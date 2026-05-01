Смерть Блока. Кто виноват? / Анастасия Кругликова
Летом 1921 года Александр Блок почти не выходил из дома. У него был жар, боли в теле, тяжело на сердце. Горький и Ходасевич считали, что поэта убила «атрофия воли к жизни». Но что на самом деле стало причиной смерти автора «Двенадцати»? И можно ли было его спасти?
Об этом Анастасия Кругликова рассказала на литературно-историческом фестивале «Пушкин и другие. Продолжение» в Твери:
— Революционный порыв: как Блок поддержал большевиков в «Январской трилогии» и почему друзья отвернулись от него
— Работа на новую власть: театральный отдел, Большой драматический театр и издательство «Всемирная литература»
— Личная драма: отношения с женой Любой и матерью
— Болезнь и борьба за выезд: как Горький пытался спасти Блока
— Вмешательство Ленина: почему разрешение на лечение пришло в день смерти поэта
— Истинный диагноз: что на самом деле убило Блока
Нравится видео? Поставьте лайк, это поможет развитию канала!
Экскурсии «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip
Телеграм-канал Анастасии Кругликовой: https://t.me/kruglikova_an
«Цифровая история» в аудиоформате на Яндекс Музыке: https://music.yandex.ru/album/31477246?utm_source=web&utm_medium=copy_link
Уникальные ролики и тексты, которых нет в открытом доступе — на наших платных платформах:
«Boosty» — https://boosty.to/d_history
«Sponsr» — https://sponsr.ru/dhistory/
Поддержать проект «Цифровая история»:
«Сбербанк МИР»: 2202 2068 9507 7811
«Спонсорство» на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCmNDf2w5wy9m61bq7IqmWZg/join
Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/
Наши площадки:
YouTube — https://www.youtube.com/@dhistory
ВК — https://vk.com/dighistory
Телеграм — https://t.me/egoryakovleff
RuTube — https://rutube.ru/channel/23600725/
Дзен — https://dzen.ru/dhistory
MAX — https://max.ru/dighistory
Комментарий редакции
Смерть Блока: кто виноват? Краткие тезисы и подробный вывод
Краткие тезисы- Летом 1921 года Александр Блок находился в тяжёлом состоянии: почти не выходил из дома, никого не принимал, страдал от жара, болей, одышки и сердечных приступов. - Современники часто воспринимали его смерть не только как медицинский факт, но и как духовное угасание. Горький говорил об «атрофии воли к жизни», Ходасевич — что Блок «умер от смерти», то есть будто бы от невозможности дальше существовать. - В лекции используется образ “островков устойчивости”: семья, любовь, работа, дружба, призвание, вера в смысл. Когда эти опоры уходят под воду одна за другой, человеку становится всё труднее удерживаться в жизни. - После революции Блок сделал радикальный нравственный выбор: он поддержал Октябрь, большевиков и революционный разрыв со старым миром. Это выразилось в «Январской трилогии» 1918 года: статье «Интеллигенция и революция», поэме «Двенадцать» и стихотворении «Скифы». - Поддержка революции стоила Блоку разрыва с частью прежнего круга. Мережковский, Гиппиус, Пяст и другие представители интеллигенции восприняли его позицию как предательство, безумие или моральное падение. - Блок не просто символически поддерживал новую власть, но пытался работать для нового общества. За последние годы он участвовал в сотнях комиссий, заседаний и культурных проектов. - Служба в советских культурных учреждениях давала ему паёк, но была не только способом выжить. Для Блока это была попытка послужить будущему, помочь народу обрести знания и культуру. - Главной сферой его работы стал театр. Блок работал в театральном отделе Наркомпроса, занимался проектом библиотеки драматического репертуара, затем стал фактически художественным руководителем Большого драматического театра. - Его театральные проекты сталкивались с грубой материальной реальностью: не хватало бумаги, типографий, технических возможностей. Возвышенный замысел разбивался о бюрократию, дефицит и организационный хаос. - Конфликты с начальством и коллегами Блок переживал особенно болезненно. Не потому, что вокруг него были исключительно злодеи, а потому что он, человек символа и внутренней музыки, впервые оказался внутри обычной административной машины. - В издательстве “Всемирная литература” Блок работал над переводами Генриха Гейне и проектом русской классики. Но и здесь идеал сталкивался с компромиссами: плохие переводы нельзя было отвергнуть, потому что для переводчиков это был вопрос хлеба и пайка. - Отношения с Горьким постепенно изменились. Сначала Горький был для Блока почти символической фигурой — писателем из народа, посредником между народом и интеллигенцией. Но затем он стал обычным человеком и руководителем, который правил тексты, требовал популярности и практической ясности. - Особенно ярким стал конфликт вокруг Лермонтова. Для Блока Лермонтов был мистиком, магом, сновидцем, богоборцем; для Горького — культурной силой, понятной массовому читателю. Здесь столкнулись два взгляда на литературу: символико-метафизический и просветительско-прагматический. - Блок всё сильнее чувствовал, что “как Блок” он никому не нужен. Его пытались использовать как работника, редактора, популяризатора, чиновника культуры — но не как свободного поэта. - Его вера в революцию была верой в грядущий новый мир, но реальность оказалась не мистическим преображением, а тяжёлым, медленным, часто скучным строительством через комиссии, начальников, бумажные дефициты и бесконечные правки. - Одной из главных трагедий Блока стало столкновение идеального образа революции с её реальным воплощением. Он ждал почти космического обновления, а встретил бюрократию, голод, усталость и невозможность творить.
Подробный выводВ данной лекции смерть Александра Блока рассматривается не как простая точка в биографии, а как итог сложного разрушения жизненных опор. Здесь важно не свести всё к одной причине: ни к болезни, ни к революции, ни к большевикам, ни к личной слабости поэта. Истина, как часто бывает в человеческой судьбе, не лежит в одной плоскости. Медицинская реальность могла быть одной, психологическая — другой, историческая — третьей, а внутренняя, почти метафизическая — четвёртой. Блок умирает в ситуации, когда почти все его «островки устойчивости» оказываются под водой. Один из них — дружеский и интеллектуальный круг — был разрушен после его поддержки революции. Для части прежней интеллигенции он стал чужим. И здесь особенно трагично то, что Блок, по-видимому, не ощущал себя предателем. Он не просто приспосабливался к новой власти, не только искал пайка, хотя паёк в голодном Петрограде тоже был реальностью, которую нельзя презирать. Он действительно верил, что революция несёт историческое величие, что за разрушением старого мира может открыться новая правда. Но человеческая психика устроена тоньше политических деклараций. Можно рационально принять новую эпоху, но не выдержать её повседневности. Блок призывал: «Слушайте революцию», но сама революция звучала не только как музыка будущего. Она звучала как скрип канцелярских стульев, как спор о бумаге, как голод, как грубость, как невозможность напечатать книги, как необходимость заседать, согласовывать, терпеть правки и подчиняться людям, которые не всегда понимали его внутренний масштаб. Это не делает этих людей обязательно виновными. Лекция тонко показывает: Каменева, Горький, Андреева и другие руководители культурных проектов не обязательно были демонами, уничтожавшими поэта. Они часто действовали в логике своих задач. Горький хотел популяризации — и это можно понять. Каменева руководила учреждением в условиях разрухи — и это тоже можно понять. Андреева вмешивалась в театральные дела — возможно, властно и болезненно для Блока, но в театре вообще трудно избежать борьбы за влияние. Трагедия как раз в том, что виноватых в простом смысле может не быть, а разрушение всё равно происходит. Как в сложной системе: ни один элемент сам по себе не является катастрофой, но их сочетание приводит к обвалу. В психологии это похоже на накопительный стресс, когда человек выдерживает один удар, затем второй, затем третий, а потом ломается не от самого тяжёлого события, а от последней мелочи, потому что внутренняя конструкция уже истощена. Блок оказался человеком, который пытался жить в символах, а эпоха потребовала от него жить в процедурах. Он видел революцию как мистерию, как исторический разлом, как приближение «грядущих веков». Но новый мир строился не как поэма, а как учреждение: с протоколами, пайками, недопечатанными томами, плохо выполненными переводами и начальственными правками. В этом есть почти универсальная человеческая драма: мы влюбляемся в идеальный образ — человека, идеи, страны, будущего, — а потом встречаем реальность, и она оказывается живой, шероховатой, противоречивой. Особенно выразителен эпизод с Лермонтовым. Для Блока Лермонтов — фигура тайны, сновидец, богоборец, человек бездны. Для Горького — культурная сила, которую нужно объяснить массовому читателю. Кто из них прав? С одной стороны, Блок видит глубину, которую нельзя заменить просветительской брошюрой. С другой — Горький понимает задачу эпохи: людям нужно дать доступный язык культуры. Здесь нет окончательной победы одной правды над другой. Есть две правды, каждая частична. Как в науке и духовности: одна требует проверяемости и пользы, другая напоминает, что человек живёт не только фактами, но и смыслом. Но для самого Блока эта множественность правд была не философской игрой, а болью. Он всё больше чувствовал, что его используют не там, где он жив. Он мог заседать, редактировать, исправлять переводы, говорить перед труппой, составлять тома, но его главное существо — поэтическое, музыкальное, пророческое — оставалось невостребованным. А для художника это опасно: если мир больше не слышит твоей внутренней музыки, возникает ощущение, что ты сам исчезаешь. Поэтому выражение Горького об «атрофии воли к жизни» не стоит понимать буквально и грубо, будто Блок просто «не захотел жить». Скорее речь о том, что его жизненная энергия истощалась вместе с разрушением смыслов. Он хотел служить новому миру, но новый мир оказался не тем, что он слышал в революционной буре. Он хотел быть нужным, но нужным оказался не как поэт, а как культурный работник. Он хотел будущего, но жил в настоящем, где болело тело, не хватало сил, друзья отвернулись, а великие проекты превращались в Вавилонскую башню. В итоге смерть Блока в этом фрагменте предстает как пересечение трёх линий: 1. Физической болезни — реальной, мучительной, с жаром, болями, одышкой и сердечными симптомами. 2. Психологического истощения — утраты опор, одиночества, разочарования, невозможности творить свободно. 3. Исторической катастрофы — революции, Гражданской войны, голода, культурной разрухи и ломки старого мира. И всё же было бы слишком просто сказать: «Блока убила революция» или «Блока убила советская власть». Возможно, точнее сказать: его убило столкновение его собственной огромной внутренней требовательности с эпохой, которая не могла дать ему ни чистоты, ни гармонии, ни немедленного преображения. Он хотел абсолютного смысла, а получил относительную, бедную, тяжёлую реальность. Но ведь именно так часто и бывает: смысл не приходит в готовом сиянии, его приходится собирать среди обломков. Главная мысль лекции — не только историческая, но и человеческая. Блок показывает, как опасно жить одной великой идеей, если под ней нет множества малых, земных опор. Семья, здоровье, ремесло, дружба, способность принимать несовершенство мира — всё это не менее важно, чем вера в грядущие века. Человеку нужен не только горизонт, но и почва под ногами. И, может быть, самая глубокая трагедия Блока в том, что он услышал в революции музыку, но не смог принять её шум. Он поверил в преображение мира, но не выдержал его черновой работы. А разве мы сами не сталкиваемся с тем же, когда наша внутренняя истина разбивается о реальность — и нам приходится решать, была ли это ложная мечта или просто правда, которую мы ещё не научились воплощать?