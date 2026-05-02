2 мая 2014 года это первый день открытой войны против русских, против России. Правда, в мае 2014 это осознали лишь немногие. Украина стала готовиться к войне на Донбассе по-настоящему, и с Россией в будущем. Но у нас тогда ведь мало что изменилось, правда?
Депутат Гончаренко, палач Одессы. Убийца и мародер. Он как-то раз приехал в Москву на "марш Немцова". Гончаренко тогда задержала полиция. Но была вынуждена отпустить. А кто дал распоряжение отпустить? Этот человек до сих пор что-то решает?
Одесса не там, в 2014 году. Когда главного одесского пожарного Боделана, который то ли не давал, то ли и испугался тушить Дом Профсоюзов, назначают куда-то на должность в Крыму, это значит, что мы так ничего и не поняли.
Второго мая, когда шла прямая трансляция убийства людей в Доме Профсоюзов на украинском телевидении, Гончаренко сказал: "А теперь представьте, что будет в России. Если вдруг. Это всего лишь Одесса". Это была прямая угроза и объявление войны. Мы не обратили внимание.
2 мая 2014 украинские граждане убивали русских людей. За то, что русские не желали превращаться в украинцев.
Что было у нас? А у нас годами режиссёр Иосиф Рейхельгауз, публично оправдывавший палача Одессы подонка Гончаренко, продолжал руководить театром. Неплохо жил. За государственный счёт.
У нас с мая 2014 коллективный российский либерал, юный и постарше, советского разлива, бесконечно глумился над жертвами бойни. "Мимо дома Профсоюзов без коктейлей не хожу". И безнаказанно глумился же. В эфире "Эха Москвы" надменно рассуждали, что, дескать, логичный результат имперских амбиций. И всем это было нормально. До февраля 2022 года никому ничего не было за глумление над убитыми русскими людьми. Люди с хорошим лицами ходили на митинги под украинскими флагами по столице.
В приличном обществе (тусовке либералов, примкнувшим к ним бизнесу и чиновному люду) вообще было принято Украиной искренне восхищаться.
Лидеры общественного мнения, те, что из деятелей культуры и науки, писатели опять же, в мае 2014 пробубнили нечто вроде "ну это другая страна, мы не можем давать оценку". И поехали на гастроли в Одессу и Киев. Им горелой человечиной не пахло. Гребенщиков, помнится, пел для Саакашвили в Одессе. 4 мая 2014 года знатный одесский шутник и юморист Валерий Хаит дал обширное интервью с такими пассажами про убитых русских людей.
"Я даже шел вместе с ними несколько кварталов, слушал разговоры этих людей. У меня возникло четкое ощущение, что большая часть из них – не одесситы, а приезжие. Я отчетливо понял, что эти люди не читают книг, не понимают смысла понятий "культура" и "цивилизация". Думаю, что причина пророссийских выступлений в украинских городах – это не только низкий уровень жизни, но и культурное убожество".
Полное снисходительно-покровительственное одобрение массового сожжения людей. Одесситов, кстати.
"Украина, пройдя через страшный очистительный период, возродится заново".
Ну что, как очистились? А мы тогда что, перестали пускать Хаита в Россию? Нет. Мы сейчас как-то спрашиваем у тех, кто тогда руки жал палачам, зачем они это делали? Тоже нет. Мы всем простили их поддержку нацизма. На постсоветском пространстве, особенно в России, либерализм всегда балансирует на грани нацизма, либерализм это всегда русофобия, всегда сегрегация – мы, люди с хорошими лицами, и чмошная русня.
Да, 2 мая стало ясно – сторонникам Майдана, украинцам, можно всё.
Найдите видео того дня, вспомните, как страшно кричала женщина из окна, ей ломали спину, и душили её шнуром? А парень на лестнице Дома Профсоюзов, в очках, который сожжёнными руками обхватил сожжённую голову? Ещё была версия, что ему прямо на голову вылили горючую смесь.
Все годы до СВО мы вроде бы считали 2 мая преступлением, но при этом окормляли из бюджета тех, кто над погибшими в Доме Профсоюзов глумился или громко так молчал. "Царство, разделившееся само в себе".
Изменились ли мы? Надеюсь. Хотя вот в прошлом году режиссёра Рейхельгауза в госпиталь к военным притащили. Чтобы он им про патриотизм рассказал, да? Больше некому же.
Есть нам, что еще осознать. И с чем разобраться.
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- 2 мая 2014 года в Одессе автор трактует как переломный момент — начало «открытой войны против русских» и предвестие будущего конфликта России и Украины. - Трагедия в Доме профсоюзов представлена как сознательное политическое преступление, а не как локальный эпизод гражданского противостояния. - Автор обвиняет украинских политиков и сторонников Майдана в том, что они восприняли насилие как допустимый инструмент против пророссийски настроенных людей. - Особое внимание уделяется Алексею Гончаренко, которого автор называет одним из символов одесской трагедии и упрекает российские власти в мягкости по отношению к нему. - Критике подвергается российская либеральная среда, которая, по мнению автора, либо оправдывала события 2 мая, либо молчала, либо продолжала культурное и политическое взаимодействие с Украиной. - Автор утверждает, что российское общество долго не сделало выводов: люди, оправдывавшие или замалчивавшие трагедию, продолжали занимать должности, получать финансирование, выступать публично. - Текст проводит связь между либерализмом, русофобией и моральным превосходством “людей с хорошими лицами”, обвиняя часть российской интеллигенции в презрении к «русскому большинству». - Главный эмоциональный мотив статьи — память о погибших, ощущение несправедливости и требование морального, политического и общественного разбирательства. - Финальный тезис: Россия, по мнению автора, должна не только помнить 2 мая, но и разобраться с внутренними противоречиями — с теми, кто внутри страны сочувствовал другой стороне или избегал оценки трагедии.
Подробный выводЭтот текст — не столько аналитическая статья, сколько эмоциональный обвинительный акт. Его ядро — травма 2 мая 2014 года в Одессе, воспринятая автором как символический момент, когда стало ясно: конфликт вокруг Украины вышел за рамки политики и превратился в экзистенциальное столкновение идентичностей. Автор смотрит на события через оптику коллективной боли: погибшие в Доме профсоюзов для него — не просто жертвы беспорядков, а жертвы русофобии, а сама Одесса — знак того, что русская идентичность на Украине стала восприниматься как нечто, подлежащее подавлению. В этом смысле текст работает не только с фактами, но и с памятью, символами, моральным возмущением. Однако важный момент: статья использует очень жёсткие обобщения. В ней звучат формулы вроде «украинцам можно всё», «либерализм всегда русофобия», «сторонники Майдана поддержали нацизм». Такие утверждения усиливают эмоциональное воздействие, но одновременно делают позицию уязвимой. Когда боль превращается в тотальное обвинение целых групп — украинцев, либералов, интеллигенции, деятелей культуры, — она рискует перестать быть поиском справедливости и стать зеркальным образом той самой ненависти, против которой выступает. С практической точки зрения в тексте есть сильный и важный посыл: общество не должно равнодушно относиться к трагедиям, особенно если часть публичных фигур их оправдывала или высмеивала. Глумление над погибшими — морально разрушительно вне зависимости от политической позиции. Здесь автор затрагивает болезненную тему: можно ли продолжать считать человека «культурным авторитетом», если он демонстрирует презрение к чужой смерти? Это вопрос не только политики, но и этики. Но одновременно для настоящего осмысления трагедии необходима дисциплина мышления. Если говорить философски, истина о таких событиях всегда проходит через несколько слоёв: - фактический — что именно произошло; - юридический — кто конкретно виновен; - моральный — кто оправдывал зло или молчал; - исторический — как событие повлияло на дальнейший конфликт; - личный — как люди пережили эту боль. Автор делает акцент почти исключительно на морально-историческом слое, но почти не оставляет пространства для сложности. А сложность здесь неизбежна. Массовые трагедии редко укладываются в простую схему «одни абсолютные палачи, другие абсолютные жертвы», хотя конкретные преступления, конкретные убийства и конкретное глумление над погибшими требуют предельно ясной оценки. Главная ценность текста — в напоминании: нельзя строить будущее на вытесненной памяти. Если общество делает вид, что ничего не произошло, рана не исчезает — она уходит глубже и потом возвращается в более жёстких формах. Это похоже на психологию травмы: непрожитое становится повторяемым. Как нейросеть, обученная на искажённых данных, человек или общество начинают воспроизводить всё более грубые ошибки, если не очистить исходный набор опыта от лжи, вытеснения и самообмана. Главная слабость текста — в том, что он сам местами становится частью войны образов. Он не только скорбит, но и создаёт широкий образ внутреннего врага. А это опасный путь: справедливость требует точности, а ненависть любит обобщения. Одно дело — спросить с конкретных политиков, журналистов, артистов или чиновников за их слова и действия. Другое — объявить целые мировоззренческие группы морально неполноценными. Итог можно сформулировать так: статья выражает сильное требование памяти, ответственности и морального очищения после трагедии 2 мая. Но чтобы это требование не превратилось в новую идеологическую слепоту, его нужно соединить с точностью, юридической конкретикой и отказом от коллективной вины. Память о погибших достойна не только гнева, но и честности. Открытый вопрос: где проходит граница между верностью своей правде и превращением этой правды в новую форму ослепляющей ненависти?