, уничтожают любые намеки на творческие способности. Последние десятилетия родители в России отправляли детей на учёбу на Запад, теперь по инерции переориентируются на Восток, но это далеко не лучшее решение.

Если речь идёт о 0,5-1 годе стажировки, практики, обмена, с последующим возвращением и доучиванием, то почему бы и нет, своеобразный опыт. Полноценное восточное образование совсем другое дело, подумайте, нужно ли вам, чтобы вашего ребенка прогоняли через образовательный конвейер, заточенный на создание биороботов в человеческом обличии. Куда и кем после этого он пойдёт работать? Если у него склонность к дисциплине и иерархии, то отправляйте лучше сразу в военное училище, а если интеллектуальные и личностные качества соответствуют, то в Академию им. Дзержинского.

И, да, в 6-м укладе потребность в проявлении творческих способностей будет кратно выше, чем в 5-м, что идеально для русских, а вот для народов Восточной Азии станет серьезнейшим барьером в развитии, такова плата за рис и успехи в предыдущих укладах…

