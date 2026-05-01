Учебная Тревога! Александр Иванов, ЕГЭ и “Последний Звонок” // По-живому
Десять лет назад мы начали снимать “Последний звонок”.
Все изменилось?
Либералы повержены, Болонская система сама отказалась от России, расписание забито традиционными ценностями и патриотизмом.
Минпросвещения вводит обязательный курс ДНК – Духовно-Нравственной Культуры.
Однако курс неизменен.
Школу продолжают добивать.
Пройдена ли точка невозврата?
Подводим итоги вместе с профессором, доктором физико-математических наук, создателем движения “За возрождение образования” Александром Ивановым.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Видео посвящено кризису российского образования спустя 10 лет после проекта «Последний звонок». Собеседники возвращаются к тем же проблемам и утверждают, что за прошедшее десятилетие они не исчезли, а стали более ощутимыми. - Александр Иванов оценивает состояние школы как системную деградацию, считая, что разрушительные последствия реформ — ЕГЭ, Болонской системы и других нововведений — теперь проявились в полной мере. - Главная проблема, по Иванову, не только в конкретных министрах или идеологии, а в разрушении самой логики образования: исчезла взаимная обязанность учителя учить, а ученика — учиться. - Современная школа, по его мнению, перестала быть базой для дальнейшего образования: вузы получают абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ, но без достаточной подготовки для освоения инженерных и других сложных программ. - Приводится пример с инженерным образованием: даже государственные деятели признают, что часть студентов, формально успешно сдавших ЕГЭ, не готова к реальному обучению в вузе. - Критика ЕГЭ строится вокруг идеи подмены выпускной аттестации вступительным отбором. Иванов утверждает, что полноценные выпускные экзамены исчезли, а вместо них остались минимальные пороги по русскому языку и базовой математике. - ЕГЭ, по мнению собеседника, “выжигает образовательную поляну”: школьники начинают учить только те предметы, которые нужны для поступления, а остальные дисциплины теряют смысл и мотивационную силу. - Советская школа противопоставляется современной как система, где были обязательные выпускные экзамены после начальной, восьмилетней и полной средней школы. Эти экзамены создавали контроль, мотивацию и ответственность всех участников процесса. - Патриотические и консервативные нововведения последних лет оцениваются скептически: «Разговоры о важном», единые учебники, уроки труда, оценки за поведение, курс по беспилотникам и воспитательные должности, по мысли Иванова, не затрагивают корневую проблему качества обучения. - В 2015 году предлагался законопроект об отделении школы от ЕГЭ, который, как утверждает Иванов, мог бы вернуть государственную ответственность за качество школьного образования. Но инициатива была отклонена. - Кризис образования связывается с более широким кризисом страны: утратой компетенций, нехваткой кадров, технологическим отставанием и неспособностью воспроизводить достижения, которые раньше были доступны советской системе.
Подробный выводВ данной лекции звучит не просто критика ЕГЭ или отдельных реформ, а более глубокий диагноз: образование перестало быть системой воспроизводства знаний, ответственности и культуры мышления. Это важное различие. Можно поменять учебники, вернуть уроки труда, ввести патриотические занятия, усилить воспитательную вертикаль — но если ребенок не обязан учиться по-настоящему, а школа не обязана его по-настоящему научить, то все эти меры остаются скорее внешним оформлением, чем лечением болезни. Главная мысль Иванова заключается в том, что советская школа держалась не только на программах и экзаменах, но на социальном договоре: учитель отвечает за результат, ученик обязан трудиться, государство контролирует качество, а аттестат подтверждает реальное образование. В современной системе, как он утверждает, этот договор разрушен. Аттестат стал во многом формальностью, а ЕГЭ превратился в инструмент поступления, но не в проверку общего уровня зрелости выпускника. Здесь возникает интересный парадокс. С одной стороны, современная школа выглядит более зарегулированной: больше отчетности, больше формальных требований, больше идеологических и воспитательных элементов. С другой стороны, внутри самого учебного процесса, по мысли Иванова, возникла странная свобода — свобода не знать. Ученик может стратегически отказаться от предметов, которые не нужны ему для поступления. Учитель часто оказывается не субъектом образования, а исполнителем бюрократических процедур. Школа становится похожа на нейросеть, которую обучают не на понимание мира, а на оптимизацию под тестовую метрику: модель может хорошо проходить бенчмарк, но плохо решать живые задачи. Именно поэтому особенно остро звучит тема инженерного образования. Если абитуриент умеет выполнять стандартные задания, но не обладает глубокой математической, физической и логической базой, то вуз получает не будущего инженера, а человека с набором баллов. Формально система показывает результат, но содержательно этот результат может быть пустым. Это напоминает ситуацию, когда в медицине лечат анализы, а не пациента: показатели вроде бы есть, но организм деградирует. При этом важно видеть и возможную уязвимость позиции Иванова. Его взгляд явно окрашен ностальгией по советской модели и политическим убеждением. Это не делает его аргументы автоматически неверными, но требует осторожности. Советская школа действительно имела сильные стороны: фундаментальность, массовость, высокий статус знания, жесткую систему контроля. Но она тоже существовала в иной экономике, иной культуре труда, иной социальной дисциплине. Нельзя просто механически вернуть старые экзамены и ожидать, что восстановится прежний образовательный дух. Реальность сложнее: изменилась семья, рынок труда, цифровая среда, мотивация детей, статус учителя, сама структура внимания. Тем не менее критика поверхностных реформ выглядит убедительно. Если государство вводит патриотические уроки, но не решает проблему перегруженности учителей, качества программ, реальной аттестации и уважения к знанию, то возникает опасность подмены содержания символами. История знает множество случаев, когда общество пытается лечить системный кризис ритуалами: больше лозунгов, больше правильных слов, больше внешней дисциплины. Но образование — вещь упрямая. Его нельзя сымитировать. Как нельзя «изобразить» знание физики или математики перед сложной инженерной задачей. Ключевой вывод видео можно сформулировать так: кризис школы — это не только образовательная, но и цивилизационная проблема. Если школа перестает учить всех базовым вещам, страна постепенно теряет способность производить инженеров, ученых, врачей, учителей, управленцев. Технологическое отставание начинается не на заводе и не в лаборатории, а в классе, где ученик перестает понимать дроби, текст, причинно-следственные связи и смысл усилия. В этом смысле вопрос об ЕГЭ — лишь вершина айсберга. Под ним лежит более трудный вопрос: что мы вообще считаем образованием? Подготовку к поступлению? Набор компетенций? Воспитание лояльности? Способность мыслить? Передачу культуры? Социальный лифт? Или внутреннюю дисциплину человека, который учится видеть мир точнее? Вероятно, настоящая реформа должна начинаться не с очередного идеологического лозунга и не с магического возвращения прошлого, а с честного признания: школа должна снова стать местом, где знание имеет вес, учитель имеет достоинство, ученик понимает необходимость труда, а государство отвечает не за красивую отчетность, а за реальное качество выпускника. И тогда главный вопрос остается открытым: если истина об образовании не помещается ни в ностальгию по прошлому, ни в риторику реформ, то где искать тот живой критерий, который покажет — мы действительно учим человека, а не просто оформляем его прохождение через систему?